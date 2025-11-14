Мнение

Почему многие казахи говорят на идеальном русском языке и при чем здесь Ленинград

Ирина Айманова — о том, отчего уровень образования в Казахстане остается высоким, а русский язык любят и уважают

Ирина Айманова , Учитель русского языка и литературы высшей категории из Казахстана, автор Пособия по русскому языку

© Vladimir Tretyakov/ Shutterstock/ FOTODOM

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию увенчался значимым событием: лидеры стран подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Это касается сотрудничества и в военной, космической отраслях, и в сферах здравоохранения, экологии и образования.

Российское образование пришло в Казахстан

Очень важно то, что президенты уделили особое внимание вопросам образования. Этой сфере был посвящен меморандум о намерениях между министерствами просвещения двух стран. Москва и Астана создадут казахстанско-российские общеобразовательные организации в Казахстане и российско-казахстанские — в РФ. Процесс уже начался — с открытия филиалов вузов. "Девять российских вузов открыли свои филиалы в Казахстане, в том числе достаточно известный вуз. Коль скоро я заговорил о сотрудничестве в атомной сфере — это МИФИ. Мы намерены создать для этого вуза специальные условия, чтобы преподаватели, приезжающие в Казахстан для передачи знаний, могли работать в комфортных условиях", — обратил внимание на встрече с президентом России Владимиром Путиным казахстанский лидер.

Меня как человека, связанного с системой образования, особенно затронули пункты, которые отражают перспективы развития в этой сфере. Это важно, потому как 55 тыс. казахстанцев обучаются в российских вузах, причем половина из них — на бюджетной основе. Кроме того, в Республике Казахстан уже работают филиалы ведущих российских университетов, включая МГУ и МГИМО. Обучение в этих филиалах задает высочайшую планку качества, что позволяет поддерживать высокий профессиональный уровень казахстанских преподавателей.

Президент Казахстана говорит на идеальном русском

В Казахстане любят и уважают русский язык. Значительная часть казахстанцев разных национальностей свободно владеет им, читает русскую классическую и современную литературу. Сам президент Касым-Жомарт Токаев и члены правительства говорят на безупречном русском языке. Как филолог, я отмечаю это с искренним чувством гордости.

Откуда такая атмосфера? Несомненно, этому способствует статус русского языка в Казахстане сегодня. "Хотел бы поблагодарить за это президента Казахстана особенно. Согласно Конституции Казахстана, русский язык имеет статус официального, и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики", — отметил Владимир Путин.

Интерес к русскому языку на протяжении 150 лет не только сохранялся, но и активно развивался в самом казахстанском обществе. Например, великий казахский поэт и мыслитель Абай Кунанбаев перевел стихи Александра Пушкина. Он даже выписывал из Петербурга журнал "Русский вестник", который сыграл значительную роль в его интеллектуальном становлении: публикации знакомили его с европейской культурой и наукой. Русский язык прекрасно знали и высоко ценили выдающиеся просветители Шокан Уалиханов, Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтурсынов и многие другие. Конечно, творцы и общались, дружили, делились идеями.

Эта традиция продолжилась и в советское время, особенно в годы Великой Отечественной войны, когда в Казахстан были эвакуированы тысячи русских писателей, инженеров, учителей, деятелей культуры и искусства. Так, пережить тяжелые годы эвакуации писателю Константину Паустовскому помог Мухтар Ауэзов, предоставив часть своей квартиры. В доме Шакена Айманова жил композитор Оскар Сандлер. В Алма-Ате в военные годы творили Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Иван Пырьев, Григорий Рошаль и многие другие актеры, режиссеры "Мосфильма" и "Ленфильма".

В Казахстане сохранился очень чистый, красивый русский язык. Он имеет петербургский диалект. У нас было много ленинградцев — учителей, которые во время войны, приехав как блокадники, остались здесь и преподавали.

Существует понятие "комплиментарность" — оно означает взаимное соответствие и дополняемость. Соприкосновение тюркского этноса и русского народа происходило на протяжении многих веков и всегда оставалось плодотворным. Это и есть комплиментарность, расположенность этносов друг к другу. Следствием такого взаимодействия стало появление в 1970-е годы исследования Олжаса Сулейменова "Аз и Я", в котором он убедительно объяснил тюркизмы в "Слове о полку Игореве", доказав глубинные культурные связи между половцами и русскими.

Лингвисты из Казахстана помогут российским регионам

Так что современное благоприятное положение русского языка в Казахстане возникло не случайно — это результат многовекового культурного взаимодействия.

Возвращаясь к теме переговоров между Россией и Казахстаном, хочу подчеркнуть важность работы межгосударственных структур, которая направлена на координацию образовательных программ по изучению русского языка. Такие программы должны быть согласованы и системно выстроены. Это положительно скажется на качестве учебников.

Есть и другая важная сторона взаимодействия: у казахстанских филологов также накоплен значительный успешный опыт в методике преподавания русского языка. Часть опыта мне, учителю русского языка с полувековым стажем, удалось передать своим коллегам-лингвистам из Донецкого государственного университета, и это только начало сотрудничества.

Задачи, обозначенные в декларации, которую подписали в Москве, масштабны и содержательны. Успешному стратегическому партнерству наших государств будет способствовать красивый и могучий русский язык. И это залог успеха, так как язык — это понимание и глубина.

