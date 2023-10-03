Ограничения Брюсселя и ответы Пекина: возможна ли полноформатная торговая война Китая и ЕС

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В середине октября визит в Китай должен совершить Жозеп Боррель, сообщила обычно весьма осведомленная гонконгская газета South China Morning Post. Глава внешнеполитической службы ЕС, как ожидается, окончательно согласует договоренности по саммиту ЕС — Китай, который, в свою очередь, может пройти уже в ноябре этого года. Боррель планирует обсудить с главой МИД КНР, членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ван И повестку саммита с участием главы Евросовета Шарля Мишеля, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и, как очень рассчитывают в ЕС, председателя КНР Си Цзиньпина.

Но это еще, как говорится, бабушка надвое сказала. Пока у Евросоюза взаимопонимание с Китаем как-то не очень складывается, особенно по торгово-экономическим связям, показатели по которым, например, в первом полугодии (вновь) просели на 7,8% (до $529,1 млрд) в годовом исчислении.

Тем не менее ЕС все равно остается крупным торговым партнером КНР. Однако уже не ведущим. К тому же ограничительные шаги Брюсселя (уже действующие и планируемые) и ответные меры китайской стороны могут еще более усугубить ситуацию.

Гонения на китайские компании

Еще в конце прошлого года Пекин призывал ЕС обеспечить "справедливую среду" для компаний из КНР. Си Цзиньпин подчеркивал на встрече в Пекине с Шарлем Мишелем, что Китай открыт для европейских компаний и надеется, что Евросоюз, в свою очередь, "устранит препятствия, обеспечит справедливую и прозрачную деловую среду".

Здесь, думаю, стоит напомнить, что в отношении Китая со стороны ЕС уже многие годы действуют санкционные меры. После студенческих выступлений на площади Тяньаньмэнь в 1989 году Запад заморозил сотрудничество по линии обороны и высоких технологий. После начала СВО появился новый повод для рестрикций (правда, пока только угроз по их введению): Брюссель решил, что Пекин тайно поставляет Москве военную продукцию или по крайней мере товары, которые можно использовать в военных целях.

Пекин отреагировал тотчас. В КНР отвергли обвинения в поставках вооружений какой-либо стороне конфликта, а также отметили, что страна защитит свои интересы в случае санкций Евросоюза в отношении китайских технологичных компаний из-за их взаимодействия с Россией, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он предупредил, что подобные действия европейской стороны "серьезно подорвут взаимное доверие и сотрудничество между ЕС и Китаем". Власти КНР, добавил дипломат, в целом категорически против, чтобы Запад спекулировал вопросами, касающимися китайско-российского сотрудничества, как предлогом для оказания давления на Пекин. "Сотрудничество КНР и России не нацелено против какой-либо третьей стороны, и для нас неприемлемо, чтобы кто-нибудь в него вмешивался и прибегал к угрозам", — резюмировал Ван Вэньбинь.

В предполагаемый санкционный список попали семь китайских компаний: 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments. Все они работают в области разработки полупроводников, микрочипов и электроники.

Складывается впечатление, что Украина — действительно предлог, чтобы остановить продвижение высокотехнологичных китайских продуктов в Европу. Так, Германия стала последней страной ЕС, вводящей ограничения или запреты на использование оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE, якобы "из соображений безопасности". Как сообщило агентство Reuters, это произошло после того, как еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в июне призвал больше стран ЕС присоединиться к усилиям по ограничению или блокированию оборудования Huawei и ZTE в телекоммуникационных сетях 5G.

Еще ЕС напугали китайские автомобили на новых источниках энергии, появившиеся на улицах европейских городов. В середине сентября 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС начинает расследование в отношении китайских электромобилей (EV), утверждая, что цены на импортируемые авто из КНР поддерживаются "искусственно низкими за счет огромных государственных субсидий".

В атмосфере неопределенности

Пока же в Пекине побывал первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис — он участвовал в 10-м раунде диалога высокого уровня ЕС — КНР по экономике и торговле. В ходе своего визита с 19 по 24 сентября он провел переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном (курирует в китайском правительстве экономический блок) и с Ван И.

Со стороны ЕС прозвучали все те же обвинения и упреки в сторону Китая, что и ранее. Судя по заявлениям Домбровскиса — в ходе переговоров и особенно в выступлении перед студентами и преподавателями университета Цинхуа, — Евросоюз пытается реализовать в отношении КНР провозглашенную в феврале 2023 года Урсулой фон дер Ляйен политику "снижения рисков". Трудно сказать, чего в этой политике больше: наглости или наивности. Брюссель практически не скрывает своих целей — снизить влияние Пекина на экономику Евросоюза и одновременно повысить свое влияние на экономику Китая. При этом ЕС призывает Китай шире открыть свой рынок для европейского бизнеса, снизить государственное регулирование торговли и инвестиций, добровольно ограничить экспорт в Европу и таким образом создать условия для расширения европейского экспорта в Китай.

Однако — назовите это журналистским чутьем — уже ставшие привычными попреки и претензии ЕС звучали в этот раз как-то неуверенно. Это ощущение сопровождало меня в ходе всего визита Домбровскиса в Пекин.

Неуверенность Евросоюза объяснима: ситуация вокруг Украины складывается далеко не лучшим образом для ЕС и всего коллективного Запада, в отдельных странах наступает отрезвление, а некоторые, как, например, Венгрия, шагают совсем не в ногу, стараясь сохранить и приумножить взаимовыгодные экономические отношения с Россией. Другие, как поляки, предпочли говорить прежде всего о своих национальных интересах. Победа на парламентских выборах в Словакии партии Роберта Фицо, предвыборная кампания которого строилась на критике помощи Украине, грозит окончательно обрушить кажущееся единство ЕС в этом ключевом вопросе.

Наконец, европейцы не могут превозмочь опасения по поводу будущей политики США. А если к президентству снова вернется Дональд Трамп? А если и без него американцы решат снизить помощь Украине и свое присутствие в европейских странах в целом? Кто может гарантировать, что не произойдет чего-то подобного поспешному уходу, если не сказать бегству, из Афганистана?

Китай очень внимательно отслеживает эти процессы, которые вполне укладываются в его видение растущей "автономизации" европейских стран. Тогда как сами китайские власти, напротив, демонстрируют твердость и уверенность в своих силах, что характерно для дипломатии Пекина в нынешнюю "новую эпоху".

Китай выражает надежду, что Евросоюз будет с осторожностью применять "протекционистские меры", в частности в сфере электромобилей, заявило Минкоммерции КНР в комментарии по итогам 10-го раунда диалога высокого уровня ЕС — Китай по экономике и торговле. Планы ЕС серьезно деформируют глобальную цепочку поставок в автомобильной промышленности, в том числе и в ЕС, считает китайская сторона: "Китай надеется, что ЕС будет разумно использовать меры по защите торговли, поощрять новую энергетическую отрасль, представленную электромобилями, и создаст хорошую среду для нормальной торговли между Китаем и Европой, а также "зеленого" и устойчивого развития".

На переговорах Китай и Евросоюз договорились укреплять коммуникацию и координацию в области макроэкономической политики, совместно противостоять изменению климата, сотрудничать в продовольственной и энергетической безопасности, поддерживать стабильность глобальных экономических и финансовых рынков. "Китай готов сотрудничать с ЕС для полной реализации важного консенсуса, достигнутого лидерами двух сторон, укрепления сотрудничества в традиционных областях, активного изучения новых направлений сотрудничества, совместного решения глобальных проблем и вывода всеобъемлющего стратегического партнерства Китай — ЕС на новый уровень", — приводит агентство Синьхуа слова вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэня.

Китай не хочет торговой войны

И все же, если Брюссель продолжит давление на Китай, готовы ли китайцы к полномасштабной торговой войне с ЕС? Далеко не факт. Скорее всего, продолжится трудная позиционная борьба по отдельным направлениям, причем КНР будет стараться избежать фронтального противоборства, ограничиваясь отдельными ответными мерами и общим переговорным маневрированием.

Еще до приезда Домбровскиса с подобным прогнозом выступил на страницах пекинской China Daily главный научный сотрудник Китайского центра международных экономических обменов Чжан Яньшэн: "Если ЕС действует из соображений протекционизма и эгоизма, это не значит, что мы должны предпринимать аналогичные действия с тарифами "око за око". Сектор электромобилей Китая (и его обрабатывающая промышленность в целом) должен подготовиться к "жесткой борьбе" с возможным сдерживанием в области технологий и добычи полезных ископаемых и ресурсов, считает эксперт. Он рекомендует избегать обострения конкурентной борьбы: "Это может привести к новой торговой войне, нарушая мировой рыночный порядок и подрывая условия развития китайских предприятий". Его главный аргумент — китайским производителям требуется не менее 10 лет, чтобы перейти от ценовых преимуществ к лидерству в разработке технологий и стандартов. Такая трансформация особенно важна ввиду изменения торговой политики США и ЕС в отношении КНР, которая включает конкуренцию и подавление китайской обрабатывающей промышленности с точки зрения технологий и стандартов, добавил Чжан Яньшэн.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, Европа и Юго-Восточная Азия являются двумя основными направлениями растущего экспорта китайских производителей автомобилей на новых источниках энергии. С января по август 2023 года из КНР за рубеж было отправлено в общей сложности 727 тыс. таких авто. Кстати, в целом экспорт автомобилей из Китая за первые восемь месяцев текущего года составил 2,94 млн, что на 62% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.