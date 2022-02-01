Вечная "феличита", или Почему итальянцы так популярны в России?

Владимир Полупанов — о том, как фестиваль Sanremo не теряет позиций уже более 70 лет и в чем особенности пародийных шоу "Вечернего Урганта" на итальянский манер

С 1 по 5 февраля в театре "Аристон", расположенном в итальянском курортном местечке Сан-Ремо, пройдет одноименный, 72-й по счету, фестиваль итальянской песни Sanremo-2022. Формат мероприятия представляет собой нечто среднее между собственно фестивалем и конкурсом, в котором участники состязаются в нескольких номинациях (помимо Гран-при есть приз критики и т.д.). В этом году из 711 заявок представители телеканала RAI отобрали 25 участников, среди которых не только начинающие артисты, но и звезды, ветераны итальянской эстрады, в частности 71-летняя Лоредана Берте (она выступит в дуэте с рэпером Акилле Лауро) и 77-летний Джанни Моранди, чей пик популярности пришелся на 1960-е годы. В прошлом году (тогда в Сан-Ремо победила группа Moneskin) из-за ограничений, связанных с COVID-19, фестиваль проходил совсем без зрителей. Но в этом — устроителям разрешили провести мероприятие при стопроцентной заполненности театра (главный зал "Аристона" вмещает 450 зрителей).

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Послевоенное восстановление Появление фестиваля в 1950-е годы было связано с желанием как можно быстрее восстановить туристическую инфраструктуру, разрушенную в годы войны, и жаждой вернуться к полноценной мирной жизни. Жителям Италии нужно было что-то радостное, оптимистичное, как можно более итальянское. Что, как не фестиваль национальной песни, подходило для этой цели как нельзя лучше?

Описание Уго Молинари (в центре) на фестивале Sanremo, 1956 год © Mondadori via Getty Images

Мероприятие не только носило развлекательный характер, но и культивировало дух патриотизма — итальянские артисты пели песни итальянских авторов на итальянском языке. В первый год в конкурсной программе приняли участие всего четыре исполнителя — дуэт и два сольных артиста. Но после того, как в 1954 году фестиваль стали транслировать по ТВ, его популярность и количество участников начали расти. С 1964 года в регламент конкурса внесли изменения, и в нем смогли принимать участие не только итальянские артисты. В разные годы на сцену в Сан-Ремо выходили Луи Армстронг, Стиви Уандер, Пол Анка, Ширли Бэсси. В 1967 году там пела и Анна Герман. Были в истории фестиваля свои рассветы и закаты, ренессансы — он переживал разные периоды в зависимости от экономического состояния страны.

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Популярность в СССР Существует мнение, что в 1980-е популярность Sanremo в СССР была даже выше, чем в самой Италии, что, наверно, недалеко от истины. Центральное телевидение СССР, державшее телезрителей на скудном музыкальном пайке, в конце 1970-х запустило в эфир программу "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады", в которой стали появляться прошедшие проверку на "идеологическую совместимость" западные артисты: Клифф Ричард, Далида, Джо Дассен. Среди "близких по духу" советскому зрителю артистов встречалась и масса итальянцев: Адриано Челентано, "Матиа Базар", "Рики э Повери"…

Описание Группа "Рики э Повери" на фестивале Sanremo, 1985 год © Mondadori via Getty Images

В 1982 году ЦТ впервые показало избранные фрагменты фестиваля в Сан-Ремо, а в 1984-м посвятило ему отдельную часовую передачу. В магазинах "Мелодия" даже начали продаваться пластинки "Сан-Ремо-84", выпущенные в Болгарии. Можно сказать, с этого и начался настоящий бум на "итальянцев" в Советском Союзе. Итальянцы пели безобидные для советского строя песни. Они были "своими" еще и потому, что в послевоенные годы активность Коммунистической партии Италии была на небывалом подъеме. Не случайно городу Ставрополю в Самарской области в 1964 году было дано имя итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. Численность партии в 1946–1956 годах превышала 2 млн человек, а на выборах в парламент в 1976 году она получила 34,4% голосов избирателей. Италия, несмотря на всю свою буржуазность и западность, казалась близкой по духу страной. В разные годы победителями Sanremo становились действительно достойные артисты: Адриано Челентано (1970), Тото Кутуньо (1980), Рикардо Фольи (1982), Аль Бано и Ромина Пауэр (с песней Ci sara, 1984), Эрос Рамаццотти (1986), Джанни Моранди (1987), Андреа Бочелли (1994), "Матиа Базар" (2002).

Описание Группа "Матиа Базар" на фестивале Sanremo, 2002 год © Rino Petrosino/Mondadori Portfolio/Mondadori via Getty Images

"Sanremo — единственный международный конкурс, который был очень популярен в Советском Союзе, прежде всего потому, что итальянская мелодика нам очень близка, — отметил в беседе со мной композитор и продюсер Игорь Матвиенко. — В отличие от представителей других стран итальянцы, как и русские, ориентированы на мелодию, "мелос" (определение Платона гласит: "Мелос состоит из трех элементов: слова, гармонии и ритма" — прим. ТАСС). Поэтому эта музыкальная энергетика очень близка нашему народу". Сравнивая с "Евровидением" Sanremo начинался как конкурс песни на итальянском языке для продвижения итальянской культуры и песни. Но с течением времени он видоизменялся. В марте прошлого года во время встречи президента России Владимира Путина с деятелями культуры (лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества) музыкант Олег Аккуратов высказал мысль, что в нашей стране не хватает такого же конкурса, где пели бы исключительно на русском языке. Я же считаю, что это очень хорошая идея. Потому что засилье англоязычной музыки начинает немного утомлять. А итальянцы даже на "Евровидении" всегда поют на своем языке. В этом году в Sanremo принимает участие Джанни Моранди. Что меня поразило — в его-то годы! Если конкурс до сих пор существует и в нем участвуют такого уровня артисты, значит, в нем есть необходимость. Обращаю внимание, что итальянская группа Maneskin, победившая в прошлом году в Sanremo, победила и на "Евровидении".

Описание Группа Maneskin на фестивале Sanremo, 2021 год © Marco Piraccini/Archivio Marco Piraccini/Mondadori Portfolio via Getty Images

Причем в отличие от многих других победителей международного конкурса последних лет Maneskin достаточно популярен в Европе. В марте этого года у них намечались гастроли и в России. По моим данным, билеты на два их концерта были проданы чуть ли ни за полчаса. Это яркий пример того, что никуда не делся этот итальянский дух, что конкурс не выродился и по-прежнему актуален. Лично я буду смотреть фестиваль в этом году даже с большим удовольствием, чем "Евровидение". Ургантовский успех То, что итальянская культура до сих пор нам очень близка, свидетельствует и успех итальянских пародийных шоу "Вечернего Урганта" на Первом канале (Ciao, 2021! и Ciao, 2022!). Считаю, это лучшее музыкальное зрелище на нашем телевидении за последние годы. Сделано все очень круто — костюмы, шутки, песни, современные аранжировки.