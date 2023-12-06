Старый новый выбор: кто, кроме Евгения Водолазкина, стал лауреатом премии "Большая книга"

5 декабря в Доме Пашкова состоялась торжественная церемония, на которой были названы имена лауреатов XVIII сезона Национальной литературной премии "Большая книга". Из 15 финалистов выбрали трех победителей: ими стали Алексей Сальников, Юрий Буйда и Евгений Водолазкин. По просьбе ТАСС шеф-редактор группы компаний "ЛитРес" Екатерина Писарева прокомментировала решение жюри и рассказала о тех, кому досталась "Большая книга" в этом году.

Третье место присудили екатеринбургскому писателю и поэту Алексею Сальникову и его роману "Оккульттрегер", недавно отмеченному премией "Новые горизонты". Это хорошее городское фэнтези, в котором русская хтонь соседствует с магией: здесь из-за угла может выскочить гомункул, но никто и не удивится. Живой, добротный, смелый магический реализм в уральских реалиях кажется сегодня очень нужной книгой. Все те, кто любят Сальникова еще с его громкого дебюта "Петровы в гриппе и вокруг него", узнают фирменный стиль автора и останутся довольны. Как сказал писатель в интервью "ЛитРес Журналу", он "планировал описать, как выглядит человеческое одиночество, и хотел показать то, как люди любят друг друга". Любви и морока в его книге предостаточно — роман удался.

Алексей Сальников © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Пожалуй, самым неожиданным решением стало присуждение второго места Юрию Буйде и его "Дару речи". Текст, в котором встречаются и офицеры КГБ, и ироничные интеллигенты, и весь цвет российской журналистики. Со страниц романа на нас свысока смотрят привилегированные люди с нежными и светлыми лицами. Помимо всего прочего, это история о том, как учреждалось важнейшее деловое издание о русском бизнесе и как жили медиаменеджеры — в целом интересно, жаль только в "Даре речи" можно увязнуть и заблудиться. Но за книгу Буйды члены жюри отдали целых 527 баллов, а это значит — безоговорочное второе место.

Юрий Буйда © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Стоит вспомнить, что в 2013 году роман Юрия Буйды "Вор, шпион и убийца" (о детстве и юности в послевоенном Калининграде) стал бронзовым призером премии "Большая книга". На первом месте тогда вполне заслуженно царил Евгений Водолазкин с "Лавром". Книгой выдающейся, свежей, удивительной, навеки вписавшей Евгения Германовича в историю современной литературы.

Евгений Водолазкин (справа) © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Но прошло 10 лет, скоро мы все вступим в 2024 год, а в тройке лауреатов "Большой книги" практически те же с небольшими исключениями. Лучшим романом в этом году признан "Чагин" Евгения Водолазкина — мэтра, умельца и мыслителя. Конкурировать с ним за любовь членов жюри невозможно и бессмысленно, каждая книга Водолазкина попадает в короткий или длинный список премии. "Чагин" — роман неплохой и обаятельный, с размышлениями на тему памяти и времени. Главный герой книги Исидор Чагин обладает удивительным даром запоминать что угодно и в любых масштабах. Но феноменальная память становится проклятием в мире, привыкшем забывать, и счастье оказывается хоть и желанным, но невозможным.

Тема памяти сегодня важна и актуальна как никогда. "Чагин" Водолазкина вступает в диалог со многими современными романами о механизмах забвения и устройстве человеческой психики, например с поэтичным "Времеубежищем" Георги Господинова, которому в этом году присудили Международную Букеровскую премию.

При всех очевидных достоинствах "Чагина" надо сказать, что это не самый выдающийся роман в библиографии писателя, он не дотягивает до невероятной планки, заданной им же 10 лет назад. "Лавр" и "Авиатор" — безусловно книги первого эшелона, а вот станет ли "Чагин" текстом, к которому мы будем возвращаться через 10 или 20 лет, сказать сложно.

Так или иначе, но наличие в списках претендентов на победу таких признанных писателей, как Евгений Водолазкин (или, скажем, еще один фаворит "Большой книги" Леонид Юзефович) всегда лишает шансов молодых и не столь известных авторов. Это как юниорам конкурировать со взрослыми чемпионами — разные категории и разные возможности. Нужны ли мэтрам какие-то доказательства их бесспорного таланта?

Дмитрий Захаров © Сергей Фадеичев/ ТАСС

В лонг-листе, объявленном еще в апреле этого года, был 51 претендент на победу: и Гала Узрютова, и Кирилл Рябов, и Ксения Буржская, и Рагим Джафаров, и Михаил Бару, и Ислам Ханипаев, и Андрей Тавров, и многие другие. Все они ни разу не были награждены премией "Большая книга" и не получали широкомасштабной информационной поддержки, которую гарантирует попадание в короткий список.

В ходе церемонии были объявлены и победители читательского голосования, проходившего на сайте рекомендательного сервиса LiveLib. Фаворитом читателей стал Захар Прилепин и его биография "Шолохов. Незаконный", на втором месте расположился "Комитет охраны мостов" Дмитрия Захарова, а на третьем — "снарк. снарк" Эдуарда Веркина.

Эдуард Веркин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Наиболее интересные результаты второй год подряд в специальной номинации "Выбор поколения" (учреждена в 2022 году "с целью популяризации современной прозы в молодежной среде и повышения интереса к отечественной литературе"). В прошлом сезоне лауреатом стал Сергей Беляков с документальным романом "Парижские мальчики в сталинской Москве", а в этом награда досталась Оксане Васякиной и "Розе" — заключительной книге ее автофикшн-трилогии.

Оксана Васякина © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Как верно сказала писательница, получая награду из рук главного редактора журнала "Юность" Сергея Шаргунова, если молодые выбирают ее, то есть шанс на хорошее будущее.