20 ноября, 13:30
Мнение

Многосерийные отношения: какие результаты принесла встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена

Андрей Кириллов считает, что встреча 15 ноября председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско — лишь эпизод в непростой истории отношений двух крупнейших экономик мира

КИРИЛЛОВ Андрей
Руководитель представительства ТАСС в КНР, г. Пекин
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Doug Mills/ The New York Times via AP, Pool
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
© Doug Mills/ The New York Times via AP, Pool

Особняк с кинематографической историей

Особняк Филоли (по-китайски звучит как Feiloli), где 15 ноября прошли переговоры лидеров Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов на полях 30-го саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), — место с богатой кинематографической историей. В этой резиденции проходили съемки картины "Небеса могут подождать" (Heaven Can Wait, 1978) и комедии "Джордж из джунглей" (George of the Jungle, 1997). Это же поместье фигурирует в психологическом триллере "Игра" (The Game, 1997).

Мне показалось символичным, что именно здесь снимался популярный в 1980-х годах телесериал "Династия". Помнится, это было мелодраматическое повествование о соперничестве двух богатых семей, где борьба вокруг деловых интересов по законам жанра дополнялась личными отношениями персонажей — интригами, ссорами и примирениями, договоренностями и расхождениями. А еще эта семейная сага запомнилась своей рекордной протяженностью — серия сменяла серию, герои, едва решив один вопрос, тут же начинали выяснять отношения по поводу другого, порой совершенно неожиданного.   

Понятно, кинематограф — все же искусство, хотя и весьма специфическое, это, так сказать, имитация реальной жизни, приправленная разными трюками и выдумками режиссеров. А политика... Политика нередко смахивает на кино, недаром ее часто сравнивают с игрой, и зрители, то есть мы с вами, привычно обсуждаем поступки и реплики участников действа, одобряя их мастерство или критикуя промахи. Разница в том, что за "игрой" политиков стоят интересы, а порой и судьбы стран и народов.

Это все же не кино

Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена привлекла всеобщее внимание даже в наше богатое драматическими событиями время. Интригой стала даже сама возможность ее проведения. Одни комментаторы с апломбом говорили, что Си Цзиньпин не поедет в Сан-Франциско, поскольку тем самым он якобы "потеряет лицо". Другие, напротив, утверждали, что лидер КНР обязательно использует этот шанс, чтобы заявить во всеуслышание о законных правах и интересах своей огромной державы, заодно продемонстрировав миру ее возросшую силу.

Китай находится в непростой ситуации. Экономика страны, еще не оправившаяся от пандемийного замедления, сталкивается с общей вялостью мировых рынков и с целенаправленным давлением со стороны тех же США и их союзников. Американский партнер пытается ограничить доступ китайцев к передовым технологиям, препятствуя одновременно продвижению китайской высокотехнологичной продукции — например, коммуникационного оборудования, производимого корпорациями Huawei и ZTI. Падают не только показатели товарооборота с США и ЕС — драматически сокращаются американские инвестиции в китайскую экономику, а это чревато дальнейшим снижением торговли.

"Мы должны защищать свободные и открытые инвестиции и торговлю, поддерживать и укреплять многостороннюю торговую систему, ядром которой является Всемирная торговая организация, поддерживать стабильность и бесперебойность глобальных цепочек производства и поставок, — заявил на саммите Си Цзиньпин. — Необходимо противостоять политизации торгово-экономических вопросов, превращению их в оружие и смешиванию их с вопросами безопасности".

Ты меня уважаешь?

На протяжении полутора столетий Срединное государство сталкивалось с унижением, давлением, насилием со стороны западных держав. Образ китайского рикши, влекущего в своей коляске господина в белом костюме и пробковом шлеме, глубоко укоренился в исторической памяти китайцев. Для сынов Дракона чрезвычайно важен вопрос утверждения равенства, уважения прав своей нации. Начиная с права на выбор собственного пути.

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"Наша страна не планирует обгонять или вытеснять США, — сказал Байдену Си Цзиньпин. — Соединенные Штаты также не должны вынашивать планы оказания давления на КНР". Китайский лидер подчеркнул, что Пекин не намерен проводить захватническую колониальную политику и стремиться к гегемонии. "Китай развивается, руководствуясь собственными логикой и правилами", — добавил он. Посетовал Си Цзиньпин и на то, что администрация США относится без должного уважения к правящей в КНР стомиллионной Коммунистической партии Китая, генеральным секретарем которой он является.

"Китай готов быть  партнером и другом США. В китайско-американских отношениях мы руководствуемся принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", — сказал Си Цзиньпин, слова которого ретранслировало Центральное телевидение Китая.

Увы, Байден не выдержал уважительного тона по отношению к своему собеседнику и возглавляемой им стране, снова назвав Си Цзиньпина "диктатором".

И получил довольно жесткую ответку от китайского внешнеполитического ведомства.

"Это заявление крайне неверное и безответственное. Китай решительно выступает против политических манипуляций", — подчеркнула на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Раздувать инцидент китайская сторона не стала. Но неприятный привкус у Пекина, без сомнения, остался.

Китай будет воссоединен

Вопрос Тайваня для Пекина и лично для Си Цзиньпина принципиальный. В период правления Дэн Сяопина Китай вернул под свой суверенитет Гонконг и Макао, провозгласив в отношении этих территорий принцип "одна страна — две системы". Эта концепция и даже с более широкими правами автономности предлагается и самому большому китайскому острову. В ходе нынешних переговоров Си Цзиньпин якобы пообещал американскому президенту не применять силу для воссоединения Тайваня с большой китайской родиной. Правда, об этом поведал представитель американской стороны. Китайские СМИ распространили заявление председателя Си: "Китай будет един, и это неотвратимо".

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Хотя материковый Китай никогда не отвергал возможности "немирного" варианта воссоединения страны, крайне маловероятно, что материк действительно применит силу для решения этой проблемы. По крайней мере, в обозримом будущем и при условии, что Тайвань не провозгласит свою "независимость". 

"Тайваньский вопрос всегда был наиболее важен, это наиболее деликатный вопрос в отношениях двух стран, — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. — Американская сторона должна предпринять конкретные шаги в соответствии со своими заверениями о том, что она не будет поддерживать сторонников так называемого движения за независимость Тайваня". Как уточнил китайский лидер, США должны выступать в поддержку единства КНР и прекратить поставлять вооружения Тайбэю.

Напомню, что Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887–1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. 

И на тайваньский флаг Пекин, скорее всего, согласился бы. Если с ним рядом и чуть выше будет развеваться и государственный пятизвездный флаг КНР.

Одержать победу, не вступая в сражение

Много лет назад, вскоре после операции США "Буря в пустыне", я однажды спросил у Жириновского: "Владимир Вольфович, вот на Ближнем Востоке идет война. А на Дальнем Востоке война будет?" "Обязательно", — лаконично ответил политик, которому в наши дни приписывают чуть ли не пророческий дар. На мою реплику, что, мол, это приведет к огромным жертвам, Жириновский столь же кратко добавил: "Это неизбежно".

Теперь жалею, что не уточнил, когда эта катастрофа может случиться. Да и вообще тогда мне показалось, что лидер ЛДПР сказал это, лишь бы отвязаться от назойливого журналиста. А если он был серьезен? Хочется думать, что он ошибался.

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Во всяком случае, для Пекина конфликт в Тайваньском проливе неблагоприятен. Помимо угрозы прямого военного столкновения с США и их союзниками, например Японией, Китай оказался бы под тяжкими санкциями, а его торговые пути в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток — под ударом.

Мирное объединение страны соответствует ключевой установке древнекитайского стратега Сунь-цзы — добиваться победы, не вступая в сражение.

Кроме морских коммуникаций, американцы пытаются так или иначе создать угрозы и для сухопутных коммуникаций Китая. Например, в Мьянме, где "вдруг" серьезно обострились столкновения центра и сепаратистов. Бывшая Бирма еще в период Второй мировой войны позволяла тогдашним американским союзникам гоминьдановского Китая поставлять вооружения китайской армии, сражавшейся с японскими милитаристами. Но и сами японцы пытались пробиться в Китай из оккупированного Сингапура через бирманские джунгли. Помните культовый англо-американский фильм "Мост через реку Квай", в котором пленные британцы с американцами сначала дисциплинированно строят для японской армии имеющий стратегическое значение мост, а затем они же героически взрывают его?

У США есть и другие потенциально горячие точки, чтобы вовлечь Китай в региональный конфликт с дальнейшим расширением.

Панды в строю китайской дипломатии

Поэтому важным для Пекина было восстановление линий связи между Народно-освободительной армией Китая и вооруженными силами США. Договоренность об этом была зафиксирована по итогам переговоров Си Цзиньпина и Джо Байдена. Американская администрация записала эту договоренность себе в актив, хотя в неменьшей степени в контактах между военными на уровне от министров обороны до региональных командований заинтересован Китай.

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Некоторые темы китайско-американских переговоров оказались в какой-то сумеречной зоне. Вроде бы, как говорят американские источники, и обсуждались украинский кризис, конфликт Израиля и палестинцев, военное сотрудничество России и КНДР, а вроде бы и нет. Китайская сторона на эти темы не распространялась.

Кстати, такие сугубо мирные животные, как бамбуковые медведи, оказались в роли дипломатического оружия. Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. И отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд". Незадолго до встречи Байдена — Си Китай "отозвал" из Вашингтонского зоопарка семейство больших панд. Таким образом, в столице США больше нет ни одного черно-белого "посланца дружбы". Также четыре бамбуковых медведя из зоопарка Атланты должны вернуться в КНР до конца 2024 года в соответствии с договором об аренде. Если стороны не продлят контракт или не договорятся об отправке новых панд в американские зоопарки, то в США больше не останется этих животных.

На встрече с американскими друзьями Китая Си Цзиньпин, по словам представителя Белого дома, сказал о возможном "возвращении некоторых из них" в США. Тут, естественно, вспоминается, что Джо Байден тоже совсем недавно пообещал озаботиться судьбой редчайших животных — чешуйчатых панголинов, обитающих в китайских джунглях.

Не только о политике

Когда любителям сериалов надоедает следить за развитием сложных отношений между персонажами, они переключаются на внешний вид героев, на их наряды, на автомобили, в которых они ездят... Некоторые фирмы неплохо поднимают продажи благодаря подобной "контекстной рекламе".

Журналисты, освещавшие переговоры Си Цзиньпина и Джо Байдена, также задействовали этот прием. В зоне их внимания оказались автомобили, на которых лидеры приехали к месту встречи.

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При этом президент США назвал лимузин председателя КНР Си Цзиньпина Hongqi ("Красный флаг") "прекрасным автомобилем" и сравнил его со своим бронированным лимузином марки Cadillac, также известным под названием Beast ("Зверь"). Интересно, знает ли Байден, что нынешний автомобиль Си Цзиньпина выпускается на предприятии FAW, созданном в 1950-е годы прошлого века при содействии СССР? Его дизайн происходит из внешнего вида модели Hongqi CA770, выпускавшейся в 1960-е годы.

Многим захотелось заглянуть и в тарелки участников ланча в особняке Филоли.

Китайское телевидение предоставило любопытствующим такую возможность, поведав, что лидеры вкушали плов и торт-безе. Кроме того, в меню присутствовал жареный цыпленок под виноградным соусом. Поскольку китайцы считают свою страну родиной пельменей, то и равиоли в меню они назвали "пельменями по-итальянски". Пельмень, в конце концов, тоже может быть предметом национальной гордости.  

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