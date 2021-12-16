"Шахматист", который ослушался Сталина: судьба войны в руках Николая Ватутина

16 декабря исполняется 120 лет со дня рождения Николая Ватутина — выдающегося советского полководца Великой Отечественной войны. В ряду советских военачальников он занимает особое место. Ватутин сочетал в себе способности харизматичного лидера, полководца и одновременно обладал высокой оперативной и штабной подготовкой, будучи великолепным и скрупулезным штабистом. Такое объединение качеств в одном человеке было большой редкостью, чаще всего просматривалась специализация волевого полководца или же выраженные способности к штабной работе. Вторые нередко терпели неудачу, будучи назначены командующими корпусами или армиями. Ватутин же был редким универсалом, способным и управлять, и планировать операции. Объяснялось это природным дарованием, сильным характером и хорошим образованием.

Описание Командующий Воронежским фронтом генерал армии Николай Ватутин, 1943 год © Минобороны России/CC BY 4.0

Николай Ватутин родился в 1901 году в крестьянской семье села Чепухино Валуйского уезда Воронежской губернии (ныне Белгородской области). У него было четыре брата и четыре сестры. Не успев по возрасту на поля Первой мировой войны, Николай Ватутин в апреле 1920 года, уже на излете Гражданской войны, мобилизуется в Красную армию. В сентябре он участвует в боях с махновцами, а в октябре становится курсантом пехотных курсов. Хотя Ватутину не довелось участвовать в наиболее жестоких сражениях Гражданской войны, но это время стало для него личной драмой. Голод в Поволжье в 1921 году унес жизни отца, деда и младшего брата. С тех пор, как вспоминали соратники Ватутина, он очень бережно относился к хлебу и не терпел беспорядка на кухне. Еще одна его характеристика: не употреблял алкоголя, даже вина.

На эту тему Дойти до "Самсона": Петергофский десант октября 1941 года

Николай Ватутин получил хорошее профильное образование. Он окончил оперативный факультет при Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе и Академию Генерального штаба РККА в Москве. Уже в конце 1938 года был назначен на должность начальника штаба Киевского военного округа — ключевого на западных границах СССР. По итогам Польского похода в сентябре 1939 года ему была дана лестная характеристика: "Всесторонне развит, с большим кругозором, прекрасно работал по руководству отделами штаба, проявил большую оперативность и способность руководить войсковыми соединениями". Особо была отмечена огромная работоспособность Ватутина — "как начальник штаба округа показал способность, выносливость и умение руководить крупной операцией". В июле 1940 года Ватутина направляют в Москву, в Генштаб, на должность начальника оперативного управления. Рукой Ватутина написаны важнейшие документы предвоенного периода. "Малый Сатурн" С началом войны он направляется на Северо-Западное направление. В его актив можно записать и планирование удачного контрудара под Сольцами, и командование Новогородской оперативной группой. Действия в них существенно осложнили вермахту путь к Ленинграду.

Описание Советские войска во время операции "Малый Сатурн", декабрь 1942 года © Public Domain/Wikimedia Commons

В ноябре 1942 года, можно сказать, от генерал-лейтенанта Николая Ватутина зависела судьба всей войны: именно он возглавлял Юго-Западный фронт под Сталинградом. Именно там была задействована 5-я танковая армия, наносившая глубокий удар на Калач во фланг и тыл немецкой 6-й армии Фридриха Паулюса. Малоизвестной сложностью этого момента было наличие приказа наркома обороны №306 за подписью Иосифа Сталина. Под влиянием летних неудач Сталин обрушился на фундаментальный принцип эшелонирования войск в наступлении. Фактически командующим было запрещено строить стрелковые дивизии в несколько эшелонов. В резерв выделялся всего один батальон. В ноябре 1942 года была продемонстрирована ущербность этого подхода. Для Ватутина она стала совершенно очевидной.

На эту тему Курская битва. Ход и итоги сражения

Сказать, что Ватутин в период подготовки операции "Малый Сатурн" в декабре оказался в сложном положении, — это не сказать ничего. С одной стороны, он на собственном опыте убедился в недостатках одноэшелонного построения соединений по приказу №306. С другой — приказ никто не отменял, более того, он уже был закреплен в уставах. Решение Николая Ватутина можно назвать неожиданным — он решился проигнорировать изданный буквально несколько недель назад приказ Сталина. Стрелковые дивизии 1-й гвардейской армии на направлении главного удара строились в два эшелона, в остальных армиях — в один эшелон, но полки имели двухэшелонное построение. Неудача стоила бы ему очень дорого, но Ватутин стал первым, кто проигнорировал приказ №306 во имя фундаментальных принципов военной науки. Позднее к нему присоединились и другие командующие. Парадокс — приказ никто не отменял, но фактически его не выполняли. С другой стороны, нельзя не отметить амбициозность замыслов Ватутина, за которую его одергивали и представители Ставки, и лично Верховный главнокомандующий. Верный расчет Особую роль Николай Ватутин — уже генерал армии — сыграл и в Курской битве летом 1943 года. Воронежскому фронту, который он возглавлял, досталась широкая полоса танкодоступной местности на южном фасе Курской дуги, выявить там направление главного удара врага было крайне сложно. Именно поэтому Ватутин до последнего отстаивал идею наступления первыми, чтобы не отдать инициативу в руки противника. В итоге на опасения Ватутина наложились ошибки разведки, неверно установившей распределение сил между северным и южным фасом Курского выступа, — более сильный удар ожидался на севере, но он последовал на юге. Северный фас атаковала 1 тыс. немецких танков, южный — 1,5 тыс.

Описание Николай Ватутин перед выездом в войска, Курская дуга, 1943 год © Минобороны России/CC BY 4.0

Ватутина потом часто критиковали за попытку нанесения контрудара на второй день сражения, который был фактически отменен из Москвы после разговора командующего 1-й танковой армией Михаила Катукова со Сталиным. Однако сейчас, имея на руках данные о действиях противника, идею контрудара следует признать вполне жизнеспособной. Ватутин верно просчитал слабое место врага. Есть даже легенда, что во время войны немцы называли Ватутина "шахматист". Неожиданная гибель В 1943–1944 годах Николай Ватутин стал одним из главных участников грандиозных боев на правобережной Украине. Череда советских наступлений на протяжении нескольких месяцев зимы на рубеже этих лет подорвала могущество немецких танковых войск. На излете этого периода — уже весной 1944 года — предполагалось провести последнее наступление кампании. В истории оно осталось как Проскуровско-Черновицкая операция.

На эту тему Минобороны опубликовало материалы о тактике советских танкистов на Курской дуге