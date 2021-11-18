В Нью-Дели убедились: победить грязный воздух сложнее, чем коронавирус

Ноябрь для национального столичного округа Дели, в состав которого входит Нью-Дели, всегда самый тяжелый месяц. И хотя в Индии как раз к этому времени спадает жара, облегчения не наступает, поскольку осень в этом городе всегда пронизана ядовитой атмосферой. Как шутят горожане, в ноябре воздух имеет не только запах, но и вкус. Гарь на губах, гарь в воздухе, гарь в легких… По оценке индийских ученых, загрязненный воздух сокращает продолжительность жизни делийцев в среднем на шесть лет. Защитники природы утверждают, что вдыхание такого воздуха равносильно выкуриванию 50 сигарет в день. Утром 18 ноября средний индекс качества воздуха (ИКВ) в Нью-Дели составил 362. При этом в центральном районе Шадипур он достиг 494. Это притом что хорошим воздух считается от 0 до 50, а удовлетворительным — от 51 до 100. При показателе 151–200 воздух относят в категорию умеренно загрязненного, 201–300 — сильно загрязненного, а более 300 — опасно загрязненного. Уровень более 400, уверены власти, говорит о крайней опасности. Страшнее пандемии? Не случайно в последнее время в Дели заговорили о возможности введения локдауна, правда, на сей раз не из-за пандемии COVID-19, а из-за катастрофически грязного воздуха. Речь, впрочем, идет не о том, чтобы запретить всем выходить на улицы, пока локдаун должен коснуться одного из главных загрязнителей атмосферы — транспорта, и то только на два дня. Обсуждается возможность запретить передвижение автомобилей, грузовиков, автобусов по выходным, чтобы дать время городской атмосфере хоть немного очиститься.

На эту тему Защитить лес и сократить выбросы. Двухдневный саммит по климату в Глазго завершился

Пока такое решение не принято, однако не исключено, что в ближайшие дни Верховный суд, который вплотную занялся петициями о том, что власти ничего не делают для борьбы с ядовитой атмосферой, может рекомендовать им закрыть город для транспорта на выходные. Но другие ограничения уже введены: все школы и колледжи в Дели и пригородах останутся на удаленном обучении до дальнейшего уведомления. Все строительные работы и проекты по сносу зданий остановлены пока до 21 ноября, но этот срок может быть продлен. Только пять из 11 тепловых электростанций в Дели сегодня продолжат работу. Также приказано до 21 ноября остановить въезд в столицу грузовиков, за исключением машин с товарами первой необходимости. Бензиновые и дизельные автомобили старше 15 и 10 лет соответственно не будут допущены к поездкам в городе. Машины, на которые нет действующего сертификата о контроле за выбросами, будут эвакуироваться на штрафстоянку. "Озабоченность властей понятна: пандемия как началась, так рано или поздно закончится. А вот загрязнение атмосферы — постоянный негативный фактор. Каждую осень — одно и то же", — сказал мне известный обозреватель, пишущий о проблемах экологии, Дас Кришна. В доказательство своей позиции он приводит официальную статистику: если в целом из-за заболеваний, связанных с инфекцией COVID-19, в индийской столице погибло порядка 25 тыс. человек, то от заболеваний, связанных с загрязнением воздуха, только в 2020 году в 30-миллионном Дели было зарегистрировано 54 тыс. смертей. "Хочу напомнить, что некоторое время назад большой шум в Индии вызвало исследование, опубликованное в известном медицинском журнале The Lancet, согласно которому только в 2019 году 1,67 млн смертей по всей Индии были связаны с загрязнением воздуха", — добавил собеседник. Дас Кришна уверен, что полумерами решить проблему воздуха в столице и других регионах Северной Индии невозможно. Нужно действовать комплексно, но главное — выяснить, кто виноват в таком загрязнении. Проблема в том, что ответ на этот вопрос у всех разный. Петарды, рис и ветер… Одни винят любителей фейерверков: 4 ноября индийская столица отметила главный индусский праздник года Дивали (Праздник огней) — несмотря на официальный запрет, в городе всю ночь грохотали тысячи петард, гарь от них ухудшила и без того загрязненную атмосферу столицы. После фестиваля качество воздуха в городе упало до самого низкого уровня за пять лет. Утром 5 ноября в ряде центральных районов концентрация в воздухе частиц диаметром менее 2,5 мкм достигла 999. Это максимум для установленных в городе измерительных приборов. Поэтому можно предположить, что степень загрязнения превысила 1 тыс.

Но праздники закончились, а состояние воздуха все никак не улучшается. И столичные власти обвиняют в первую очередь соседние штаты, в которых крестьяне начали сжигать стерню и солому на убранных полях вокруг города после сбора осеннего урожая. Например, на прошлой неделе вокруг Нью-Дели было зафиксировано 4 тыс. пожаров на полях. Расположенные рядом с этим городом штаты Пенджаб и Харьяна — важный сельскохозяйственный регион на севере Индии, который производит почти 18 млн тонн риса в год. В октябре — ноябре, после уборки урожая, остается почти 20 млн тонн соломы и стерни, большая часть из которых по традиции сжигается прямо на поле, несмотря на официальный запрет. Но вокруг этих пожаров сейчас кипят нешуточные страсти. По одной версии, которую озвучили эксперты Министерства землеведения Индии, суточный процент выбросов от сжигания стерни в общем загрязнении Дели варьировался от 25% до 48% в период с 4 по 13 ноября. Причем самый высокий показатель за один день составил 48% — 7 ноября. В то же время местные власти проинформировали Верховный суд о том, что загрязнение от сельскохозяйственных пожаров составляет всего 10% воздуха города. Но этим оценкам не очень верят. "Проблема в том, что власти штатов не хотят ссориться с фермерскими объединениями и профсоюзами, они очень влиятельны, поэтому многие представители властей занижают загрязнение от сожженных полей", — сказал мне источник в Министерстве сельского хозяйства Индии на условиях анонимности. Он отметил, что у крестьян действительно нет возможности покупать дорогую технику для очистки полей от стерни, да и способ сожжения проверен веками, и фермеры не понимают, почему они не должны этого делать. Судьи требуют действий Фермеры кивают на городской транспорт — 3 млн автомобилей и 6 млн мотоциклов и мопедов, зарегистрированных в городе. Мол, они-то и являются главными виновниками смога. Есть еще один виновник — ветер. Точнее — его отсутствие. Осенью здесь традиционно устанавливается спокойная, безветренная погода, из-за которой расположенный в низине город не вентилируется. Заканчивается и сезон муссонных дождей, которые чистят воздух.

На эту тему Экологический онлайн прошел в Арктике