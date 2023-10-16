16 октября, 12:20
Мнение

Война и мир на трезвую голову. Американский опыт реабилитации

Андрей Шитов — о том, как в США устроена система психологической и лечебной помощи ветеранам

ШИТОВ Андрей
Обозреватель ТАСС
Jeff J Mitchell/ Getty Images
© Jeff J Mitchell/ Getty Images

В 1978 году бывшая первая леди США Бетти Форд по настоянию семьи согласилась пройти курс лечения от алкогольной и опиоидной зависимости. Реабилитационных центров (РЦ), подходящих для такой пациентки, "на гражданке" не нашлось, и ее определили в госпиталь ВМС США в Лонг-Бич (штат Калифорния). А уже в 1982 году Форд с помощью близкого друга семьи, шинного магната Леонарда Файрстоуна, открыла в калифорнийском Ранчо-Мираж собственную именную клинику того же профиля; теперь это один из флагманов целой сети таких РЦ, работающих под эгидой НКО Hazelden Betty Ford Foundation (фонд "Хейзелден Бетти Форд"). "Хейзелден", кстати, начинался в 1949 году с одного-единственного приюта для алкоголиков на захолустной ферме в штате Миннесота.

Вспоминать об этом приходится по понятным причинам. Еще в прошлом году межфракционная рабочая группа Госдумы РФ по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз ставила вопрос о подготовке системы реабилитации участников специальной военной операции (СВО) после их возвращения из зоны боевых действий. Эта тема поднималась и на декабрьском заседании группы, и на пресс-конференции, которую ее руководители проводили тогда у нас в ТАСС по итогам своей работы за год.

Теперь же я держу в руках брошюру "А на войне, как на войне…", только что выпущенную Журналом анонимных алкоголиков России (ЖААР, издание НКО "Фонд "Единство"). В ней вопросы о том, каково это, оставаться трезвым и здравомыслящим и в ходе боевых действий, и после возвращения к мирной жизни, ставятся, что называется, в полный рост. Герои публикации — супруги Юрий и Ольга из Санкт-Петербурга и Павел из Донецка — откровенно и честно, как принято у АА, делятся не заемным, а личным опытом.

"Каждый третий"

У Бетти Форд опыт был, конечно, совсем другим, хотя и ей потребовалось в свое время большое мужество, чтобы искренне рассказать о нем публично. В нынешнем же контексте я ссылаюсь на ее пример прежде всего потому, что психологическую и лечебную помощь она получала у военных.

Это, разумеется, не случайно. В 1975 году, как раз при ее супруге-президенте Джеральде Форде, падением Сайгона завершилась невероятно жестокая и бесславная для США (помните Сонгми?) война во Вьетнаме. В общей сложности за годы прямого участия в ней войск США (1965–1973) через нее прошло свыше 2,7 млн американских солдат и офицеров.

При возвращении на родину в условиях мощного подъема антивоенного движения их, как правило, встречали отнюдь не как героев, что еще более отягощало их морально-психологическое состояние и усиливало склонность к наркомании и алкоголизму, депрессиям и суицидам. Кстати, широко распространенный ныне диагностический термин "посттравматическое стрессовое расстройство", ПТСР (post-traumatic stress disorder, PTSD), был впервые предложен в США в начале 1978 года и официально введен в медицинскую практику два года спустя.

Читайте также
Мнение
Куда катится мир? Итоги Генеральной Ассамблеи ООН

По свидетельству специалистов из Йельского университета, "в 1988 году этапное (landmark) исследование показало, что каждый третий из служивших во Вьетнаме впоследствии сталкивался с ПТСР" (это кумулятивные данные; в период опроса уровень составлял 15%). В 2012–2013 годах исследование было повторено к 40-летию вывода войск; выяснилось, что и на тот момент симптомы сохранялись у 11% ветеранов-мужчин и 9% женщин; заключение сводилось к тому, что если ПТСР не проходит быстро, то становится хроническим. А самый распространенный и привычный способ снять стресс — алкоголь и наркотики. Среди американских ветеранов Вьетнама, обращавшихся за помощью по поводу ПТСР, до 80% злоупотребляли спиртным.

"Выход есть!"

Понятно, что Пентагону надо было что-то с этим делать. И он активно перенимал опыт тех, кто его предлагал. По части борьбы с зависимостями это была прежде всего 12-шаговая программа АА, родившаяся в США еще до Второй мировой войны. Католический священник отец Джозеф Мартин, который еще при жизни был признан за океаном одним из "апостолов" этой программы, в 1972 году выпустил видеозапись своей лекции об алкоголизме "Разговор с мелком в руке" (Chalk Talk) именно по заказу ВМС США. С тех пор та стала классикой в своем жанре. А программа внедрялась не только в Пентагоне, но и в других американских министерствах и ведомствах, причем, например, в Госдепартаменте и посольствах США по всему миру — по личному распоряжению тогдашнего госсекретаря Генри Киссинджера.

Кстати, изучая позже американский опыт борьбы с зависимостями, я встречался и с отцом Мартином, и с выполнявшим указание Киссинджера отставным госдеповцем Хэлом Марли по прозвищу Доктор Благодарность (он всем раздавал значки с программным девизом Attitude of Gratitude!, то есть "Умей быть благодарным!"). А также, например, с правнучкой Льва Троцкого Норой Волкоу из Национального института проблем наркомании, которую США переманили из Мексики как ключевого специалиста в своем деле. Помню, она поделилась со мной выводом о том, что терроризм — это патология.

И эти, и другие собеседники подтверждали, что "выход есть", то есть 12-шаговые программы, если их выполнять, реально работают. Хотя, разумеется, и не являются панацеей и зависят от целого ряда условий. Прежде всего — от желания самого выздоравливающего избавиться от зависимости и от способности человека быть честным с собой и другими.

"Ветераны для ветеранов"

Теперь делами ветеранов в США ведает целое одноименное министерство, на нужды которого в 2024 году запрошено $325 млрд. Подобный размах, наверное, логичен для страны, которая почти постоянно воюет. Перечень вооруженных конфликтов с американским участием за 247 лет (с 4 июля 1776 года — даты основания США) перевалил за сотню; четыре операции — в Сирии, Йемене, Нигере и Сомали — считаются продолжающимися и сегодня.

Формально учреждено ведомство было сравнительно недавно, в 1988–1989 годах, на стыке администраций Рональда Рейгана и Джорджа Буша — старшего. Но и до этого в правительстве США существовали профильные структуры, с 1930 года объединенные в самостоятельное федеральное управление (Veterans’ Administration, VA). Нынешнее министерство продолжает пользоваться той же аббревиатурой и занимается всем спектром насущных нужд военных отставников, но прежде всего — вопросами медицинского обслуживания.

Читайте также
В России психологическая помощь стала доступна в поликлиниках по ОМС

Для нашей темы, на мой взгляд, особенно важно то, что лечение и реабилитация ветеранов в США покрывается страховкой — как государственной, по линии VA, так и частной. Флоридский РЦ Heroes’ Mile ("Миля героев"), позиционирующийся как заведение, созданное "ветеранами для ветеранов", подчеркивает это, зазывая к себе клиентов. По его словам, с медицинскими проблемами, связанными с употреблением алкоголя и наркотиков, ежегодно сталкиваются более 1 млн американских ветеранов, но "подавляющее большинство из них не получает никакого лечения", зачастую просто потому, что не знает о его доступности. К тому же, как утверждают хозяева "геройской мили", государственные медцентры и клиники "часто бывают переполнены, неудобно расположены или не отвечают особым нуждам каждого конкретного ветерана". Рекламный посыл этих увещеваний очевиден, но и с тем, что практически вся заокеанская медицина — частная, страховая и очень дорогая, тоже не поспоришь.

"Надежды маленький оркестрик"

В нашей стране, по словам лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева, в государственной системе здравоохранения имеется около 3,8 тыс. коек для реабилитации больных алкоголизмом и наркоманией, а в частном секторе — около 50 тыс. Надо полагать, этого ресурса недостаточно: иначе в Думе не ставили бы вопрос о подготовке системы реабилитации для участников СВО.

Что касается страховки, в одном из старейших и самых известных профильных российских РЦ — "Доме надежды на Горе" (ДНГ) под Санкт-Петербургом — мне сказали, что ее у нас для реабилитации не было и нет, и среди тысяч пациентов ДНГ за 27 лет его существования по страховке никто не лечился. То есть экстренные услуги нарколога какой-то полис, может быть, и покроет, но не 12-шаговую психотерапию, уточнили в ДНГ. Более того, не каждый работодатель оплатит своему сотруднику даже больничный, и для прохождения курса реабилитации многие вынуждены брать отпуска. При этом среди пациентов, приезжающих в ДНГ со всей страны, были уже и участники СВО.   

Добавлю, что с выздоравливающих в "Доме надежды на Горе" денег не берут от слова совсем; центр был основан в 1996 году как совершенно бесплатный для пациентов и продолжает держаться этого программного принципа, несмотря на хронические финансовые неурядицы. Насколько мне известно, у нас он такой один — как крупный банк в рекламном слогане; вот только финансовые возможности у него совсем не банковские. Наверное, лечение людей по страховке было бы для РЦ спасительно, но ни страховщики, ни законодатели, которых я в свое время об этом спрашивал, пока не понимают, как к этому прийти. Гражданские страховщики, кстати, говорят, что ПТСР у нас тоже не покрывается, во всяком случае по ОМС (за военных они не ручаются).

"Сразу беги!"

Между тем время не ждет. В одном из РЦ мне летом рассказывали о парне, вернувшемся из зоны боевых действий СВО в родное Иваново. Тот сокрушался, что постоянно находится на взводе и боится даже лишний раз зайти в магазин: "Вдруг мне там что-то скажут поперек, а я не стерплю. Сам не знаю, что сделаю..."

Мне это почти дословно напомнило воспоминания одного из американских ветеранов, воевавших в Ираке. Тот опрокинул в универсаме чужую тележку с продуктами после того, как та пару раз случайно задела его собственную, устроил бурный скандал. И это, как вы понимаете, еще цветочки. Другой такой же парень предупреждал подружку: "Если я ночью во сне случайно тебя ударю — заранее извиняюсь. Если сильно ударю — сильно извиняюсь. Если начну орать — сразу беги!"

Читайте также
Безопасная зона для чувств. Зачем и кому нужен психолог? А если не нужен, это нормально?

Йельский медицинский журнал Yale Medicine (YM), посвятивший теме в 2005 году большую статью "Невидимые раны войны", утверждает, что вспышки ярости по ничтожным поводам — один из характерных признаков ПТСР. Специалисты видят в нем проявление "гипербдительности", готовности дать мгновенный отпор любым посягательствам и угрозам, реальным или воображаемым.

При возобновлении мирной жизни — да, это проблема.

Но что, если военнослужащему предстоит очередная ротация, возвращение на войну, где гипертрофированная бдительность не только уместна, но и спасительна? Надо ли в таком случае ее гасить? Американцы сталкивались с этой дилеммой и во Вьетнаме, и позже в Ираке и Афганистане, где, согласно публикации, "высокая частота ротации подрывала боевой дух и усиливала [психологическое] выгорание (burnout)" личного состава.

"Биологическая основа"

Еще два ключевых симптома ПТСР, как пишет журнал, — повторное переживание травматического опыта в воспоминаниях и ночных кошмарах, а также избегание (avoidance) ситуаций и отношений, чреватых возвращением боли. Но, конечно, человеческая психика невероятно гибка и разнообразна, и у всего есть оборотная сторона. Известно, например, что ветеранам, привыкшим к регулярным приливам адреналина, мирная жизнь может становиться в тягость, казаться невыносимо пресной и скучной; в результате людей… тянет обратно на войну. Тоже своего рода зависимость, только адреналиновая.

Кстати, по словам экспертов, выявление у ветеранов повышенных уровней гормонов стресса стало в свое время прорывным открытием. "Это был огромный шаг вперед, — сказал YM профессор-психиатр Стивен Саутвик. — Потому что люди начали понимать, что у многих "психологических реакций", наблюдавшихся у тяжело травмированных людей, имеется биологическая основа".

Без буфера

На момент выхода статьи в YM войны США в Ираке и Афганистане были в самом разгаре, через них успели пройти более 1,1 млн американских военнослужащих. Журнал подчеркивал, что, по мнению специалистов, участникам этих конфликтов "меняющийся характер войн" грозил усилением психологических травм.

"К сожалению, ситуация в обеих зонах боевых действий характеризуется общим террором, — сказал тогда изданию один из ведущих йельских экспертов по ПТСР Артур Блэнк, который и сам в свое время как врач прошел через Вьетнам. — Безопасных мест там просто нет, а, как прекрасно известно боевикам, бессистемный (random) террор психологически крайне разрушителен (debilitating)".

Дело усугублялось и еще одним фактором. "Блэнк отмечает, что, по отдельным устным (anecdotal) свидетельствам, по меньшей мере некоторые военнослужащие считают войну неоправданной, — указывал YM. — И для этих мужчин и женщин "сомнительный характер войны, скорее всего, будет способствовать развитию ПТСР из-за отсутствия буферного ощущения, что, несмотря на все трудности, переживаемое хотя бы имеет прочное обоснование".

Под ударом — молодые и необстрелянные

В целом, по оценкам специалистов, симптомы ПТСР, глубокой депрессии и других серьезных расстройств наблюдались на момент публикации почти у каждого шестого ветерана войны в Ираке и каждого девятого — в Афганистане. При этом данные были заведомо неполными: исследователи из Армейского госпиталя им. Уолтера Рида в Вашингтоне ранее установили, что от 60% до 77% военнослужащих с расстроенной психикой за медицинской помощью не обращались. И было заведомо ясно, что со временем ком проблем станет только нарастать.

Читайте также
Мнение
Приручить внутреннего зверя: всегда ли нужно управлять эмоциями

В группу наибольшего риска, согласно публикации, входили резервисты и нацгвардейцы, на долю которых приходилась примерно треть войск США в Ираке и Афганистане. Причина понятна: как указал один из медиков, такие мобилизованные "как правило, менее подготовлены, чем кадровые военные".

С другой стороны, в американском контексте, как ни парадоксально, это скорее "хорошая новость". В резервных частях и Национальной гвардии США состоят, как правило, люди постарше, а возраст, как пишет YM со слов Блэнка, в какой-то мере "защищает от ПТСР". "Самые уязвимые для расстройств — 18- и 19-летние", — утверждает журнал.

Добавлю, кстати, что и дончанин Павел из нашей брошюры — ветеран в возрасте за 50. И во снах он, по его словам, видит не кошмары, а мирную жизнь.

"Можешь ли жать на курок?"

Еще один "позитивный аспект" нынешней ситуации американцы усматривают в том, что в отличие от времен войны во Вьетнаме сегодняшним ветеранам гораздо проще получить помощь, в том числе и неотложную. Исторически большинство военнослужащих скрывали синдромы ПТСР, чтобы не подвергаться "социальной стигматизации", но теперь тема перестала быть запретной.

"Главное изменение в том, что ныне возможность боевого стресса и других психических проблем, включая ПТСР, обсуждается открыто", — сказал YM военврач из Нью-Йорка майор Пол Моррисей. Признавать наличие неуверенности и страха, по его словам, стало нормой даже в зонах боевых действий. Военнослужащих учат преодолевать негативные эмоции разными способами, включая классический: если тебе трудно, помоги тем, кому еще хуже, — самому полегчает.

Правда, 24-летний отставной морской пехотинец Люк, чье полное имя в публикации не названо, поскольку он сам проходил курс реабилитации, о психологической помощи в окопах отзывается скептически. По его словам, ее главная цель сводится к тому, чтобы выяснить, "в состоянии ли ты жать на курок".

Не только гуманно, но и выгодно

Но при этом все же и для Люка, и для таких, как он, помощь реально доступна. Власти США не только признают наличие проблемы, но и видят пути ее решения. У того же VA — Министерства по делам ветеранов — более 200 консультационных центров по всей стране для тех, кому нужны лечение и поддержка в борьбе с ПТСР или зеленым змием.

Читайте также
Мнение
Господа-товарищи: кто мы друг другу

В основе такого подхода, как мне много раз доводилось слышать за океаном, лежит уверенность в том, что лечить заболевших не только гуманно, но и выгодно, поскольку подготовка с нуля новых специалистов обходится дороже. Именно в этом старалась убедить коллегу из Москвы и профильная пентагоновская начальница в генеральском чине, принимавшая в краткий период оттепели в американо-российских отношениях в самом начале 1990-х годов одного из руководителей Центрального военно-медицинского управления МО РФ. Дескать, реабилитировать и вернуть в строй, например, пилота проще, дешевле и правильнее, чем несколько лет готовить нового.

Рассказывал мне об этом мой давний приятель — в прошлом питерский, а ныне нью-йоркский психотерапевт, сопровождавший нашего военного медика в ходе визита в Пентагон. По его словам, после беседы гость покачал головой и сказал, что у нас от людей в погонах, чье моральное или психическое состояние не внушает полной уверенности, принято избавляться. Спроваживать их, так сказать, от греха подальше.

Не ломиться в открытые двери

Мне этот рассказ напомнил сакраментальные фразы "нет человека — нет проблемы" и "как бы чего не вышло", считающиеся у нас классическими. Однако меня поправили: знакомый на Фрунзенской набережной достаточно жестко сказал мне, что никто уже давно не старается ни от кого "избавляться" и что силовики в этом отношении могут как раз служить примером для остального госаппарата. Он заверил, что в Министерстве обороны "реабилитационная работа с прошедшими СВО — в приоритете", и, хотя "трудности межведомственной координации" еще имеются, в целом "тренд позитивен и выходит на инфраструктурные и системные решения".

Ну и слава богу, коли так. На недавнем Валдайском форуме президент России Владимир Путин подчеркнул, что нет смысла лазать по окнам, когда есть открытые двери. В контексте нашей темы это двери реабилитационных центров и той признанной во всем мире программы, на базе которой они работают. Надо только позаботиться, чтобы РЦ было достаточно, чтобы они были по-настоящему доступными и качественными. Обеспечивали лечение и уход, которых заслуживают все наши граждане, а особенно — наши ветераны. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация