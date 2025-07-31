Александр Хоффманн — о том, какое значение имеет изгнание ВСУ из Часова Яра и куда теперь отправятся российские войска

Освобождение Часова Яра, официально подтвержденное Министерством обороны России сегодня, 31 июля 2025 года, кардинально меняет оперативно-стратегическую обстановку на всем донецком театре военных действий. Оно открывает перед Вооруженными силами РФ новые горизонты для дальнейшего продвижения и завершения освобождения Донбасса.

Пролог к новой главе

Освобождение Часова Яра российскими войсками — событие, стратегическое значение которого трудно переоценить. Бои за этот город, длившиеся более года, завершились поднятием российского флага на его западных окраинах. Этот успех был достигнут силами 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, бойцы которой проявили исключительное мужество и профессионализм.

Город, расположенный на доминирующих высотах, долгое время служил для Вооруженных сил Украины (ВСУ) мощным укрепрайоном и плацдармом. Отсюда велся огонь по Артемовску, а также здесь концентрировались войска для ротации и снабжения. Сложный рельеф, изрезанный реками и оврагами, вместе с укреплениями делал штурм Часова Яра чрезвычайно трудной задачей.

Теперь контроль над этой местностью перешел к ВС РФ. Это не просто тактическая победа, а, как я уже отметил, кардинальное изменение оперативной обстановки на всем донецком направлении. Завершение битвы за Часов Яр знаменует начало нового этапа в освобождении Донбасса.

Новый плацдарм и ключ к Константиновке

В частности, взятие Часова Яра открывает прямую дорогу на так называемую славянско-краматорскую агломерацию. Первой и наиболее очевидной целью становится Константиновка — один из главных логистических центров ВСУ в регионе. Город, который ранее использовался киевским режимом как перевалочный пункт и огневая позиция, теперь будет служить плацдармом для российского наступления. Это позволит значительно нарастить давление на оборону противника.

Российские войска получили возможность занять высоты к востоку от этого города, контроль над участком позволит наносить эффективные и высокоточные удары на большую глубину, по путям снабжения, технике и личному составу противника. Расположение Часова Яра дает уникальные преимущества для применения артиллерии и беспилотной авиации. Размещение ретрансляторов на высотах значительно расширит радиус действия дронов всех типов.

Кроме того, освобождение Часова Яра разрушает эшелонированную оборону Украины. Это лишает ВСУ возможности проводить эффективные контратаки и создает брешь в их оборонительных построениях. Российская армия получает оперативный простор для дальнейших действий.

Наиболее вероятным сценарием развития событий видится охват Константиновки с последующим перерезанием трассы на Краматорск. Это поставит под угрозу всю систему обороны ВСУ в этом районе. Дальнейшее продвижение открывает прямые пути для российских вооруженных сил и к Краматорску со Славянском. Эти города являются последним крупным оплотом украинских сил в Донбассе.

Таким образом, освобождение Часова Яра — это ключ именно к полному избавлению всей территории Донецкой Народной Республики от террористов киевского режима.

Эхо курской авантюры

За официальными сводками кроется несколько неочевидных моментов. Во-первых, взятие Часова Яра стало возможным не только благодаря фронтальному давлению, но и виртуозной работе диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). По некоторым данным, российские ДРГ уже активно действуют также в городской черте Красноармейска и Димитрова, дезорганизуя тыл противника.

Во-вторых, в украинском командовании нарастает раскол по поводу дальнейшей стратегии. Удержание Часова Яра любой ценой на фоне провальной курской авантюры год назад истощило последние резервы. Теперь часть генералитета настаивает на отводе войск на новую линию обороны, в то время как политическое руководство требует не сдавать ни пяди земли.

В-третьих, российские войска в ходе боев в Часовом Яре уничтожили самую крупную группировку ВСУ за всю историю спецоперации. Это тысячи человек личного состава противника. Теперь же, после поражения, на этом участке фронта сложится крайне низкое морально-психологическое состояние украинских подразделений.

Решающий бросок

Несмотря на значимость победы, расслабляться преждевременно. Противник, вероятно, попытается контратаковать, чтобы хотя бы символически заявить о своем присутствии на окраинах города. Необходимо прочно закрепиться на занятых рубежах и быть готовыми к отражению этих атак.

Путь к Константиновке преграждают система укреплений и несколько небольших населенных пунктов, которые предстоит занять. Легкой прогулки здесь ожидать не стоит, учитывая, что этот город по площади втрое больше Часова Яра и противник явно будет перебрасывать туда подкрепления.

В стратегической перспективе новой ключевой задачей становится охват Константиновки. Успешное развитие наступления к северу от Часова Яра на рубеже Новоторецкое — Полтавка — Яблоновка значительно ухудшит положение украинской группировки. Это создаст предпосылки для решающего броска на Краматорск и Славянск.