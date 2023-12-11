Саммит КНР — ЕС с разных ракурсов: экономика или Украина — что вышло на первый план

Корреспонденты ТАСС из КНР и ЕС рассказали о том, как видятся итоги саммита и в целом отношения между Китаем и Евросоюзом в разных концах Евразии

Взгляд из Китая: одного саммита мало

Старший корреспондент представительства ТАСС в Пекине Николай Селищев

Участники 24-го саммита КНР — ЕС, который 7 декабря состоялся в Пекине, сосредоточились на экономической повестке. Об этом свидетельствуют заявления лидеров Китая и Евросоюза, а также сообщения официальных китайских СМИ.

Прибывшие в КНР глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стали акцентировать внимание на "корректном" соблюдении прав человека в Китае, как и на украинской проблеме, которая из-за ударивших по самой же Европе антироссийских санкций и выкачивания бюджетных средств для нужд киевского режима стала для Брюсселя откровенной обузой.

Торговля прежде всего

Одной из центральных проблем повестки стал торговый дисбаланс: в январе — ноябре отрицательное сальдо Евросоюза в товарообороте с Китаем составило порядка €200 млрд (€458 млрд — экспорт КНР, €257 млрд — импорт из ЕС). Другие политизированные темы, в том числе вопрос Тайваня и ситуация в Южно-Китайском море, тоже отошли на второй план.

По поводу "нарушения равновесия" в торговле экономисты КНР отмечают, что значительная часть экспорта продукции, которая производится находящимися в стране европейскими предприятиями, в итоге направляется обратно в Европу. Пекин также объясняет подобное несоблюдение баланса усиливающимися ограничениями на поставки в Китай высокотехнологичной продукции, которые ЕС в последнее время вводит "из соображений государственной безопасности".

Как бы то ни было, в ходе консультаций в Пекине обе стороны выразили готовность укреплять сотрудничество и выступили против экономического "разъединения". Премьер Госсовета КНР Ли Цян указал на неприемлемость политизации экономических и торговых вопросов, выразив надежду, что европейская сторона будет с большей осторожностью вводить ограничительные меры. Очевидно, что прежде всего он имел в виду антисубсидиарное расследование Евросоюза в отношении китайских электромобилей.

На переговорах председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов рассматривать ЕС в качестве ключевого и надежного партнера. Он напомнил о важности сохранения эффективных международных цепочек поставок, на которых крайне негативно отражаются односторонние санкции Запада. Китайский лидер также обозначил важный приоритет — взаимовыгодное прагматичное сотрудничество ради повышения благосостояния обеих сторон.

Прежде китайские власти неоднократно подчеркивали, что экономические проблемы, возникающие в процессе взаимодействия КНР с Европой, всегда можно урегулировать путем диалога и своевременной координации. Судя по сообщениям МИД и СМИ Китая, нынешний саммит прошел именно в таком духе, в искренней и дружественной атмосфере и на нем действительно был достигнут консенсус по ряду вопросов.

Как отмечают авторы газеты Global Times, реальное состояние отношений между Пекином и Брюсселем "гораздо лучше, чем это изображает западное общественное мнение". По их мнению, разногласия усиливаются средствами массовой информации Запада, которые "игнорируют позитивные аспекты, намеренно представляя отношения КНР и Евросоюза в крайне негативном свете".

Вместе перед лицом вызовов

Руководство Китая постоянно призывает политиков из Европы к солидарности "ради глобального мира и развития", напоминая о беспрецедентных вызовах на международной арене. По мнению директора европейского департамента Китайского института международных исследований Цуй Хунцзяня, мнение которого приводит агентство Синьхуа, КНР и ЕС "в значительной степени дополняют друг друга", добились больших результатов в торгово-экономическом сотрудничестве, а также в области экологии и цифровизации, поэтому их практическое взаимодействие отличается устойчивостью и опирается на солидный потенциал.

Эксперт напомнил, что Китай и страны Европы имеют существенные отличия в плане социального устройства, культурных традиций и специфики развития, поэтому в их двусторонних отношениях время от времени могут возникать разногласия, однако "фундаментального конфликта" между ними не существует. "Если КНР и Евросоюз будут придерживаться основных направлений сотрудничества, сосредоточатся на общих интересах, они смогут преодолевать трудности, продвигать здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений", — подчеркнул он.

На встрече с Мишелем и фон дер Ляйен премьер Госсовета КНР подчеркнул, что Китай и ЕС "должны сохранять приверженность диалогу, а не конфронтации, сотрудничеству, а не разъединению, миру, а не конфликту". Как и Си Цзиньпин, он указал на важность эффективной многосторонней координации. В ходе консультаций китайская сторона напомнила, что от того, насколько правильно будут выстраивать отношения Пекин и Брюссель, зависит развитие всего Евразийского континента.

Саммит продемонстрировал, что Китай и ЕС осознают, что им необходимо искать более взаимовыгодные модели сотрудничества, расширять масштабы торгово-инвестиционных отношений, упрощать процедуры, укреплять экологическое партнерство, продвигать культурно-гуманитарные обмены, которым китайская сторона традиционно уделяет большое внимание. Каждый раз на встречах с представителями Евросоюза официальные лица КНР на разных уровнях заявляют о поддержке интеграционных процессов в Европе и ее "стратегической самостоятельности".

Очевидно, что Китаю легче реализовывать перспективные экономические проекты, имея дело не с разобщенными европейскими странами, а с объединением, членами которого они являются. Солидарность ЕС означает единые стандарты, что упрощает многие процедуры, устраняет ненужные барьеры, как и необходимость координировать позиции по одним и тем же вопросам со множеством участников. В то же время негативная и сковывающая роль Соединенных Штатов, которые постоянно оказывают давление на Европу в международных политических и экономических вопросах, несомненно, полностью противоречит интересам КНР, которая стремится налаживать контакты со всеми, а не обрывать связи односторонними санкциями из-за недовольства политикой того или иного государства, как это любит делать коллективный Запад.

В ходе переговоров Си Цзиньпин выразил готовность содействовать сопряжению проектов "Один пояс — один путь" с планом ЕС "Глобальные ворота". Если этот процесс будет успешно протекать, такие, казалось бы, негативные шаги, как отказ Италии продлевать меморандум по китайской инициативе, никак не отразятся на торгово-экономическом сотрудничестве КНР с Европой, тем более что Рим официально подтвердил намерение укреплять отношения с Пекином.

Проблемы и трения

По итогам переговоров КНР и ЕС не опубликовали совместного заявления. Это дало повод к размышлениям о "существенных разногласиях" в их двусторонних отношениях. В то же время, как полагает директор Института европейских исследований при Китайской академии современных международных отношений Фэн Чжунпин, расхождения между Китаем и Европой по вопросам экономической глобализации и международной безопасности "не могут быть решены за один саммит".

Эксперт считает, что подобные встречи на высшем уровне "могут передать готовность сторон преодолеть препятствия". По его словам, попытки "оградиться от рисков" путем создания искусственных барьеров не позволят устранить существующие проблемы, а время, выбранное для проведения саммита, "имеет особое значение для дальнейшего развития отношений между Китаем и ЕС". По мнению Чжунпин, настрой обеих сторон на совместный поиск решений "без обхода проблем" следует считать "позитивным прорывом".

Встреча показала, что Пекин и Брюссель готовы предпринимать реальные шаги для устранения "раздражителей" в двусторонних отношениях. Как считает профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун, между Китаем и ЕС имеются некоторые разногласия, однако "общие интересы существенно превышают различия". По его словам, хорошая экономическая взаимодополняемость и многочисленные взаимовыгодные контакты, наработанные за 20 лет всеобъемлющего стратегического партнерства Пекина с Брюсселем, даже в условиях неопределенной международной обстановки позволят КНР и Евросоюзу продолжать успешно координировать позиции.

Эксперт отметил, что некоторые западные СМИ "подхватили эстафету стратегического соперничества США с Китаем" и пытаются перевести любую координацию или взаимодействие между КНР и Европой на рельсы конфронтации. "Однако реальность даст громкий отпор тем, кто преуменьшает значение китайско-европейских связей", — подчеркнул он.

Взгляд из Евросоюза: претензии и желания

Руководитель представительства ТАСС в Бельгии Денис Дубровин

Саммит с Китаем не задался для Евросоюза еще на стадии подготовки. Он должен был продлиться два дня, однако острые разногласия внутри ЕС по Украине заставили европейскую сторону урезать программу.

Мишель был вынужден сократить визит в Китай, чтобы срочно обсудить с лидерами Евросоюза угрозу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокировать начало переговоров о приеме Украины в сообщество. Европейское издание Politico подтвердило информацию о том, что Орбан 4 декабря направил Мишелю письмо, в котором призвал "не выносить вопрос о начале переговоров о вступлении Украины на саммит [Евросоюза 14–15 декабря], поскольку очевидное отсутствие консенсуса приведет к провалу". А, как сообщила газета, в КНР у Мишеля "не будет закрытой линии связи, по которой он мог бы вести переговоры с европейскими лидерами с уверенностью, что его не слушает Китай".

Намерения и желания

Лучше всего результаты саммита характеризует тот факт, что на итоговой пресс-конференции в миссии ЕС в Пекине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель говорили не о результатах и достигнутых на саммите договоренностях, а об ожиданиях Брюсселя от Пекина. Договоренностей, о которых можно было бы объявить, по итогам саммита нет. Есть только взаимные претензии.

Что же хочет руководство институтов ЕС от Китая?

Фон дер Ляйен и Мишель в один голос заявили, что позиция страны в отношении конфликта на Украине будет определять ее отношения с Брюсселем. "Мы были ясны с самого начала <...> [конфликта]: то, как Китай позиционирует себя относительно агрессии России в отношении Украины, определит отношения между ЕС и Китаем", — сказала фон дер Ляйен.

Кроме того, Мишель сообщил, что на саммите с КНР ЕС призвал Пекин не предоставлять военную помощь России и поддержать так называемую формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. Также он отметил, что Евросоюз "настаивал" "на том, как важно, чтобы Китай не помогал обходить санкции".

Санкционные списки

Мишель на пресс-конференции по итогам саммита в здании миссии ЕС в Пекине заявил, что Брюссель передал Пекину список компаний, которые якобы игнорируют санкции Евросоюза против России. "Работа по этому вопросу с Китаем идет и за пределами саммита, мы рассчитываем на конкретные действия [Пекина], — сказал Мишель. — Теперь мы должны проинформировать о результатах наши страны-члены и с ними решить, какие действия мы должны предпринять, чтобы не допустить обхода наших санкций".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что диалог с Китаем о санкциях против России — это "постоянная работа, не ограниченная саммитом". "Речь может идти не только о китайских компаниях, но и об иностранных компаниях, базирующихся в Китае", — добавила она. По ее словам, в этом диалоге "не все успешно, но некоторые достижения есть".

В свою очередь, глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на пресс-конференции, посвященной результатам саммита ЕС и Китая, заявил, что Пекин надеется, что "европейские политики не будут, прося КНР о помощи [в урегулировании украинского кризиса], одновременно с этим наносить ущерб китайским национальным интересам". "КНР знает, что некоторые страны рассматривают введение санкций в отношении китайских компаний и внесение их в черные списки", — подчеркнул он.

Дисбаланс торговли

Не было на саммите и прорывов по экономическим и торговым противоречиям, хоть им и было уделено немалое внимание.

Лидеры ЕС после саммита объявили, что ожидают от Китая упрощения доступа европейского бизнеса на китайский рынок и не потерпят разрушения европейской индустриальной базы за счет "несправедливой конкуренции" со стороны Китая. "Торговля ЕС и КНР составляет €2,3 млрд в день, и это показывает, почему наши торговые отношения с Китаем важны. Однако мы объяснили, почему мы считаем, что наши торговые отношения критически не сбалансированы. Наш торговый дефицит вырос за 10 лет в 10 раз — с €40 млрд до €400 млрд сегодня, — сказала фон дер Ляйен. — Евросоюз не потерпит разрушения своей индустриальной базы за счет нечестной конкуренции".

По ее словам, ЕС считает причинами этой ситуации недостаточный доступ европейских компаний на китайский рынок, торговые преференции для китайских компаний на рынке КНР, а также "значительное перепроизводство в Китае, которое выливается на глобальные рынки".

"Евросоюз призвал Китай расширить доступ европейского бизнеса на его рынок, а также принять меры для балансирования нашей торговли", — отметил в свою очередь Мишель. "Мы должны сделать наши взаимоотношения более сбалансированными и взаимодополняющими. Мы ожидаем от Китая конкретных мер по улучшению доступа на рынок и инвестиционного климата для иностранных компаний", — продолжил Мишель. Он также подчеркнул, что Евросоюз намерен диверсифицировать свои цепочки поставок, чтобы снизить зависимость от Китая.

"Я приведу только один пример. Графит. Это вещество, имеющее особое значение для военной промышленности. Китай принял решение сократить его экспорт, и это имеет последствия для нашего суверенитета и стратегической автономии. Этот пример четко показывает, что стоит на кону, поэтому мы в ЕС должны лучше защищать наши интересы, хотя это и не означает полного отказа от торговли с Китаем и замыкания в себе", — сказал он.

От общего к частному

Руководитель представительства ТАСС в Италии Вера Щербакова

Однако подходу с незапертой дверью для КНР словно противоречит решение Италии выйти из китайской инициативы "Один пояс — один путь". Эта концепция была предложена в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились 152 государства и более 30 международных организаций. Италия после подписания в 2019 году соответствующего меморандума была до сих пор единственной страной "Большой семерки", присоединившейся к этому амбициозному плану, что немало раздражало Вашингтон и при прошлой администрации Дональда Трампа, и при нынешней — Джо Байдена. Если госсекретарь Трампа Майк Помпео открыто не стеснялся предупреждать Рим об опасности "хищной экономической политики" Китая, то нынешняя президентская администрация действовала гораздо более деликатно. И хотя итальянские власти упорно отрицают, что подвергались давлению со стороны США по этому вопросу, очевидно, что выход из инициативы Китая — часть общей линии "на полное соответствие", которое всеми силами демонстрирует нынешнее правительство во главе с Джорджей Мелони.

Примечательно, что Рим не афиширует своего решения, а Мелони поясняет, что "меморандум не принес ожидаемых результатов". В качестве компенсации МИД Италии уже объявил о проведении межправительственного форума с Китаем, а также о возможности визита президента Серджо Маттареллы. Съездить в Пекин обещала и Мелони, которая уже получила приглашение.

В целом выход Италии из инициативы не стал большой неожиданностью. Мелони, которая на момент подписания меморандума предшественником Джузеппе Конте находилась в оппозиции, выступала против такого участия. А многие ее соратники, в частности союзник по правящей коалиции лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, и попросту страдают некоторой синофобией. С самого начала для любого возможного проекта в рамках меморандума были установлены значительные ограничения под предлогом обеспечения национальной безопасности, особенно это касалось коммуникаций. Меморандум по большей части оставался символическим, поскольку ничего из задуманного и предполагаемого так и не было осуществлено. Западные СМИ писали, что в рамках реализации нового "Шелкового пути" китайцы рассчитывали на итальянские порты.

Хотя китайская сторона и призывала Рим не отказываться от "преимуществ" "Одного пояса — одного пути", для Пекина выход Италии тоже не стал неожиданностью. В СМИ были предположения, что Китай в обмен получил некую "компенсацию" в виде передачи технологий и ноу-хау. Италия не намерена окончательно порывать с КНР, но нынешнее правительство не устает декларировать, что нельзя попадать в "новую зависимость", оставляя Китаю монополию на поставки стратегических материалов (в частности, редких металлов и полупроводников).

Присоединение к инициативе стало в свое время демонстрацией минимальной самостоятельности Рима. Но, как очевидно, в дисциплинарном режиме ЕС, подчиненном США, никакого голоса вне хора быть не должно. Италия будет следовать общей линии выстраивания отношений с Китаем, обозначенной на саммите.

Таким образом, лидеры ЕС озвучили руководству Китая свои претензии и желания. А как они будут выполняться и будут ли выполняться китайской стороной, этого они на саммите не узнали.