Схлопнет ли рынок NFT "крипту"? Чего ожидать от цифровых активов

В начале 2022 года мы наблюдаем довольно глубокую просадку курса таких ключевых криптовалют, как Bitcoin и Ethereum. Еще в ноябре они обновляли свои исторические максимумы. А теперь падение стоимости Bitcoin в долларах США уже составляет около 39% от рекордного значения. Курс "эфира" за тот же период понизился на вполне сопоставимые 36%. Отраслевые эксперты и энтузиасты криптовалют сейчас ожесточенно спорят на тему того, наблюдаем ли мы на указанном рынке схлопнувшийся "пузырь" или же это всего лишь очередная техническая коррекция.

Описание Электронное табло криптовалютной биржи показывает падение цены биткойна © EPA-EFE/YONHAP

Между тем будущее криптовалют теперь вовсе не выглядит безоблачным. Реальный запрет на любую деятельность, связанную с криптовалютами в Китае, стал первой ласточкой, задающей серьезный мировой тренд. Вполне очевидно, что это решение было принято с целью исключения конкуренции между запущенным в КНР в обращение цифровым юанем и популярными криптовалютами. Это значит, что иные развитые страны будут поступать аналогичным образом по мере запуска в них цифровых аналогов национальных валют.

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Надо признать, что Bitcoin и Ethereum пока не превратились в полноценные безналичные деньги. Возможность расчетов с их помощью остается лишь второстепенной функцией. Они по-прежнему представляют собой волатильный актив и инструмент для спекулятивной игры на колебаниях курсовой стоимости. Не вызывает сомнения и тот факт, что всплеск инвестиционного интереса к ничем не обеспеченным криптовалютам носит характер классической мании или так называемого финансового пузыря. Этот пузырь уже давно потерял свою новизну и начал вырождаться. Признаком этого может служить массовое появление на нем так называемых мемкоинов, которые зачастую не имеют практического применения. С этой точки зрения не стоит исключать вероятности, что "горячие" спекулятивные деньги после наметившегося оттока с криптовалютного рынка уже не вернутся на него в полном объеме, а переориентируются на иные сферы и инструменты. Более того, подходящая для этого индустрия уже существует и очень активно расширяется. Речь идет про такой новый феномен, как NFT (невзаимозаменяемые токены). Родом из онлайн-игр NFT представляют собой новый класс цифровых предметов коллекционирования или искусства, право собственности на которые фиксируется с помощью технологии блокчейн. Прообразом этого явления, по-видимому, стал черный рынок редких или эксклюзивных предметов в онлайн-играх. Теперь же оно вполне способно превратиться в серьезную официальную индустрию.

Недавно небезызвестная североамериканская компания GameStop (GME) сообщила о создании специального подразделения, которое займется развитием бизнеса в сфере NFT. Напомним, что указанное предприятие, представлявшее собой сеть розничных магазинов по продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров, в свое время пришло в упадок. Это было связано с бурным развитием цифровых сервисов дистрибуции в гейминге. Теперь же GameStop планирует присутствовать и зарабатывать на новом перспективном рынке с момента его зарождения. Согласно приведенным в СМИ данным, в 2021 году объем рынка NFT резко возрос и превысил $40 млрд. По другим оценкам, его годовая величина составила $50,1 млрд. При этом более 75% сделок в указанном сегменте совершается на относительно небольшие суммы величиной менее $10 тыс. Пока что это нерегулируемое пространство, подверженное аферам, мошенничеству и ценовому манипулированию. Надо понимать, что зарождающаяся индустрия NFT представляет собой нечто намного более широкое, нежели просто дополнительный способ монетизации компьютерных игр. Одним из ценовых рекордов в указанной отрасли в минувшем году стала продажа через британский аукционный дом Christie’s электронного коллажа из 5 тыс. изображений, созданных в течение 13 лет художником Майком Винкельманном. Итоговая стоимость лота составила $69,3 млн. Оставшийся неизвестным победитель аукциона получил электронный файл и права на использование цифрового изображения. Баснословную величину указанной сделки вполне допустимо объяснить и оправдать с точки зрения современного искусства. В конце концов, проданный электронный коллаж — результат многолетнего ежедневного труда довольно известного профессионального художника. Не будем забывать, что "аналоговые" картины на холстах реализуются на аукционах за сопоставимые суммы. Однако следующий пример представляет собой вариант сугубо "технического" подхода к созданию дорогостоящих NFT, себестоимость которых несопоставимо мала по отношению к их цене.

В январе 2022 года вышла новость о том, что 22-летний индонезийский студент продал коллекцию более чем из тысячи своих однотипных ежедневных селфи в виде NFT за 317 "монет" Ethereum суммарной стоимостью более $1 млн. Это более чем достойное финансовое вознаграждение за серию обычных фотоснимков, которые не имеют никакой практической ценности для их покупателя. Я бы не стал воспринимать указанный кейс как случайность, поскольку создатель описанного "предмета искусства" обучается компьютерным дисциплинам. Иными словами, он прекрасно понимал, что он делает. По-видимому, в ближайшее время среди молодежи по всему миру станет модным быть уже не блогерами, а успешными издателями креативных NFT. Не секрет, что любое казино больше всех заинтересовано в историях о крупных выигрышах его посетителей. Первые громкие сделки с NFT умышленно или же ненамеренно носят характер достаточно дорогостоящих рекламных кампаний для нового рынка с целью привлечения на него реальных средств. Подтверждение права собственности Приведенные примеры представляют собой единичные случаи дорогостоящих сделок с NFT. Однако по-настоящему крупный рынок невзаимозаменяемых токенов, по-видимому, сформируется в игровой индустрии, а также в социальных сетях, включая перспективный сегмент метавселенных. В настоящее время фанаты компьютерных игр выражают активное недовольство массовым внедрением в новые релизы платных NFT, создающих преимущество в игровом процессе. Однако прогресс в этой сфере можно лишь замедлить, но не отменить. Вполне вероятно, что издание музыки, видео и игрового контента в виде NFT станет одним из действенных способов взвинтить цены реализации и потеснить цифровое пиратство. Более того, указанная технология подразумевает создание удобного вторичного рынка для обращения невзаимозаменяемых токенов, то есть для спекулятивной торговли ими. Возможность официально перепродать "лицензионные" NFT сделает их более привлекательными для покупки широким кругом пользователей. Можно предполагать, что в будущем сформируется очень широкий рынок "бывших в употреблении" цифровых книг, фильмов, музыки и компьютерных программ.

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