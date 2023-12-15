Гастротуризм с французским акцентом: зачем ехать в Нижний Новгород

Нижний Новгород © Anna Krylova_Listel/ Shutterstock/ FOTODOM

Смешение французского с нижегородским стало считаться дурным тоном со времен грибоедовской комедии "Горе от ума", но город на Волге словно готов поспорить: если и говорить о галломании, то в Нижнем.

Экзальтированное восклицание Ильи Эренбурга "Увидеть Париж и умереть" вполне уравновешивают слова Теофиля Готье "Разве можно жить, не повидав Нижнего Новгорода?", сказанные им веком ранее. Оба писателя признавали очевидное — хорошо там, где нас нет. Тем интереснее отправиться в Нижний, чтобы найти в нем следы Франции и прочитать в его архитектуре, истории и гастрономии вдохновляющие признания в любви двум странам.

Легендарная Нижегородская ярмарка и Кремль за парижскими мостами

Главное место, где французское встречается с нижегородским, конечно, знаменитая ярмарка. Ее строили архитектор-француз Огюст Монферран и инженер-испанец Августин Бетанкур, ориентируясь на французскую градостроительную практику. В первой половине XIX века Нижегородская ярмарка была настоящим чайным прилавком Европы. Именно здесь продавался китайский чай, ввезенный в Россию через Кяхту (главный перевалочный пункт Великого чайного пути), отсюда распространилась привычка к долгим чаепитиям в целом и к распитию чая из блюдечка в частности. Во второй половине столетия ярмарка торгует зерном, тканями и деревянной посудой, в том числе и с хохломской росписью.

Выпить чаю с пирожками на один укус (которые стали победителем премии Russian Traveler Awards в номинации "Национальное блюдо/продукт") и попробовать свои силы в росписи деревянных ложек можно в кафе "Самоварная" в главном ярмарочном доме. Кстати, перед ним на протяжении всех зимних каникул будут работать каток, ярмарочный базар, карусель и тематические фотозоны.

Здание Нижегородской ярмарки © Kosmogenez/ Shutterstock/ FOTODOM

Недалеко от ярмарки, в Пакгаузах на Стрелке, сейчас проходит выставка художника-концептуалиста Эрика Булатова. Она собрана из частных коллекций и сама по себе является поводом для поездки в Нижний Новгород. "Мы выросли на иллюстрациях художника к "Спящей красавице" и "Трем поросятам". В детских книжках он совсем другой, чем в собственном творчестве. Эксперименты с перспективой и глубиной холста выросли в концепт вида в лобовое стекло машины, затягивающего зрителя прямо в изображение. Самый знаменитый его образ — облака, ставшие символом свободы", — отметила один из кураторов выставки Наталья Старикова. Мне же больше других запомнилась картина, на которой за одним из парижских мостов через Сену видится Московский Кремль. Больше 30 лет живущий в Париже художник все равно грезит о России, перекидывая невидимые мосты из Франции в Москву.

Традиционные и местные

Русское начало Нижнего Новгорода на гастрономическом уровне раскрывает только что открывшийся ресторан "19". Его бренд-шеф Александр Николаенко чеканит формулу: "Это ресторан локальной кухни с блюдами из местных продуктов, приготовленными на открытом огне по рецептам XIX века". А потом рассказывает, как в его руки случайно попал сборник кулинарных рецептов, изданный в 1898 году. Вдохновившись и творчески перефразировав традицию, Николаенко готовит блюда из локальных нижегородских продуктов. В меню — различные соленья, пироги с начинками, супы из печи, блюда из дикого судака, а также говядины и баранины от местных фермеров. Если расписанные вами ложки еще не готовы к употреблению, берите одну из тех, что есть в ресторане, накладывайте сметану в серые щи, приготовленные на щаном крошеве, и черпайте русский дух! Приготовленная на открытом огне техасского гриля, томленная в хоспере, запечатанная на столе раскаленным железом, еда "19" опирается на прошлое, но живет в настоящем. Полный зал это подтверждает.

В знаменитом ресторане Red Wall у стен Нижегородского кремля тему местных продуктов продолжает шеф-повар Игорь Шиянов. Тартар из оленя (это благородное животное изображено на гербе города, а разводят оленей на ферме неподалеку от Нижнего), пончик с волжским сомом прямо из реки, гужеры с фермерской уткой, пельмени с диким судаком, волжская стерлядь — из всего этого можно составить настоящий волжский сет. А если добавить к этому фуа-гра (птиц для приготовления этого блюда специально выращивают в одном из фермерских хозяйств области), то он приобретет выраженный французский прононс.

Кстати, весной у Red Wall должен появиться "побратим". Команда ресторана сейчас восстанавливает одну из башен Нижегородского кремля и собирается открыть в ней доступное всем кафе. Здесь можно будет перекусить во время прогулки по стенам крепости. Здесь же, в кремле, в здании "Манежа" до конца января можно посмотреть выставку "Гуляя по старому Нижнему" — интересная возможность взглянуть на город глазами людей, которые в нем жили полтораста лет назад: купцов, меценатов, гимназисток, городовых, врачей и инженеров. Выставка, на мой взгляд, помогает узнать сразу и о быте, и о высоком, о жизни знаменитых горожан и сохранившихся после них особняках и памятниках; увидеть на редких кадрах кинохроники, как выглядел город и его жители; понять, как все изменилось, и наполнить сердце любовью и уважением к тому, что сохранилось.

Нижегородский кремль © Tishchenko Dmitrii/ Shutterstock/ FOTODOM

Едва ли не самый любопытный экспонат выставки — стена с фотографиями живших в Нижнем Новгороде людей, разноцветными нитями показывающая, как они были связаны — родством ли, работой ли, дружбой. Есть на ней и род Татьяны Виноградовой, известного педагога и краеведа, почетного жителя города на слиянии двух рек — Волги и Оки. Ее одноименная книга и стала толчком для создания экспозиции. При этом прадед Татьяны служил настоятелем в Благовещенском соборе, стоявшем у кремля, а дед был автором первого и единственного на тот момент полного путеводителя по Нижнему Новгороду и Нижегородской ярмарке.

Объединяя еду и вино

Любопытную параллель с Нижегородской ярмаркой проводит управляющий и бренд-сомелье винного бара Vinedo Кирилл Сулима: "XIX век — это расцвет Нижегородской ярмарки. В том же столетии Россия больше всех в мире выпивала вина из Шампани. Это было время высокой культуры гастрономии и пития, и мы хотели бы если не повернуть время вспять, то достичь тех же высот". Vinedo славится не только самой большой картой шампанского в городе, но и частыми гастрономическими ужинами, которые приезжают готовить шефы ресторанов со всей страны. Объединяя еду и вино, ресторан предлагает эногастрономические сеты, которые стали так популярны, что их заказывают на свадьбы, юбилеи и даже корпоративы. Новый шеф Vinedo Антон Кузнецов не так давно полностью обновил меню, которое стало более понятным и ярким, с выраженным средиземноморским акцентом.

Обед в ресторане Vinedo © Владимир Гридин

А вот TT Bistro своей франкофилии не скрывает вовсе — это единственный сейчас в Нижнем Новгороде ресторан с французской кухней. В бывшей швейной мастерской театрального училища имени Евстигнеева готовят жиго из баранины, пармантье с уткой, гребешки паризьен с грибами, нисуаз и пате-брюле, а завтраки уже собраны в сеты "Русский Париж" и "Доброе утро, Бальзак". Публика умиляется винтажной посуде на столах и деталям интерьера. Так, при входе гостей встречает чугунная плита позапрошлого века из Нормандии (при желании ее можно растопить и готовить на ней, если вдруг в ресторане отключат свет, шутит шеф-повар Дмитрий Степанов). При этом винтажная кофейная машина, которую привезли из Голландии, уже в строю, именно в ней варят кофе для гостей.

Столица в кубе

Нижний Новгород часто называют столицей закатов (они здесь и вправду хороши), в этом году был признан молодежной столицей России, а в 2024-м станет культурной столицей страны. Все это говорит про развитие туризма (ожидается, что город в этом году посетят 4,5 млн путешественников), а значит, и гастрономии, ведь всем им надо где-то есть. И Нижний отвечает на этот запрос. В нем много ресторанов на разный вкус и кошелек, от маленьких пирожковых до больших проектов, от микс-ресторанов до авторских узких концепций, где каждый найдет себе что-то по душе.

Так все же русским или французским духом пахнет в Нижнем? Неожиданный ответ на этот вопрос я обнаружил в большом ресторане Ribs, куда нижегородцы ходят есть взрывной микс из поке, роллов, томленных в печи ребер, устриц и стейков. Шеф-повар Илья Травкин за единственным в городе chef’s table подает тематические сеты. Разминая креативный мускул между бургером с тремя котлетами и том ямом, один из них он посвятил любимым блюдам своей семьи. Так появились, например, томленное в борще ребро со сметаной и солодом — как напоминание о бабушкином борще, в котором стояла ложка, и шашлык из утки с луковым татеном, говорящий о пристрастии отца к шашлыкам. А заодно о том, что на любой кухне найдется место французским кулинарным техникам, а "смесь французского с нижегородским" должна сменить значение с пренебрежительного на уважительное.

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