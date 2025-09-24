Кризис текста: почему молодые поколения меньше читают

Константин Фрумкин — о том, с какими сложностями сталкиваются образование и культура в условиях избытка информации

Взрывное развитие информационных технологий в последние десятилетия вызвало резкое изменение способов потребления информации у сотен миллионов людей. Как всякие резкие перемены, эти изменения вызывают критику тех, кто настроен консервативно. Наиболее бросающимся в глаза объектом критики является уменьшающаяся склонность людей (и в первую очередь молодых поколений) читать книги и вообще большие тексты.

Избыток как вызов

Такая критика сегодня встречается обильно как в России, так и на Западе. "Студенты не только мало читают, но и открыто выражают свое негативное отношение к чтению", — написал еще в 2015 году профессор Хьюстонского университета Кит Парсонс.

Правда, зачастую такая позиция берет за идеал поведение интеллектуалов, читающего меньшинства, и пытается навязать его малочитающему большинству.

Но важнее другое обстоятельство. По книгам ударили соблазны интернета, где любая информация легко доступна. Но и это лишь половина дела. Второй важнейшей особенностью интернета являются беспрецедентные объемы, избыточность находящихся в нем данных. Чрезмерное количество информации (по любому поводу) — это вызов. Возникает необходимость как-то ориентироваться в этом океане данных, выбирать нужное, осваивать то, что обычным, то есть используемым в прежние времена, способом освоить невозможно.

Прощание с эрудицией

Избыток информации есть стоящая перед всеми нами проблема, для которой следует искать решение. То, что сегодня называют особенностями или даже прихотями молодых поколений, порою выглядит как рациональная стратегия в условиях чрезмерности информации, сочетающегося с ростом ее доступности.

Если информация избыточна — это в реальности означает, что значительная ее часть людям недоступна. Нельзя "поглотить" больше того, что может "вместить ваша голова" и на знакомство с чем хватает времени. А значит, современный человек находится в парадоксальной ситуации одновременного роста доступности и недоступности информации.

Разумеется, отдельный человек не должен знакомиться со всем, что есть в интернете. Однако проблема сегодня встает, например, перед учеными и специалистами, которые не могут познакомиться со всеми публикациями по их специальностям. Аналогичная дилемма связана с концептом "культурного человека", который теоретически должен, но не в состоянии следить за всеми новинками, будь то литература, музыка, театр или кино.

На фоне тех океанов информации, которые предстают кругозору современного человека, традиционная эрудиция кажется бессильной и неуместной. Как бы ни были велики знания эрудита, ему доступна лишь часть (причем малая) того, что есть в мире и предоставляют современные технологии.

Время и книги

Важным вопросом современной культуры является судьба лонгридов (длинных текстов), а именно — готовность новых поколений их читать.

Действительно ли длинный и даже связный текст является оптимальным форматом подачи информации и во всех ли случаях? Множество книг и лонгридов, проглоченных любителями чтения, забываются, либо в памяти сохраняются крайне смутные и отрывочные следы, так что остается лишь надеяться, что прочитанное продолжает позитивно влиять где-то разве что на подсознательном уровне.

Самое главное: чаще всего от крупного текста в памяти остаются короткие куски, общее впечатление, сюжет или главная мысль, которые с точки зрения объема информации тоже являются лишь "фрагментами" — несопоставимыми по размеру с произведением в целом.

Прочитав книгу или лонгрид, мы разлагаем их в своей психике на совокупность коротких кусков — у нас в голове есть свои компьютер и "интернет".

И всегда ли длинный материал действительно нужен? Связность такого текста оправданна, когда она является отражением описываемой связной реальности. Например, длинной цепочки причин и следствий или цепочки вытекающих друг из друга логических выводов. Однако всякому читавшему литературу non fiction (нехудожественная) известно, что очень часто это требование не выполняется. И статья или книга фактически представляют собой собрание довольно разрозненных тем, так что фрагменты текста можно менять местами или частично выбрасывать. На мой взгляд, это само по себе не недостаток словесного произведения, но это доказывает, что те же самые идеи могли бы быть изложены и в ином формате.

Книга как препятствие

Очень важно понимать, каковы главные функции текста. Развлекательный беллетристический текст выполняет свою главную функцию именно в тот момент, когда его читают, и с этой точки зрения его объем (а значит, время предполагаемого чтения) в известной мере являются его рабочими характеристиками, "мощностью".

Иные требования предъявляются к текстам, которые служат не заполнению свободного времени, а призваны сообщить какую-то информацию — причем в идеале так, чтобы она была усвоена и запомнена. С точки зрения этой задачи объемный текст, пресловутое количество знаков в лучшем случае воспринимаются как нейтральные показатели, а в худшем являются препятствием к усвоению содержания.

В большинстве сфер (в том числе образования) чтение текста не самоцель. Надо различать цели и средства, при этом понимать, что большой текст не является единственным путем к получению больших объемов информации. Овладение большими объемами знаний и чтение больших текстов — это, собственно говоря, разные вещи. Наконец, в тех случаях, когда человеку обязательно надо усвоить информацию из большого числа разных источников, объемы каждого из текстов являются скорее препятствием к получению знаний.

Вот условный пример. Если студент изучает психологию, то, конечно, ему будут рекомендовать чтение книг классиков науки и современных авторитетных ученых. Однако каждая такая книга наряду со своими достоинствами имеет и недостатки — зачастую содержит узкий взгляд, соответствующий пристрастиям именно этого автора, включает в себя отступления и риторические украшения, в ней отсутствует систематическое изложение предмета (свойственное учебникам), могут содержаться устаревшие сведения и концепции. И в сутках, и в неделе существует конечное время, в течение которого студент каким-то образом овладевает знаниями. Можно ли сказать, что чтение такой книги является оптимальной тратой времени?

Переключая каналы

Когда молодые поколения обвиняют в рассеянности и раздерганности внимания (подобный упрек, в частности выдвигается в книге социолога Вадима Радаева "Кризис преподавания"), то часто не замечают, сколь закономерен подобный эффект в ситуации, когда количество времени для ознакомления с нужной информацией не бесконечно, а количество источников информации постоянно растет. Ведь время работы с каждым текстом уменьшается, а от человека требуется умение получать данные быстро и столь же быстро переключаться между источниками. Обратной стороной этого "переключения" и является та самая раздерганность сознания и неспособность — нежелание — невозможность концентрироваться на одном источнике долго.

Думаю, именно исходя из этого стоило бы интерпретировать те жалобы на новые поколения студентов, которые перечислены в статье с характерным названием "Студенты элитных колледжей, которые не умеют читать книги" (2024) сотрудника американского журнала The Atlantic Роз Хорович. В частности, преподаватели колледжей отмечают, что студенты не могут читать длинные тексты, поскольку в средней школе им задавали отрывки, стихи и новостные статьи, но ни разу — книгу от корки до корки. Учителя многих школ перешли от книг к коротким информационным отрывкам, за которыми следовали вопросы о главной идее автора — такая имитация формата стандартных тестов на понимание прочитанного. Действующие в государственных школах рекомендации призваны помочь учащимся приводить четкие аргументы и обобщать тексты, но при этом приходится жертвовать способностью молодых людей работать с объемными текстами в целом.

Сопоставляя описываемую Хорович ситуацию с тем, что происходит в мире с информацией, можно прийти к выводу, что дело, быть может, не только и не столько в деградации средней школы, сколько в ее адаптации к условиям избыточной информации. Причем эта адаптация по понятным причинам в средней школе реализуется раньше, чем в высшей.

При всем этом стоит учитывать, что (пока) большинство текстов, существующих в мировой культуре, писалось в условиях гораздо меньшего давления конкурирующих источников информации на каждого читателя. Перед авторами в гораздо меньшей степени, чем сейчас, стояли задачи экономии времени читателя и, соответственно, нагнетания информационной емкости текста.