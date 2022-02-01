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Мнение

Вечная "феличита", или Почему итальянцы так популярны в России?

ПОЛУПАНОВ Владимир
ПОЛУПАНОВ Владимир 
Музыкальный критик, обозреватель "АиФ"
Владимир Полупанов — о том, как фестиваль Sanremo не теряет позиций уже более 70 лет и в чем особенности пародийных шоу "Вечернего Урганта" на итальянский манер

С 1 по 5 февраля в театре "Аристон", расположенном в итальянском курортном местечке Сан-Ремо, пройдет одноименный, 72-й по счету, фестиваль итальянской песни Sanremo-2022. Формат мероприятия представляет собой нечто среднее между собственно фестивалем и конкурсом, в котором участники состязаются в нескольких номинациях (помимо Гран-при есть приз критики и т.д.). В этом году из 711 заявок представители телеканала RAI отобрали 25 участников, среди которых не только начинающие артисты, но и звезды, ветераны итальянской эстрады, в частности 71-летняя Лоредана Берте (она выступит в дуэте с рэпером Акилле Лауро) и 77-летний Джанни Моранди, чей пик популярности пришелся на 1960-е годы.  

В прошлом году (тогда в Сан-Ремо победила группа Moneskin) из-за ограничений, связанных с COVID-19, фестиваль проходил совсем без зрителей. Но в этом — устроителям разрешили провести мероприятие при стопроцентной заполненности театра (главный зал "Аристона" вмещает 450 зрителей).      

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Послевоенное восстановление

Появление фестиваля в 1950-е годы было связано с желанием как можно быстрее восстановить туристическую инфраструктуру, разрушенную в годы войны, и жаждой вернуться к полноценной мирной жизни. Жителям Италии нужно было что-то радостное, оптимистичное, как можно более итальянское. Что, как не фестиваль национальной песни, подходило для этой цели как нельзя лучше?

Уго Молинари (в центре) на фестивале Sanremo, 1956 год Mondadori via Getty Images
Описание
Уго Молинари (в центре) на фестивале Sanremo, 1956 год
© Mondadori via Getty Images

Мероприятие не только носило развлекательный характер, но и культивировало дух патриотизма — итальянские артисты пели песни итальянских авторов на итальянском языке. В первый год в конкурсной программе приняли участие всего четыре исполнителя — дуэт и два сольных артиста. Но после того, как в 1954 году фестиваль стали транслировать по ТВ, его популярность и количество участников начали расти. С 1964 года в регламент конкурса внесли изменения, и в нем смогли принимать участие не только итальянские артисты. В разные годы на сцену в Сан-Ремо выходили Луи Армстронг, Стиви Уандер, Пол Анка, Ширли Бэсси. В 1967 году там пела и Анна Герман.  

Были в истории фестиваля свои рассветы и закаты, ренессансы — он переживал разные периоды в зависимости от экономического состояния страны.

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Популярность в СССР

Существует мнение, что в 1980-е популярность Sanremo в СССР была даже выше, чем в самой Италии, что, наверно, недалеко от истины. Центральное телевидение СССР, державшее телезрителей на скудном музыкальном пайке, в конце 1970-х запустило в эфир программу "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады", в которой стали появляться прошедшие проверку на "идеологическую совместимость" западные артисты: Клифф Ричард, Далида, Джо Дассен. Среди "близких по духу" советскому зрителю артистов встречалась и масса итальянцев: Адриано Челентано, "Матиа Базар", "Рики э Повери"…

Группа "Рики э Повери" на фестивале Sanremo, 1985 год Mondadori via Getty Images
Описание
Группа "Рики э Повери" на фестивале Sanremo, 1985 год
© Mondadori via Getty Images

В 1982 году ЦТ впервые показало избранные фрагменты фестиваля в Сан-Ремо, а в 1984-м посвятило ему отдельную часовую передачу. В магазинах "Мелодия" даже начали продаваться пластинки "Сан-Ремо-84", выпущенные в Болгарии. Можно сказать, с этого и начался настоящий бум на "итальянцев" в Советском Союзе. Итальянцы пели безобидные для советского строя песни. Они были "своими" еще и потому, что в послевоенные годы активность Коммунистической партии Италии была на небывалом подъеме. Не случайно городу Ставрополю в Самарской области в 1964 году было дано имя итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. Численность партии в 1946–1956 годах превышала 2 млн человек, а на выборах в парламент в 1976 году она получила 34,4% голосов избирателей. Италия, несмотря на всю свою буржуазность и западность, казалась близкой по духу страной.

В разные годы победителями Sanremo становились действительно достойные артисты: Адриано Челентано (1970), Тото Кутуньо (1980), Рикардо Фольи (1982), Аль Бано и Ромина Пауэр (с песней Ci sara, 1984), Эрос Рамаццотти (1986), Джанни Моранди (1987), Андреа Бочелли (1994), "Матиа Базар" (2002).

Группа "Матиа Базар" на фестивале Sanremo, 2002 год Rino Petrosino/Mondadori Portfolio/Mondadori via Getty Images
Описание
Группа "Матиа Базар" на фестивале Sanremo, 2002 год
© Rino Petrosino/Mondadori Portfolio/Mondadori via Getty Images

"Sanremo — единственный международный конкурс, который был очень популярен в Советском Союзе, прежде всего потому, что итальянская мелодика нам очень близка, — отметил в беседе со мной композитор и продюсер Игорь Матвиенко. — В отличие от представителей других стран итальянцы, как и русские, ориентированы на мелодию, "мелос" (определение Платона гласит: "Мелос состоит из трех элементов: слова, гармонии и ритма" — прим. ТАСС). Поэтому эта музыкальная энергетика очень близка нашему народу".

Сравнивая с "Евровидением"

Sanremo начинался как конкурс песни на итальянском языке для продвижения итальянской культуры и песни. Но с течением времени он видоизменялся. В марте прошлого года во время встречи президента России Владимира Путина с деятелями культуры (лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества) музыкант Олег Аккуратов высказал мысль, что в нашей стране не хватает такого же конкурса, где пели бы исключительно на русском языке. Я же считаю, что это очень хорошая идея. Потому что засилье англоязычной музыки начинает немного утомлять. А итальянцы даже на "Евровидении" всегда поют на своем языке.

В этом году в Sanremo принимает участие Джанни Моранди. Что меня поразило — в его-то годы! Если конкурс до сих пор существует и в нем участвуют такого уровня артисты, значит, в нем есть необходимость. Обращаю внимание, что итальянская группа Maneskin, победившая в прошлом году в Sanremo, победила и на "Евровидении".

Группа Maneskin на фестивале Sanremo, 2021 год Marco Piraccini/Archivio Marco Piraccini/Mondadori Portfolio via Getty Images
Описание
Группа Maneskin на фестивале Sanremo, 2021 год
© Marco Piraccini/Archivio Marco Piraccini/Mondadori Portfolio via Getty Images

Причем в отличие от многих других победителей международного конкурса последних лет Maneskin достаточно популярен в Европе. В марте этого года у них намечались гастроли и в России. По моим данным, билеты на два их концерта были проданы чуть ли ни за полчаса. Это яркий пример того, что никуда не делся этот итальянский дух, что конкурс не выродился и по-прежнему актуален. Лично я буду смотреть фестиваль в этом году даже с большим удовольствием, чем "Евровидение".

Ургантовский успех

То, что итальянская культура до сих пор нам очень близка, свидетельствует и успех итальянских пародийных шоу "Вечернего Урганта" на Первом канале (Ciao, 2021! и Ciao, 2022!). Считаю, это лучшее музыкальное зрелище на нашем телевидении за последние годы. Сделано все очень круто — костюмы, шутки, песни, современные аранжировки.

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Причем пародийные итальянские шоу "Вечернего Урганта" сделаны со вкусом, без пошлости и глумления, поэтому они понравились и самим итальянцам, судя по комментариям под записью последней программы в YouTube:

"Поразительный! Отличные песни. Как итальянец, я считаю честью эту великолепную дань уважения. Я всегда любил Россию и всегда буду любить. Большое объятие из Италии" — Emanuele Riviera.

"Я итальянец, и я должен сказать, что эта программа чертовски блестящая!!!" — Matteo Berti.

"Друзья из России, еще раз спасибо в этом году за вашу любовь к Италии ... счастливого 2022 года!" — Federico Ferretti.

Оба шоу в сумме набрали больше 15 млн просмотров на YouTube. Важно отметить, что это современные российские песни на итальянском языке, написанные отечественными авторами и спетые нашими артистами. В свежем выпуске можно увидеть Эльдара Джарахова (Dario Giaracci), певицу Manizha (Manigi), Лолиту (Lola), Slava Marlow (Vincenzo Marlini), Максима Галкина (Massimo Galcini), LOBODA (La Boda), Валерия Меладзе (Valerio Melazzi), Басту и Полину Гагарину (Vaculecci e Gaga Rini), Валерия Леонтьева (Valerio Leonci) и других.

Команда "Вечернего Урганта" не случайно обратилась к 1980-м годам, которые стали очень ярким периодом в развитии популярной музыки: к 1990-м в музыке были открыты все "материки и даже крошечные острова", а в 1980-е случилась масса прорывов. И итальянская эстрада с ее яркими, мелодичными, наполненными солнцем и жизнелюбием песнями, спетыми замечательными артистами, пережила в этот период очередной ренессанс. 1980-е — это еще и время "последних романтиков", отраженное в одной из песен итальянской певицы Виолы Валентино Romantici (1983).

1980-е снова в теме

По мнению клавишника английской группы "Дюран Дюран" Ника Роудса, мода на 1980-е вернулась в музыку несколько лет назад. "Спустя три десятилетия после того, как 1980-е закончились, мы почувствовали, что музыка сделала полный круг, — отметил музыкант в недавнем интервью. — То, что сейчас считается современным, явно сделано под влиянием 1980-х. С нами в студии были два продюсера из разных эпох: Эрол Алкан, остро чувствующий современность диджей с инди-корнями, и Джорджо Мородер, человек из диско 1970-х. И они оба сказали нам о том же: каким-то образом этот звук вернулся. Если вы послушаете The Weekend или Билли Айлиш, вы тоже найдете в их звучании отголоски 1980-х".

"Не надо забывать, что Италия — родина оперы. Многие русские композиторы вдохновлялись итальянской культурой, музыкой. Можно вспомнить "Неаполитанскую песенку" Чайковского, "Арию Веденецкого гостя" Римского-Корсакова, "Венецианскую ночь" Глинки, "Итальянскую польку" Рахманинова, балет Прокофьева "Ромео и Джульетта" и еще массу произведений, — отметила в разговоре со мной Лика (Стар) Павлова, много лет живущая в Италии.  — Наши культуры тесно переплетены. Мы с удовольствием слушаем песни жителей Апеннин потому, что итальянский язык невероятно мелодичен и певуч. Музыка вообще самый универсальный язык, не требующий перевода".     

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