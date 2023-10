"Жадность фраера сгубила": как в Америке погорел сенатор-русофоб

Боб Менендес © Anna Moneymaker/ Getty Images

В ноябре 2021 года — за три с лишним месяца до начала СВО — американский сенатор-демократ из Нью-Джерси, председатель комитета по иностранным делам в верхней палате Конгресса Боб Менендес внес на рассмотрение коллег пакет карательных мер против России, который сам же вскоре окрестил "матерью всех санкций". Соответственно, его с тех пор считают их "отцом".

Но тем, кто живет в стеклянном доме, опрометчиво бросаться камнями. Меры были приняты, но "сокрушить" (crush) российскую экономику, как мечтал их инициатор, не смогли. Между тем в США набрала обороты межпартийная "гражданская война", включающая, помимо политического, идеологического и информационного, еще и юридический фронт, имеющий даже отдельное наименование — Lawfare.

Огонь на этом фронте, конечно, ведется обеими сторонами прежде всего по штабам лидеров — президента-демократа Джо Байдена и экс-президента республиканца Дональда Трампа. Но "прилетает" и их подручным. И вот на днях Менендесу и его жене был предъявлен такой набор обвинений в коррупции, что даже видавшие виды пикейные жилеты по обе стороны Гудзона, разделяющего штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, удивленно разводят руками. Хотя сам сенатор пока категорически все отрицает и говорит, что не собирается прекращать политическую карьеру.

Брал борзыми щенками…

Многие, наверное, видели на телеэкранах или в соцсетях фото с золотыми слитками и пачками денег, обнаруженными при обыске в доме Менендеса. Одной наличности там было почти на полмиллиона долларов; в сейф деньги уже не влезали, и он их просто рассовывал по конвертам и карманам курток в платяном шкафу. Следствие полагает, что эти и другие материальные ценности, включая любимую игрушку жены сенатора — гламурный "мерс"-кабриолет, были получены политиком в обмен на специфические "услуги", которые он оказывал не только знакомым предпринимателям в собственном штате, но и… властям Египта.

Согласно обвинительному заключению, Боб Менендес делился с египтянами закрытой служебной информацией о планах предоставления АРЕ американской военной помощи и кадровом составе посольства США в Каире, помогал официальным лицам арабской республики готовиться ко встречам на Капитолийском холме и даже оказывать прямое влияние на вашингтонских законодателей (в частности, тайно составил проект письма собственным коллегам-сенаторам с запросом о военной помощи Египту). Информационно-аналитический портал Just Security считает все это свидетельством "сохраняющейся угрозы для национальной безопасности [США] со стороны сенатора Боба Менендеса".

Издание подчеркивает, что "такого рода шпионские скандалы не обходятся без последствий даже между стратегическими партнерами". К тому же, на его взгляд, "внешнеполитических последствий" можно ждать в отношениях США не только с Египтом, но и с другими странами: например, "с учетом исторической антипатии Менендеса к поставкам оружия в Турцию и его "ястребиного" подхода к Ирану". О России в публикации не упоминается, хотя и нам, конечно, как минимум любопытно, какая судьба постигнет влиятельного русофоба и что это будет для нас означать.

Я, кстати, спросил об этом своего давнего знакомого Джона Кавулика, нью-йоркского бизнес-аналитика, занимавшегося в прошлом отношениями США с Россией, а ныне возглавляющего Американо-кубинский торгово-экономический совет. Он считает, что и влиятельность Менендеса, и его враждебность по отношению к Москве в обозримой перспективе будут сохраняться. Более того, на его взгляд, "сенатор Менендес может усилить риторику в отношении Кубы и Российской Федерации, а также Ирана, Саудовской Аравии, Турции и Венесуэлы, — либо в качестве стратегии, связанной с его уголовным преследованием, либо для привлечения внимания к себе и повышения своего авторитета среди коллег".

Что ж, логично: обвинения сенатору с женой предъявлены весомые (по свидетельству агентства Reuters, обоим грозит до 45 лет тюрьмы), так что отбиваться надо чем попало. Кстати, по этому поводу хочется спросить: а почему их пытаются уличить только во взяточничестве? Разве изложенного недостаточно, чтобы подозревать в них хотя бы иноагентов, проводников чужого влияния, если не шпионов? Отставные аналитики ЦРУ сказали изданию The Intercept, что случившееся похоже как минимум на подготовку к вербовке. По свидетельству телекомпании NBC, контрразведка ФБР уже ведет собственную проверку.

Сенатор-рецидивист

Впрочем, и коррупционное дело против Менендеса, конечно, поразительно. И не только из-за "вещдоков", включающих, помимо самих слитков, например, поисковый запрос в интернете "сколько стоит килограмм золота?" (уточняется, что политик этим интересовался в 2021 году на следующий день после того, как они с женой вернулись из поездки в Египет; прикиньте, кстати, сколько всякой всячины при желании и умении можно извлечь из памяти домашних компьютеров).

Вот что действительно не укладывается в голове, так это тот факт, что американский законодатель — коррупционер-рецидивист. Впервые в истории США действующий сенатор уже второй раз привлечен к федеральному уголовному суду, причем по разным и не связанным между собой делам. Не люблю блатной жаргон, но в данном случае он точно отражает суть: фраера губит жадность.

В первом случае в 2015 году Менендеса обвиняли в том, что он взялся похлопотать перед Госдепом США за некоего Саломона Мелгена, флоридского предпринимателя, претендовавшего на выгодный контракт в Доминиканской Республике. Разумеется, не бесплатно: Мелген предоставлял в распоряжение влиятельного приятеля свой бизнес-джет, оплачивал его поездки на отдых и "конкретно обещал" внести $60 тыс. в его предвыборный фонд. Впрочем, рука руку мыла: по свидетельству главного редактора журнала The American Prospect Дэвида Дейена, сенатор со своей стороны помогал бизнесмену "добывать визы для целой череды его подружек".

После разоблачения этого замечательного междусобойчика грянул скандал, Менендесу пришлось уйти из руководства того же сенатского комитета. Но его, по мнению Дейена, спас прецедент, созданный в 2016 году Верховным судом США, который оправдал бывшего губернатора штата Вирджиния Боба Макдоннелла в почти точно таких же обстоятельствах и "сделал тем самым все возможное, чтобы вычеркнуть коррупцию из уголовного кодекса" страны. В свете того решения дело против Менендеса было в 2017 году прекращено, он отделался строгим выговором (Public Letter of Admonition) от сенатского комитета по этике. Тот также потребовал от законодателя, нарушившего, на его взгляд, "правила Сената, федеральный закон и соответствующие стандарты поведения", возместить "справедливую рыночную стоимость всех непозволительных подарков". Ввел, так сказать, против него финансовые санкции...

Без него его женили?

Но Менендесу все это было божья роса. Он быстро восстановил позиции в комитете, а со временем и возглавил его (правда, теперь, как и тогда, ему все же пришлось "временно" отказаться от руководящего поста: таковы правила Конгресса). Более того: Дейен утверждает, что тогда же практически сразу были заложены основы и нынешнего скандала.

Судите сами: "Трамповский Минюст закрыл [первое] дело 31 января 2018 года, — пишет главред издания, стоящего, между прочим, на позициях "современного либерализма и прогрессивности". — В течение недели Менендес вновь возглавил демократическую фракцию в комитете по иностранным делам. Почти мгновенно (значится, что "в начале февраля 2018 года") он познакомился и начал встречаться с Надин Арсланян, которая "много лет дружила" с Ваэлем Ханой". "Я не хочу сказать, что влиятельные люди специально дожидались того момента, когда Менендес вернется на влиятельный пост в международных делах, чтобы велеть соблазнительной даме (honeypot) набиться ему в жены, но, кажется, ровно это только что и сказал", — осторожно, но внятно формулирует свои подозрения автор.

Поясню, что упомянутый Хана — "американо-египетский предприниматель" и предполагаемый сообщник Менендеса, проходящий по тому же коррупционному делу. Политику сейчас 69 лет, на Арсланян он женился в 2020 году, до этого 15 лет был разведенным холостяком. Жена его, по свидетельству газеты The New York Post, родилась в 1967 году в армянской семье в Бейруте; фамилия у нее — по первому мужу, застройщику из Нью-Джерси. Где "значится" (listed) названная Дейеном дата знакомства Менендеса и Арсланян, не ясно; сами они в свое время называли The New York Times для свадебной колонки декабрь 2018 года.

Чей "сукин сын"?

Впрочем, эти подробности посторонних по большому счету не касаются; нам важнее разобраться с политической стороной криминальной истории. В первом коррупционном деле Менендеса ему, судя по всему, удалось выйти сухим из воды не только благодаря прецедентному решению Верховного суда. Важна была еще и политическая расстановка сил, и прежде всего тот факт, что губернатором Нью-Джерси служил тогда республиканец Крис Кристи. В случае вынужденной отставки одного из сенаторов от своего штата он наверняка назначил бы ему на смену собственного однопартийца. Это вынуждало демократов сплотиться вокруг проштрафившегося соратника. Вспомните знаменитый отзыв о никарагуанском диктаторе, приписываемый 32-му президенту США Франклину Рузвельту: "[Анастасио] Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын"…

Теперь расклад совершенно иной, в Нью-Джерси правит демократ Фил Мерфи. Соответственно, и досрочная замена Менендеса не грозит "партии власти" потерей кресла в Сенате. Даже наоборот: чем скорее та избавится от функционера, скомпрометировавшего себя и ее, тем больше у нее будет шансов выставить на ноябрьских выборах 2024 года пристойного кандидата. Так что упреждающая рокировка может быть ей даже на руку.

Не случайно множество однопартийцев Менендеса, включая губернатора Мерфи и младшего по стажу работы сенатора от Нью-Джерси Кори Букера, уже публично призвали его не цепляться за свое кресло. Да и зубодробительная публикация в либеральном The American Prospect выглядит симптоматично. Партийные бонзы и пропагандисты демократов сейчас изо всех сил валят Дональда Трампа; им совершенно не с руки давать оппозиции лишние козыри и объекты для атаки. С лихвой хватает скандалов вокруг отца и сына Байденов…

Поскольку речь заходила о порядке вынужденных замен американских законодателей, нельзя не упомянуть, что 29 сентября в Калифорнии скончалась на 91-м году жизни старейшая из них — сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн. В ее штате ситуация сейчас такая же, как и в Нью-Джерси: преемника покойной, который станет исполнять ее обязанности до очередных выборов, должен назначить ее однопартиец губернатор Гэвин Ньюсом. Это неизбежно обострит внутрипартийные праймериз, но, во всяком случае, пока не грозит демократам утратой того минимального преимущества в один голос, которое они имеют на данный момент в верхней палате Конгресса.

"Нормальная работа"

И еще, конечно, стоит отметить разительное отличие скандала с Менендесом от ситуации вокруг Трампа. Последний подвергается оголтелой политической травле, в том числе и в форме серийного уголовного преследования, но его пока стойко защищают хотя бы свои, прежде всего рядовые республиканцы. А вот демократы своего сенатора-рецидивиста откровенно "сливают", хоть он и числится одним из давних и надежных коллег и соратников Байдена. В чем яснее проявляется коррумпированность всей системы, сразу и не поймешь.

Кстати, надо, видимо, все же пояснить и позицию самого Менендеса. Сразу после предъявления обвинений и разоблачительных улик он заявил, что прокуратура "выставляет в неверном свете нормальную работу [его] офиса в Конгрессе". Дескать, "закулисные силы на протяжении многих лет раз за разом пытаются заглушить [его] голос и вырыть [ему] могилу", поскольку "просто не могут смириться с тем, что [гражданин США] в первом поколении, выходец из Латинской Америки сумел выбиться из низов, стать сенатором США и служить с честью и достоинством".

Насчет чести он, конечно, загнул, но биографию обрисовал в целом верно. Родители Менендеса перебрались в США с Кубы за несколько месяцев до его рождения; отец его был плотником, мать — швеей. Сам он с младых ногтей пошел, как у нас бы сказали, "по общественной линии": в 20 лет был избран в родном Юнион-Сити в состав городского совета по образованию, потом стал помощником мэра, мэром и наконец — федеральным законодателем. То есть американскую политику прошел снизу доверху. И когда называет взяточничество "нормальной работой" — точно знает, о чем говорит.

"Чтобы взятки не обесценивались"

Поэтому, кстати, политики-однопартийцы его от себя и гонят. Понимают, что в глазах избирателей все они одним миром мазаны.

В принципе, это, конечно, относится к обеим партиям, но все же республиканская оппозиция не упускает случая погреть руки на скандале в "партии власти". Высмеивая историю с Менендесом, видный конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц съязвил с парламентской трибуны: "Мы так быстро девальвируем американскую валюту, что в сегодняшней Америке даже для того, чтобы подкупать сенаторов-демократов, одной наличности недостаточно. Приходится еще и золотые слитки добавлять, чтобы взятки не обесценивались".

Это, конечно, была издевка, но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. По сообщению телеканала CBS News, торговая сеть универмагов средней руки Costco, "известная в основном большими упаковками товаров — от туалетной бумаги до кофе", на днях объявила, что у нее образовался неожиданный дефицит… золота. Оказывается, она торгует золотыми слитками швейцарского и южноафриканского производства, но только, наоборот, крошечными — весом в 1 унцию (около 28,3 г). И их буквально сметают с прилавков; введено даже ограничение на продажу: не более двух упаковок в одни руки.

Не думаю, что это прямо вызвано скандалом вокруг Менендеса. Скорее американцы просто пытаются хотя бы таким образом уберечь свои сбережения от инфляции; многие специалисты и СМИ подтверждают, что та "кусается" все больнее. Но услышать в новостях намек люди, конечно, могли; во всяком случае, совпадение примечательное.

"На воре шапка горит"

Если сигналы слышат простые люди, то что уж говорить о профессиональных политиках и политологах. Для одних скандал — кризис, для других — благоприятная возможность.

Помните, я упоминал, как губернаторство Кристи помогло Менендесу выпутаться из первой коррупционной истории? Теперь этот республиканец борется за выдвижение кандидатом своей партии в президенты США. И даже в либеральной The Washington Post один из аналитиков, комментировавших на днях республиканские предвыборные дебаты, указал, что для Кристи сейчас самый подходящий момент выйти из не слишком успешной президентской гонки и выставить свою кандидатуру в Сенат вместо Менендеса. С точки зрения закольцованности сюжета это, пожалуй, действительно было бы изящно. Да и в собственной партии у сенатора уже "нарисовался" потенциальный соперник на праймериз — из числа действующих конгрессменов.

В общем, как говорилось в классической советской кинокомедии: "Тебя посодют, а ты не воруй!" Правда, насчет "посодют" бабушка пока еще надвое сказала: прецедент 2016 года с Макдоннеллом остается в силе, так что с точки зрения судебных перспектив "проблеск надежды" для коррупционера Менендеса, по свидетельству Дейена, "возможно, все еще есть". Но вот что политически, как у нас говорят в таких случаях, "на воре шапка горит" — это точно. К гадалке можно не ходить.