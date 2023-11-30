"Кадровый вопрос" испортил разведку Южной Кореи и отправил в отставку ее начальника

Ким Гю Хён © EPA-EFE/ YONHAP

После возвращения из заграничной поездки 26 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, словно внезапно, принял отставку директора Национальной разведывательной службы (НРС) Ким Гю Хёна и двух его заместителей. Если коротко, то, видимо, причиной снятия высшего руководства послужило внутреннее противостояние в разведслужбе между двумя фракциями вокруг кадровых назначений, подробности которого периодически возникали в местных средствах массовой информации.

Южнокорейские СМИ приходят к выводу, что президент, вероятно, просто устал от склок внутри спецслужбы и того, что они становятся достоянием общественности (пусть и в пересказах анонимных источников), и решил не вставать ни на одну из сторон.

Согласно источникам, борьбу за влияние вели сформировавшаяся вокруг нового директора (назначен в мае 2022 года) группа и, если обобщить, "старые назначенцы", продвинувшиеся при предыдущем правительстве. Обе стороны обвиняют друг друга в незаслуженном повышении по службе своих соратников. В этой истории примечательнее всего то, что в качестве инструмента защиты внутрикорпоративных интересов были использованы СМИ, также в ход пошли анонимные жалобы в администрацию президента.

В любом случае отставка произошла в довольно напряженный для Сеула период — 21 ноября КНДР запустила разведывательный спутник, а 28 ноября должно было состояться (и состоялось) голосование за место проведения всемирной выставки "Экспо-2030" (Республика Корея предлагала второй по величине город страны Пусан). Можно смело предполагать, что в обоих случаях политическое руководство нуждалось в профессиональной работе разведывательного органа. Теперь же считается, что отставка директора Национальной разведывательной службы без объявления его потенциального преемника говорит о степени недовольства Юн Сок Ёля сложившейся ситуацией.

Игра в пинг-понг

Уход руководства НРС далеко не для всех стал неожиданностью. Предположения о скорой отставке Ким Гю Хёна высказывались еще в июне, когда грянул первый скандал. Тогда произошло неординарное событие: президент отозвал свое же одобрение назначения нескольких высокопоставленных сотрудников разведки, как писали местные СМИ, из-за подозрений, что кадровые перестановки были сформированы под влиянием человека из близкого окружения директора.

Этот офицер разведки, как утверждается, быстро возвысился и приобрел влияние, помогая новому директору Ким Гю Хёну, который не имел опыта работы в спецслужбах и был карьерным дипломатом. Он якобы давал начальнику советы при назначениях и курировал перемены в разведывательном органе.

Как указывает газета "Хангёре", о вмешательстве в кадровые вопросы этого сотрудника президенту донесли по "отдельному каналу". Южнокорейские СМИ сообщали, что из-за "сомнительных кадровых решений" на родину были отозваны начальники резидентур в США и Японии.

Помимо этого, ранее в местной прессе говорилось, что более 100 старших офицеров, отстраненных от службы или отозванных в декабре прошлого года, готовились подать коллективный иск против директора Ким Гю Хёна.

После смены президента в Южной Корее с либерала на консерватора в 2022 году в НРС начались закономерные перестановки, но СМИ язвительно отмечают, что в этот раз они продлились необычно долго — все полтора года службы Ким Гю Хёна на посту директора разведки.

Одно из главных отличий южнокорейских консерваторов от либералов заключается в подходах к КНДР. Так, при новой власти были скорректированы приоритеты — контрразведывательным мероприятиям против КНДР стало уделяться больше внимания. По сообщениям, вместо рабочей группы по саммитам с КНДР в НРС появилось подразделение по психологическим операциям против Пхеньяна. Тогда как предыдущий президент Мун Чжэ Ин стремился к диалогу с Пхеньяном и несколько раз встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Конфликт между двумя лагерями также здесь преподносится как противостояние между теми, чьи позиции были ослаблены при предыдущем президенте, и теми, кто сделал при нем карьеру. Агентство News1 сообщает, что "царедворец" Ким Гю Хёна до этого служил во "внутреннем департаменте", упраздненном при предшественнике Юн Сок Ёля. Кроме того, пишут, что до июньского скандала директор затеял проверку списка сотрудников, получивших повышение при Мун Чжэ Ине "по просьбе извне".

Газета "Чунан ильбо" отмечает также, что между директором и его первым заместителем Квон Чхун Тхэком почти в самом начале их службы на новых постах "пробежала кошка". Директор якобы поставил свою креатуру на место, на которое заместитель предложил собственного кандидата. Один из источников газеты утверждает, что Ким Гю Хён якобы больше "заботился о сохранении своей позиции", а не об эффективности службы. С другой стороны, сообщается, что в отношении первого заместителя началась проверка на предмет неуместных связей с частным бизнесом.

Южнокорейские СМИ сообщали, что соратник Ким Гю Хёна после проверки был снят с должности, а самому директору в администрации президента посоветовали не вмешиваться в кадровые вопросы. Однако в ноябре он попытался провести новые перестановки, и снова конфликт попал в прессу. Это, видимо, переполнило чашу терпения президента.

В этом потоке непроверяемых подробностей легко можно потерять суть. В целом, на мой взгляд, неважно, какой из лагерей прав. Важно здесь то, что ярко проявился внутренний конфликт в ведомстве; а также, что одна из фракций решила изобличить своих соперников в СМИ для защиты собственных внутрикорпоративных интересов. При этом ее примеру последовала и вторая группа. Этим они показали, как считают южнокорейские журналисты, "слабую внутреннюю дисциплину".

Гордиев узел

Юн Сок Ёль 23 ноября прибыл во Францию, чтобы агитировать всех причастных голосовать за заявку Пусана на проведение всемирной выставки "Экспо-2030". Вокруг этой возможности сложилась ожесточенная конкуренция, правительство и крупный бизнес "сплотились во имя общей цели". Как пишет "Чунан ильбо", основной конкурент — Саудовская Аравия внимательно следила за южнокорейской кампанией и переманивала голосующих, обещая вливания из "нефтедолларов". Южнокорейское правительство ожидало, что руководство НРС окажет ему помощь в борьбе за выставку, в которой возможности разведки и ее навыки стали бы отнюдь не лишними, но получило очередной раунд их внутренних дрязг.

Кстати, 28 ноября право провести выставку в 2030 году выиграл Эр-Рияд. Очевидно, что победа Пусана стала бы важным внешнеполитическим достижением Юн Сок Ёля.

Межкорейское соглашение о снижении напряженности в военной сфере больше не действует, КНДР запустила спутник — что само по себе представляет отдельное направление для работы южнокорейской спецслужбы. Пхеньян вооружает тактическим ядерным оружием подлодки, продолжает работы над твердотопливными баллистическими ракетами. Пхеньян в прошлом году обновил ядерную доктрину, допустив возможность превентивного атомного удара по Южной Корее. РК среди прочего и в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке ищет доказательства связей ХАМАС и КНДР.

Сейчас же исполняет обязанности директора Национальной разведывательной службы Республики Корея новый первый заместитель Хон Чжан Вон. По сведениям СМИ, он проработал в НРС больше 30 лет.

Так или иначе, в администрации президента заявили, что Ким Гю Хён "помог наладить сотрудничество с разведками дружественных стран" и "укрепил авторитет службы в переходный период" после прихода к власти новой администрации в 2022 году. Многие наблюдатели видят здесь намек — у службы теперь новые задачи.

Сам бывший директор выразил сожаление, что, вероятно, он смог оправдать не все ожидания, но указал, что НРС сумела вернуться на верный путь, c которого они "сбились при предыдущем правительстве".