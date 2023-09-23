Пошлинам покажут курс: как правительство РФ намеревается повысить доходы бюджета

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Одним из принципов бюджетной системы является принцип сбалансированности, который подразумевает, что при формировании бюджета нужно добиваться того, чтобы расходы были соизмеримы с доходами. Поэтому формирование проекта федерального бюджета на очередной финансовый год в условиях текущего дефицита вынуждает Минфин и Правительство в целом выступать с инициативами по мобилизации доходов. Одним из возможных решений для такой политики является комплекс мер в области таможенно-тарифной политики и экспортно-импортных операций.

Так, 21 сентября, за день до заседания правительства по бюджету, было объявлено о введении запрета на экспорт бензина и дизтоплива из России. Эта мера, на первый взгляд, напрямую к мобилизации доходов казны не относится, однако косвенно даст огромный системный эффект. Прежде всего ― запрет на экспорт позволит стабилизировать цены на внутреннем рынке и полностью удовлетворить потребности в доступном топливе, особенно это актуально сейчас для аграриев, занятых уборкой урожая. Посчитать в конкретных деньгах аграрную прибавку к бюджету удастся только к концу года, когда закончится уборочная страда. Дополнительно к этому мера сдержит конечную стоимость агропромышленных товаров на полке, поскольку в каждом из них имеется солидная топливная составляющая. Впрочем, не только агропромышленных ― и всех остальных тоже. От снижения цен на "горючку" выиграет вся экономика огромной страны, где логистика и грузоперевозки занимают серьезную статью расходов. А когда экономика вздохнет от растущего топливного бремени ― оно принесет и больший доход в кубышку рачительного хозяина.

Другим косвенным последствием запрета будет демотивация перекупщиков и "серых" игроков, которые пользовались всеми возможными уловками, чтобы вывозить топливо по более высокой цене за рубеж (и речь идет, конечно же, не о поставках в страны-партнеры из Евразийского экономического союза, на них решение Кабмина о запрете на вывоз не распространяется). Теперь перекупам придется, что называется, закрывать лавочку. Для доходной части бюджета потеря плательщиков из числа топливных спекулянтов не будет слишком чувствительной, чтобы сожалеть об этом. Как отмечалось выше, бензин и на нашем рынке продадут с такой же и даже большей пользой для бюджета.

Тут только важно не переборщить: в каждой экономической мере нужно соблюдать меру. Дождаться результатов насыщения рынка необходимо, но экспортное эмбарго не может длиться бесконечно, иначе НПЗ, которые в российской экономике играют также важнейшую роль, не смогут сохранить существующий объем переработки.

В тот же день, 21 сентября, Правительство объявило об еще одном важнейшем решении: с 1 октября 2023 года до конца 2024 года устанавливаются гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Пошлина составит 4% от стоимости товара при курсе рубля от 80 до 85 рублей за доллар, 4,5% ― при курсе 85-90 рублей за доллар и 5,5% ― при курсе 90-95 рублей за доллар. Максимальная ставка пошлины в 7% будет установлена для экспортеров, если курс рубля превысит планку в 95 рублей за доллар.

Эта мера уже напрямую работает на мобилизацию доходов бюджета. Однако так же, как и первая, носит системный и всеобъемлющий характер. Дело в том, что уровень доходности экспортеров существенно вырос по отношению к запланированному без каких-либо особых усилий с их стороны, а лишь из-за резкого снижения курса рубля. В это же время положение импортеров стало значительно хуже, чем положение экспортеров. Хуже стало и положение тех, кто внутри страны, ― потому что стоимость импортных товаров также выросла. Поэтому было решено, наконец, установить более справедливые правила игры на внутреннем рынке. Несколько выровнять ситуацию, причем, как указывается, максимально гибко, сделав привязку к курсу на вполне выгодных для всех и щадящих условиях. Сверхдоходы экспортеров чуть присядут, но глобально на их устойчивость решение точно не повлияет. А часть экспортеров, возможно, уже и не захочет отправлять товары за рубеж, а постепенно станет осваивать возможности российского рынка и насыщать его высококачественными товарами (другие за рубеж обычно не продают). В результате потребительский рынок получит новый стимул желаемого властями развития. Решение об экспортных пошлинах ― это решение, за которым будет интересно наблюдать всем экономистам.

Если исходить из заданной в начале текста логики, то "демобилизующей" мерой для бюджета можно было бы назвать объявленное накануне решение о готовности продлить действие повышенного лимита в €1 тыс. для беспошлинного ввоза товаров, купленных на зарубежных маркетплейсах. Для нас всех это означает возможность заказывать любые товары и не платить за них ничего сверх обозначенной на платформе цены. Да и для бюджета такая поблажка не станет большой потерей.

Как еще одну, менее креативную, но более вынужденную нужно рассматривать и меру по индексации тарифов по основным коммунальным услугам (9,8%) и по перевозкам на транспорте (10,75%). Здесь, правда, уже речь о внутренних тарифах, индексация которых не проводилась уже полтора года, и это во многом предопределило низкий уровень инфляции, который был характерен в первой половине текущего года. Однако возросшие цены на сырье и на импортируемые товары, рост заработных плат создают угрозу банкротства для поставщиков услуг, что и формирует необходимость повышения тарифов.

Так что правительству в этих новых и одновременно привычных сложных условиях придется балансировать, как хорошему канатоходцу, между расходами и доходами, действовать оперативно, гибко и нестандартно. Теперь уже в рамках согласованного бюджета, который эксперты с осторожностью называют новой моделью роста России.