Панды едут домой: пойдет ли премьер Японии на политическое харакири ради медведей из КНР

Андрей Кириллов — о том, почему возвращение Сяосяо и Лэйлэй на родину — это плохой признак

Муниципальные власти Токио 15 декабря опубликовали огорчительную для многих японцев новость: пока еще обитающие в столичном зоопарке Уэно большие панды Сяосяо ("Просветленный") и Лэйлэй ("Бутончик") будут возвращены в Китай в конце января 2026 года. Увы, но ничего не поделаешь — истекает срок аренды пары симпатичных черно-белых медведей, радовавших больших и маленьких посетителей зоопарка.

"Мы уже обратились к китайской стороне с просьбой о приезде новых животных", — попробовали успокоить соотечественников токийские власти.

Однако японское агентство Киодо безапелляционно тут же сообщило, что Япония вообще останется без китайских панд для своих зоопарков из-за обострения отношений с КНР.

Послевоенный символ

Большие панды появились в Японии в 1972 году, когда были нормализованы дипломатические отношения между двумя странами. Процесс послевоенного китайско-японского урегулирования был кране трудным, а панды — неформальный символ Китая — послужили пушистым знаком примирения двух азиатских держав.

Если посчитать всех бамбуковых медведей, привезенных с тех пор из КНР и родившихся в Японии, то островное государство приняло более трех десятков панд.

Однако летом 2025 года в Китай уже вернулись четыре панды из парка развлечений Adventure World в префектуре Вакаяма. На сегодняшний день на территории Японии их осталось две.

Вряд ли — значит "нет"

Журналисты, в том числе и в Пекине, немедленно подняли тему новой "командировки" в Токио бамбуковых медведей (этих же или других особей). "Это возможно или нет?" — задал вопрос иностранный журналист на брифинге МИД КНР. Представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь, в общем-то, уклонился от прямого ответа, посоветовав "обратиться к соответствующим китайским властям".

И вот словно могла бы у японцев замаячить надежда на положительное решение вопроса. Однако агентство Синьхуа развеяло ее, опубликовав ответ на свой запрос к тем самым соответствующим органам по делам больших панд. Там уточнялось, что Япония действительно обратилась к Китаю с просьбой взять в аренду новых питомцев, "но достичь этой цели пока невозможно". Так что, сделало вывод информационное агентство КНР, в самом ближайшем будущем Япония и впрямь столкнется с тем, что впервые более чем за полвека в стране не будет панд.

Оговорка "пока невозможно", видимо, означает, что японскому премьеру пришлось бы ради пары панд покаяться в своих ошибочных высказываниях и действиях. А судя по выступлениям Санаэ Такаити в последнее время и вообще по ее политическому профайлу, прихожу к выводу: это вряд ли.

Предыстория

Нынешнее обострение отношений Японии и Китая началось как раз после ее высказываний. Недавно вступившая в должность главы японского правительства Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу" Японии и это может вынудить ее воспользоваться "правом на коллективную самооборону".

Это не было каким-то случайным или не совсем удачным высказыванием.

Такаити представляет набирающее силу движение национального самоусиления в Японии, за ней стоят миллионы избирателей, которые придерживаются очень правых взглядов (в частности, одобряют курс на наращивание военной мощи страны). Отказаться от своих слов значит для Такаити не просто, как говорится, "потерять лицо". Нет. Это было бы политическое харакири.

Высказывание японского премьера вызвало резкую реакцию в Китае. Официальный Пекин сразу же направил Токио соответствующую ноту. МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию, заявив, что это "небезопасно". Сами китайцы стали патриотично отказываться от забронированных билетов на архипелаг (причем авиакомпании КНР столь же патриотично вернули им потраченные деньги). Китай прекратил покупать японские морепродукты. Косяком пошли отказы не только от гастролей художественных коллективов и модных исполнителей, но и от важных политических встреч, вплоть до отмененного рандеву глав правительств двух стран.

В общем, у меня сложилось впечатление, что волна возмущения действительно охватила весь Китай — от военных до детишек в детских садах, скандировавших антияпонские лозунги.

Понятно, что на этом фоне новость про возвращающихся из Японии на родину панд немедленно встала в топы интернета. На данный момент китайская платформа коротких видео и соцсетей Weibo содержит уже более миллиона постов с упоминанием Сяосяо и Лэйлэй.

Дипломатический инструмент и орудие пропаганды

Как средство показать дружеское расположение или, наоборот, подчеркнуть недовольство политикой другой страны панды применялись многократно.

Вот и США совсем недавно тоже были без милых посланцев китайского благорасположения. Но стоило дипломатическому барометру качнуться в сторону потепления — и бамбуковые медведи вновь с великим почетом отправились в путешествие за океан.

Прописавшиеся в Московском зоопарке милейшие Диндин ("Капель") и Жуи ("Благополучие") тоже некогда (в 2019 году) приехали как послы дружбы и сотрудничества Китая и России. Напомню, 30 августа 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что впервые в истории России в нашем зоопарке родился детеныш большой панды (назвали Катюшй). На мой взгляд, это несколько символично.

В прошлом веке не смогли добиться аналогичного результата. В 1959 году в столицу СССР прибыл бамбуковый медведь — самец Аньань. В 1966 году в зоопарк обратилось Лондонское зоологическое общество с предложением спарить Аньаня с самкой по кличке Чичи из столичного зоопарка Великобритании. После переговоров на уровне правительств и заключения договора в марте 1966 года Чичи прилетела в Москву… Но ничего из этой затеи не вышло.

Должно быть, климат в международных отношениях без малого 60 лет назад был неподходящий. Панды — они такие: не говорят, но все чувствуют.

Наступит ли новое "просветление" в китайско-японских отношениях и появятся ли там "бутоны" взаимопонимания? Пока как-то сомнительно.

