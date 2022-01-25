Вчерашний школьник. Как приспособиться к студенческой жизни

Ирина Знаменская — о том, на что обратить внимание студенту, чтобы сохранить психологическое здоровье при встрече с новой реальностью

После окончания школы кажется, что сдача выпускных экзаменов — одно из самых стрессовых событий в юности, да и в жизни в целом; и, поступив в университет, можно расслабиться, ведь главное уже сделано. В этом действительно есть доля правды — в университете пересдача является более распространенной практикой, а значит, право на ошибку воспринимается проще по сравнению с ЕГЭ. Но есть много других ловушек, в которые можно угодить по незнанию или неосторожности.

На эту тему Молодежные IT-стартапы: как начать бизнес со студенческой скамьи

Я спросила у друзей, что бы они посоветовали себе в студенческие годы, будь у них возможность вернуться в прошлое с теми знаниями, которые они имеют в свои 30+. Времени всегда меньше, чем кажется Закладывайте на подготовку к экзаменам столько времени, сколько вам кажется нужным, плюс 30% — если рассчитываете подготовиться за три дня, освобождайте от других дел и четвертый. То же самое касается всех письменных работ. Расставляйте приоритеты: где-то нужно выучить все от корки до корки, а где-то достаточно знать имя преподавателя и необязательно тратить драгоценное время на серьезную подготовку. Навык грамотного планирования впоследствии пригодится в любой работе и деятельности. Снижайте градус драмы В университете подход к преподаванию обычно более гибок, чем в школе. Например, можно договориться об индивидуальном зачете; попросить о дополнительном времени на досдачу, дополнительную отработку или подготовку; обсудить в деканате варианты решения проблемы, если что-то пошло не так, как запланировано. Это не страшно и не стыдно — это жизнь, в которой случаются непредвиденные обстоятельства, болезни и просто нехватка времени. Главное — сразу не паниковать, а рассмотреть варианты.

На эту тему Диплом вуза или практический опыт. Какие специалисты будут нужны рынку в ближайшие годы

Спрашивайте, как применить все изучаемое на практике Классическое образование подразумевает огромную нагрузку с кучей предметов "для общего развития". Преподаватели могут быть оторваны от жизни, если давно не практикуют, и вопросы о применимости получаемых знаний на практике помогают держать связь с реальностью. Особенно это касается профессий, где многое быстро меняется. Например, в психологии постоянно проводятся исследования, дополняются и пересматриваются протоколы работы, а многие теории имеют лишь историческую ценность, и важно быть в курсе этого. Не стесняйтесь своей некомпетентности, задавайте вопросы Преподаватель ровно для того и нужен, чтобы прояснять непонятные места, показывать снова и снова. Также можно обращаться с вопросами к однокурсникам и старшим коллегам: лучше показать неосведомленность на этих этапах, чем потом исправлять ошибки в реальной работе. Ваша главная задача — учиться, а вопросы — неотъемлемая часть этого процесса. Начинайте работать как можно раньше, но без ущерба учебе Ищите стажировки и другие способы перенимать опыт коллег в полях, а не только за кафедрой. Таким образом, к концу обучения у вас будет хотя бы какой-то стаж, а главное — понимание того, чем хочется (и точно не хочется) заниматься в этой профессии. Возможно, вам и вовсе захочется пойти в магистратуру совершенно по другой специальности. Ищите способы зарабатывать деньги

На эту тему Почему в первую рабочую неделю полезно пересмотреть обещания, данные под бой курантов

Это не всегда то же самое, что предыдущий пункт. Иногда работа по специальности на первых порах не имеет ничего общего с деньгами. Тем не менее деньги дают возможность нормально питаться, быть свободнее в выборе и в целом решают много студенческих (и не только) проблем. Не пытайтесь понравиться всем и выучить все идеально Это уже не школа (хотя и там не нужно доводить все до крайностей). Научитесь расставлять приоритеты (схоже с пунктом про планирование времени): эти предметы мне важны и пригодятся, этим могу уделить меньше внимания ради сна, работы, личной жизни. Чаще всего в университете есть действительно важные дисциплины и дополнительные. Вторые должны приносить удовольствие. Это, возможно, звучит страшно для вчерашних школьников, но оценки, действительно, не всегда главное! Научитесь вести быт, пока живете с родителями Это касается и финансового планирования, и готовки еды, и уборки. Можно выделить сильные стороны родителей в быту и попробовать их перенять, а также обратить внимание на трудности или слабые места и избегать (или же отточить) их в своей самостоятельной жизни. Ведение быта — это сложная система планирования, но, будучи проработанной однажды, она годами будет играть на сохранение времени и здоровья хозяина. Для учета финансов есть много удобных приложений: записываете в телефон все траты сразу после их совершения, присваивая им категории, и в конце месяца анализируете. Следите за здоровьем

На эту тему Стандартизировать vs персонализировать: как изменится подход к обучению в ближайшие 10 лет