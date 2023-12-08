От башен-пылесосов до искусственного дождя: как Дели намеревается победить удушающий смог

Национальный столичный округ Дели (в который входит и политическая столица страны Нью-Дели) задыхается каждую зиму — начиная с ноября ядовитый смог здесь уже давно воспринимается не как бедствие, а просто время года. Средний индекс качества воздуха (ИКВ) в индийской столице на протяжении последней недели колеблется в районе 300 единиц. И это еще не так плохо! В ноябре этот показатель нередко превышал 450.

Дели © Евгений Пахомов/ ТАСС​

Напомню, что "хорошим" воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а "удовлетворительным" — от 51 до 100 единиц. Уровень 151–200 считается "умеренно загрязненным", 201–300 — "сильно загрязненным", более 300 — "опасно загрязненным". Что уж говорить о 500 единицах, которые в Дели тоже бывают? Горожане шутят, что осенью и зимой воздух в столице имеет не только запах, но и вкус. И вкус этот не очень приятен!

Каждый год столичное правительство, общественность и даже судебные инстанции начинают призывать остановить смог. В начале ноября Верховный суд Индии "решительно потребовал" от властей применения срочных мер для борьбы с ядовитым воздухом. Власти пообещали и… выпустили несколько строгих постановлений. Но сколько их уже было?!

Традиции не всегда на пользу

Винят неблагоприятные метеоусловия, при которых по осени ветер стихает и огромный мегаполис просто не проветривается; винят также массовые взрывы петард на осенние праздники, связанные с урожаем, Дасера и Дивали. Конечно, достается городскому автотранспорту, выхлопы которого сильно портят атмосферу. Но есть главная, по мнению горожан, причина — сжигание соломы и стерни на полях после уборки осеннего урожая.

Столица окружена сельскохозяйственными штатами: Пенджаб, Харьяна, Уттар-Прадеш. Первые два — это вообще "рисовая житница" Северной Индии, здесь выращивают порядка 18 млн т этого зерна в год.

© ТАСС/ Reuters

В октябре-ноябре после уборки урожая остается более 20 млн т соломы и стерни, большая часть которых просто сжигается, а дым стекается в лежащий в низине мегаполис. Крестьяне торопятся: природа отвела немного времени на то, чтобы все собрать и посеять вновь до начала холодов и зимних дождей. Урожай собирают и по весне, только тогда сроки не столько жесткие, да и сильные весенние ветры разгоняют хмарь, а вот осенью и в начале зимы нужно все сделать быстро — крестьяне обращаются к "огненному очищению" полей.

Согласно данным Министерства окружающей среды, лесов и изменения климата, которые приводит Times of India, в ноябре этого года Дели пострадал от самого сильного загрязнения PM2,5 (мелкие твердые частицы, способные проникать глубоко в дыхательную систему и вызывать проблемы со здоровьем), по крайней мере за последние шесть лет — их концентрация в атмосфере в семь-восемь раз превысила безопасный предел 60 мкг на кубический метр. Ежегодно, по оценкам ряда экспертов Dalberg Advisors в партнерстве с Фондом чистого воздуха и Конфедерацией индийской промышленности, Индия теряет около $95 млрд из-за загрязнения воздуха. И столица — в числе главных жертв.

Однако столичные власти ничего не могут поделать с фермерами — те не находятся в их юрисдикции. Да, выпускаются законы, официально сжигать стернь и солому категорически запрещено, полиция даже кого-то ловит… Но дым и ныне там. По данным информационного агентства ANI, этой осенью зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев поджогов стерни вокруг мегаполиса. Есть и другие оценки — до 5 тыс. Фермеры откровенно заявляют, что не понимают, почему они не должны поступать так, как веками поступали их деды и прадеды. Мол, всегда жгли поля, и ничего — "наверное, в вашем Дели что-то не так" — такое не раз приходилось мне слышать от крестьян.

Башни-пылесосы

"Всему виной — "зеленая революция", которую индийское правительство объявило в конце 1960-х годов", — объяснил мне местный обозреватель, пишущий о проблемах экологии, Бхану Пракаш. Тогда благодаря инициированному правительством внедрению новых технологий, использованию семян высокоурожайных сортов, ссудам на приобретение современного сельскохозяйственного оборудования, пестицидов и удобрений стране удалось резко поднять урожайность. "Стали больше урожаи, стало больше стерни и соломы. Еще в 1990-е таких проблем не было. Ноябрь был лучшим временем в Дели — уже не жарко и еще не холодно, а сейчас ноябрь и декабрь — самые страшные месяцы", — отмечает Пракаш.

Власти соседних с Дели регионов к тому же не особенно хотят ссориться со своими фермерами, которые составляют основу экономики этих штатов и являются еще и избирателями. В следующем году Индию ждут всеобщие парламентские выборы, и ссориться с крестьянами никто не хочет.

Руководство столичного города решило, что если уж не может победить фермеров, то нужно уменьшать загрязнение воздуха в самом мегаполисе. В ноябре власти традиционно ограничивают движение автотранспорта, запрещают открытое сжигание мусора, строительные работы, выброс строительного мусора — для отслеживания случаев нарушений сформировали более 500 патрульных групп. Из ресторанов даже "временно конфисковали" 676 тандыров (круглая печь для приготовления лепешек и других блюд), которые также загрязняли, по мнению чиновников, городской воздух. Глава столичного правительства Арвинд Кеджривал еще несколько лет назад начал проводить политику озеленения городских эстакад — на столбах развешивают горшки с растениями в попытках задерживать пыль. По улицам ездят грузовики с водяными пушками, чтобы осаживать вредные частицы. Все это, безусловно, помогает, но, увы, не радикально.

© Евгений Пахомов/ ТАСС​

Поэтому городские власти решили обратиться к новейшим технологиям. В 2020 году правительство Нью-Дели заявило, что построит башню для очищения воздуха. Сооружение стоимостью порядка $2,7 млн появилось в районе Коннот-Плейс. Эта круглая площадь, которая была построена британскими архитекторами еще в 1930-е годы, сегодня является важнейшим торговым и деловым центром города. Этот "воздухоочистительный пылесос" высотой 20 м строился почти год. Согласно проекту, он должен очищать до 75 млн кубометров воздуха в день и улучшать качество атмосферы в радиусе от 500 м до 1 км вокруг себя. Ожидалось, что в городе появится целая армия таких башен.

Однако пока эксперимент оказался не столь успешным, как предполагалось. Проработав один сезон в 2022 году, аппарат был отключен. По данным местной прессы, башня очищала воздух на куда меньшем расстоянии, чем было заявлено, а затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание в течение одного года составили около $240 тыс., счета за электроэнергию превысили $100 тыс.

Впрочем, в этом году власти вознамерились вернуться к проекту. Бригада из 10 человек, включая инженеров, операторов и помощников, вернулась на башню. Грязный воздух заставил использовать все, в том числе и этот 20-метровый пылесос. Но ясно одно — весь город башнями стоимостью $2,7 млн вряд ли заставишь. Нужны новые решения.

"Дай нам дождь с неба!"

В последнее время в делийском правительстве активно обсуждается вопрос о том, чтобы очищать столичный воздух искусственным дождем. Такие регулярные вызванные ливни могли бы не только чистить атмосферу, но и тушить поля в соседних штатах.

Напомню, что в знаменитом древнем собрании индийских религиозных гимнов — в Ригведе — просьбы о дожде были в числе самых распространенных. "О, Агни! …Дай нам дождь с неба! Дай нам эту бесспорную награду!" — молили древние индийцы, и к ним, похоже, готовы присоединиться современные жители Дели.

Был даже объявлен конкретный план — первый "очищающий дождь" был запланирован на 20–21 ноября. Как сообщил тогда журналистам министр окружающей среды делийского правительства Гопал Раи, он провел встречу с участием министра финансов города и командой ученых из Индийского технологического института (Indian Institute of Technology, IIT) в Канпуре. Специалисты IIT предложили вызвать осадки, что, по их мнению, может помочь в условиях чрезвычайной ситуации с качеством воздуха в столице Индии. Команда института заявила, что для создания искусственного дождя необходима облачность не менее 40%, что и ожидалось в запланированные дни.

Однако то ли Агни (ведийское божество огня, возносящее к богам жертву вместе с просьбами верующих) поспособствовал, то ли власти накликали, но в преддверии назначенного срока в столице прошел ливень с грозой, причем вполне естественный, а не искусственный. Воздух очистился почти с 500 единиц ИКВ примерно до 300.

Этот неожиданный и даже не самый мощный ливень активизировал пуще прежнего разговоры о том, что искусственные дожди — решение, которого все ждали.

Несмотря на то что при этой технологии облака "засеиваются" специальными химикатами, которые вызывают осадки, специалисты говорят, что после таких искусственных "несезонных дождей" качество воздуха и впрямь может улучшиться. Но все же важно контролировать источники загрязнения. "Нельзя же каждый день вызывать искусственные ливни в Нью-Дели", — иронизирует Бхану Пракаш. Он отмечает, что такие технологии недешевы — стоимость "засеивания" туч составляет около 100 тыс. рупий (около $1,2 тыс.) на каждый квадратный километр облаков. То есть площадь около 300 кв. км Центрального Дели потребует 30 млн рупий ($360 тыс.). Всего же площадь столичного округа составляет порядка 1,5 тыс. кв. км.

"К тому же необходимо, чтобы над городом были облака с достаточным количеством влаги в них", — объясняет мой собеседник. По его мнению, к таким мерам можно прибегать периодически, скажем, в критические периоды, но полностью решить проблему грязного воздуха искусственные дожди не смогут. Необходимо продолжать добиваться снижения влияния других факторов загрязнения, и прежде всего прекратить сжигание стерни и соломы вокруг Дели, что сразу позволит резко улучшить качество столичного воздуха.

А пока этого не произошло, делийцам только и остается, что обращаться к богам, к Агни и Марутам (несущие дождь боги бури и ветров ведийского пантеона). "Дайте нам, о Маруты, дождь с неба! / Сделайте так, чтобы били ключом потоки…"