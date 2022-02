На пороге трансформации: каким будет новый цифровой доллар

Еще в середине января на интернет-сайте ФРС США появился довольно интересный документ — Money and Payments: The U.S.Dollar in the Age of Digital. Transformation, проливающий свет на будущее цифрового доллара (Central Bank Digital Currency, CBDC). Напомню, что Федрезерв пока отстает в вопросе запуска цифрового аналога национальной валюты от Китая и РФ. Например, гости зимних Олимпийских игр в КНР уже получили возможность совершать операции с цифровым юанем. А в России было официально объявлено о начале тестирования цифрового рубля с начала 2022 года.