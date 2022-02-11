ЗИС-3: извилистый путь в массовую серию самого известного орудия Красной армии

Алексей Исаев — о том, почему 76,2-мм пушку не сразу взяли на вооружение

Описание Расчет орудия ЗИС-3, 1943 год © Марк Редькин/ТАСС

80 лет назад, 12 февраля 1942 года, вышло постановление Государственного Комитета Обороны по принятию на вооружение одного из самых знаменитых орудий отечественной артиллерии — 76,2-мм дивизионной пушки ЗИС-3 конструкции завода №92 НКВ. Она стала своего рода визитной карточкой советских вооруженных сил.

В ходе Великой Отечественной войны было выпущено 48 тыс. орудий этого вида и еще более 10 тыс. в варианте для самоходных установок СУ-76. ЗИС-3 можно увидеть на многих фотокадрах военных корреспондентов или на постаментах в мемориалах и музеях, посвященных войне. Они широко использовались и после ВОВ в конфликтах в Азии и Африке. В истории отечественной артиллерии ЗИС-3 раскрывает два важных аспекта: концепцию дивизионного орудия и замысловатость пути пушки в серийное производство. Бережливость на руку После Первой мировой войны во всем мире происходила "гаубизация" артиллерии пехотных дивизий. Позиционные сражения 1914–1918 годов породили потребность в гаубицах с навесной траекторией стрельбы. Они позволяли достать противника в окопах и "складках" местности. А от пушек калибром 75–77 мм европейские армии постепенно отказывались, тогда как в 1914 году этот вид орудий составлял ядро артиллерии дивизий. Исключением были разве что французские, польские и советские вооруженные силы. В случае с Красной армией это объяснялось экономически — в стране имелись немалые запасы 76-мм снарядов с Первой мировой войны и списывать их не спешили.

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И эта бережливость сыграла на руку Красной армии в ходе Второй мировой войны. 76-мм орудия быстро заняли место эффективного противотанкового средства. Побочным, но значимым эффектом от массового производства 76-мм дивизионных орудий стала относительная легкость и быстрота появления в СССР длинноствольных 76-мм танковых пушек. В то время в Германии происходило снятие с производства 77-мм орудий и увеличение роли 75-мм длинноствольных пушек для танков и самоходок. Считается, что в конечном итоге в Третьем рейхе советская ЗИС-3 была не конструктивно, но концептуально скопирована в виде 75-мм орудия 7М85, которое разработали уже в 1944 году. Им предполагалось перевооружать пехотные дивизии в 1945 году, но окончание войны поставило крест на этих планах. Особенности Главным принципом была универсальность: возможность использовать орудие как против танков, так и против традиционных противников (проволочных заграждений, не окопанной пехоты, легких фортификационных сооружений). Учитывались и другие аспекты — основным выпускаемым на советских военных заводах порохом являлся пироксилиновый. Изготовленные из этого пороха заряды требовали сушки, продолжительность которой соотносилась с калибром орудия. То есть чем больше калибр, тем более долгим был производственный цикл. Соответственно, для советской пороховой промышленности заряды 76-мм выстрелов дивизионных "трехдюймовок" были идеальной продукцией — с самым коротким циклом. Концепция дивизионной 76-мм пушки не просто заняла прочное место в задании отечественной артиллерии перед 1941 годом; к началу Великой Отечественной войны на вооружении Красной армии уже имелись экземпляры новейшей разработки (до этого даже успело смениться одно поколение орудий этого типа).

К 76-мм пушке УСВ образца 1939 года Красная армия перешла от концепции зенитно-полевого орудия Ф-22 образца 1936 года. УСВ хоть и была лишена возможности стрелять по самолетам, но была более простой и надежной. К июню 1941 года именно 76-мм пушка УСВ стала выпускаться массовой серией, еще, думаю, и поэтому Главное артиллерийское управление (ГАУ) Красной армии не стремилось к ее замене. Отказ Когда легендарный советский конструктор артиллерийских систем Василий Грабин предложил ГАУ в июле 1941 года новую, разработанную в инициативном порядке, пушку ЗИС-3, то встретил весьма холодный прием. Лафет был взят от запущенной в производство в июне 1941 года 57-мм противотанковой пушки ЗИС-2, а тело орудия — от УСВ. Главной идеей была унификация производства двух схожих орудий: противотанковой и дивизионной пушек. Новое орудие оснащалось дульным тормозом, который поглощал до 30% энергии отката. Однако эта технология при выстреле поднимала облака пыли или снега, которые окружали орудие и тем самым демаскировали его. Это конструктивное решение вызвало резкую критику специалистов ГАУ. Тем не менее этот отказ не перечеркнул будущее ЗИС-3. В некоторых произведениях литературы и мемуарах можно встретить сообщения о едва ли не тайной постановке новой пушки на конвейер завода №92. Сейчас, когда историкам доступны документы, эти утверждения могут вызвать только улыбку. Ведь даже за небольшие конструктивные изменения директор завода №92 Амо Елян был подвергнут настоящему разносу со стороны военной приемки. Несмотря на уже действовавшее постановление ГКО августа 1941 года о мерах, упрощающих производство военной продукции. Военная необходимость Судьбу ЗИС-3 решил не мифический заговор конструктора и директора, а обстоятельства вступления СССР в войну. Красной армии после тяжелых потерь лета 1941 года, ввиду спешного формирования десятков новых дивизий и бригад, требовалось много 76-мм орудий. Грабин настаивал, что внедрение ЗИС-3 позволит увеличить выпуск дивизионных пушек в 2–2,5 раза. Это заставило руководство ГАУ сменить гнев на милость, и в сентябре 1941 года было дано добро на изготовление опытной партии ЗИС-3. В октябре в связи с потерями на фронте среди орудий и испытывающих их солдат потребовалось сформировать новую команду для войсковых испытаний.

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