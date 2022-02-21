Что не учитывают рейтинги и как Москве удается улучшать ситуацию с пробками

Все в этом мире относительно. И можно сделать абсолютно разные выводы, если посмотреть на некое явление, объект или исследование, но с разных сторон. Например, недавно опубликованные результаты всемирного зондирования загруженности дорог в мегаполисах, которое ежегодно проводит компания из Нидерландов TomTom (один из ведущих мировых поставщиков устройств для автомобильной и персональной GPS-навигации). Согласно исследованию, Москва по итогам 2021 года заняла второе место по загруженности дорог — уступает лишь Стамбулу. При этом отмечается, что показатель улучшился — пробок все же стало меньше.

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Опираясь на собственные впечатления от заграничных поездок, я задался вопросом — насколько объективно этот рейтинг отражает реальную ситуацию? До карантина бывал во многих крупнейших мегаполисах и сам видел и на себе почувствовал, что у нас ситуация далеко не самая страшная. Если верить исследованию, в Москве все гораздо хуже, чем в колумбийской Боготе, индийском Мумбае или румынской столице — Бухаресте. Я же, находясь в нескончаемых пробках там, с ностальгией думал о московских дорогах. После дождичка в четверг Эксперты компании TomTom составляют рейтинг загруженности дорожной сети в 416 городах мира; данные для Traffic Index поставляют более 600 млн водителей (вернее, их устройства, имеющие GSM-модули), в том числе из России. Несколько лет подряд лидирующие позиции в этом антирейтинге занимали такие индийские мегаполисы, как Мумбаи, Бангалор и Нью-Дели. Но за последние три года ситуация изменилась, и теперь голландцы уверяют: по итогам прошлого года Московская агломерация заняла второе место в мировом рейтинге загруженности дорог. Что не так плохо, если припомнить, что в 2020 году российскую столицу поставили и вовсе на первое место по этому показателю. Стоит также учесть, что в последние три года для расчетов анализируется дорожная ситуация не только в самой столице, но и в части Московской области, что прилегает к городу (и практически с ним срослась). При этом общий уровень загруженности Московской агломерации вырос на 7% по сравнению с прошлым годом и составил 61%. По данным компании TomTom, в среднем каждый водитель терял в московских пробках 140 ч ежегодно (почти шесть дней). Как самый тяжелый день в 2021 году они оценили пятницу, 12 февраля. Честно сказать, я не помню тот день, но, по данным Гидрометцентра, тогда на столицу России обрушился сильнейший снегопад. При этом, согласно статистике, чаще всего пробки в Москве случаются в четверг с 18 до 19 ч. Вне зависимости от сезона.

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Первое место в рейтинге TomTom, как уже было сказано, занимает Стамбул. В этом городе транспортная загрузка составляет 62%. На третьем месте в списке самых пробочных городов — Киев (56%). Кстати, в Департаменте транспорта Москвы сразу прокомментировали результаты исследования, отметив, что в верхней части списка расположились города, где строгие карантинные ограничения в прошлом году практически не вводились и деловая активность быстро восстановилась. Следствием этого стало то, что дороги были загружены ежедневно, как в любой обычный день в обычном (некоронавирусном) году. "Аномально свободными дороги были всего семь дней в году (возможно, в дни новогодних каникул — прим. автора). А в Сан-Франциско, например, нетипично низкая загруженность дорог фиксировалась 23 дня, в Тель-Авиве — 37", — объясняют показатели рейтинга в ведомстве. Сравнивать, как считают в департаменте транспорта, надо 2022 год с доковидным 2019-м — тогда, мол, получается, что загруженность дорог в столице осталась практически на прежнем уровне. При этом снизилась смертность на дорогах и увеличилось количество автомобилей на 350 тыс. Так что из результатов исследования надо делать правильные выводы. Правила игры Проштудировав методику, по которой TomTom проводит свои исследования, я также выяснил, что реальные пробки в их рейтинге на самом деле не учитываются. Несколько лет назад (возможно, для чистоты эксперимента) они ввели новую методологию подсчетов, основанную на сравнении времени поездок. За основу берется время, за которое преодолевается тот или иной маршрут ночью, когда дороги абсолютно свободны. Затем измеряют, за сколько времени этот же участок пути машины проезжают в утренний и вечерний часы пик. И потом эти результаты сравнивают. Полученная разница и является оценкой величины пробок в конкретном городе. То есть, по логике исследования, если вы в полночь проехали от Ясенева до Текстильщиков за 30 минут, а утром потратили на тот же маршрут 3 ч, то все очень плохо, ведь разница — в шесть раз. А если бы результат отличался, предположим, в два раза, то — нормально.

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Вроде бы это логично, но дьявол, как известно, кроется в деталях. Чем отличается трафик в любом российском городе от других мегаполисов мира? Тем, что у нас (у единственных) существует нештрафуемый порог превышения скорости в 19 км/ч, которым практически невозможно воспользоваться днем. В центре столицы, например, средняя скорость движения в рабочее время не превышает 25–26 км/ч. А вот ночью по городу реально проехаться практически по любым улицам со скоростью 79 км/ч (60 км/ч плюс 19 км/ч). Кроме того, с недавних пор TomTom включает в это исследование и данные по вылетным магистралям, проходящим по Московской области, где разрешена скорость от 80 до 110 км/ч (то есть реально 100–130 км/ч). Здесь, правда, есть нюанс — у нас существует мощная маятниковая миграция, когда с утра из области в Москву приезжает более одного миллиона человек, а вечером эти люди отправляются обратно (создавая на въездах в город пробки в часы пик). Смею предположить, что ночью они преимущественно спят, а не катаются по дорогам. Тем не менее получается, что в связи с нештрафуемым порогом превышения скорости рейтинг TomTom будет всегда необъективен по отношению к российским городам. Я не думаю, что пробки в Москве в час пик чем-то отличаются от пробок в Лондоне или Париже, но итоговые результаты будут всегда хуже, потому что скорость движения автомобилей ночью у нас гораздо выше. По этой же причине кроме столицы в первой двадцатке самых пробочных городов мира можно наблюдать Санкт-Петербург, Новороссийск, Самару, Екатеринбург; не очень сильно отстают Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Челябинск и Казань. Поэтому для верной картины разбираться нужно в тех самых деталях методологии подсчета. Подобные исследования проводит не только TomTom. Так, в последнем отчете транспортной аналитической компании Inrix городом с самыми большими дорожными пробками назван Лондон. За ним следуют Париж, Брюссель; Москва занимает четвертое место, за ней — Нью-Йорк. Всего в списке более тысячи городов из 50 стран. Варианты движения При всем этом есть несколько (как минимум два) способов еще улучшить позиции нашей столицы (а также других российских городов). Первый — простой, но пока невозможный: отменить нештрафуемый порог в 19 км/ч. Тогда, согласно законам математики, мы быстро спустимся вниз антирейтинга — ведь ночная скорость опустится на 19 км/ч и разрыв с дневной не будет таким значительным. Только пока, кажется, у общества и российской власти есть консенсус по этому поводу: не трогать "лаг", пока не наведен порядок на дорогах. Уверен, что через несколько лет этот нештрафуемый порог придется убирать, но пока будем жить так.

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