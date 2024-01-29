Узбекистан — Китай: лучший в истории период отношений

Валерий Бирюков — об итогах поездки узбекского лидера на встречу с Си Цзиньпинем и роли России для республики

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Председатель КНР Си Цзиньпин © cnsphoto via REUTERS

Свой первый зарубежный визит в 2024 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил в Китай. В опубликованной накануне трехдневного — с 23 по 25 января — визита статье в газете "Жэньминь жибао" он отметил, что отношения Узбекистана и Китая "переживают лучший период в своей истории, демонстрируя устойчиво высокую динамику".

Мирзиёев уточнил, что Узбекистан и Китай твердо поддерживают друг друга в вопросах, которые затрагивают коренные интересы стран, таких как государственный суверенитет, территориальная целостность, соблюдение принципов добрососедства, уважение выбора собственного пути развития и культурно-цивилизационной идентичности. "Развитие многоплановых отношений с Китаем было и остается одним из главных приоритетов внешней политики Узбекистана", — подчеркнул Мирзиёев.

Страны за последние годы сформировали уникальную многоуровневую систему развития взаимовыгодного сотрудничества, которая включает такие механизмы, как межправительственный комитет, межпарламентская группа, стратегический диалог на уровне глав внешнеполитических ведомств, активные гуманитарные и межрегиональные обмены. Все это, по мнению обеих сторон, позволило вывести узбекско-китайское сотрудничество на уровень всепогодного всестороннего стратегического партнерства. Эксперты отмечают и тот факт, что на переговорах на высшем уровне в Пекине "подтверждена неизменная позиция в вопросах поддержки политики "одного Китая" и борьбы с "тремя силами зла" (терроризм, сепаратизм, экстремизм — прим. авт.)".

Этот визит оказался настолько насыщенным и плодотворным, считает эксперт-политолог, старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров, что фактически стал отдельной важной вехой в дальнейшем развитии всесторонних отношений двух стран.

Прежде всего экономическое сотрудничество

Последние несколько лет Китай является главным торговым и инвестиционным партнером Узбекистана, только по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 50% и превысил $14 млрд. В ближайшие годы стороны намерены довести этот показатель до $20 млрд. Еще примерно в $14 млрд оцениваются китайские инвестиции в приоритетные сферы экономики Узбекистана, причем только за последние годы они увеличились в пять раз. В три раза увеличилось в республике число предприятий с участием китайского капитала.

В регионах страны реализуется целый ряд крупных совместных инвестиционных проектов в области высоких технологий, альтернативной энергетики, химии, машиностроения, металлургии, электротехники, модернизации инфраструктуры и т.д. С участием китайских партнеров республика активно развивает "зеленую" энергетику — к 2030 году планируется создать мощности по выработке 27 ГВт возобновляемой энергии.

Как отметил Равшан Назаров, на переговорах в Пекине стороны особо подчеркивали важность развития всестороннего сотрудничества в транспортно-логистической сфере. В частности, говорилось о необходимости скорейшего начала практических работ по строительству железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан, призванной стать важной составляющей Трансконтинентального транспортного и транзитного моста в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Также речь шла о реализации проектов по модернизации транспортной и социальной инфраструктуры, реконструкции автомобильных и железных дорог, о дальнейшем расширении авиасообщения и туристических обменов.

Говорилось на встрече и о необходимости поддерживать такие стратегически важные инфраструктурные проекты в Центральной Азии, как строительство подземных хранилищ газа, модернизация газотранспортных систем, совершенствование дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры, улучшение ирригационных систем.

По итогам визита было подписано 15 межправительственных и межведомственных соглашений, протоколов и планов, а также коммерческих договоров (в рамках прошедшего узбекско-китайского инвестиционного форума в те же дни). Так, Мирзиёев и президент компании BYD запустили в Узбекистане автозавод по производству 50 тыс. электромобилей в год. Минтранс Узбекистана и Авиационная администрация Китая подписали соглашение об увеличении почти в четыре раза — до 100 в неделю — числа авиарейсов между городами двух стран. Планируется дать старт и прямому авиасообщению между Узбекистаном и центром "китайских инноваций" провинцией Гуандун.

"Один пояс, один путь"

Узбекистан активно участвует в разных программах в рамках реализации инициативы Китая "Один пояс, один путь". "Благодаря совместной реализации инициативы регион становится важным звеном глобальной взаимосвязанности, преодолевая транспортную удаленность. И сегодня мы можем уверенно заявить: высказываемые ранее скептиками прогнозы о том, что странам региона предопределено стать лишь транзитным коридором для торговли Китая с Европой, Южной Азией и Ближним Востоком, не оправдались", — отметил Мирзиёев "Жэньминь жибао". Благодаря этому проекту растут инвестиции в Центральную Азию, увеличивается количество совместных высокотехнологичных производств, что в совокупности способствует повышению экономического потенциала стран региона, считает президент Узбекистана.

Он уверен, что стратегическая роль Китая позволяет Центральной Азии быть открытой для широкого сотрудничества с остальным миром, превращая географические недостатки региона в преимущества, что, в свою очередь, является важным условием общей стабильности и устойчивого развития. В этой связи Мирзиёев высоко оценил итоги состоявшегося в мае 2023 года в Сиане первого саммита глав государств Центральной Азии и Китая, которые, по его мнению, позволили осуществить прорыв в отношениях и определили будущие контуры развития многостороннего взаимодействия.

Мирзиёев убежден, что проекты "Пояса и Пути" позволят раскрыть незадействованный потенциал Центральной Азии для продвижения взаимосвязанности и инклюзивного сотрудничества с остальным миром.

Время принятия решений

По мнению многих экспертов, Узбекистан сегодня реализует внешнюю политику сбалансированной равноудаленности от глобальных центров силы, в основе которой — отказ от участия в военно-политических блоках, размещения на своей территории военных баз иностранных государств, а также участия своих военнослужащих в любых вооруженных конфликтах за рубежом. При этом в последнее время в республике среди экспертов и журналистов в связи с глобальной турбулентностью активно обсуждается тема трансформации системы международных отношений и мировой экономики во всем мире.

На этом фоне развитие всестороннего сотрудничества с Китаем и заметное усиление его влияния в Узбекистане и регионе в целом вызывает неоднозначную реакцию. В частности, директор узбекистанского исследовательского Центра Ма'nо Бахтиёр Эргашев считает, что именно сейчас необходимо выработать понимание того, как в условиях разрушения однополярного мира во главе с гегемоном в лице США и прихода ему на смену многополярности с отдельными макрорегионами выстраивать свою внутреннюю и внешнюю политику таким странам, как Узбекистан.

"К середине XXI века окончательно сформируется многополярная система с четырьмя центрами силы, которые сформируют свои валютные зоны и военно-политические блоки. Это будут Америка со своими союзниками, КНР, Россия и Индия. У этих стран разные размеры экономик, потенциал военной мощи, уровень технологического развития. В каких-то вопросах они опережают, в чем-то отстают друг от друга, но в целом совокупная мощь различных факторов говорит о том, что именно эти страны могут стать глобальными центрами силы и основой многополярного мира", — считает Эргашев.

Избавиться от стереотипов

По мнению эксперта, значительная часть управленческой элиты в Узбекистане живет стереотипами о том, что Запад доминирует и будет доминировать. Это имеет очень серьезное влияние на формирование аспектов внешней политики и торговли, экономических приоритетов и принципов развития страны. Идут бесконечные разговоры о демократии, рыночной экономике, приватизации всего и вся, необходимости вступления в ВТО, которая в реальности, как показывает практика, сейчас мало кому нужна в мире. Эргашев уверен, что более разумно говорить об активизации взаимодействия страны с БРИКС. Эта организация, в отличие от той же ВТО, является не рудиментом старой системы, а форматом новой глобальной архитектуры.

"Ориентация на Запад и США, которые сейчас являются слабеющим гегемоном, на фоне усиления глобального Востока и Юга является ошибкой стратегического масштаба. Экономические и политические державы первого порядка во второй половине XXI века будут представлены странами глобального Востока и Юга, начиная с Китая, России, Индии и заканчивая Бразилией, Нигерией, Индонезией, Пакистаном, Турцией и Ираном", — уточнил эксперт в беседе со мной.

Именно они, продолжил он, будут основными локомотивами экономического и технологического развития. "Политической элите каждой страны важно уже сегодня видеть новые глобальные тенденции и вовремя освобождаться от отживших стереотипов. Ошибки в понимании того, какие силы имеют перспективы стать реально движущими силами в мировой экономике и политике, а какие уже умирают и будут уходить на вторые роли, ошибки в выборе тех, с кем нам по пути, будут иметь очень серьезные стратегические последствия", — считает директор исследовательского Центра Ма'по.

Россия не станет "третьим лишним"

Усиление в Узбекистане влияния Китая, по крайней мере в обозримом будущем, не отразится на позициях России в республике. РФ в последние годы уверенно сохраняет вторую позицию среди иностранных инвесторов и внешнеторговых партнеров Узбекистана. По разным данным, кредиты и вложения российских компаний в экономику соседней страны превышают $11 млрд, а товарооборот по итогам прошлого года превысил отметку в $10 млрд.

При этом одной из важных задач в сфере экономического сотрудничества между РФ и Узбекистаном является переход компаний двух стран от сугубо экспортно-импортных операций к настоящей промышленной кооперации, отметил торговый представитель РФ в Узбекистане Константин Злыгостев. "Именно в этом мы видим залог роста нашего товарооборота", — добавил он.

Приоритетные направления сотрудничества Узбекистана и РФ — металлургия, автомобилестроение, фармацевтика, железнодорожное машиностроение, сельхозмаш, агропромышленный комплекс, текстильная отрасль, транспортная инфраструктура, газопереработка и энергетика. Активно реализуются проекты промышленной кооперации в горной металлургии, энергетике, химии, аграрном секторе.

При российском участии в республике на Кандымской группе месторождений возведен новый современный газоперерабатывающий комплекс, создан химический технопарк "Чирчик" в Ташкентской области. Реализованы и другие масштабные проекты. В стране функционирует около 3 тыс. предприятий с участием российского капитала.

Узбекистан и Россия активно сотрудничают в сфере науки и образовании. Как сообщил посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов, Россия в 2024 году предоставит для узбекистанцев в своих ведущих вузах 800 бюджетных мест. По его данным, в настоящее время в российских вузах обучается более 50 тыс. студентов из Узбекистана. Кроме того, в стране успешно функционируют 14 филиалов ведущих российских вузов.