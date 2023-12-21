Правящие в Германии партии смогли урегулировать бюджетный кризис — надолго ли?

Вячеслав Филиппов — о дырах в бюджете ФРГ и о том, станет ли министр финансов Кристиан Линднер "теневым канцлером"

© Michele Tantussi/ Getty Images

Германия вступит в новый год без регулярного бюджета на 2024 год. И это несмотря на то, что ранее, 13 декабря, входящие в правящую коалицию партии (Социал-демократическая партия Германии — СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия — СвДП, либералы) после долгих переговоров пришли наконец к соглашению по его проекту. Тем самым они урегулировали, пусть и временно, острейший кризис в республике, последствия которого могли быть непредсказуемыми для правительства, да и германского общества в целом.

Поскольку впереди праздники, законодательные органы ФРГ попросту не успеют рассмотреть документ. Во вторник, 19 декабря, официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт сообщил журналистам, что, согласно планам правительства, Бундестаг проголосует по проекту госбюджета на 2024 год в конце января, а Бундесрат (палата представителей федеральных земель ФРГ) в таком случае сможет завершить процесс принятия на заседании 2 февраля.

До этого времени будет осуществляться временное управление государственными финансами. Напомню, что власти ФРГ оказались в непростой ситуации после того, как Федеральный конституционный суд (ФКС) 15 ноября признал неправомерным решение кабинета министров перераспределить €60 млрд, предназначавшихся из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом, на экологические и климатические проекты — в Климатический и трансформационный фонд (Klima- und Transformationsfond, KTF). Это и спровоцировало серьезный бюджетный кризис в ФРГ, поскольку власти в итоге вынуждены изыскивать эти средства из других источников для финансирования уже согласованных проектов.

Из-за решения ФКС и, по сути, блокировки им €60 млрд только в регулярном госбюджете на 2024 год образовалась дыра €17 млрд. Еще €12 млрд будет теперь не хватать в спецфонде по инвестициям и защите климата.

Каждый стоял на своем, но...

"Светофору" (так в Германии называют правящую коалицию по цветам входящих в нее партий — прим. авт.) потребовался целый месяц на урегулирование ситуации и поиск путей экономии госрасходов. Как пишет Der Spiegel, переговоры по бюджету проходили сложно: у каждой из трех партий были свои "красные линии" — требования, которыми они не могли поступиться.

Свободные демократы во главе с министром финансов Кристианом Линднером ни в какую не хотели идти на уступки в вопросе ослабления так называемого долгового тормоза, который был согласован еще при предыдущем канцлере Ангеле Меркель. В ФРГ действует закон, который не позволяет кабмину брать слишком много долгов. СДПГ же ни в коем случае не желала сокращать социальные выплаты и пособия, а "Зеленые", конечно, были против экономии в области защиты климата. В обсуждениях наряду с канцлером Олафом Шольцем (СДПГ) участвовали вице-канцлер, глава Минэкономики Роберт Хабек ("Зеленые"), Кристиан Линднер (СвДП), глава Ведомства канцлера Вольфганг Шмидт (СДПГ) и время от времени привлекались ключевые сотрудники Минэка и Минфина.

По итогам был согласован целый ряд мер экономии, которые, с одной стороны, призваны в той или иной мере устроить все три партии, с другой — оставляют много пространства для интерпретации и в целом могут служить почвой для новых конфликтов, будь то в коалиции, на уровне министерств или шире — в отношениях государства и общества, центра и федеральных земель.

Остановлюсь на некоторых пунктах плана "Светофора". Он, в частности, предусматривает экономию средств Климатического и трансформационного фонда — будут сокращены субсидии на развитие солнечной энергетики, уже с 17 декабря отменили "премии" за покупку электромобилей. Для "Зеленых" это крайне болезненные шаги.

Свободные демократы могут утверждать, что им удалось отстоять соблюдение "долгового тормоза". Однако на деле правительство ФРГ оговаривает, что может запросить у Бундестага средства, выходящие за рамки бюджета. Так, власти Германии не исключают, что на Украине ситуация будет развиваться не в пользу ВСУ и некоторые союзники, прежде всего США, сократят объемы военной помощи Киеву, а потому правительство ФРГ готово предложить Бундестагу принять постановление о необходимости превышения бюджета. В таком случае без новых кредитов вряд ли обойдется.

Разброд и шатания

Среди согласованных коалицией предложений, пожалуй, отдельного внимания заслуживает идея рефинансирования поставок оружия Киеву из специального фонда, созданного для модернизации собственных вооруженных сил. "Пополнение Бундесвером запасов оружия, переданного Украине, будет финансироваться из спецфонда вооруженных сил ФРГ. Тем самым можно будет сэкономить изначально предусмотренные в федеральном бюджете средства на укрепление [ВС] Украины на €520 млн", — пояснил Хебештрайт.

В Бундесвере, который сам сталкивается с перманентными проблемами в вопросе военно-технического оснащения, такое предложение вряд ли встретят с пониманием. Оппозиция не замедлила обвинить правительство в нарушении обязательств перед ВС ФРГ. Член комитета Бундестага по бюджету Инго Гедехенс (Христианско-демократический союз) обратил внимание на то, что раньше власти заверяли, что закупки оружия взамен переданного Украине будут осуществляться из других источников. "Теперь же все системы должны финансироваться из и так безнадежно раздутого специального фонда Бундесвера", — заметил депутат. По его мнению, для правящей коалиции Вооруженные силы ФРГ не являются приоритетом.

Средства из спецфонда общим объемом €100 млрд предназначены для инвестиций и проектов в области вооружений. Речь идет, например, о закупке нового снаряжения, боеприпасов и техники. Причем ранее сообщалось о том, что все деньги из фонда уже заложены на реализацию конкретных проектов. Если они закончатся, откуда брать их на перевооружение Бундесвера? Рецепта решения этой проблемы, как и многих других, коалиция не предложила.

Правящие партии сохранили кажущееся единство, но надолго ли? Разброд и шатания, например в СвДП, уже идут полным ходом: 11 декабря федеральное правление либералов одобрило проведение внутрипартийного опроса по теме возможного прекращения участия в правящей коалиции. Инициативу запустили в ноябре члены подразделения СвДП в Касселе. Да, результаты опроса не будут обязательными к исполнению и скорее нужны для понимания настроений в рядах партии, но они могут оказать существенное влияние на работу в правительстве ФРГ. Если подавляющее большинство свободных демократов выступят за выход из коалиции, их лидеру Линднеру будет крайне сложно привести аргументы в пользу того, почему СвДП, собственно говоря, должна оставаться частью кабмина. Пока партийное руководство привержено сохранению правящего альянса.

Летать станет дороже

Бурю возмущения вызвал другой компромисс "Светофора" по госбюджету — отмена налоговых льгот для фермеров. Речь о том, что для них больше не будут действовать специальные налоговые послабления при использовании дизельного топлива (в Германии именуется как "сельскохозяйственный дизель"). Более того, коалиция планирует отменить освобождение владельцев сельскохозяйственных машин от уплаты транспортного налога. По некоторым оценкам, эти меры позволили бы сэкономить около €900 млн, причем только отмена скидок на дизель принесла бы госказне примерно €450 млн.

Сельхозпроизводители не намерены мириться с таким положением дел. 18 декабря сотни фермеров на тракторах перекрыли одну из центральных улиц германской столицы — 17 Июня, примыкающую к символу города — Бранденбургским воротам. По данным берлинской полиции, в акции участвовали около 3 тыс. человек, было задействовано "несколько сотен" единиц техники.

Отмену льгот для сельхозпроизводителей раскритиковал и глава Минсельхоза Джем Оздемир ("Зеленые"). Получается, что коалиция принимает решения и выдвигает идеи, с которыми не согласны члены самого кабмина. В эфире телеканала ARD Оздемир отметил: "Эти сокращения [расходов], которые мы тут проводим, перенапрягают сектор". Министр уже несколько раз призывал не допустить излишней нагрузки на фермеров и просил своего коллегу — министра финансов — продумать альтернативные меры экономии бюджетных средств. Разногласия между ним и Линднером пока не урегулированы, и атмосфера в кабмине, по всей видимости, оставляет желать лучшего.

Еще одной частью соглашения "Светофора" является повышение налога на билеты на пассажирские авиарейсы, что, безусловно, приведет к росту цен на полеты. Коалиция рассчитывает, что госказна за счет этого пополнится на €580 млн. При этом сам Линднер ранее категорически отвергал возможность повышения налогов.

Как справедливо отметил обозреватель телеканала ARD, возможно, канцлеру Шольцу "повезло", что он заразился коронавирусом, поскольку нет необходимости "публично отвечать" на вопросы, касающиеся всего того "хаоса", который возник вокруг бюджета.

Линднер — "теневой канцлер" или жертва ситуации?

В нынешней ситуации особая ответственность ложится на главу Минфина. Некоторые СМИ задались вопросом, не станет ли Линднер в ближайшие месяцы даже "теневым канцлером", ведь именно ему в итоге решать, на какие проекты министерств отпускать средства, а какие можно отложить до лучших времен.

В теории в спорных случаях Шольц как канцлер может использовать свои полномочия по части финансов и реализовать то или иное решение вопреки мнению министра, то есть, попросту говоря, приказать исполнить его. Однако крайне маловероятно, что он пойдет на такой шаг, а Линднер, со своей стороны, будет открыто перечить главе правительства, ведь тогда распад коалиции неизбежен, и все стороны это понимают.

Так что роль "теневого канцлера" Линднер вряд ли будет играть, если только у него не появится интерес развалить правительство. Но не стоит забывать о его словах "Лучше вообще не править, чем править неправильно", произнесенных после выборов в Бундестаг в 2017 году. Лидер либералов сказал эту фразу, когда СвДП неожиданно решила выйти из коалиционных переговоров с ХДС/ХСС и "Зелеными", тем самым едва не повергнув республику во внутриполитический кризис и заставив консерваторов и социал-демократов при посредничестве президента Франка-Вальтера Штайнмайера снова пойти на формирование "большой коалиции". С тех пор Линднер считается непредсказуемым политиком.

Чего нельзя при определенных обстоятельствах исключать, так это и того, что на него партнеры по коалиции повесят всех собак в случае, если в будущем возникнут новые разногласия и конфликты при распределении госсредств. Скажем, если недовольные компромиссом "Зеленые" будут постоянно указывать на министра и обвинять его в несправедливом урезании субсидий, как это уже делает Оздемир, или в подрыве усилий по достижению климатической нейтральности.

Падение рейтинга коалиции

Ситуация вокруг бюджета, отмена коалицией ряда налоговых льгот на фоне экономического спада в Германии не способствуют росту популярности правящих партий. Как сообщила 16 декабря газета Bild am Sonntag со ссылкой на данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa, за оппозиционный блок ХДС/ХСС сейчас готовы проголосовать 32% респондентов. То есть рейтинг ХДС/ХСС уже сравнялся с совокупным рейтингом всех партий "Светофора": СДПГ поддержали лишь 15% респондентов, "Зеленых" — 12%, а СвДП колеблется на уровне всего 5%.

Результаты исследования свидетельствуют о разочаровании избирателей работой правительства Шольца. Другой опрос Insa показал, что больше половины респондентов (53%) убеждены в том, что канцлер должен поставить в Бундестаге вопрос о доверии к своему правительству.

Данные других исследований также неутешительны для коалиции и говорят о последовательном снижении ее рейтинга. Уловки, на которые готовы идти социал-демократы, "Зеленые" и либералы для заполнения дыры в бюджете, могут им дорого обойтись. Продержится ли правящий альянс до окончания легислатурного периода (следующие выборы в Бундестаг намечены на осень 2025 года) — этот вопрос не теряет актуальности.