Вердикт вынесен: во что Ватикану обошлась лондонская недвижимость

Ватиканский трибунал, 16 декабря 2023 года © AP Photo/ Andrew Medichini

Ватиканский трибунал вынес вердикт 10 обвиняемым по делу о приобретении недвижимости для Святого престола в Лондоне с нарушениями и злоупотреблениями. Процесс продолжался два с половиной года, на скамье подсудимых наряду с брокерами, риелторами и финансистами оказался высокопоставленный иерарх Римско-католической церкви итальянский кардинал Анджело Беччу, занимавший пост заместителя государственного секретаря Ватикана по общим делам. Он был признан виновным во вменяемых ему мошенничестве, злоупотреблениях, предоставлении ложной информации, коррупции и получил пять с половиной лет заключения.

Хоть в последнее время машина ватиканского правосудия запускается нередко, но в этом деле сенсационно все — и сам процесс такого размаха в папском городе-государстве, и приговор. Пожалуй, самые известные дела — об утечке конфиденциальных документов Святого престола, "Ватиликс — 1 и 2", пусть и привлекли самое пристальное внимание СМИ, но в итоге закончились достаточно мягкими приговорами. А фигурант первого "Ватиликса" — мажордом Папы Бенедикта XVI, и вовсе был помилован, так и не просидев ни одного дня за решеткой.

Победа или сигнал слабости

В целом же наказания по вердикту Ватиканского трибунала от 16 декабря 2023 года варьируются вплоть до семи с половиной лет. И на этом фоне общественность особенно взбудоражили вопросы: где будут отбывать наказание приговоренные, есть ли в Ватикане своя тюрьма? На территории Святого престола имеется казарма, которая может служить тюрьмой. Также может использоваться и формула домашнего заключения. У Беччу, который был вынужден подать в отставку с должности префекта Конгрегации прославления святых, отречься от прав, связанных с кардинальским саном, и был фактически удален от курии, сохраняется квартира в Ватикане. Но далеко не факт, что до отсидки вообще дойдет, поскольку нынешний вердикт вынесен только первичной инстанцией и адвокаты прелата уже заявили о намерении его обжаловать в порядке апелляции.

Тем не менее сам факт состоявшегося процесса и приговора — веха для Римско-католической церкви и имеет знаковое значение для понтификата нынешнего Папы Римского Франциска. Правда, мнения об этом значении прямо противоположные. Одни обозреватели считают, что аргентинский понтифик укрепил свои позиции, дал ясный сигнал тем, кто препятствует его реформам, и удалил "торговцев из храма". Другие называют нынешний понтификат, перешагнувший 10-летний рубеж, "уставшим", как и самого Папу, который все чаще болеет — демонстрирует слабость, и не принес до сих пор ничего, кроме "демифологизации" папства так такового.

Вопрос о будущем Римско-католической церкви встает особо остро еще и в контексте того, что Франциск накануне 87-летия (исполнилось 17 декабря) рассказал, что уже приготовил себе могилу в церкви Санта-Мария-Маджоре. Кстати, в этой базилике последний раз пап хоронили более 300 лет назад (оригинален, как и с именем — он стал первым Папой с именем Франциск за всю историю).

Взойдя на престол Святого Петра в марте 2013 года после неожиданного и болезненного для Римско-католической церкви отречения Бенедикта XVI, Франциск столкнулся с рядом серьезных задач. От него ждали "революции", кардинальных перемен и обновления Римско-католической церкви, в которой наблюдается значительный отток как священников, так и прихожан. Не говоря уже об общих вызовах современного общества, изменяющегося гораздо быстрее, чем такие традиционные институты, как церковь. Кроме того, по имиджу Римско-католической церкви серьезный удар нанесли скандалы о педофилии среди священников, которые разгорелись почти во всех важных католических странах, главном образом Европы. Римско-католическая церковь начала утрачивать авторитет.

Франциск был призван главным образом вернуть доверие верующих, сделать церковь вновь привлекательной. Это невозможно без того, чтобы не подстраиваться к изменениям постлиберального общества, особенно западного, которое мало соответствует евангельским установкам — с давно распространенным сожительством вне брака, абортами, эвтаназией и однополой любовью. Все это — противоречивый контекст понтификата Франциска.

Не по Соррентино

Но вернемся к процессу о лондонской недвижимости. Речь идет о приобретении по заведомо высокой цене здания в центре Лондона в качестве инвестиции за счет пожертвований. "Финансовая утечка" оценивалась следствием, которое началось в 2019 году, в более чем €200 млн. Уже после начала процесса особняк был продан, причем с большими финансовыми потерями для Святого престола. Когда это дело получило огласку — с растратой пожертвований, инвестициями и некой "дамой пик" с фирменными дорогими сумками (экс-менеджер Чечилия Маронья, приближенная Беччу), все походило на нашумевший сериал "Молодой папа" Паоло Соррентино. Фантазии итальянского режиссера о "скелетах в шкафу" и не совсем библейских нравах обитателей Ватикана как будто материализовались. Тем более тогда еще были особенно свежи в памяти теории заговора, связанные с ватиканским банком "Институт религиозных дел" (IOR), повешенным под лондонским мостом "папским банкиром" Роберто Кальви и (часто увязываемым с этим) делом о пропаже девушки Мануэлы Орланди.

В свою очередь, Папа Римский Франциск всегда отмечал, что расследование с недвижимостью было инициировано внутри Ватикана, поскольку сделка попала в поле зрения проверяющих финансовых органов папского города-государства, которые заподозрили нарушения. Очевидно, Франциск гордился, что это дело было порождено не внешними разоблачениями и журналистскими сенсациями, а бдительностью самого Святого престола. И это, вполне возможно, стало результатом его прихода.

Франциск начал проводить структурные перемены и реформы финансовых инстанций Ватикана, введя более строгий контроль. При этом Франциск приветствует грамотные инвестиции. В самом начале расследования, когда о нем узнали журналисты, членам своего пресс-пула Франциск разъяснял, что Ватикан должен инвестировать средства для их приумножения, чтобы тратить больше на помощь нуждающимся и сотворение добрых дел. Вопреки расхожему мифу о богатствах Ватикана, на самом деле его бюджет отнюдь не велик и как раз при Франциске перестал уходить в дефицит. Да, Ватикану принадлежит огромная и бесценная недвижимость, начиная с многочисленных церквей с их произведениями искусств, но сами по себе они недоходны и финансово не производительны. Скромная церковь для бедных людей — девиз, под которым Франциск пришел и продолжает работать.