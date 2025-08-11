Манипулирование границами: демократы в США готовы к "поножовщине"

Андрей Шитов — про то, чем чревата растущая поляризация в Америке и почему для Трампа Техас важнее Аляски

"Дом, разделившийся сам в себе, не устоит", — учит нас Священное Писание. Тем не менее Америка упорно продолжает размежевываться, делиться на два непримиримо враждебных друг другу лагеря: консервативный и либеральный.

Очередным примером стал на днях политический демарш нескольких десятков членов законодательного собрания штата Техас. "Красный" губернатор этого штата Грег Эбботт задумал перекроить в нем границы избирательных округов так, чтобы на выборах в федеральный Конгресс США в ноябре 2026 года республиканцы получили в Техасе несколько дополнительных мандатов. "Красным" я назвал губернатора потому, что графический символ правящей Распубликанской партии США — красный слон, а оппозиционной Демократической — синий осел.

"Внутренняя эмиграция"

Эбботт при этом ссылался на письмо Минюста США, согласно которому 4 из 38 местных округов "неконституционны". А National Public Radio уточняет, что все эти якобы сомнительные округа "в настоящее время склоняются к поддержке демократов".

Своей волей Эбботт внес пункт об изменении избирательной карты Техаса в повестку дня специальной сессии заксобрания, созванной им ранее в связи с недавним стихийным бедствием — сильнейшими смертоносными наводнениями в центральных районах штата. Депутаты-однопартийцы, имеющие в заксобрании устойчивое большинство (88 мандатов к 62 в 150-местной нижней палате), естественно, поддержали своего губернатора.

Но вот демократическая оппозиция во главе с лидером партийной фракции Юджином У (Wu, этнический китаец) не просто встретила инициативу Эббота в штыки политически, а попыталась физически ее блокировать. Техасские законодатели-"меньшевики" почти в полном составе (У называл цифру "около 57 человек") выехали за пределы родного штата — в основном в Иллинойс, а также в Нью-Йорк, Калифорнию и Массачусетс. Отправились, так сказать, в "самоволку" — если не во "внутреннюю эмиграцию" — в традиционные оплоты "синих". И при этом, по существу, бросили на произвол судьбы свой электорат, нуждающийся в экстренной помощи после природной катастрофы.

Следует пояснить, что для принятия легитимных решений заксобранию Техаса необходим кворум в две трети списочного состава. Теперь его нет, и все законотворчество в штате приостановлено. По местному закону спецсессии не могут длиться более 30 дней, так что до окончания нынешней "перебежчикам" достаточно пересидеть на стороне буквально пару недель. Другое дело, что по тому же закону губернатор вправе созывать новые сессии хоть одну за другой.

Притча во языцех

Поэтому критики считают, что перспективы у демарша "синих" весьма сомнительны. Дескать, рано или поздно беглым депутатам все равно придется возвращаться домой. Подобное уже случалось: в 2003 и 2021 годах техасские демократы безуспешно пытались точно так же помешать перекройке границ округов и реформе избирательного законодательства.

И еще одно пояснение: сам по себе регулярный пересмотр избирательных карт и норм вполне обоснован. В США он обычно производится в начале каждого нового десятилетия по итогам очередной переписи населения. И в Техасе в 2021 году ровно это и происходило.

Но проблема в том, что общего порядка в этой сфере за океаном нет. Избирательная система США — децентрализованная; ее архаичность и сложность давно служат притчей во языцех по всему миру. Вопросы организации и проведения выборов целиком отнесены к ведению штатов, а роль Федеральной комиссии США по выборам сводится в основном к надзору за соблюдением федерального же законодательства о финансировании избирательных кампаний.

Символ политиканства

В остальном власти штатов (а тех, напомню, полсотни) вольны действовать по своему усмотрению. В том, что они у себя уже нагородили и продолжают городить, сам черт ногу сломит. Среди писаных и неписаных норм политической жизни за океаном, наверное, самая одиозная — лоббизм, то есть фактически узаконенная коррупция. Но именно в США появилось на свет и такое понятие, как gerrymandering — целенаправленное манипулирование границами избирательных округов для получения нужного политического результата.

Поясню: первая половина этого термина — фамилия бывшего вице-президента США Элбриджа Джерри, а окончание взято от слова salamander (саламандра). Считается, что в 1812 году в бытность губернатором Массачусетса Джерри подписал закон о формировании в районе Бостона избирательного округа с настолько причудливыми очертаниями, что в них угадывалось хвостатое земноводное. В итоге он по факту остался в американской истории прародителем политиканства. Хотя имел основания претендовать и на не столь недобрую память: он был одним из отцов-основателей США и лидеров Демократическо-республиканской партии, которая и выдвинула его в вице-президенты (название — прямо как у "Демократо-Республиканской унипартии", на которую жаловался недавно Илон Маск).

Джерри скончался в 1814 году, но традиция манипуляций с избирательными округами, которой он положил начало, жива и поныне. Кстати, унаследовали ее как республиканцы, так и демократы. Скептики напоминают, что Иллинойс, где укрылась основная масса беглецов с депутатскими мандатами из Техаса, сам имеет оценку F, то есть двойку по профильному рейтингу Принстонского университета.

Техасский аналитик Дэниел Калдер в комментарии на эту тему для сетевого издания UnHerd указывает, что "синие" в Иллинойсе контролируют 14 из 17 округов по выборам в Конгресс в результате точно таких же махинаций, как те, что предлагаются "красными" у него на родине. От себя напомню, что Чикаго (штат Иллинойс) считается наряду с Гавайями малой родиной бывшего президента-демократа Барака Обамы.

Личные счеты тяжеловесов

И еще добавлю для понимания общей картины: губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер, приветствуя релокантов из Техаса, сказал, что он их пока не финансирует, но в случае чего и по этой части "за ним не заржавеет". А он мультимиллиардер, представитель одного из богатейших кланов Америки (основанного, между прочим, выходцами с Украины). Родная сестра Джея Би — Пенни Прицкер при Обаме возглавляла Минторг США.

Так вот у этого самого губера-олигарха давние личные счеты с техасским коллегой Эбботом. По свидетельству журнала Politico, техасец еще в 2022 году "закатил политическую гранату на задний двор к Прицкеру, отправив в Чикаго сотни [нелегальных] мигрантов без гроша за душой — и даже не предупредив заранее власти" чужого штата. Позже, согласно публикации, "Эббот разослал в "синие" штаты по всей стране почти 120 тыс. мигрантов, в том числе свыше 51 тыс. — в Иллинойс". Творилось это при демократической администрации Джо Байдена, которая, по убеждению "красных", потворствовала притоку нелегалов в Техас и другие пограничные штаты.

Что ж, теперь, судя по всему, прилетела ответка — в виде приюта в Иллинойсе для техасских диссидентов. А еще нельзя не сказать, что и 67-летний Эббот, и 60-летний Прицкер считаются в своих партиях политическими тяжеловесами и потенциальными претендентами на участие в президентской гонке 2028 года. Как пишет тот же Politico, роли обоих в нынешней схватке "повышают их узнаваемость на общенациональной арене в преддверии 2028 года и презентуют каждого из них как беспощадного (smashmouth) бойца в момент, когда базовый электорат в обеих партиях требует конфронтации с противоположной стороной".

Так что схватка в Техасе — это не только прелюдия к промежуточным выборам будущего года в Конгресс США, но и пристрелка к более отдаленным и крупным политическим целям. Для Трампа Техас во всех смыслах важнее, скажем, Аляски.

Взятки… на уплату штрафов?

Представляя себе общую картину, легче вникать в подробности. Они таковы: Эббот обвинил сбежавших депутатов в предательстве интересов избирателей и призвал Верховный суд Техаса признать утратившими силу полномочия их "главаря" Юджина У — чтобы можно было провести выборы для его замены.

Тот, со своей стороны, публично заявил, что никаких конституционных норм не преступал. "Лишение губернатора кворума было не нарушением моих служебных обязанностей, а выполнением моей присяги", — подчеркнул он.

Тем не менее генпрокурор Техаса, республиканец, позже объявил о намерении обратиться в суд для лишения депутатских полномочий и других уехавших. Им также могут грозить штрафы по $500 в день за прогул, а попытки платить за чужой счет могут быть расценены как взяточничество. Сами беглецы, кстати, говорят, что законно компенсируют свои издержки, но как именно, не уточняют.

Спикер нижней палаты заксобрания Техаса, опять же "красный", раскритиковал оппозиционеров за отъезд из штата в критический для того момент и сообщил, что получает отчеты местной полиции об усилиях по их возвращению. Заниматься этим поручено полицейскому спецназу — техасским рейнджерам.

"На поножовщину — с ножом"

Не остается в стороне от происходящего и официальный Вашингтон. Наделало шума заявление Дональда Трампа о том, будто техасские республиканцы "имеют право на пять дополнительных мест" в заксобрании, поскольку сам он одержал на выборах в этом штате сокрушительную победу, собрав "больше всего голосов в истории Техаса". В ответ ему председатель Национального комитета Демпартии Кен Мартин сказал на пресс-конференции в Чикаго, что "ни одна партия не имеет заведомого права [entitled] ни на какой округ".

Сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин сообщил, что обратился к директору Федерального бюро расследований США с запросом о помощи в розыске и задержании беглых депутатов. По его словам, его особенно тревожит их "возможная виновность во взяточничестве или иных формах публичной коррупции". Позже сенатор утверждал, что ФБР ответило на его запрос согласием.

У демократов, по свидетельству близкой к ним The Washington Post (WP), партийная верхушка расценивает происходящее как "войну" и готово реагировать соответственно. В СМИ широко разошлось предупреждение того же Мартина: "На поножовщину мы пойдем с ножом, а на пожар ответим встречным пожаром". Насчет ножа — это расхожая фраза об уличных разборках.

"За что боролись…"

Конкретно, по словам WP, "синие" уже обсуждают возможность отжима дополнительных округов в свою пользу в Калифорнии, Нью-Йорке и Иллинойсе. Трампа, кстати, спрашивали об этом, но он сказал, что такая перспектива его особо не тревожит: дескать, "они бы все равно так или иначе это сделали". И наблюдатели типа Калдера подтверждают, что "оптимизация" такого рода уже произведена демократами, например, в Неваде и Нью-Мексико.

Хотя стопроцентной гарантии успеха подобные политические махинации все же не дают. Во-первых, существуют легальные ограничения: в той же Калифорнии границы федеральных округов определяет не заксобрание, а особая комиссия; в Нью-Йорке неурочная перекройка границ возможна только по решению суда. Во-вторых, как напоминает NPR, данные о перемещениях и настроениях избирателей изменчивы и при попытке усилить в свою пользу одни округа можно ненароком ослабить другие. То есть оказаться в ситуации, про которую по-русски говорят: за что боролись, на то и напоролись.

Тем не менее предвыборные межпартийные распри продолжаются и усиливаются. NPR называет почти десяток штатов, где уже идут или близятся "юридические схватки" по поводу "конгрессовских карт". Трамп только что поручил своей администрации заняться подготовкой новой "предельно точной" переписи населения — без учета "понаехавших". Пока же он отрядил своего вице-президента Джей Ди Вэнса в Индиану для разговора на те же темы.

Доколе?

И напоследок. Наши недостатки — нередко продолжение наших достоинств. Да, широкие полномочия американских штатов в отношениях с федеральным центром, в том числе в сфере выборов, могут оборачиваться головной болью. Но они же — одна из главных скреп всей конституционной республиканской системы США. Точнее — ключевой вертикальный элемент ее пресловутых "сдержек и противовесов", наряду с горизонтальным разделением независимых ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. Сознательный противовес чрезмерному усилению "вертикали власти".

Поэтому выбор сложен. Либеральная WP предупреждает об "очередном кризисе американской демократии", о ее скатывании к "выборной автократии". Походя пинает в этом контексте Венгрию и Индию, хвалит опыт пропорциональных избирательных систем в ряде стран. Консервативный Forbes пишет, что техасская конфронтация переросла в "общенациональную межпартийную войну за переделку округов".

Чем все это чревато для Америки — бог весть. Но мне все чаще приходят в голову и библейское пророчество насчет дома, разделившегося в самом себе, и известный вопрос советского диссидента Андрея Амальрика: "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?" Только с открытой датой и применительно к США.