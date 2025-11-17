Мнение

Шок для одних, ожидаемо для других: почему "Динамо" уволило Кудашова

Рустам Шарафутдинов — о тренерских перестановках в московском хоккейном клубе

Тренер Алексей Кудашов © Михаил Терещенко/ ТАСС

Эффект неожиданности от новости об отставке главного тренера столичного хоккейного клуба "Динамо" Алексея Кудашова был велик. Мало кто ожидал, что уберут главного тренера команды, которая в Западной конференции идет выше "Спартака" и находящихся на грани вылета из зоны плей-офф ЦСКА и СКА. Как видится, в руководстве "Динамо" не нашлось тех фигур, которые могли бы серьезно оказать Кудашову поддержку. К тому же наверняка сыграли роль желание кардинально изменить результат и усталость от нестабильной игры.

Неожиданная отставка во многом могла случиться потому, что на поверхности мало кто видел ее причины. Только в субботу "Динамо" на выезде обыграло "Сибирь", одержав в последних 10 матчах седьмую победу. Но до этого динамовцы проиграли в трех играх кряду, из которых две проходили в Москве: со СКА (2:3) и клубом "Шанхайские Драконы" (1:4). Возможно, на решение в верхах уволить Кудашова повлияли именно эти игры, ведь руководство могло посмотреть их вживую. Болельщикам "Динамо" хочется думать, что решение о переменах в тренерском штабе было продуманным, а не появилось в связи с каким-либо эмоциональным всплеском от неудачного результата. Хотя в последние годы часто писалось, что в клубе нет четко выработанной стратегии, в том числе и по принятию кадровых решений. И они могли приниматься по инициативе какого-то одного человека, находящегося в руководстве.

Последним примером неожиданного решения для тех, кто видит ситуацию вокруг клуба со стороны, было увольнение спортивного директора Алексея Сопина в феврале этого года. Вместе с Кудашовым он и собрал костяк команды, которая в прошлом сезоне дошла до полуфинала Кубка Гагарина. Сопин покинул клуб, кстати, тоже после победы, причем над СКА во главе с Романом Ротенбергом, который сейчас является заместителем генерального директора "Динамо". Как оказалось, Сопин, который сейчас работает генеральным менеджером "Авангарда", хотел уйти из столичного клуба еще в декабре 2024 года. Тогда ряд сделок, инициированных им, не прошли утверждения у совета директоров "Динамо", а приобретение нынешнего первого номера среди вратарей в команде Владислава Подъяпольского было поводом для расследования на предмет возможной коррупционной составляющей. Можно сделать вывод, что в такой атмосфере недоверия специалист вряд ли бы проработал долго.

После ухода Сопина позиции Кудашова в команде могли пошатнуться вдвойне. Но проход команды во второй раунд плей-офф в апреле после победы над СКА автоматически активировал продление контракта еще на год. Как уже было сказано, костяк команды, включая одного из лучших бомбардиров Фонбет — Континентальной хоккейной лиги Никиты Гусева и самого результативного игрока команды в последнем плей-офф Максима Комтуа, сохранился, оборону укрепил швед из ЦСКА Фредрик Классон, а атаку — трехкратный обладатель Кубка Гагарина в составе армейцев Максим Мамин.

Дело не в Ротенберге?

Однако складывалось ощущение, что Кудашов по-прежнему не мог получить гарантию, что ему дадут доработать текущий сезон. Во-первых, после ухода Сопина не было видно человека его фигуры, который мог бы составить полноценную связку "тренер — менеджер". Во-вторых, не могли не сказываться материалы в прессе, что пришедший в "Динамо" Ротенберг готовится сменить Кудашова. Пускай руководство клуба это отрицало, а Ротенберг акцентировал внимание на том, что занимается резервом на уровне детско-юношеского и молодежного хоккея. Масла в огонь таким разговорам подлил и слабый старт "Динамо" — четыре поражения в первых пяти играх.

Кудашов отмечал, что команда последние два года не совсем удачно начинала сезон из-за нагрузок при подготовке. Но как раз последние два года москвичи неплохо играли в плей-офф — в нынешнем году они дошли до полуфинала впервые с 2013 года. Это можно назвать прогрессом на фоне поражений команды в первых двух раундах плей-офф, начиная с 2022 года.

Так почему же главный тренер уходит сейчас? Учитывая, что вряд ли он покидает пост по своей воле, объяснение этому можно увидеть в том, что он исчерпал свой творческий запас. Это если вспомнить поражения в последних двух Кубках Гагарина от "Трактора" — в 1/4 финала в 2024 году и в 1/2 финала в нынешнем. Кто-то может увидеть причину в том, что команда топчется на месте, и последние результаты — тому показатель.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Вячеслав Козлов, работавший помощником Кудашова. Интересно, что этим летом он покидал "Динамо" ради работы главным тренером в "Сочи", но после смены руководства с ним расстались еще до начала сезона. "Динамо" вернуло Козлова в тренерский штаб после неудачи на старте чемпионата, дела команды выправились. Чтобы Козлову надолго задержаться во главе команды, результаты и игра "Динамо" должны кардинально измениться в лучшую сторону. Пока же игра "Динамо" не видится стабильной, и наверняка это тоже припомнили Кудашову.

