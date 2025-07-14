На голом мастерстве. Почему российские игроки НХЛ разгромили соперника из КХЛ

Рустам Шарафутдинов — о Матче года

Звезды НХЛ © Сергей Савостьянов/ ТАСС

К результатам матчей подобных тому, который прошел в воскресенье на "ЦСКА-Арене", относишься снисходительно, либо счет их вообще не замечаешь. Можно было не заметить и счет прошедшей игры между россиянами из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Так и было год назад, когда соперники "сгоняли" результативную ничью (8:8). Однако сейчас счет получился для команды Востока, которую представляли хоккеисты КХЛ, очень неприличным — 3:15. То есть при наличии таких мастеров, как Владимир Ткачев, Вадим Шипачев, Николай Голдобин, они забросили всего три (!) шайбы. А за КХЛ, между прочим, играли Даниил Исаев и Илья Набоков, последние два сезона признававшиеся лучшими вратарями чемпионата.

Стоит ли о чем-то серьезном тут говорить? Да, это всего лишь середина лета. Да, находясь на льду, игроки головой продолжают отдыхать, полагаясь только на действия, доведенные до автоматизма. Но даже специалисты, с которыми я разговаривал, при всей условности результата, признавали более высокий уровень мастерства ребят из НХЛ. И Валерий Каменский, и Вячеслав Фетисов, не сговариваясь, говорили о более высоком уровне реализации голевых моментов. Допускаю, что такой результат связан и с тем, что игроков из КХЛ попросили не играть жестко против соперников, учитывая, что наверняка действие страховок хоккеистов НХЛ на летние активности не распространяется. Поэтому и отношение к такому матчу было снисходительным.

Поздний выход из отпуска — не помеха

И что мы увидели? Василий Подколзин, словно разозлившись за поражение в финале Кубка Стэнли, оформил хет-трик. Матвей Мичков под присмотром уже не Джона Тортореллы, а Олега Знарка, с которым он работает и в "Филадельфии", кладет лакросс, за что Торторелла его усаживал на лавку во время игр. Во время трансляции матча довелось услышать, что игрокам НХЛ ни в коем случае нельзя давать простор для действий в атаке. Это показал и Евгений Малкин, который свой гол забивал в классическом стиле, приняв шайбу при входе в зону атаки и тотчас же бросив.

Такой счет удивил еще и потому, что игроки НХЛ где-то на месяц позже ребят из КХЛ завершили сезон, не считая Бобровского, который выиграл Кубок Стэнли где-то полмесяца назад, и Подколзина. К подготовке они приступили не так давно — тот же Александр Овечкин прилетел из Турции, где отдыхал, почти в начале прошлой недели. Значит, дело в мастерстве. Не зря Фетисов сказал, что представителям КХЛ есть к чему стремиться.

При всем том, что организаторам удалось в июле собрать полные трибуны на хоккейном матче, довелось прочитать и негативные отзывы о нем. Организаторам предстоит подумать о том, чтобы делать автограф-сессии в нормальных условиях. А не в тех, когда игроки подписывают карточки и заветные квиточки, находясь за решеткой расположенной рядом с "ЦСКА-Ареной" парковки. И тут понятно, что хоккеисты давали автографы по желанию. К чести, делал это и Овечкин — сначала сразу по приезде на игру, а потом и почти за полночь перед отъездом. Но если уж организовывать такие масштабные проекты, то надо делать так, чтобы ничего не проседало.​