Мнение

Зачистка продолжается: что стоит за отставкой спикера парламента Гагаузии

Игорь Иваненко — о том, как Кишинев берет власть в автономии в свои руки и как это сказывается на СМИ

Дмитрий Константинов © Victor Mogyldea/ Shutterstock/ FOTODOM

Как и ожидалось, 27 ноября Народное собрание Гагаузии приняло отставку председателя регионального парламента Дмитрия Константинова (занимал пост с 2022 года). Сам чиновник объясняет свое решение состоянием здоровья, которое не позволяет справляться с резко возросшими нагрузками на спикера Народного собрания. А ведь деятельность властей автономии на юге Молдавии в последнее время находится под пристальным вниманием официального Кишинева.

При этом заявление о желании Константинова покинуть свой пост прозвучало вскоре после посещения Комрата (административный центр Гагаузии) руководителем Службы информации и безопасности Молдавии Александром Мустяцэ. Примечательно, что глава молдавской спецслужбы впервые в истории посетил парламент автономии, так еще и провел закрытую встречу с депутатами.

Зачем блокируется избрание нового состава Народного собрания

Позднее сообщили, что на той встрече обсуждался вопрос о избрании нового законодательного корпуса Гагаузии. Ведь четырехлетний период деятельности нынешнего состава Народного Собрания истекает как раз в текущем месяце. Однако молдавские власти блокируют проведение выборов, препятствуя формированию Избирательной комиссии Гагаузии.

Дело в том, что в 2023 году региональный парламент принял, как показывают нынешние события, роковое решение о переводе Избиркома на временный порядок функционирования. Годом позже Апелляционная палата Комрата признала такой вердикт незаконным. И пока этот вопрос ожидает рассмотрения Верховным судом Молдавии, тяжба вокруг принципов функционирования гагаузского избиркома используется для оттягивания выборов нового состава народного представительства. Это выгодно режиму Санду, так как он за это время подготовит абсолютно лояльных себе кандидатов в депутаты (нынешние подчинились вынужденно, можно предположить, в силу бизнес-интересов), а также возьмет под свой контроль региональный избирком.

На заседании 27 ноября Народное собрание назначило очередные парламентские выборы в автономии на 22 марта 2026 года. Тем не менее, очевидно, пройдут они лишь при доброй воле республиканских властей.

Читайте также

Санду обезглавливает Гагаузию, ожидая приближение российско-украинского фронта

Таким образом, "пророссийская автономия", как часто именуют Гагаузию в Кишиневе, оказалась в очень уязвимом положении. С августа текущего года под стражу взята башкан (глава) автономии Евгения Гуцул, кишиневский суд по обвинению в незаконном финансировании политической партии приговорил ее к семи годам лишения свободы. Теперь ушел в отставку глава законодательной ветви власти региона Константинов. Легитимность же Народного собрания под вопросом в связи с истечением срока его полномочий, а перспективы проведения новых выборов депутатов туманны.

Прозападные власти, правящие ныне в Кишиневе, не скрывают, что намерены воспользоваться сложившейся обстановкой для приведения "слишком самостоятельного" автономно-территориального образования к большей покорности.

"Зачистка" Гагаузии и централизация Молдавии

Так, председатель комиссии по национальной безопасности парламента Молдавии Лилиан Карп прямо говорит, "что все будет контролироваться из Кишинева, включая избирательные процессы". По его мнению, Избирательная комиссия Гагаузии должна быть интегрирована в Центральную избирательную комиссию республики. Благодаря этому, конечно, последняя получит возможность напрямую вмешиваться в выборы органов публичной власти Гагаузской автономии.

Карпу вторит глава представительства правительства Молдавии в Гагаузии Сергей Чернев. Он полагает, что Кишиневу стоит подумать над введением временного управления в автономии для "наведения порядка", что может занять "месяцы, даже, возможно, полтора — два года".

Тем временем, лишившись своих первых лиц, политическая система Гагаузии стремительно теряет устойчивость. 26 ноября был уволен исполнительный директор компании "Телерадио Гагаузии" Василий Дерменжи. Это произошло после весьма неожиданного единогласного осуждения работы этого органа комиссией по СМИ Народного собрания.

Региональная телерадиокомпания ранее неоднократно подвергалась санкциям со стороны аудиовизуальных органов Молдавии. На нее неоднократно накладывали санкции за ретрансляцию телепередач, запрещенных к показу прозападным режимом в Молдавии, а в середине сентября оштрафовали "за оскорбление чувств людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией". В итоге Совет по телевидению и радио Молдавии обвинил гагаузский медиахолдинг в создании "угрозы национальной безопасности".

Башкан и Народное собрание в этом конфликте неизменно поддерживали "Телерадио Гагаузии", но после того, как автономия была обезглавлена, информационный рупор региона защиту утратил.

Дальнейшую траекторию политики центральных властей Молдавии демонстрируют и параметры проекта государственного бюджета на 2026 год. В Комрате сейчас оживленно обсуждают уменьшение трансфертов для автономного региона на изучение языков национальных меньшинств — с 35 млн ($2,1 млн) до 30,7 млн леев ($1,8 млн). Такой 12-процентный секвестр обусловлен не только финансовыми проблемами Молдавии, чей государственный долг стремительно растет и достиг исторического максимума. Та же Майя Санду неоднократно пеняла русскоязычным гагаузам на плохое знание государственного (румынского) языка. Видимо, таким образом официальный Кишинев решил перейти к более жестким мерам для побуждения "пророссийского анклава" к изучению языка титульной нации (с точки зрения Санду, молдаване — этническая группа румын).

Читайте также

"Это другое": глава ЦИК Молдавии оправдала европейское вмешательство в выборы

Кстати, в последнее время фирменным почерком режима Санду очевидно становится стремление к централизации различных сфер общественной жизни, что как бы противоречит проевропейским лозунгам. На днях министр просвещения Молдавии Дан Перчун сообщил о планах по переподчинению своему ведомству районных управлений образования. В настоящее время эти органы, под контроль которых входит большинство общеобразовательных школ, находятся в ведении органов местного самоуправления.

Вчера же парламент Молдавии в первом чтении поддержал законопроект, расширяющий полномочия президента в вопросе назначения и отставки руководства Национального банка. И это в государстве, конституцией которого официально установлена парламентская форма правления.

Продолжательница одной линии

Признаться, с точки зрения исторической логики ничего уникального в такой централизации нынешней Молдавской республики я не вижу. Так уже было, когда в парламенте возникло монобольшинство Партии коммунистов Республики Молдова (2001 год) во главе с Владимиром Ворониным. Эта политическая сила так же, как и правящая сегодня Партия действия и солидарности, контролировала все ветви власти и стремилась влиять на разные сферы общественной жизни.

Вопреки своим предвыборным лозунгам начала нулевых годов по сближению с Россией Воронин, подобно нынешней главе Молдавии, взял внешнеполитический курс на евроинтеграцию, вплоть до вступления в ЕС. Правда, за что и поплатился бесславным отстранением от власти прозападными силами в 2009 году.

Кишинев тогда сумел добиться отставки неугодного башкана Дмитрия Кройтора, возбудил ряд уголовных дел против избранного в пику партии главы автономии Михаила Формузала. Воронин, по сути, провоцировал раскол в Народном собрании, неоднократно заявлял, что в автономно-территориальном образовании царит коррупция. А кроме того, проталкивал непопулярную среди гагаузов административно-территориальную реформу, форсированную приватизацию местных компаний, потворствовал весьма вольному распоряжению шедшей гагаузам гуманитарной помощью из России и Турции.

Читайте также

Раскол Молдавии и обострение русофобии: что отражает закрытие Русского дома

Разочарование гагаузов в партии Воронина во многом предопределило ее падение. Если в 2001 году компартию поддержали более 80% избирателей автономного региона, то четыре года спустя — только 30%.

Таким образом, не только сегодняшняя геополитическая повестка в Кишиневе влияет на взаимоотношения молдавских властей с "национальными окраинами". Сама по себе идея подобного создания в Бессарабии централизованного национального государства приживается с большим трудом. Сумевшая обрести свою государственность Гагаузия, как и дружественное ей Приднестровье, стремится не только к культурно-языковой автономии, но и к экономической самостоятельности, участию в определении общей гуманитарной политики. Вот только сформировавшаяся в Республике Молдова этнократия блокирует эти устремления русскоязычных регионов.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru