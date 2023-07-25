Разделенный остров: зачем Эрдоган приезжал на Кипр

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Anadolu Agency via Reuters Connect

Сирены воздушной тревоги вновь завыли на греческом юге Кипра 20 июля в 05:30 утра (летнее кипрское время совпадает с московским), напомнив о том самом моменте, когда в 1974 году Вооруженные силы Турции вошли на территорию северной части острова. Жители Кипра встретили 49-ю годовщину вторжения по-разному. Если греческая община была погружена в траурные мероприятия, то для турецкой эта дата, по обыкновению, стала главным национальным праздником, который отмечается как День мира и свободы. На этот раз 20 июля северную часть острова посетил президент Турции Тайип Эрдоган.

Разница в восприятии

Вторжение Турции на Кипр произошло спустя пять дней после государственного переворота, когда путчисты в лице сторонников объединения острова с Грецией свергли при поддержке режима "черных полковников" в Афинах президента — архиепископа Макариоса III и провозгласили Греческую Республику Кипр, просуществовавшую лишь несколько дней.

"Мы ни на минуту не забываем о болезненных последствиях этого насильственного вторжения. Мы не забываем, что спустя 49 лет 37% нашего острова остаются под турецкой оккупацией", — заявил президент Республики Кипр Никос Христодулидис в ходе памятных мероприятий. Так, в православных церквях прошли богослужения в память о погибших и пропавших без вести. Главное поминальное богослужение, в котором приняли участие высшие представители греко-кипрского руководства, состоялось в соборе Святого Апостола Варнавы. Памятная церемония прошла и на военном кладбище в районе Македонитисса в Никосии, где похоронены жертвы событий 1974 года.

Однако на севере острова многие считают вторжение Турции на Кипр спасительным для судеб турок-киприотов. 20 июля там состоялись как поминальные, так и праздничные мероприятия, в том числе военный парад в турецких кварталах Никосии. Эрдоган также принял участие в ряде мероприятий по случаю годовщины ввода войск на остров, в числе которых была церемония открытия нового аэровокзального комплекса аэропорта Эрджан (греческое название — Тимбу) — единственных воздушных ворот для пассажирских самолетов на севере Кипра. Комплекс стоимостью €450 млн стал долгостроем — его возведение растянулось на 10 с лишним лет. А поскольку ТРСК признает лишь одна Анкара, то прямые полеты в эту воздушную гавань выполняются исключительно с территории Турции.

Тем не менее для Тайипа Эрдогана, видимо, было важным показать — мол, смотрите, как развивается сегодня Турецкая Республика Северного Кипра, даже аэропорт у нее больше и круче, чем у греков-киприотов в Ларнаке! А то ли еще будет! За этим последовал и главный политический месседж. "Я повторяю свой исторический призыв к Организации Объединенных Наций: не отворачивайтесь от реалий острова и признайте ТРСК как можно скорее. До тех пор, пока не будет признано суверенное равенство и равный международный статус турок-киприотов, не может быть и речи о новом переговорном процессе [о воссоединении Кипра]", — заявил Эрдоган. Президент Турции также призвал международное сообщество "снять политические ограничения [в отношении ТРСК], лишенные какой-либо правовой основы".

Кипрский вопрос

Кипр разделен по национальному признаку с 1974 года. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории острова, на которой в 1983 году была образована Турецкая Республика Северного Кипра. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Многократные попытки урегулировать кипрскую проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН — были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.

Инициативы Христодулидиса

Придя к власти в феврале 2023 года, президент Республики Кипр Никос Христодулидис сделал решение проблемы разделенного острова чуть ли не главным пунктом своей программы. Все его усилия были направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить прерванные в 2017 году переговоры также под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами. Инициативы Христодулидиса предполагают более активное вовлечение ЕС в решение проблемы на основе двухобщинной, двухзональной федерации при политическом равенстве в соответствии с резолюциями Совбеза ООН. Он также хочет, чтобы были назначены спецпредставитель ЕС по кипрскому урегулированию, который принимал бы участие во всех последующих переговорах, и посланник генсека ООН.

В принципе, лоббистские усилия греков-киприотов принесли некоторые плоды: им удалось заручиться поддержкой генсека ООН Антониу Гутерриша, а также склонить на свою сторону руководство ЕС в лице председателя Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как заявил на пресс-конференции по итогам последней встречи глав МИД ЕС в Брюсселе глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, решение кипрского вопроса в рамках соответствующих резолюций ООН станет ключевым условием для активизации диалога с Турцией, очевидно, имея в виду вновь замаячившую на горизонте перспективу ее присоединения к сообществу.

Видимо, Никос Христодулидис решил использовать ЕС как рычаг давления на Эрдогана, при этом обещая Анкаре некие стимулы в экономической области. Публично власти Республики Кипр не говорят, что это за стимулы, но дипломатические источники указывают, что речь идет о возможности расширения таможенного союза с Турцией и предоставления ей безвизового режима в рамках ЕС. То есть своих стимулов Христодулидис предложить не может, их просто нет. Получается, что президент Кипра торгует воздухом и пытается решить свою проблему за счет Евросоюза.

В этой связи резонно возникает вопрос: а чего ради члены ЕС будут тратить свои силы и ресурсы на решение кипрского вопроса, когда у них явно есть много других (более) важных дел? Просто потому, что президент Кипра чуть ли не в каждом своем публичном выступлении распинает Россию за украинский конфликт? Но этого, как я думаю, маловато.

Пока же президент Турции Эрдоган, в руках которого, как зачастую признают сами греки-киприоты, находится ключ к решению проблемы, демонстрирует жесткий и бескомпромиссный подход: мировое сообщество должно признать ТРСК.

Выгодные закупки

Тем временем на пограничных КПП можно увидеть длинные очереди, особенно в выходные дни, когда граждане устремляются на север для покупки более дешевых товаров. И по собственному опыту скажу, покупать там выгодно все, и бензин в том числе.

Кабинет министров Кипра 28 июня 2023 года принял решение в целях пополнения бюджета восстановить в полной мере налог на потребление топлива и скорректировать схему предоставления субсидий на электроэнергию. После решения правительства отменить субсидии греки-киприоты стали еще чаще заправлять свои автомобили в северной — турецкой — части острова. Это, в частности, показал мой блицопрос владельцев и работников нескольких АЗС на территории не признанной мировым сообществом Турецкой Республики Северного Кипра. Все они констатировали увеличение числа клиентов за счет жителей южной части острова. Сотрудник АЗС фирмы K-Pet, назвавший себя Мехметом, отметив, что спрос на бензин заметно увеличился, признал, что для местных автозаправочных станций это хорошая возможность заработать.

Всего на Кипре действует девять КПП, через семь из которых можно проезжать на автотранспорте из греческой общины острова в турецкую и наоборот.

Отмена с 1 июля топливных субсидий, по моим наблюдениям, привела к росту цен на заправках примерно на 8,3 цента за литр бензина с октановым числом 95 и на 6,2 цента за литр дизельного топлива. Реакция населения и владельцев АЗС была негативной — последние уверены, что решение властей заставит еще большее число водителей ездить заправляться на оккупированные территории, а значит, пострадает местный южный бизнес.

Цены в северной части Кипра всегда были меньше, а сейчас разница стала еще более ощутимой. Для сравнения: чтобы заправить машину на 50 л 95-м бензином в Республике Кипр, нужно заплатить €71, а в ТРСК — €42. Согласно данным местных СМИ, в одном только 2022 году греки-киприоты заправились в северной части страны на €180 млн. Теперь, как ожидается, цифра вырастет на порядок.

А еще, если говорить о трате денег, греки-киприоты любят поиграть в казино в северной части Кипра — их там предостаточно. Справедливости ради отмечу, что и турки-киприоты с удовольствием посещают юг острова, в частности его курортные зоны.

Вместе или порознь?

Общение с местными греками-киприотами показывает, что многие уже свыклись с тем, что страна разделена на две части и что, мол, это данность, которую следует принять.

В этом смысле мне представляется любопытным комментарий, с которым выступила ведущая кипрская газета Cyprus mail.

"Очередная годовщина турецкого вторжения была отмечена традиционной панихидой на воинском кладбище Македонитисса, церковной службой для политиков и собранием у президентского дворца с обращением президента. Был также бесконечный поток заявлений со знакомой риторикой о реабилитации, освобождении, воссоединении, резолюциях ООН, турецком варварстве, турецкой непримиримости, стремлении к возвращению, красных линиях и прочих пустых лозунгов, которые мы слышим от наших политиков уже полвека, — пишет издание. — Следует признать, что эта территория (на севере Кипра) находилась под контролем оккупационного режима гораздо дольше, чем когда-либо находилась под контролем самой республики".

При этом газета отмечает, "это может показаться резким, но реальность такова, что слишком много греков-киприотов довольны статус-кво по целому ряду причин". Если бы существовала большая общественная поддержка воссоединения в рамках федерации, указывает Cyprus mail, то на политиков оказывалось бы больше давления с целью достижения соглашения, но этого никогда не было, что, по словам издания, "говорит о том, что большинство людей вполне счастливы жить в условиях разделения [страны на две части]".

"Тем временем турки-киприоты понимают, что урегулирование будет ключом к их выживанию как сообщества — единственному способу избежать превращения в крошечную турецкую провинцию. Но они также ценят чувство безопасности, предлагаемое Турцией. Стоит ли удивляться, что в следующем году мы будем отмечать полвека со дня разделения острова?" — отмечает Cyprus mail.

Думаю, для президента Никоса Христодулидиса решение кипрской задачки может оказаться фактором, способным серьезно повлиять на его переизбрание на новый срок. На это у него есть пять лет.