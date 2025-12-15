Мнение

Кубок Первого канала по хоккею: еще турнир или уже шоу?

Рустам Шарафутдинов — о будущем соревнования

Для меня Кубок Первого канала во все времена — это тот же турнир на призы газеты "Известия", первый из которых я посмотрел в 1994 году. С той поры у этого соревнования несколько раз менялось название, но традиция проводить турнир среди сборных в декабре все равно связана с "Известиями" и неизменным талисманом в виде снеговика. Отсутствие сборных из Европы сильно повлияло на соревновательный уровень турнира. В этом году лично я ожидал, что хозяевам Кубка Первого канала дадут бой белорусы. Поскольку мне казалось, что и минское "Динамо", базовый клуб сборной, на пике формы, неплохо выглядят и белорусские игроки остальных клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Но стоит признать, что со стороны россиян никакой недооценки соперника не было. Главный тренер "России 25" Роман Ротенберг признавал, что одна из тренировок команды, как и год назад, проходила порядка 3 ч.

Стремление выиграть турнир, не так важно, в каком он формате, у хозяев остается. И даже на матч с командой Казахстана тренерский штаб состав менять не стал. Со стороны это выглядело немного странно, учитывая, что состав у команды Казахстана неосновной. Жаль, что не получил возможность дебютировать, к примеру, 18-летний Александр Жаровский. С ним я разговаривал перед турниром. Парень держался скромно, искрометными фразами, в отличие от другого дебютанта, Егора Сурина, не сыпал. Но его возможности в хоккее хорошо известны, учитывая, что сейчас он лучший снайпер "Салавата Юлаева". И когда, как не сейчас, его проверить на таком уровне? Правда, Ротенберг объяснил отсутствие ротации тем, что не все игроки были здоровы, а за результат он по-прежнему волновался.

В прошлые времена от турнира в декабре я ждал именно победы нашей команды. После февраля 2022 года такое ожидание изменилось. Почему — ответ очевиден: итоги соревнований, кто бы что ни говорил, сейчас можно предсказать заранее. Даже несмотря на то, что в первом турнире после санкций победили именно белорусы. Это ни в коем случае не осуждение кого-либо, таковы обстоятельства. В предыдущие годы организаторы звали на турнир сборную Китая, но та не решилась участвовать в нем, чтобы не давать повода для осуждения со стороны хоккейной общественности. Да и вряд ли китайцы (настоящие, а не натурализованные североамериканцы из "Куньлуня") подняли бы соревновательный уровень турнира. Интересный опыт был год назад со сборной мира, составленной из легионеров КХЛ. Но много кто из иностранцев приезжал в Санкт-Петербург именно потусить, тем более если за это еще и платят.

​Кто приедет после Сигала

В итоге с каждым годом при нынешнем положении вещей Кубок Первого канала все больше стал превращаться в хоккейный фестиваль. В этом году помимо хоккея 3х3 можно было увидеть детский турнир, мастер-шоу с участием игроков команд-участников. В регионах на это ходят — турнир 3х3 проходил при аншлаге.

Наверняка организаторы придумают что-то еще в рамках этого фестиваля. Тем более неплохо получилось и с приходом на хоккей Стивена Сигала и обладателя "Оскара" Стивена Мао. Последнего мало кто знает в России, в отличие от Сигала, фильмы с которым я сам смотрел, когда еще в ходу были видеомагнитофоны.. При этом оказалось, что Сигал не первый раз на хоккее. Кинозвезда, которая была популярна в 1990-х годах, присутствовал и на церемонии введения очередных членов в Зал отечественной хоккейной славы, и на матче с белорусами, и в раздевалке российской команды, где ему вручили подарок в виде форменного свитера. Насколько ему это понравилось, понять сложно — было такое впечатление, что он постоянно находился внутри себя.

Будет интересно посмотреть, кто из VIP-персон приедет на Кубок Первого канала в следующем году. Это будет поинтереснее спортивного результата, который, я уверен, будет известен и через год, и через два, пока нас не вернут на международную арену. Да и вообще стоит задаться вопросом, остается ли Кубок Первого канала турниром сборных или больше превращается в шоу. Потому что результат, как уже сказано выше, предсказуем.

