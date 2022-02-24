Первый крупный котел: как Красная армия окружила германские войска под Демянском

Описание Немецкие войска под Демянском, 1942 год © Bundesarchiv/CC-BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

80 лет назад, 24 февраля 1942 года, в районе деревни Залучье под городом Демянском в тылу немецких войск замкнулось кольцо окружения. В оцеплении оказались около 100 тыс. солдат и офицеров вермахта, включая эсэсовскую дивизию "Мертвая голова". Для Второй мировой войны это было беспрецедентное событие: никогда до этого момента столь крупная группировка германских вооруженных сил не оказывалась в окружении, лишенной сухопутного сообщения с главными силами. В последующие годы в "котлы" будут попадать и более крупные силы вермахта. Однако до 24 февраля 1942 года в окружении если и оказывались, то единичные полки или дивизии врага. Ореол непобедимости германских войск начал тускнеть с большей силой. Слабое место

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Путь к соединению частей Красной армии у Залучья начался в декабре 1941 года, когда директивой Ставки ВГК №005868 Северо-Западному фронту предписывалось нанести удар во фланг и тыл всей группе армий "Север". Во многом такое амбициозное планирование со стороны советского Верховного командования объяснялось "головокружением от успехов" контрнаступления под Москвой. Считалось, что вводом вновь сформированных дивизий удастся нанести крупное поражение противнику и быстро повернуть войну вспять. Ленинградскому, Волховскому и Северо-Западному фронтам была поставлена задача разгрома всей группы армий "Север". Участок фронта под Демянском занимал особое место в советском военном планировании — это было слабое место противника между двумя операционными направлениями. Наступление вермахта на Ленинград и Москву шло по расходящимся путям, и стык между двумя группами армий (ГА) — "Север" и "Центр" — неизбежно ослаблялся. Начальником штаба Северо-Западного фронта в тот момент был Николай Ватутин, один из выдающихся советских военачальников. Первое контрнаступление в районе Демянска было предпринято советским командованием в сентябре 1941 года, однако немецкое наступление на Москву заставило отказаться от продолжения операции. Планирование было свернуто, но не забыто. Обвал немецкой обороны К январю 1942 года положение соединений ГА "Север" под Демянском оставалось достаточно шатким. Понесенные с июня 1941 года потери и широкие участки обороны дивизий, в три-пять раз шире рекомендованных уставами, делали немецкую оборону крайне неустойчивой.

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Операция войск Северо-Западного фронта на демянском направлении началась 7 января 1942 года. Через два дня к наступлению присоединились свежие 3-я и 4-я ударные армии. Однако после ожидаемого обвала немецкой обороны возникла первая и серьезная проблема: противник с опорой на сильную группировку артиллерии упорно оборонял город Старая Русса. Причем даже перехват советскими частями железной дороги, идущей из города, не привел к коллапсу гарнизона. Снабжение стало осуществляться по воздуху, транспортной авиацией. Это был первый звоночек о наступлении новой эпохи в боевых действиях. Успех с удержанием Старой Руссы заставил германское верховное командование считать ситуацию управляемой. Предложения снизу, от командования корпусов, отойти на запад, на рубеж реки Ловать, были отринуты из Берлина: "Демянск должен защищаться до последнего человека". Более четкий приказ оставаться на месте и ждать смыкания за своей спиной клещей продирающихся через леса советских дивизий и бригад было бы трудно придумать. Полагаю, верховное командование вермахта имело и свои резоны: отход наверняка бы привел к большим материальным потерям. Наступление Северо-Западного фронта начало пробуксовывать, и Ставка Верховного главнокомандования 22 января передала фронту 1-ю ударную армию, изъятую у Георгия Жукова из состава Западного фронта. Также из Подмосковья под Демянск перебросили два гвардейских стрелковых корпуса, сформированных вокруг проверенных в боях 7-й и 8-й ("Панфиловской") гвардейских стрелковых дивизий. "Воздушный мост" Новый этап наступления Северо-Западного фронта начался 29 января. Подкрепления позволили советским войскам переломить ситуацию в свою пользу. После нескольких недель боев кольцо окружения замкнулось. Раньше окруженные и лишенные снабжения дивизии обычно рассыпались за несколько дней. Но это была уже другая эпоха с иными возможностями. Снабжение II армейского корпуса вермахта продолжалось еще до смыкания клещей в его тылу. 19 февраля на аэродромы псковского аэроузла приземлились четыре группы транспортных самолетов из Витебска и Орши, которые ранее снабжали войска группы армий "Центр". На следующий день первые 40 транспортных самолетов Ю-52 прибыли на аэродром Демянска— каждый доставил 2 т груза.

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