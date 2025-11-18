Мнение

Россия семейная: возможно ли обеспечить демографический рост к 2050 году

Артем Здунов — о том, что нужно для многодетности

Артем Здунов , Глава Республики Мордовия, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья"

© Валерия Калугина/ ТАСС

"В своей жизни я жалею только о том, что поздно стала мамой" — такие слова я однажды услышал от женщины, у которой на тот момент в личном плане все было хорошо — муж, маленький ребенок. Но сожаление о том, что семье уже не стать многодетной, было очень сильным.

Переломный момент для России

Вопросы демографии сложны. На мой взгляд, сложнее даже, чем экономические.

Те негативные тенденции, которые были заложены в прошлом веке, продолжаются и в наше время. Важно помнить, что демографические процессы обладают очень большой инерцией. Требуется значительный период, чтобы поменять сложившиеся жизненные стереотипы.

В паспорте нацпроекта "Семья" в списке целевых показателей поставлена задача повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Президент России Владимир Путин назвал обеспечение народосбережения и повышения рождаемости одной из ключевых задач, которые стоят перед правительством.

Социологи РАН отмечают, что сейчас страна переживает переломный момент. Почему? Сегодня в России растет доля тех, кто ассоциирует идеальную семью с многодетной. По данным февральского опроса ВЦИОМ, в идеальных условиях жизни троих детей готовы иметь уже более трети граждан, тогда как в 2017 году таких было 28%. А ориентированы на рождение четырех и более детей, по данным 2025 года, 22% — восемь лет назад таковых было 14%.

Согласно данным Росстата, на начало текущего года в России было 2,65 млн многодетных семей, что составляет почти 11% от общего числа семей с детьми. Это почти на 10% больше, чем в 2024 году. И это вселяет определенный оптимизм — очень осторожный, но тем не менее. Предлагаю поразмышлять, что мы можем сделать, чтобы к 2050 году изменить течение этой ситуации.

Духовность как стратегия развития общества

Здесь важно сказать вот что. Конечно, уровень доходов и жилищные вопросы — это существенные препятствия для появления в семье второго, третьего и последующих детей, но корень демографических проблем гораздо глубже. И лежит он не столько в материальной сфере, сколько в духовной.

Мы все знаем известное выражение: "Семья — ячейка общества". А в труде русского православного философа Ивана Ильина "Путь духовного обновления" цитата звучит немного по-другому: "Семья есть первоначальная, исходная ячейка духовности". И это — ключевой момент. Главную угрозу для семьи философ видел в распространяющемся и крепнущем безбожии и приверженности к материальному. В "эпохи бессовестности, бесчестия, карьеризма и цинизма естество семьи не находит себе больше признания и почета в человеческих сердцах; им не дорожат, его не берегут, его не строят".

А ведь большие, многопоколенные семьи всегда были свойственны для России и народов, которые здесь проживают. И задача национального проекта "Семья" — вернуть моду на эти традиции, поддержать ценности многодетной семьи. Хотя слово "мода" не совсем точное. Важно вернуть нашу молодежь к нашим исконным ценностям, сделать так, чтобы поддержка семей, и в особенности многодетных, была во всех направлениях жизни.

Прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно

Хочу вернуться к тому, с чего начал свое рассуждение, — ко времени. Ведь на то, чтобы семья стать многодетной, нужно именно оно — время. Сложно обзавестись большим количеством детей, если первый ребенок в семье рождается довольно поздно. А именно такой тренд — на отложенное создание семьи в 25–29 лет — и формируется у подавляющего большинства молодых людей в последние десятилетия. Это показывает, например, совместное исследование специалистов Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН и Государственного академического университета гуманитарных наук в студенческой среде. Как следствие — первые дети появляются после 30. Упущено драгоценное время и физические ресурсы родителей.

При этом опросы показывают, что молодые люди высоко оценивают значимость детей в своей жизни. Но! Отмечают, что их рождение требует планирования, достижения стабильности, особенно в материальном плане, возможности распределения времени на учебу и уход за детьми. И это одна из точек для роста.

Именно поэтому молодая ячейка общества, студенческая — ключевая составляющая национального проекта "Семья". Именно нынешние молодые люди — в перспективе многодетные родители. И у них не должно быть страхов и опасений для рождения первого ребенка. Поэтому сейчас в стране все направлено на создание благоприятных условий для совмещения молодыми родителями двух важнейших социальных ролей — трудовой деятельности и родительства.

Что еще важнее: уже с детского возраста у человека должно быть понимание, что семья — это важнейшее, что есть в жизни. А полноценная семья невозможна без детей. Людям с такими взглядами во взрослой жизни будет легко принять решение как о рождении первого ребенка, так и о том, чтобы семья стала многодетной. И начинать закладывать эти ценности важно уже в детском саду, в школе.

Однако среди фактов, вызывающих серьезное опасение, — процент семей, не имеющих детей. Их в России сейчас почти треть. Важно выяснить, в чем причина отказа от родительства, что останавливает семейные пары от рождения детей. Чтобы в дальнейшем взаимодействовать с этой категорией точечно.

Приоритет — семейноцентричность

Демография — это, конечно, не только про нацпроект, а про комплексную политику в этой сфере. Для принятия решения о рождении ребенка для семьи важна уверенность в завтрашнем дне: стабильная работа, конкурентная заработная плата, понимание, что у населенных пунктов, где они живут, есть перспективы развития. Поэтому все, что делается в регионах, должно быть ориентировано на семью.

Определить реально действующие направления нам поможет масштабный опрос. Он уже идет. Задача комиссии Госсовета — выработать формы поддержки, которые реально помогут семьям увереннее принимать решение о рождении детей, и потом направить на их реализацию средства федерального бюджета.

Такие практики у многих регионов уже есть. Это, конечно же, жилищные программы, создание семейной инфраструктуры (детских комнат в образовательных учреждениях, пеленальных помещений в общественных пространствах), внедрение корпоративных программ поддержки семей и многое другое.

Президент РФ поставил перед главами субъектов общую задачу: "С вопросов демографии должен начинаться и заканчиваться рабочий день, потому что это вызов для многих стран мира, в том числе и для России".

Все программы, проекты, которые действуют сейчас в стране и еще будут запущены, должны быть пронизаны темой демографии и семейноцентричности. Все, что связано с созданием рабочих мест, с инфраструктурой для жизни, с комфортным пребыванием семей в отпуске или на работе, с образованием и отдыхом детей, с медициной и здоровым питанием.

Путь, с которого нельзя свернуть

В рамках комиссии Госсовета по направлению "Семья" мы с коллегами из регионов при поддержке секретаря Государственного совета Алексея Дюмина занимаемся детальной проработкой всех аспектов демографической и семейной политики, готовим предложения по совершенствованию программы материнского капитала, расширению доступа к льготной ипотеке, предоставлению адресной помощи многодетным семьям, разработке эффективных инструментов корпоративной демографической политики.

В масштабах истории 25 лет — это немного. Это в среднем одно поколение. Но этого времени нам вполне должно хватить, чтобы укрепить традиционные ценности в обществе, а значит, переломить сложившуюся тенденцию с демографией. Любое будущее творится уже сегодня, и каким оно будет к 2050 году — вопрос к каждому из нас.

