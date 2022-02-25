26 февраля исполняется 220 лет со дня рождения выдающегося французского писателя Виктора Гюго. Специально для ТАСС шеф-редактор группы компаний "ЛитРес" Екатерина Писарева вспоминает десять авторов из Франции, как классических, так и современных, книги которых стоит прочитать

Из Франции с любовью: десять классических и современных авторов, которых вам нужно знать

Имя Виктора Гюго навеки вписано в историю мировой литературы. Французский классик был не только интересным прозаиком, но и считался великим национальным поэтом, реформатором, романтиком и гуманистом. Он публиковал оды и баллады, работал над драмами, например, хрестоматийной считается драма в прозе "Кромвель", в которой наиболее интересно предисловие автора. В нем Гюго изложил свою эстетическую позицию и творческие принципы, которые прослеживаются во всем его творчестве. Но наибольшую известность Гюго принесли два романа — "Собор Парижской Богоматери" и "Отверженные", которые до сих пор интересуют читателей всего мира. "Собор Парижской Богоматери" был написан им всего в 29 лет, а вот на написание эпопеи "Отверженные" у Гюго ушло почти 20 лет. Эти романы переведены на многие языки мира и даже включены в школьную и университетскую программы по литературе. Марсель Пруст

Описание Марсель Пруст © Hulton Archive/Getty Images

Всемирную известность французский писатель и поэт Марсель Пруст получил благодаря семитомной эпопее "В поисках утраченного времени". Он начал ее еще в 1909 году и работал над ней до конца своей жизни, до 1922 года. Три последних тома были выпущены после смерти автора и отредактированы его братом Робертом. Эпопея "В поисках утраченного времени" считается одной из самых монументальных и серьезных художественных работ ХX века. В ней Марсель Пруст размышляет не только о сложном мироустройстве, времени и бытии, но и в целом об искусстве и литературе.

​​​​​​​Антуан де Сент-Экзюпери "Мы в ответе за тех, кого приручили", — пожалуй, это самая известная цитата Антуана де Сент-Экзюпери, летчика, романтика и одного из любопытнейших французских авторов XX века. Его философская сказка "Маленький принц" давно покорила весь мир и влюбила в себя читателей разных возрастов. Впервые "Маленький принц" был издан в США, а во Франции сказка была опубликована посмертно — только после войны, в 1946 году, в престижном издательстве "Галлимар". Рисунки в книге выполнены самим автором и стали так же популярны, как и текст. В произведениях Экзюпери было много мудрости, доброты и сострадания. Не раз писатель балансировал на грани жизни и смерти, что не могло не отразиться в книгах. Его романы "Южный почтовый", "Цитадель", "Ночной полет", "Планета людей" — это глубокие философские тексты, наполненные символами. А если вам интересно узнать, каким был отважный и противоречивый Тонио, прочитайте книгу мемуаров его жены Консуэло де Сент-Экзюпери "Воспоминания Розы". Симона де Бовуар

Описание Симона де Бовуар © Hulton Archive/Getty Images

Французская писательница, философ и эссеистка Симона де Бовуар стала идеологом феминистского движения после выхода ее монументальной работы "Второй пол" в 1949 году — важнейшего исследования о женщине, ее роли и положении в обществе. Бовуар говорила о том, что освобождение женщины, наделение ее правами и свободами должно быть делом коллективным, и необходимым его условием является экономическая независимость и признание женщины самостоятельным субъектом. "Второй пол" стал одной из самых важных книг XX века. Бовуар развенчивала стереотипы и воспроизводила в своей работе историю угнетения "слабого пола" с древнейших времен. Кстати, если вы ничего не читали у Симоны де Бовуар, начать можно с ее автобиографической трилогии, куда вошли "Воспоминания благовоспитанной девицы", "Сила зрелости" и "Сила вещей" — они помогут вам лучше понять писательницу и главную соратницу французского экзистенциалиста Жан-Поля Сартра. Франсуаза Саган

Известная писательница и драматург Франсуаза Саган — урожденная Куаре. Свой псевдоним она взяла, вдохновившись Доротеей Саган, героиней, упомянутой Марселем Прустом в эпопее "В поисках утраченного времени". Наиболее известный роман Франсуазы Саган — "Здравствуй, грусть!" — был опубликован в 1954 году и рассказывал о взрослении девушки по имени Сесиль, которая открывает для себя богемную жизнь. Роман произвел фурор в литературном мире и разошелся миллионным тиражом. На момент написания произведения Франсуазе Саган было всего 19 лет. Позже Саган станет яркой звездой — законодательницей моды, эпатажной дивой и популярной писательницей, на счету которой более 20 романов и множество новелл и пьес. Мишель Уэльбек

Описание Мишель Уэльбек © Richard Bord/Getty Images

Невозможно представить современную французскую литературу без имени Мишеля Уэльбека. Он дебютировал в литературе в 1991 году со сборником эссе "Остаться живым" и исследованием, посвященным его любимому писателю — Говарду Лавкрафту. Но дебют остался незамеченным, успех пришел к Уэльбеку только после выхода первого романа — "Расширение пространства борьбы". А после публикации "Элементарных частиц" в 1998 году о нем заговорили как об одном из самых интересных французских писателей современности. В начале 2022 года во Франции вышло новое произведение Уэльбека — "Уничтожить", — посвященное президентским выборам 2027 года. Оно логически продолжает тему, начатую в "Покорности", где писатель рассматривал будущее Франции при президенте-мусульманине. В "Уничтожить" взгляд на проблему и прогнозы совсем иные, по жанру это философско-политический триллер. На русском языке роман выйдет в конце 2022 года в издательстве Corpus в переводе Марии Зониной.

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​​​​​​​Джонатан Литтелл Еще один выдающийся современный автор — лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл, американо-французский писатель и режиссер. Его скандальный роман "Благоволительницы" написан от лица офицера СС Максимилиана Ауэ и показывает знакомую историю под неожиданным углом. Герой Литтелла становится не просто молчаливым наблюдателем, а активным участником событий времен Второй мировой войны. Так, например, он описывает массовые убийства евреев в Бабьем Яру и организацию концентрационных лагерей, многочисленные убийства и расстрелы. Кроме этого, в романе есть не только кровавые, но и эротические сцены. На русском "Благоволительницы" выходили в издательстве Ad Marginem дважды: в 2011 году (под редакцией Марии Томашевской) и в 2019 году (уже без купюр). Во Франции роман был опубликован в 2006 году и сразу же стал бестселлером, закрепив за Литтеллом славу провокационного и неоднозначного, но все же удивительно талантливого автора, за которым стоит следить. Себастьян Жапризо Романы Себастьяна Жапризо (настоящее имя — Жан-Батист Росси) — писателя, кинорежиссера и сценариста — отличаются неожиданными сюжетами, живыми героями и проработанной композицией. Их очень любят экранизировать — так, например, его сюжет произведения "Купе для смертников" лег в основу фильма "Убийца в спальном вагоне" с Ивом Монтаном и Симоной Синьоре в главных ролях. Жапризо по праву называют мастером психологического детектива, в этом жанре ему нет равных. Начинать знакомство с этим автором рекомендую с "Ловушки для Золушки" или "Долгой помолвки" — оба романа высоко оценены не только читателями, но и профессиональными критиками. Фредерик Бегбедер

Описание Фредерик Бегбедер © Moritz Thibaud/ABACA/Reuters