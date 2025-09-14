Хайсам аль-Гайс — к юбилею организации о том, каким бы был мир без ОПЕК и в чем ее значение

65 лет назад выдающиеся лидеры пяти развивающихся стран — Абдулла аль-Тарики (Саудовская Аравия), Хуан Пабло Перес Альфонсо (Венесуэла), Фуад Рухани (Иран), Талаат аль-Шайбани (Ирак) и Ахмед Сайед Омар (Кувейт) — основали ОПЕК на исторической Багдадской конференции 10–14 сентября 1960 года.

Оглядываясь назад, кто-то может считать создание ОПЕК неизбежным событием, но это было не так.

"Триумф..."

Каждая из стран — учредителей организации прибыла тогда в Багдад с собственными целями, ожиданиями и приоритетами, но при этом все признали, что ключевой набор общих интересов перевешивает любые разногласия.

В то время экономики этих развивающихся стран были сосредоточены вокруг нефтяной отрасли, которой управляли могущественные внешние силы в лице ведущих международных нефтяных компаний того времени. У этих стран не было полномочий принимать решения о том, как должны управляться их собственные нефтяные отрасли или как их нефть продавалась на мировых рынках.

Ситуация требовала изменений, поскольку действующая система лишала страны наилучших возможностей для получения доходов, необходимых для развития экономик и обеспечения потребностей граждан.

Создание ОПЕК стало триумфом сотрудничества, диалога и компромисса, основанной на непоколебимой воле стран-основателей отстаивать свои суверенные права на использование природных ресурсов в интересах национального развития, укрепления стабильности рынка. При этом учитывая интересы как производителей, так и потребителей.

Первая резолюция, принятая на багдадской встрече ОПЕК в сентябре 1960 года, наглядно отражает эти принципы. В ней указано: "Главной целью организации является унификация нефтяной политики стран-членов и выработка лучших способов защиты их интересов". А также обеспечение "должного учета интересов как стран-производителей, так и стран-потребителей, и необходимости гарантировать устойчивый доход для стран-производителей, эффективное, экономичное и регулярное снабжение этим источником энергии стран-потребителей и справедливую отдачу на вложенный капитал для тех, кто инвестирует в нефтяную отрасль".

Для этих стран и других государств, присоединившихся в 1960-е годы, это стало отправной точкой для дальнейшего утверждения своих интересов перед лицом продолжающегося сопротивления со стороны крупных нефтяных компаний.

Вскоре последовали и другие шаги, включая Декларативное заявление о нефтяной политике стран-членов в июне 1968 года. Оно заложило основу для исторических соглашений начала 1970-х годов, таких как "Тегеран", "Триполи", "Женева-1" и "Женева-2". Эти ключевые события сыграли определяющую роль в перестройке нефтяной отрасли, обеспечив более справедливый баланс между интересами стран-производителей и стран-потребителей.

Гипотетический мир без ОПЕК

Как и у всех международных организаций, у ОПЕК с момента ее основания были как периоды успеха, так и трудности. О деятельности организации было опубликовано множество материалов — положительных и критических, объективных и субъективных. Несколько раз ошибочно предсказывали прекращение ее деятельности.

Мнения об ОПЕК часто выражены весьма категорично. Часть из них, думаю, обусловлена недопониманием и искаженными представлениями о подлинной роли организации и ее стран-членов. В этом контексте важно рассмотреть мир с ОПЕК и (гипотетический) без нее, а также оценить те преимущества, которые приносит организация.

Так, два исследования 2021 года наглядно демонстрируют важность ОПЕК для нефтяного рынка и мировой экономики. Первое, которое подготовил Научно-исследовательский центр им. короля Абдаллы по изучению нефти и энергетики (KAPSARC), — "Оценка стоимости резервных производственных мощностей ОПЕК для нефтяного рынка и мировой экономики" — рассматривает степень успеха организации в выполнении заявленной миссии по стабилизации нефтяного рынка и ее последствия для мировой экономики. В нем оценивается ежегодная стоимость резервных мощностей ОПЕК в $193,1 млрд (в ценах 2019 года).

Второе исследование, которое провел Оксфордский институт энергетических исследований, озаглавлено "ОПЕК 60: мир с ОПЕК и без ОПЕК". Оно анализирует период с 1990 по 2018 год и показывает, что отсутствие резервных мощностей ОПЕК — особенно со стороны Саудовской Аравии — привело к все более отрицательным последствиям для мирового ВВП. При этом для 2011 года оценка ущерба составила $185 млрд. Авторы подчеркивают, что шоки предложения были бы значительно более масштабными и продолжительными, если бы ОПЕК не существовала.

Важность поддержания стабильности рынка также очевидна: нефть остается жизненно важной в будущем практически для всех сфер повседневной жизни. Общественное и экономическое процветание во многом зависит от нефти и продуктов ее переработки. Без них автомобили, автобусы, грузовики и фуры остались бы на месте, самолеты были бы выведены из эксплуатации, строительный сектор был бы практически остановлен, производство продовольствия оказалось бы серьезно нарушено, стал бы затруднен и выпуск медицинских продуктов.

Будущее нефти и организации

Единое видение ОПЕК и ее ключевые цели с 1960 года определяют деятельность организации на протяжении 65 лет, демонстрируя свою неизменную актуальность и служа прочным фундаментом. Сегодня ОПЕК объединяет 12 стран-членов и пользуется признанием как устоявшаяся часть международного энергетического сообщества и многосторонней системы. Организация была официально зарегистрирована в Секретариате Организации Объединенных Наций 6 ноября 1962 года.

Кроме того, за эти годы ОПЕК разработала и реализовала широкий спектр Международных энергетических диалогов с крупными потребителями, странами-производителями вне организации, другими международными структурами и многочисленными заинтересованными сторонами отрасли. ОПЕК принимала участие во всех встречах Конференции сторон (COP) с момента их первого проведения более 30 лет назад и продолжит делать это в будущем.

ОПЕК укрепила свой статус и стала широко известным именем в сфере энергетики. Этот эффект был дополнительно усилен в конце 2016 года, когда организация объединилась с рядом стран-производителей вне ОПЕК в рамках Декларации о сотрудничестве (DoC), или ОПЕК+. Последняя группа, в частности, сыграла ключевую роль в поддержке нефтяной отрасли и мировой экономики в преодолении масштабных последствий пандемии COVID-19.

Смотря в будущее, можно утверждать, что нефть сохранит свое жизненно важное значение. Согласно последнему ежегодному обзору мирового рынка нефти ОПЕК World Oil Outlook 2025, к 2050 году спрос на нефть может вырасти примерно до 123 млн баррелей в сутки. Этот рост обусловлен тем, что миру потребуется больше энергии по мере расширения экономик и роста численности населения. Энергетическая безопасность для всех остается критически важной и немыслима без нефти.

Кроме того, учитывая, что миллиарды людей в развивающихся странах продолжают сталкиваться с энергетической бедностью, крайне важно определить, как этот рост может быть обеспечен устойчивым образом за счет использования всех видов энергии — с балансом потребностей людей, экономики и окружающей среды. Основной акцент должен делаться на комплексный подход, включающий все виды энергии, все технологии и все народы.

Так же, как и в 1960 году, ОПЕК продолжает придерживаться взвешенной и реалистичной стратегии для решения стоящих перед миром энергетических задач и возможностей. При этом усилия по стабилизации рынка остаются в центре внимания, пока мы стремимся определить оптимальные пути развития энергетики для государств и народов во всем мире.

Хотя прогнозирование будущего всегда сопряжено с трудностями, опыт ОПЕК и растущий спрос на энергию и нефть указывают на то, что любые заявления о снижении значимости организации или предсказания "пика нефти" в предстоящие десятилетия следует воспринимать осторожно.

В эту 65-ю годовщину организации я хотел бы выразить искреннюю благодарность и поздравления всем странам — членам ОПЕК, их уважаемым лидерам, а также другим официальным лицам и сотрудникам организации — как прошлым, так и нынешним, которые внесли вклад в развитие ОПЕК до ее современного уровня.

ОПЕК была и останется источником стабильности, важнейшим звеном в мировой энергетике и голосом, подчеркивающим значимость нефти и нефтепродуктов для мира.

Отмечая 65-летие ОПЕК и ее достижения, мы с уверенностью смотрим в будущее, в котором организация сохранит свое место еще на следующие 65 лет и далее.