На пороге трансформации: каким будет новый цифровой доллар

Еще в середине января на интернет-сайте ФРС США появился довольно интересный документ — Money and Payments: The U.S.Dollar in the Age of Digital. Transformation, проливающий свет на будущее цифрового доллара (Central Bank Digital Currency, CBDC). Напомню, что Федрезерв пока отстает в вопросе запуска цифрового аналога национальной валюты от Китая и РФ. Например, гости зимних Олимпийских игр в КНР уже получили возможность совершать операции с цифровым юанем. А в России было официально объявлено о начале тестирования цифрового рубля с начала 2022 года.

Описание Здание ФРС США © Mark Wilson/Getty Images

Консерватизм ФРС в этом вопросе вполне объясним. Как эмитент ключевой мировой резервной валюты он вынужден подходить к указанной теме крайне осторожно. Его политика строится исходя из соображений безопасности и стабильности. Еще одним основополагающим принципом Федеральной резервной системы выступает гибкость как залог жизнеспособности сложившейся финансовой системы.

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Тем не менее надо признать, что крупнейшие мировые центробанки уже не могут позволить себе игнорировать такой феномен, как криптовалюты. Очень похоже, что в соответствии с известным принципом им придется возглавить явление, с которым они не в состоянии бороться. Но не будем заблуждаться по этому поводу. Новые цифровые формы национальных фиатных валют (необеспеченный вид валют) не принесут своим пользователям ни анонимности, ни независимости от государства. Скорее, наоборот. Кроме того, они будут призваны ограничить оборот Bitcoin и Ethereum. Начавшиеся в Китае административные "гонения" на криптовалюты одновременно с запуском цифрового юаня не оставляют сомнений на эту тему. Вполне вероятно, что избранным транснациональным IT-гигантам, таким как Apple, Google, Amazon и Meta, все же позволят запустить собственные криптовалюты, которые будут находиться под опосредованным регулированием государства. Но это дело отдаленного будущего. А пока стоит вернуться к публикации ФРС, заголовок которой явно указывает на то, что доллар США уже находится на пороге цифровой трансформации. Причины В первую очередь ФРС определяет будущую цифровую валюту в качестве цифровой формы бумажных денег. Казалось бы, это утверждение противоречит действительности, поскольку CBDC не будет иметь материальной формы. Вместе с тем возможность обращения цифровой валюты напрямую между ее пользователями подразумевает, что из этого процесса выпадает такое неотъемлемое звено безналичных расчетов, как коммерческий банк. С этой точки зрения цифровая валюта Центрального банка не будет являться безналичными деньгами в их классическом понимании. Разумно воспринимать CBDC как новую форму долларов, совмещающую свойства наличных и безналичных денег. Еще одной чертой, роднящей CBDC с наличными деньгами, может стать технологически доступная возможность проведения цифровых платежей в условиях временной недоступности сети интернет. Далее ФРС поясняет, что рассмотрение вопроса о возможном выпуске в обращение цифровых денег связано с бурным развитием технологий, породивших целый ряд новых финансовых услуг и продуктов в частном секторе. Речь идет в первую очередь о криптовалютах и так называемых стейблкойнах. Повторюсь, что на нынешнем этапе развития этих расчетных инструментов центробанки уже не могут игнорировать их существование.

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Более того, децентрализованные криптовалюты начинают составлять реальную конкуренцию традиционным фиатным деньгам. Очень показательным примером в этом плане представляется такая небогатая страна, как Сальвадор. Она недавно узаконила биткойн в качестве официального платежного средства наравне с долларом США. Напомню, что эта страна отказалась от собственной валюты в пользу доллара с 2001 года. В начале 2022 года МВФ настоятельно рекомендовал Сальвадору отказаться от BTC в качестве законного платежного средства. Подразумевается, что такой шаг будет способствовать одобрению решения о выделении стране заемных средств в объеме $1,3 млрд. Однако глава Минфина Сальвадора Алехандро Селайя заявил, что официальное использование биткойна будет продолжено. В качестве оправдания такой позиции было указано, что с помощью криптовалюты страна экономит примерно $400 млн на комиссиях за денежные переводы. К слову, в России в настоящее время ведется активная дискуссия на тему того, стоит ли запрещать оборот криптовалют или же его необходимо регулировать. ЦБ РФ усматривает в такой возможности риск создания параллельной финансовой системы в стране. Критерии Однако вернемся к ФРС, указывающей в своей публикации целый ряд критериев, которым должна соответствовать будущая цифровая форма денег. Предоставление пользователям явных преимуществ в части покрытия рисков и транзакционных издержек. Очевидно, что доллар в его цифровой форме должен быть столь же стабилен и надежен, как и бумажный. Не вызывает сомнений и то, что комиссии при расчетах в CBDC должны быть крайне малы, а в идеальном случае вовсе должны отсутствовать. Преимущества CBDC должны быть более привлекательными в сравнении с альтернативными методами расчета. Собственно говоря, речь идет о необходимости обеспечения этих преимуществ для расчетов в CBDC в сравнении с использованием безналичных долларов и существующих криптовалют. Думаю, это вполне по силам Федрезерву с его технологическими и регуляторными возможностями. CBDC должны дополнять, а не заменять существующие формы денег и методы предоставления финансовых услуг.

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Это вполне здравое и логичное соображение, суть которого заключается в том, чтобы введение новой формы расчетов не поколебало североамериканскую и глобальную финансовые системы в их нынешнем, исторически сложившемся виде. При обороте CBDC должна обеспечиваться конфиденциальность ее пользователей. Имеется в виду недопущение утечек информации о транзакциях в свободный доступ, при том что эмитент CBDC имеет технические возможности для тотального отслеживания платежей и их цепочек. Что может быть ограничено лишь юридическим регулированием. Так или иначе, но "официальные" цифровые деньги не способны обеспечить своим пользователям той же меры конфиденциальности, какую дают традиционные бумажные купюры. Оборот CBDC в сегменте криминальной деятельности должен быть исключен. Этот пункт приходит в противоречие с принципом обеспечения конфиденциальности пользователей. Опять же, это вопрос юридического регулирования. По-видимому, здесь потребуется нахождение некоего разумного баланса. Доллар в его новой форме должен получить широкую поддержку со стороны ключевых заинтересованных сторон. Нынешняя репутация доллара США создает условия для этого. Вместе с тем в данном случае явно просматривается проблема принятия новой формы денег со стороны североамериканского и глобального банковского сектора. Впрочем, у ФРС в данном случае имеются весьма широкие регуляторные полномочия и возможности. Федрезерв неоднократно подчеркивал, что не имеет какого-либо экономического или политического предубеждения касательно вероятного запуска в обращение дополнительной формы денег. Изложенные соображения должны стать отправной точкой для широкого общественного и экспертного обсуждения необходимости создания CBDC, а также формы, в которой он может существовать. Важнейшей характеристикой будущей цифровой валюты станет то, что она будет непосредственно представлять собой обязательство ФРС, а не коммерческих банков или иных финансовых институтов.

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Федрезерв заявляет, что CBDC может использоваться и для трансграничных платежей. Вместе с тем этот инструмент способен создавать риски для структуры финансового сектора. В частности, он может оказывать влияние на стоимость и доступность кредитов. Думаю, это стоит трактовать как осторожный намек на то, что позиции традиционных коммерческих банков могут быть существенно ущемлены. Мы имеем дело с констатацией вполне очевидного факта. Далее ФРС напоминает, что деньги Центрального банка выступают основой финансовой системы и экономики в целом. Подразумевается, что CBDC как непосредственные обязательства ФРС будут обладать соответствующими преимуществами по отношению к средствам, учитываемым коммерческими банками и небанковскими организациями. Как мне видится, это еще один "тонкий намек" на вероятные будущие потрясения в финансовом секторе. Следующей логической связкой выступает утверждение о том, что использование CBDC в системе межбанковских платежей повысит общую стабильность финансовой системы, поскольку оно устранит кредитные риски и риски ликвидности в системно значимых расчетных системах. Вслед за этими соображениями ФРС сообщает о наличии технической возможности для проведения дешевых мгновенных круглосуточных денежных расчетов в режиме реального времени. В связи с этим в очередной раз указывается на риски для устойчивости финансовой системы, которые создает широкое распространение мобильных электронных платежей. Это утверждение подспудно возвращает нас к тому, что широкий оборот обязательств Центрального банка будет более предпочтителен, нежели существующая система межбанковских безналичных расчетов. Недостатки ныне существующих Возвращаясь к текущему состоянию платежной системы США, ФРС признает, что она не лишена определенных проблем. В частности, речь идет о высокой комиссии за трансграничные платежи и о долгом времени их обработки. Считаю, это серьезная заявка на то, что использование CBDC должно потеснить традиционный оборот безналичных долларов США в качестве мировой резервной валюты. Тем не менее позднее ФРС прямо указывает на то, что CBDC может способствовать сохранению доминирующей международной роли доллара США.

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