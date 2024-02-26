Результаты со спорными нюансами: итоги парламентских выборов в Пакистане

Руслан Бекниязов — о том, на какие уловки пошла партия экс-премьера Имрана Хана и почему в Пакистане проходят митинги

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Совсем немного времени остается до первого заседания Национального собрания (нижняя палата парламента) Пакистана нового созыва, которое ожидается не позднее 29 февраля. Тем не менее окончательный состав депутатов все еще под вопросом, ведь Избирательная комиссия страны продолжает рассматривать заявку партии "Единый суннитский совет" (Sunni Ittehad Council, SIC) на выдачу ей квотированных мест для женщин и представителей немусульманских конфессий.

Тем временем уже известно, что лидирующую роль в парламенте сыграет коалиция во главе с Пакистанской мусульманской лигой (Н) — ПМЛ-Н. В нее также войдут Пакистанская народная партия (ПНП), "Движение Муттахида Кауми" (Объединенное национальное движение мухаджиров, ОНДМ), Пакистанская мусульманская лига (К), "Партия За стабильность Пакистана", а также Народная партия Белуджистана (BAP).

В соответствии с межпартийными договоренностями пост премьер-министра займет Шахбаз Шариф, а президентом Пакистана станет Асиф Али Зардари.

Оппозиционный блок возглавит "Единый суннитский совет", к которому присоединились 86 новоизбранных независимых депутатов Нацсобрания в результате соглашения с юридически оказавшимся за бортом избирательной гонки "Движением за справедливость" (ДЗС, основана в 1996 году Имраном Ханом).

Как распределяются квоты

Согласно данным избирательной комиссии Пакистана, к настоящему моменту подсчитаны голоса в 265 избирательных округах из 266. ПМЛ-Н одержала победу в 75 округах, ПНП — в 54, ОНДМ — в 17. Независимые кандидаты, 93 из которых аффилированы с "Движением за справедливость", получили мандаты в 101 округе.

Нынешний созыв Национального собрания состоит из 336 депутатов. 266 мест занимаются путем всенародного голосования, еще 70 мест, зарезервированные для женщин и представителей меньшинств, распределяются между заявленными к участию в выборах партиями на пропорциональной основе соответственно общему числу полученных политобъединением мандатов.

Важно, что в упомянутое "общее число", помимо изначально выдвинутых партией депутатов, также входят независимые, присоединившиеся к конкретному политобъединению в течение трех дней после публикации избиркомом результатов по избирательным округам. Так, в частности, согласно статистике Geo TV, в случае ПМЛ-Н квота распределяемых мандатов, зарезервированных для депутатов — женщин и представителей немусульманских конфессий, будет высчитана с учетом не 75, а уже 79 мест "навазовцев" (лидеров и функционеров партии) в парламенте.

Изящный ход ДЗС

Согласно предвыборным опросам, "Движение за справедливость" было одним из фаворитов голосования. Вместе с тем партия не смогла в полной мере принять участие в избирательной гонке, поскольку Верховный суд Пакистана оставил в силе решение избиркома о признании неконституционными внутрипартийных выборов нового председателя партии (тогда был избран Гохар Али Хан) и лишении ведущей оппозиционной силы ее предвыборного символа (бита для крикета, ассоциировавшаяся с Имраном Ханом, бывшим до прихода в политику капитаном сборной команды Пакистана). Кандидатам ДЗС было отказано в регистрации, в связи с чем они были вынуждены идти на выборы как независимые.

Несмотря на оказываемое давление и юридические препятствия, руководство ДЗС нашло изящное обходное решение, чтобы претендовать на квоты для депутатов — женщин и представителей немусульманских конфессий, договорившись о выступлении своих партийных деятелей под знаменем менее популярной, но не имеющей серьезных проблем на законодательном уровне партии. Лидерами "Движения за справедливость" были предприняты попытки заручиться поддержкой "Джамиат-Улема-е-Ислам" (ДУИ-Ф) и "Джамаат-е-Ислами". После отказа обозначенных политобъединений ДЗС обратились к "Маджлис Вахдат-е-Муслимин" и SIC, которые отреагировали на предложение с наибольшим энтузиазмом. 22 февраля 2024 года в соответствии с предусмотренной национальным законодательством процедурой "Единый суннитский совет" предоставил избиркому уведомление о присоединении к партии сразу 86 независимых депутатов, прошедших в Нацсобрание.

Здесь стоит отметить, что аналогичные заявки от ПМЛ-Н уже были одобрены руководством госучреждения. Возможный отказ избиркома предоставить квотированные места SIC в таком случае непременно будет использован ДЗС для продвижения (в том числе на международном уровне) тезиса о задействовании оппонентами административного ресурса для политической изоляции партии.

Критика избирательного процесса

Оглашение результатов выборов в Нацсобрание и законодательные органы провинций Пакистана вызвало негативную реакцию в обществе, в частности в связи с многочисленными жалобами со стороны проигравших партий на имевшиеся, по их мнению, грубые нарушения при подсчете голосов и организации избирательного процесса в отдельных избирательных округах. В частности, критиковалось то, что в день голосования по всей стране была отключена сотовая связь, в отдельных регионах не работал интернет, что было впоследствии объяснено властями Пакистана как необходимая мера для обеспечения безопасности проведения выборов.

В рамках усилий для оказания давления на избирком перед оглашением окончательных итогов голосования, 16 февраля "Движение за справедливость" провело тематическую конференцию в исламабадском отеле Marriott, в ходе которой демонстрировалась сравнительная статистика избирательных форм №45 и 47. Форма №45 заполняется по итогам подсчета голосов на конкретном избирательном пункте. Ее заверяют председатель действующей на месте комиссии и наблюдатели, которые в том числе имеют право снять копию с этого документа. Форма №47 является предварительным документом, который обобщает результаты голосования в избирательном округе. Этот документ оформляется уполномоченным служащим избирательной комиссии (Returning Officer). На его основе обычно подводятся окончательные итоги выборов.

Ссылаясь на продемонстрированную статистику, организаторы мероприятия сделали вывод о якобы имевшей место массовой подтасовке результатов голосования и проинформировали о планах довести соответствующие "доказательства" до международного сообщества. Так, 22 февраля руководство ДЗС призвало Международный валютный фонд (МВФ) приостановить кредитование Исламабада в связи с предполагаемой фальсификацией результатов состоявшихся 8 февраля выборов в Национальное собрание. На этом фоне в крупных городах исламской республики, за исключением Исламабада, в последние дни проходят массовые протесты, иногда перерастающие в беспорядки, которые, впрочем, достаточно оперативно купируются местными правоохранительными органами.