В "Спартаке" нет баланса по составу, в "Динамо" устроили встряску

Леонид Вайсфельд — о первой части сезона в Континентальной хоккейной лиге

Хоккеисты "Спартака" © Арина Антонова/ ТАСС

В двух из трех столичных клубов ("Динамо" и "Спартаке") по ходу сезона произвели тренерские перестановки. С "Динамо" в этом плане все понятно — там была встряска (главный тренер Алексей Кудашов покинул "Динамо", о чем было объявлено 17 ноября — прим. ТАСС). Что касается "Спартака", то там видны явные проблемы с обороной. Я не знаю, по каким соображениям в клубе убрали Алексея Ковалева (бывший тренер "Спартака" — прим. ТАСС), потому что как раз с атакой у "Спартака" было все хорошо. Все ждут, что ситуацию может спасти вратарь Александр Георгиев, но пока нельзя сказать, что он как-то изменил команду в плане игры сзади. Я не скажу, что в последние два сезона оборона была слабым местом "Спартака". Когда там работал Игорь Уланов, у команды была очень хорошая оборона и меньшинство хорошо работало. В моем понимании, у "Спартака" не так сбалансирован состав. Не в том плане, что там набрали не тех игроков, а просто нет баланса в игре между атакой и обороной. В этом-то и есть проблема.

ЦСКА же для меня в плане игры вообще загадка. Я уже говорил, что команда на предсезонке мощно выглядела, и еще удивлялся тому, как Игорю Никитину за две недели удалось создать команду, а потом почему-то все развалилось. Если смотреть со стороны, я не вижу у ЦСКА по игре каких-то явных проблем, и, возможно, они находятся где-то на глубине. Немного удивляет ситуация с Даниэлем Спронгом (самый результативный игрок армейцев пропустил последние четыре матча, в октябре пару выездных игр — прим. ТАСС), которого, видимо, воспитывают. Это, конечно, странно. Никитин говорил, что в ЦСКА нет командной игры. Это все равно что сказать, что по самоотдаче к игрокам нет претензий. Это такая общая фраза, которая, на самом деле, не отражает положения дел.

Учитывая игру ЦСКА и СКА, которые сейчас борются за попадание в плей-офф, можно было задуматься там над сменой тренеров. Но, думаю, они слишком авторитетные, чтобы их менять (главным тренером СКА является Игорь Ларионов — прим. ТАСС). Убирать помощников главных тренеров, как в "Спартаке", не стали, потому что в обоих клубах все по-разному устроено. Где-то можно без главного тренера поменять его ассистентов, а где-то нет. То есть я бы сказал так, что где-то это можно просто сделать, а где-то так не получится.

​Гру мог быть выхолощенным и уставшим в Челябинске

Скептически относиться к лидерству на Западе "Северстали", как я думаю, не стоит. В этом году "Северсталь" существенно улучшила свою игру, у команды стало меньше авантюрных решений. Они, конечно, еще есть, но там стали больше заточены на результат. Не исключено, что "Северстали" в плей-офф будет удобней соперник с иной манерой игры, нежели "Спартак", который в этом плане схож с ними ("Спартак" в последних двух сезонах обыгрывал "Северсталь" в первом раунде плей-офф — прим. ТАСС). Но это все предположения. Говоря о действующем чемпионе "Локомотиве", стили игры Никитина и Боба Хартли схожи. Другой вопрос, как кажется, хочешь не хочешь, но игроки могли расслабиться в плане психологии. Они так долго шли к этой цели, достигли ее. Мы недавно наблюдали то же самое с ЦСКА.

Финалист прошлого сезона "Трактор" тоже был бы в лидерах (команда находится на шестом месте в Восточной конференции — прим. ТАСС), но там слишком большая турбулентность, касающаяся вратарей, тренеров и т.д. На игре команды стопроцентно отразились перестановки в тренерском штабе. Бенуа Гру (главный тренер покинул "Трактор" 17 ноября — прим. ТАСС) все ругают за то, что он бросил команду, но мне кажется, он действительно тогда уже выглядел каким-то выхолощенным. Он сам честно признал, что устал, и на скамейке у него был такой уставший вид. И как кажется, он поступил честно. Не знаю, почему на него ополчились. Мы не знаем, какая у него ситуация в семье, что у него в голове было в этот момент. Причины могли быть не связаны ни с "Трактором", ни с хоккеем, что-то личное. Я хочу сказать, что такие проблемы могли быть и у российского тренера, не только у иностранного.

Зачем Кузнецова брали в "Металлург"

Учитывая нынешнее положение вещей, вполне может быть, что продолжится спад и у команды "Шанхай Дрэгонс". Тут, конечно, важный вопрос, как она готовилась к сезону, учитывая, что команда собралась за считаные недели до его старта. Я все время говорю, что канадцы собирают команду перед чемпионатом мира, приезжают туда, выигрывают его и уезжают. Судя по всему, такой подход имеет право на жизнь, но в краткосрочных турнирах. В чем мы и убедились, когда "Шанхай" собрался и начал фантастически играть. Но на длинную дистанцию, как я могу предполагать, такой подход не работает. Что будет дальше, зависит от тренера. Теоретически через игры форму набрать можно, но что-то у команды этот процесс затянулся.

Говорят, что главный тренер "Шанхая" Жерар Галлан уехал домой и что ему стоило в паузу остаться в России, чтобы поработать с командой. Дело в том, что такие тренеры, как он, работавшие в НХЛ, так сильно не погружены в тренировочный процесс. Скорее, этим занимаются его помощники. Другой вопрос, присутствие главного тренера дает какой-то эффект. Галлан там находится, и люди по-другому работают. А так я сомневаюсь, что и в том же "Вегасе" он занимался той же функциональной подготовкой.

Приход Владимира Ткачева в "Металлург" — очень серьезный фактор. Его можно сравнить с тем, что в пазле было недостающее звено и теперь его нашли. Лучший бомбардир лиги априори меняет любую команду. Что касается "Магнитки", вот она как раз очень сбалансированная команда. Единственное, я так думаю, в плей-офф, если она попадет под какую-то физически мощную команду, которая находится в хорошей физической форме, то у нее могут быть проблемы. А так, на сегодняшний день "Металлург" выглядит предпочтительней других.

Не знаю, чем руководствовались, когда в "Металлург" приглашали Евгения Кузнецова, и чья вообще это была инициатива. Я не очень уверен, что это было по инициативе главного тренера Андрея Разина. Но мне кажется, дело в том, что в клубе не совсем правильно оценили его нынешнее состояние либо там решили, что с учетом небольших денег, которые платятся ему, его подтянут к плей-офф. Он большой мастер и в плей-офф им поможет. Возможно, в клубе именно так мыслят. Я думаю, в этом как раз логика есть.

