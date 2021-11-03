Военная операция по поднятию духа: какие задачи были у парадов в 1941 году

Дмитрий Хазанов — об организации и проведении праздничных шествий в Москве, Воронеже и Куйбышеве в первый военный год

Значение военных парадов 7 ноября 1941 года в честь 24-й годовщины Октябрьской революции трудно переоценить. Это не была блажь с желанием праздника для высших чинов. Это была необходимость по поднятию морального духа армии и страны в целом. Верность сложившимся за прошедшие годы в СССР традициям также нельзя было не учитывать.

Описание Проход военной техники на параде в Куйбышеве, 7 ноября 1941 года © Федор Кислов, Марк Марков-Гринберг/ТАСС

Практически вся европейская часть страны к тому времени находилась под оккупацией. Линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от столицы. Промышленность, эвакуированная с этих территорий, пребывала на колесах. В обстановке сверхсекретности парады готовились одновременно в трех городах страны — Москве, Воронеже и Куйбышеве. Внимание! Говорит Москва! Многие считают, что московский парад 1941 года по силе воздействия на дальнейший ход войны можно вполне справедливо приравнять к важнейшей военной операции — он и имел кодовое название: "Операция войск московского гарнизона". Накануне вечером — 6 ноября — на станции метро "Маяковская" состоялось заседание Московского совета депутатов трудящихся с участием военных, партийных и общественных организаций, где с докладом выступил глава правительства Иосиф Сталин. Конечно, руководители Советской страны сильно рисковали: бомбардировка Красной площади во время прохождения войск могла произвести прямо противоположный намеченному эффект. Еще 5 и 6 ноября гитлеровские люфтваффе активно вели боевые действия в Подмосковье, отдельные самолеты пробивались к самой столице.

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Однако, по прогнозам синоптиков, на Москву двигался теплый атмосферный фронт, который должен был принести в столицу низкую плотную облачность и снегопад, что затруднило бы способность врага к налетам. Безусловно, такой расклад способствовал окончательному решению Иосифа Сталина: парад состоится. Действительно, в ночь на 7 ноября небо над Москвой покрыл слой перисто-слоистых облаков. Кстати, по данным наблюдений Метеообсерватории им. В.А. Михельсона, проходил парад при температуре воздуха около –4 °С и юго-восточном ветре 5–7 м/с. За сутки в Москве выпало 4,4 мм осадков в виде снега, а уже следующим днем началась оттепель при сохранявшейся низкой облачности. Ранним утром 7 ноября расчехлили рубиновые кремлевские звезды. В восемь часов был дан старт самому параду на Красной площади. Его прямую трансляцию вели все радиостанции Советского Союза. В общей сложности за час по главной площади страны прошли 28 467 человек и многочисленная военная техника. Верховный главнокомандующий обратился к защитникам с напутствием и уверил в скорой победе над захватчиками: "Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!" Согласно документам, в параде над Красной площадью должны были принять участие 92 самолета новых типов семи авиаполков, базировавшиеся на подмосковных аэродромах. За исключением руководства задействованных частей летный состав проинформировали о его участии в параде только во второй половине дня 6 ноября. При этом летчикам предписывалось проверить исправность стрелкового вооружения, "зорко следить, чтобы в парадную колонну не пристроился фашистский самолет", а при возникновении опасности подавать специальный сигнал, означавший — немедленно вступить в бой.

Описание Военный парад на Красной площади, 7 ноября 1941 года © The Dmitri Baltermants Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images

В праздничный день все части и соединения ПВО находились в повышенной боевой готовности. Шествие возглавил командующий войсками Московского военного округа и Московской зоны обороны Павел Артемьев, принимал парад маршал Семен Буденный. Командный пункт 6-го авиакорпуса имел прямую связь с трибуной Мавзолея. Нельзя было исключать, что немецкая авиация все же преподнесет какой-нибудь сюрприз. Однако все наши истребители оставались на земле. Вылетало только несколько связных бипланов У-2 и один ПС-84, направлявшийся из Москвы в Куйбышев и вызвавший переполох. Но их своевременно опознали и посадили. В центре Нечерноземья Еще одним центром парадных мероприятий стал Воронеж. В это время остатки сил Юго-Западного фронта, отступивших с Украинской ССР, успели закрепиться на рубеже восточнее Белгорода, Харькова и Курска. В сам Воронеж переместилось Главное командование Юго-Западного направления и фронта во главе с бывшим наркомом обороны маршалом Семеном Тимошенко. Примерно 200 км отделяло город от линии военных действий. Риск бомбардировки участников парада силами люфтваффе был значительным, особенно учитывая гораздо более слабую ПВО в сравнении со столичной.

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И здесь, как в Москве, многие бойцы и командиры даже не знали, что прибыли на парад. Погода 7 ноября в Воронеже стояла пасмурная и туманная, при температуре 0…–3 °C шел мокрый снег. В довоенное время это могло бы помешать мероприятию, но в 1941 году такую погоду восприняли как благо — нивелировала возможность атаки вражеской авиации. Части воронежского гарнизона построили в каре (боевой порядок квадратной формы) на площади 20-летия Октября, а на трибунах у здания Воронежского обкома ВКП(б) разместились представители заводов и фабрик. По громкоговорителям транслировалась речь Иосифа Сталина со столичного парада, который уже завершился. Командовал войсками в Воронеже заместитель командующего фронтом генерал-лейтенант Федор Костенко, а принимал парад на коне командующий фронтом маршал Тимошенко. Так же, как и с Красной площади в Москве, бойцы Юго-Западного фронта уходили из центра Воронежа прямо на передовую — на южный фланг Московской битвы. Существует легенда, будто в параде использовали пушки периода Гражданской войны, взятые в краеведческом музее. "Густой туман повис над крышами, запорошенными первым снегом, — писали "Известия". — На площади… четкими прямоугольниками выстроились части воронежского гарнизона. На трибунах гости — делегаты заводов и фабрик". Присутствовали польская писательница Ванда Василевская, украинский драматург и писатель Александр Корнейчук, первый секретарь ЦК КП(б) Украины и член Политбюро ЦК ВКП(б) Никита Хрущев и другие.

Здесь также предполагался торжественный пролет самолетов, которые должны были прикрывать город и шествие от ударов вражеских бомбардировщиков. Командир 101-й истребительной авиационной дивизии ПВО полковник Константин Смирнов, чьи полки базировались на аэродромах вокруг Воронежа, поручил начальнику штаба соединения капитану Леониду Горегляду разработать на 7 ноября не только схему пролета, но и план патрулирования. Было намечено шесть зон патрулирования, проработан порядок вылета по тревоге в случае появления больших групп вражеских самолетов. От наших экипажей требовалось не допустить прицельного бомбометания, а также постоянно следить за стрелой, выкладываемой на земле по тревоге у командного пункта для получения информации об объектах и их расположении. "За истребителями противника не гоняться, помнить, что главным объектом являются бомбардировщики, — напутствовал подчиненных Горегляд. — Противника атаковать дерзко и настойчиво, при отказе пулеметов идти на таран. Демонстративные действия неприятеля не должны отвлекать истребителей от выполнения поставленной задачи". На Средней Волге Решение провести парад в Куйбышеве (ныне Самара) было связано с эвакуацией туда в октябре 1941 года учреждений советского правительства (в том числе наркомата обороны) и иностранных посольств. Ему придавалось большое политическое значение: надлежало продемонстрировать военную мощь Советского Союза как союзникам, полагавшим, что до падения Москвы остаются считаные дни, так и потенциальным противникам, особенно Японии и Турции, чье вступление в войну против СССР считалось вполне вероятным и вынуждало держать на границах с ними значительный вооруженный контингент. Ответственность за проведение парада в Куйбышеве возложили на маршала Климента Ворошилова. Он проявил высокую работоспособность, лично просматривая все документы по подготовке, утверждал воинские части, виды и количество вооружения и военной техники, провел большую переписку с государственными, военными и партийными структурами, прилагая массу усилий для достижения результата. По мнению историков, для Ворошилова было чрезвычайно важно, чтобы не случилось каких-либо шероховатостей, поскольку он всеми силами стремился реабилитироваться за провалы на фронте, за что был снят с высоких должностей и отозван в тыл. Ситуацию усложняло то, что имевшийся в распоряжении маршала Приволжский военный округ (ПриВО) не обладал собственными боевыми частями — были лишь запасные полки, занятые подготовкой пополнений для фронта. Не имелось здесь и танковых бригад, поэтому к участию в параде привлекли Чкаловское и Сызранское танковые училища. Командовал парадом генерал-лейтенант Максим Пуркаев, возглавлявший 60-ю армию, а принимал его маршал Ворошилов. Куйбышевский парад стал самым продолжительным — полтора часа по площади шла военная техника, а затем состоялась демонстрация трудящихся. В нем участвовало свыше 22 тыс. человек. Это был единственный парад из трех, в котором авиация все-таки приняла участие.

Описание Демонстрация трудящихся во время парада в Куйбышеве, 7 ноября 1941 года © Федор Кислов, Марк Марков-Гринберг/ТАСС

Воздушная часть мероприятия, несомненно, стала украшением парада в Куйбышеве. Помощником генерала Пуркаева по воздушной части стал 37-летний командующий ВВС ПриВО полковник Владимир Судец. Поскольку крупных авиационных соединений в районе Куйбышева тогда не имелось, для участия в параде он задействовал запасные авиаполки и военно-учебные заведения ВВС, дислоцировавшиеся на территории Приволжского военного округа. Как раз к ноябрю 1941 года в город Чкалов (ныне Оренбург) эвакуировали из подмосковного Монино Военно-воздушную академию командного и штурманского состава ВВС КА. Там же находились еще два военных авиационных училища — летчиков и штурманов. Военное училище летчиков имелось также в Балашове (около 600 км от Куйбышева). В воздушном параде над городом нашу истребительную авиацию поручалось представлять авиационному полку, сформированному из инструкторов Качинской Краснознаменной авиационной школы летчиков им. А.Ф. Мясникова. Школа к этому времени только-только перебазировалась в Красный Кут Куйбышевской области (около 500 км от областного центра).

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Приказ на участие в воздушном параде штаб получил 1 ноября 1941 года. Начальник школы дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Сергей Денисов немедленно отдал распоряжения подготовить в течение двух суток самолеты И-16, многие из которых были в весьма изношенном состоянии — их требовалось помыть, подкрасить, заменить расходные материалы. Кроме того, отработать связь и взаимодействие, провести тренировочные полеты, которые ограничивал недостаток топлива. Руководство школы созвало на совещание командиров учебных отрядов, эскадрилий, звеньев, где обсуждались возможности каждого из летчиков-инструкторов относительно групповой слетанности. Возглавить сводный полк на параде доверили заместителю начальника школы подполковнику Ивану Сидорову. Главной тренировкой стал сам перелет к Куйбышеву. Командиры эскадрилий 5 ноября еще раз уточнили каждому летчику место в строю, порядок управления и взаимодействия в воздухе. Необходимо было в ходе воздушного перелета на аэродром Смышляевка (под Куйбышевом) отработать действия полка непосредственно в воздухе. После приземления к группе должны были присоединиться две эскадрильи на самолетах Ил-2 и Пе-2 из Энгельсской авиационной школы, а затем эскадрилья Су-2 из запасного полка и другие части. 6 ноября прошло в теоретической подготовке к параду. Чтобы увеличить эффект пролета, самолеты должны были дважды пройти над городом. В штабах обсуждались два варианта: полет в простых метеоусловиях, когда допускалось выполнение пилотажных фигур, и в сложных метеоусловиях — без эквилибристики. Одновременно каждая эскадрилья получила свои зоны ожидания и время выхода на финишную прямую к центру города. В ходе подготовки к параду задействовали все аэродромы Куйбышевской области, планировалось привлечь 268 машин семи разных типов. Согласно информационной справке, составленной для маршала Ворошилова полковником Судецом, над площадью в итоге пролетело 233 самолета.

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