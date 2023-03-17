Первый трижды Герой Советского Союза: "соколиный удар" и иные приемы Александра Покрышкина

Дмитрий Хазанов — о асе советской авиации и его вкладе в развитие ВВС, ПВО и ДОСААФ

Александр Покрышкин, 1942 год © Марк Редькин/ ТАСС

Бои в воздухе с гитлеровскими люфтваффе в Великую Отечественную войну начались для "сталинских соколов" с тяжелых поражений. Дабы переломить эту ситуацию, в борьбу включились лучшие советские асы. Одним из них являлся летчик-новатор Александр Покрышкин, родившийся 19 марта 110 лет назад.

Становление летчика

Покрышкин был вторым ребенком из шести в семье фабричного рабочего Ивана и домохозяйки Ксении, которые жили в Ново-Николаевске Томской губернии (ныне Новосибирск). В СМИ и некоторых справочниках ныне значится иная дата его рождения — 6 марта. Однако согласно метрической книге о рождении, браке и смерти по Томской духовной консистории местной Покровской церкви это произошло 6 марта 1913 года по старому стилю (19 марта по новому). Семья Покрышкиных жила небогато, а после несчастного случая на стройке в 1909 году, вследствие которого отец стал инвалидом, и вовсе было тяжело сводить концы с концами. Тем не менее непростое детство не помешало Александру Покрышкину в 12-летнем возрасте увлечься авиацией и начать заниматься в авиамодельном кружке. В 1928 году, после окончания семилетней школы, он стал работать слесарем-инструментальщиком на стройке вместе с отцом и дядей и параллельно обучаться в техническом училище, а затем и в вечернем институте сельскохозяйственного машиностроения.

В 1932 году парень вступил в Красную армию и окончил за время службы Пермскую авиационную школу авиатехников, а также курсы усовершенствования технического состава им. К.Е. Ворошилова в Ленинграде. С декабря 1934 года Александр Покрышкин служил старшим авиатехником авиазвена в стрелковой дивизии, успев, благодаря поддержке Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ, позже ДОСААФ), за четыре года освоить полеты на учебном самолете в Краснодарском аэроклубе. Он добился и направления в Качинскую авиашколу им. А.Ф. Мясникова, окончив ее с отличием в ноябре 1939 года.

Тактические приемы в военное время

Лейтенант Покрышкин был распределен в 55-й истребительный авиаполк (иап) — на аэродроме Бельцы в Молдавии он вместе с однополчанами освоил истребитель МиГ-3 и 22 июня встретил врага в небе. Правда, первым сбитым самолетом Покрышкина стал свой же бомбардировщик Су-2: летный состав не был проинформирован о новых машинах, которые поступили на вооружение советских ВВС.

Вместе с полком летчик участвовал в Мелитопольской, Донбасской, Ростовской и других операциях, дважды был сбит, но каждый раз возвращался к своим. Старший лейтенант Покрышкин много летал, набирался опыта, стремился найти новые тактические приемы, чтобы повысить эффективность каждого вылета. Он даже завел специальную тетрадь "Тактика истребителей в бою".

Полеты на разведку сыграли положительную роль в тактическом совершенствовании. При разведке приходилось встречаться с группами вражеских истребителей, подвергаться мощному противодействию зенитного огня. Надо было в этих условиях добыть объективно верные данные о противнике, своевременно передать их. Я научился внезапно выходить на цель, используя солнце, облачность, большую скорость полета. Скрытно прорывался к разведываемому объекту, как правило, хорошо прикрытому истребителями, имеющему мощную зенитную оборону Александр Покрышкин из книги "Познать себя в бою"

Он считал верным отказаться от полетов звеном, а действовать парами или четверками в разомкнутом строю, шире использовать вертикальный маневр в бою. Как сам он рассказывал в книге "Познать себя в бою", он часто использовал такой прием:"Предварительно набрав большую высоту, на снижении разгонял своего "мига", метеором проносился сквозь группу "мессершмиттов" (Messerschmitt). На большой скорости отрывался от них и выходил из зоны зенитного огня. А затем на бреющем, чуть не цепляя винтом траву, шел вдоль вражеских колонн. На малой высоте и солидной скорости мне были не страшны "эрликоны" (автоматические пушки Oerlikon). Я научился летать в сплошной облачности, подкрадываться к цели скрытно, уходить в облака при опасности".

Получив специальное задание оказать содействие наземным войскам в захвате станции Акимовка (важный пункт к юго-западу от Мелитополя — прим. авт.), тов. Покрышкин в период с 15 по 20 сентября 1941 года в исключительно неблагоприятных метеоусловиях звеном самолетов МиГ-3 пробился к цели и метким попаданием бомб ФАБ-50 поджег станционные постройки и засевших там немцев, в результате чего станция была занята нашими войсками… Получил благодарность командующего ВВС 9-й армии. Имеет 190 боевых вылетов, из них 144 на штурмовку. Один из лучших разведчиков в полку и дивизии Из представления ст. лейтенанта Покрышкина к первому ордену Ленина

Впоследствии прием, который использовал Александр Покрышкин в сентябрьских вылетах, получил название "соколиный удар" — после ввода истребителя переворотом в крутое пикирование и прицеливания летчик на высоте 500–600 м сбрасывал бомбы, которые на огромной скорости неслись к земле и поражали цели: самолеты на аэродромах, автомашины в колоннах, огневые точки врага. Это было гораздо точнее, чем бить с горизонтального полета, поскольку бомбы повторяли траекторию полета своего самолета.

Самолет МиГ-3 © ТАСС

Несомненная заслуга Покрышкина и его коллег состояла в том, что их полк одним из первых на Южном фронте — 7 марта 1942 года — заслужил право именоваться гвардейским.

При этом путь аса не был прост. В августе 1942 года у него — человека резкого и прямого, не умеющего "прилаживаться" к начальству — отозвали представление к званию Героя Советского Союза, а самого едва не отдали под суд. Тем не менее весной 1943 года в ходе боев на Кубани Александр Покрышкин получил заслуженное признание. Кроме того, его идею распределять истребители по разным ярусам и эшелонировать по широкому фронту (строй "этажерки")начали внедрять в практику.

Боевой порядок группы, с рассредоточением пар по фронту и высоте, был схож со ступеньками крыльца, уходящего от ведущей пары в сторону и вверх. Такое построение группы обеспечивало большое пространство для поиска цели и в то же время затрудняло обнаружение противником группы. Размыкание пар по фронту и высоте не сковывало летчиков, предотвращало от столкновения в воздухе своих самолетов, в то же время позволяло уделять больше внимания круговому поиску Александр Покрышкин из книги "Познать себя в бою"

Основных успехов Покрышкин добился на истребителе Р-39 Airacobra (поступали в СССР по ленд-лизу). Компоновка была непривычной для советских людей: расположенный за кабиной мотор позволял занять передний отсек вооружением и боеприпасами, сама кабина имела двери как на автомобиле, впервые на истребителе использовалось трехстоечное шасси с носовым колесом. Пребывание в учебном центре позволило летчикам 16-го гв. иап хорошо освоить машину и с успехом использовать все ее достоинства в боях. Хотя при переучивании и в начале боевой работы летных происшествий было немало. Р-39 американцы долгое время считали неудачным. Не слишком позитивно его оценили и в ВВС Великобритании, куда их первоначально поставляли. А вот советским летчикам машина понравилась: приличные летные характеристики на малых и средних высотах, где чаще всего шли бои на советско-германском фронте; мощное вооружение, включавшее, кроме пулеметов, 37-миллиметровую пушку; отличный обзор и прекрасное радиооборудование. Конечно, понимали и не скрывали у нас и недостатки иностранной машины — например, быстрый переход в штопор при потере скорости, из которого было очень непросто выйти в горизонтальный полет.

Благодаря усилиям таких воздушных бойцов, как Григорий Речкалов, Александр Клубов, Дмитрий Глинка и Александр Покрышкин, самолет Airacobra приобрел славу отличного истребителя в ходе боев над Кубанью. А союзники, видимо в благодарность за лестные отзывы и фронтовые успехи, 23 июня 1943 года наградили Покрышкина медалью "За выдающиеся заслуги".

Командир прославленной дивизии

В 16-м гвардейском Александр Покрышкин по праву считался ветераном (т.к. встретил врага в первые дни войны). Будучи в сражении на Кубани начальником воздушно-стрелковой службы полка, он часто принимал пополнение.

В шлемофоне, из-под которого выбивалась прядь русых волос, нас встретил стройный, широкоплечий капитан-гвардеец с суровым пронизывающим взглядом серых глаз. Большие пальцы рук заложены за поясной ремень, туго перепоясывающий гимнастерку. Он, как нам показалось, довольно долго и внимательно рассматривал нас, словно оценивая, какие бойцы из нас выйдут. Расспросив каждого о том, откуда тот, какой имелся боевой опыт и на чем воевал раньше, рассказав краткую историю полка, Покрышкин заключил: "Размещайтесь, осваивайтесь, отдыхайте! Война слабых не любит" Георгий Голубев летчик, Герой Советского Союза. Из книги "В паре с "сотым"

В ходе боев на Кубани, где противниками были лучшие кадры соединений люфтваффе, с нашей стороны лучшим оказался Александр Покрышкин: за апрель — май 1943 года зафиксировано 20 побед. Портреты летчика публиковали в местной и центральной печати, о подвигах рассказывали в радиопередачах, боевой опыт пропагандировали и изучали на всех фронтах. Командующий 4-й воздушной армией генерал Константин Вершинин назвал его "самым искусным мастером воздушных боев". Первой Золотой Звезды летчика удостоили 24 мая, второй — ровно через три месяца.

Личная жизнь Судьбоносная для Александра Покрышкина встреча произошла, когда он навещал раненого друга, — он встретил девушку Марию Коржук из медсанбата. В 1944 году прямо на фронте они поженились, и в том же году родилась в Новосибирске дочь Светлана (стала искусствоведом); сын Александр появился на свет через три года (стал океанологом). Показать ещё

В мае 1944 года подполковник Покрышкин принял командование прославленной 9-й гвардейской истребительной авиадивизией, участвовал в Львовско-Сандомирской операции. Она еще не завершилась, когда соединение, да и всю 2-ю воздушную армию, облетела радостная весть — полковник Покрышкин 19 августа стал первым в истории трижды Героем Советского Союза.

Свой последний боевой вылет полковник Покрышкин выполнил 30 апреля 1945 года. В прессе неоднократно разгоралась дискуссия относительно количества сбитых летчиком самолетов неприятеля: официальное число — 59, в документальном исследовании историка авиации Михаила Быкова приводился итог в 43 личные победы и 3 групповые; по источникам историков Андрея Симонова и Николая Бодрихина — 45 плюс 4.

Александр Покрышкин (третий слева) со знаменем 1-го Украинского фронта на Красной площади, 24 июня 1945 года © Евгений Халдей/ ТАСС

Всего же Александр Покрышкин совершил 600 боевых вылетов. За время его командования 9-й гвардейской истребительной авиадивизией летчики выполнили 9 335 вылетов, уничтожили, согласно их докладам, 410 вражеских самолетов. Авиадивизии были присвоены почетные наименования: "Мариупольская", "Берлинская"; гвардейское знамя украсили ордена Ленина, Красного Знамени, Богдана Хмельницкого; вышли 59 Героев Советского Союза. Многие лучшие бойцы считали себя учениками именно Покрышкина. Его "академию" — когда в прифронтовой землянке командир проводил детальный разбор полетов, анализировал каждый эпизод, вычерчивал разные схемы — прошли такие носители Золотых Звезд, как Николай Искрин, Константин Сухов, Николай Трофимов, Андрей Труд, ранее упомянутый Георгий Голубев и др.

Во время исторического парада Победы 24 июня 1945 года полковник Покрышкин нес знамя 1-го Украинского фронта.

После войны

Вскоре после завершения Великой Отечественной войны Александр Покрышкин стал слушателем Военной академии им. М.В. Фрунзе. Окончив ее в 1948 году с золотой медалью, он получил назначение в войска ПВО, где и прослужил более 20 лет (с перерывом на обучение в Военной академии Генерального штаба) и был удостоен пяти орденов.

Покрышкин прошел путь от заместителя командира истребительного авиакорпуса до заместителя главкома войск ПВО. Нередко сам поднимался в небо (при общем послевоенном налете 2 тыс. часов), освоил Як-15, МиГ-15, сверхзвуковые Су-9, всепогодные Як-25 и другие истребители. Сам он отмечал, что ему это помогало лучше понять специфику нового оружия, тактические особенности новой техники и требовать того же от подчиненных.

В конце 1971 года 7-й Всесоюзный съезд ДОСААФ избрал его председателем ЦК этого оборонного общества, которое когда-то дало ему самому путевку в большую авиацию. Первые пять лет работы нового председателя принесли ощутимые изменения: численный состав ДОСААФ вырос до 80 млн человек, в стране насчитывалось порядка 300 тыс. первичных организаций; не без его вклада интенсивнее стала идти подготовка специалистов для Вооруженных сил, развитие технических и военно-прикладных видов спорта.

В 1972 году Александру Покрышкину присвоили звание маршала авиации.

С внучкой Катей © Владимир Савостьянов/ ТАСС

Он добивался того, чтобы в деле воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и преданности Родине не было казенщины и формализма. По инициативе летчика-аса получили более широкое развитие такие формы общения, как тематические вечера, кинофестивали патриотических фильмов, встречи с ветеранами Великой Отечественной.

Покрышкин, сохранив беспокойный характер и в преклонном возрасте, стремился вникать в вопросы практической работы организаций ДОСААФ, часто бывал на местах. Борясь с косностью, инерцией на фронте, он не изменил своим правилам и в мирной жизни — часто бывал резок в отстаивании своих позиций, не желал мириться с тем, что считал вредным для дела.

Александр Покрышкин скончался в Москве после тяжелой болезни 13 ноября 1985 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Имя аса нашло отражение в названиях многих объектов в разных городах страны. Так, 31 мая 2019 года в его честь был назван крупнейший за Уралом транзитный авиаузел — международный аэропорт им. А.И. Покрышкина ("Толмачево") в Новосибирске.