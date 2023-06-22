Техническая рецессия в Германии: что будет, если правительство Шольца не справится

Вячеслав Филиппов — о том, чего ждать в дальнейшем от крупнейшей экономики ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц © Sina Schuldt/ picture alliance via Getty Images

В первом квартале 2023 года ВВП Германии сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Показатель снижается уже второй квартал подряд — в четвертом квартале 2022 года экономика ужалась на 0,5%. Таким образом, экономика ФРГ вошла в так называемую техническую рецессию. Среди причин эксперты Федерального статистического ведомства назвали снижение покупательной способности населения из-за высокой инфляции и повышение цен на энергоносители, в том числе и из-за ситуации на Украине.

Мюнхенский Институт экономических исследований Ifo в минувшую среду скорректировал прогноз по развитию ВВП ФРГ в текущем году в сторону понижения — с 0,1% до 0,4%. Его эксперты отметили, что инфляция в 2023 году в среднем составит 5,8%, а повышение покупательной способности населения ожидается лишь в четвертом квартале этого года, если не произойдет событий, которые привнесут негативные последствия.

"Германская экономика крайне медленно работает над выходом из рецессии", — констатировал эксперт Ifo, руководитель отдела прогнозов развития конъюнктуры института Тимо Вольмерсхойзер. Он отметил, что Германия в последние два квартала пребывает "в хвосте" всех своих важнейших партнеров с точки зрения экономического развития. "Немецкая модель находится под значительным давлением", — констатировал Вольмерсхойзер.

Проблема, по оценке Ifo, не в последнюю очередь заключается в довольно высокой доле энергоемких промышленных предприятий в Германии. Например, в США газ стоит значительно меньше, чем в Федеративной Республике.

Улучшения ситуации не предвидится?

Рецессия не замедлит сказаться на рынке труда. "Рост занятости в ближайшие месяцы будет ощутимо слабым", — предостерегли специалисты института. Ifo ожидает увеличения числа безработных с 2,42 млн в прошлом году до 2,55 млн в текущем. Во время рецессии фирмы ожидаемо сдержанно относятся к набору новых сотрудников, что ведет к росту безработицы.

Только в 2024 году исследователи прогнозируют рост экономики ФРГ до 1,5% и нормализацию темпов инфляции. Но, например, стабилизации уровня зарплат не предвидится: тарифные переговоры работодателей с профсоюзами, в частности в сфере транспорта, продолжаются до сих пор без какого бы то ни было результата, что чревато забастовками. Буквально в среду завершился провалом очередной раунд переговоров представителей Deutsche Bahn и профсоюза EVG. Впереди маячат новые масштабные стачки железнодорожников.

Переход на возобновляемые источники энергии и отход от ископаемых видов топлива пока никак не содействуют ускорению темпов производства. "Плоды трансформации мы пожмем лишь когда-нибудь в будущем", — констатировал Вольмерсхойзер.

Значительное снижение ВВП — почти на 4% — наблюдалось в Германии в 2020 году из-за пандемии коронавируса, до этого экономика Федеративной Республики в течение примерно десяти лет демонстрировала завидный рост. В мае инфляция в ФРГ замедлилась и составила 6,1% в годовом выражении. В апреле и марте она превышала 7% (в марте — 7,4%, в апреле — 7,2%). Таким образом, ее уровень хотя и снижается, но остается весьма высок.

По итогам мая 2023 года цены на продукты питания выросли на 14,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно данным Федерального статведомства. Отмечается, что немцы экономят сейчас также на одежде, обуви, предметах интерьера, покупают меньше автомобилей.

При этом в прошлом месяце впервые после шестимесячного роста также упал индекс деловых настроений, который рассчитывает Ifo. "Следует исходить из того, что германская экономика во втором полугодии будет сокращаться", — предупредил эксперт VP Bank Томас Гитцель в интервью Süddeutsche Zeitung. И все это происходит на фоне того, что, например, ВВП Испании и Италии выросли в первом квартале 2023 года на 0,5%, а Франции — на 0,2%.

Счет за промахи в экономической политике

Газета Berliner Zeitung одну из своих статей озаглавила: "Счет за промахи в экономической политике: Германия вошла в рецессию". По оценке издания, правительство ФРГ никак не отреагировало на предостережения Международного валютного фонда (МВФ), который в конце мая 2023 года в своем докладе предрек долгосрочные проблемы экономике Германии из-за повышения цен на энергоносители, а также нехватки высококвалифицированных специалистов в свете старения населения ФРГ. Аналитики МВФ считают, что в 2024–2026 годах рост ВВП ФРГ составит лишь 1–2%.

Глава Минфина Кристиан Линднер, несмотря на призывы срочно принять меры по выправлению ситуации, является сторонником соблюдения принципа "долгового тормоза" (ограничения государственной задолженности). То есть не хочет увеличивать объем госдолга ради необходимых инвестиций (в том числе в строительную отрасль и т.д.). В первом квартале государственные расходы сократились на 5,4%, что связано в том числе с прекращением срока действия коронавирусных ограничений, но дополнительных стимулов для развития германской экономики это не дало.

Экспорт германских товаров в страны за пределами ЕС снизился в апреле на 5,7%. При этом ориентированную на поставки продукции другим странам экономику Германии уже давно перегнал Китай (и стал мировым чемпионом по экспорту). Если же говорить о сотрудничестве с этим важным торговым партнером, то этому едва ли содействует принятая 14 июня стратегия национальной безопасности ФРГ, в которой Китай назван, в частности, "конкурентом и системным соперником". "Мы видим, что в последние годы элементов соперничества и конкуренции [в отношениях с Китаем] становится больше", — говорится в документе. В стратегии отмечается, что "Китай целенаправленно использует свою экономическую силу, чтобы достичь политических целей". Бизнес-круги ФРГ, очевидно, не в восторге от таких оценок.

В свете принятого летом прошлого года в США закона о снижении инфляции объемом $369 млрд, который предоставляет щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования, крупные германские концерны, такие как BASF, Biontech и Linde, и вовсе переносят производство в Соединенные Штаты.

Цифры не стоит переоценивать

Однако с точки зрения аналитика Центра европейских экономических исследований в Мангейме (ZEW) Фридриха Хайнемана, колебания роста-снижения ВВП стран ЕС от квартала к кварталу не стоит переоценивать. Как он заявил телеканалу ARD, не нужно забывать, на какой стадии развития находились экономики отдельных членов ЕС на пике пандемии COVID-19. Эксперт указал на то, что в Испании ВВП в 2020 году упал более чем на 11%, в Италии — почти на 9%, в то время как в Германии темпы роста экономики снизились на 3,7%. "Страны, которые сильно пострадали, в последующие годы быстрее восстанавливались", — заметил он.

В то же время не нужно и приукрашивать цифры, предостерег Хайнеман. Он считает падение ВВП Германии тревожным сигналом и проявлением слабости экономики ФРГ. "Как страна с высокоразвитой промышленностью, что было долгое время ее сильной стороной, Германия сейчас стоит перед серьезными вызовами. В особенности это касается энергетической трансформации", — полагает аналитик. Это ФРГ отличает, например, от Испании, которая не зависела от поставок российского газа и экономика которой в большей степени связана с туристическими потоками, пояснил он.

Того же мнения придерживается и Штефан Котс, руководитель отдела прогнозов развития конъюнктуры Института мировой экономики (IfW, Киль). По его мнению, значительное снижение ВВП Германии связано прежде всего с тем, что промышленный сектор ФРГ в большей степени пострадал от нарушения цепочек поставок, в том числе энергоносителей, и при постепенной стабилизации ситуации будет восстанавливаться быстрыми темпами.

Кадры решают все!

Однако большинство экспертов едины во мнении, что в итоге главным фактором темпов роста экономики ФРГ в будущем станет решение проблемы нехватки квалифицированных специалистов. Сейчас, по данным Федерального статистического ведомства, каждый второй житель Германии старше 45 лет, возраст каждого пятого превысил 66 лет.

С другой стороны, за последние десять лет население Федеративной Республики несколько помолодело за счет миграции. И прирост молодежи из других стран продолжается. Вопрос заключается только в том, насколько успешной будет интеграция этих людей на германском рынке труда. Иммигранты, которые платят налоги и трудятся в стране, необходимы для дальнейшего ее экономического роста.

Ведущие немецкие политики, включая главу правительства Олафа Шольца, очевидно, понимают шансы успешной иммиграции. 11 июня, выступая на Восточногерманском экономическом форуме в коммуне Бад-Заров, канцлер ФРГ заявил, что сейчас "правительство Германии намерено создать, возможно, самое современное иммиграционное законодательство в мире".

Так, правящая в ФРГ коалиция на этой неделе завершила процесс обсуждения законопроекта об упрощении условий пребывания квалифицированных специалистов в Германии — как ожидается, Бундестаг рассмотрит его уже в эту пятницу, 23 июня. Смогут ли власти Германии переломить ситуацию и избежать оттока собственных кадров и переноса производств в США и другие страны? На кону будущее локомотива европейской экономики. Если они не справятся, то экономические проблемы могут привести к социальной напряженности, которая будет на руку партиям, пока относящимся к периферии германской политики.