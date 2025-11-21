Мнение

Если завтра война: между Китаем и Японией неспокойно

Андрей Кириллов — о том, был ли ожидаем нынешний виток напряженности между двумя азиатскими государствами и к чему он ведет

© Maxim Shemetov-Pool/ Getty Images

"Если сражение начнется сегодня ночью, товарищи, вы готовы?" — такой боевой рэп появился на официальном сайте Южного флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Видео под эту шокирующую речевку подогнали соответствующее: едва подсвеченные в ночной темени морские пехотинцы с полной боевой выкладкой и маскировочным гримом совершают довольно угрожающие движения. Демонстрируя тем самым, очевидно, полную готовность перейти от слов к делу.

Южный флот НОАК вроде как самый дальний от Японских островов. Зато он близок к Тайваню. Но речитатив явно адресован отнюдь не соотечественникам с самого большого китайского острова, который с 1949 года управляется собственной администрацией.

Гнев Китая вызвало заявление нового японского премьера Санаэ Такаити, сделанное в ходе парламентских дебатов, — о том, что возможный военный кризис в Тайваньском проливе будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону".

Оговорка или провокация?

Правда, не уточнила она (хотя догадки и есть) — коллективную с кем и вообще почему Япония готовится столь воинственно реагировать на внутрикитайские, как это постоянно подчеркивают в Пекине, дела вокруг Тайваня.

Последовало резкое представление МИД КНР, а генеральный консул в Осаке Сюэ Цзянь на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) даже пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру. И хоть столь недипломатичная запись была удалена самим автором, но она успела вызвать волну негодования теперь уже в Японии (особенно националистических кругах).

И пошло-поехало.

В китайских соцсетях ныне разошелся анимированный сюжет от армейского интернет-издания Zhongguojunhao (известно также как China Bugle). На нем карикатурная карлица, лицом похожая на премьер-министра Японии Санаэ Такаити, идет с бомбой по форштевню утлого парусника. Бомба взрывается у нее в руках, и мультяшная дама летит в тартарары.

Антияпонскую тему иносказательно поддержал и Северный флот НОАК. На его сайте крутят клип с китайскими кораблями, которые ведут огонь из всех орудий; реактивными самолетами, которые пускают ракеты; танками и прочей бронетехникой — и все это под солдатскую песню "А мне мама всегда говорила: пусть приходят враги — померяемся с ними силами!".

Отношения между Китаем и Японией дружественными вообще никак не назовешь, и дипломатические стычки между Пекином и Токио, сопровождаемые взаимными нотами протеста, тоже не редкость. Но вот такое смещение давней вражды в военную плоскость, да еще с вопросом "Готов ли ты выполнить приказ о выступлении?", говорит о новом серьезном обострении.

Это подтверждают и отклики китайских пользователей, которые наперебой пишут: "Всем сердцем поддерживаем вас, боевые товарищи". Правда, есть и сомневающиеся, которые предлагают сначала добиться полного технического превосходства и выяснять отношения на экономическом поле. Но таковых, по моим наблюдениям, меньшинство.

Китай накрыла высокая патриотическая волна.

Обострение продолжается

МИД КНР на фоне скандала предостерег китайцев от поездок в Японию. Уже свыше 540 тыс. китайских граждан аннулировали заказы авиабилетов в японские города. Поддержав эту патриотическую акцию, национальные авиакомпании вернули клиентам потраченные деньги.

Министерство образования КНР предупредило китайскую молодежь о рисках обучения в Японии и призвало тщательно взвесить планы. "В последнее время общественная безопасность в Японии нестабильна, участились преступления против китайских граждан. Ситуация с безопасностью и среда для обучения неблагоприятны, риски для китайских граждан в Японии возросли", — говорится в заявлении ведомства, распространенном Центральным телевидением Китая CCTV.

Азиатские небратья Немного в мире стран, столь близких в культурном отношении, как Китай и Япония. Исторически японцы, особенно во времена китайской династии Тан (618–907), позаимствовали многие цивилизационные достижения Древнего Китая — в том числе иероглифику, китайскую версию буддизма, конфуцианские основы государственного устройства, старинную дворцовую музыку и церемонную одежду придворных. По образцу тогдашней китайской столицы Чанъань (ныне — Сиань) построили свою древнюю столицу — современный Киото. Японская чайная церемония тоже исходит из Китая, как, впрочем, и знаменитые самурайские мечи. И много еще чего. При этом японские пираты нещадно грабили китайские торговые суда и совершали разбойные нападения на побережье соседей. В 1894–1895 годах разразилась японо-китайская война, в которой раздираемая внутренними противоречиями Цинская империя потерпела поражение. Одновременно обрушились и китайские реформы, которые затевались по японскому образцу. Возможно, это был единственный случай, когда китайцы пытались что-то перенять у своих островных соседей. Но не сложилось. Потом была война 1937–1945 годов, которую в КНР называют Войной сопротивления китайского народа японской агрессии. Японская императорская армия применяла химическое и бактериологическое оружие, совершив на китайской территории множество военных преступлений. Так что не удивительно, что в Китае главный кинематографический враг — японцы. А современные китайцы, в том числе и дети, даже отрабатывают на одетых в японскую форму манекенах приемы рукопашного боя. Показать еще

Кто за Такаити?

Некоторые обозреватели высказывают мнение, что столь опрометчивое заявление Такаити вызвано тем, что она, мол, первая женщина на посту премьер-министра и ей нужно показать японским мужчинам, какая она "крутая". На мой взгляд, если гендерная принадлежность этой неизменно улыбчивой дамы и играет какую-то роль в ее политической ориентации, то не столь уж большую.

В Японии на протяжении уже довольно продолжительного периода весьма заметен подъем националистических настроений. Они же непременно сопровождаются не столько любовью к кимоно, традиционной обуви гэта и горе Фудзияма, сколько усилением милитаризма. Японцев правых взглядов раздражает и американское присутствие — эта тяжкая и, прямо скажем, позорная вассальная зависимость. Нервирует их и Россия — из-за вечно муссируемой проблемы "северных территорий", из-за того, что не побоялась выступить против коллективного Запада, то есть показала себя настоящей великой державой, суверенной в своих решениях и действиях.

Но больше всего, на мой взгляд, в этом обострении национального комплекса неполноценности японцев раздражает именно Китай. Он, помимо упрочения государственной суверенности (а скорее, благодаря ей), своими же усилиями превращается в великую экономическую державу, тесня японский бизнес на его вроде бы давно освоенных угодьях — в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Западной Европе. И даже президент США Дональд Трамп не проломил великую стену китайской упертости, пойдя на недавнем саммите АТЭС в южнокорейском Пусане на примирение с председателем КНР Си Цзиньпином.

Вот на эту раздраженную внутреннюю аудиторию и ориентируется совсем недавно оказавшаяся в кресле главы Японии Такаити. Рейтинг одобрения правительства, кстати, подрос за месяц с момента его формирования — почти до 70%, по данным Kyodo. При этом большинство респондентов одобряют намерение Такаити увеличить расходы на оборону. А вот с Китаем обострять отношения японцам не очень хочется — мнения здесь делятся примерно пополам — 44,2% к 48,8% (хотя все же с небольшим перевесом в пользу "группы поддержки").

Опасаясь, что снижение туристического потока из Китая ударит по всей японской туротрасли, власти очевидно хотели бы спустить ситуацию на тормозах. Но тут уже начинает работать инерция разогретого общественного мнения. Немало политиков, следуя за толпой, призывают дать жесткий ответ на слова китайского консула Сюэ Цзяня вплоть до выдворения дипломата из страны. Об этом сообщило японское общественное телевидение (NHK).

Прошла и информация, что, мол, японские военные пообещали с помощью некой электронной суперпушки разрушить электромагнитную катапульту новейшего китайского авианосца "Фуцзянь". Но, кроме насмешек, в китайской блогосфере это ничего более не вызвало.

Руки в карманах

Если глава японского правительства хотела побольнее задеть китайскую сторону, то она действовала абсолютно точно. Тайваньская проблема и военное усиление Японии — два крайне чувствительных для Китая вопроса. Неудивительно, что, приехав в Пекин (то ли для улаживания напряженной ситуации, то ли просто на разведку), глава департамента Азии и Океании МИД Японии Масааки Канаи встретил не просто холодный, а ледяной прием.

Директор департамента Азии МИД КНР Лю Цзинсун после непродолжительной беседы мало того что отказался от обычного итогового рукопожатия, но и демонстративно спрятал руки в карманы брюк. Правда, дипломат объяснил это холодной погодой… Китайские же блогеры шутят, что он спрятал руки, чтобы не пустить в ход кулаки. А чтобы донести нужный месседж до публики, Лю Цзинсун прямо ответил на вопрос репортера, что недоволен переговорами, и атмосферу в двусторонних отношениях охарактеризовал как "серьезную".

Что дальше?

Пекин подтвердил 20 ноября отказ от проведения трехсторонней встречи министров культуры с участием Японии и Южной Кореи. Как заявила представитель МИД КНР Мао Нин, "условия для проведения соответствующих встреч в настоящее время отсутствуют". Это касается, по ее словам, и возможности контактов премьера Госсовета КНР с японским премьером на полях саммита G20 в ЮАР (21–22 ноября). При этом дипломат указала, что недавние заявления лидера Японии Такаити в контексте тайваньского вопроса "задели чувства китайского народа" и "подорвали основу" для сотрудничества.

Пекин также уведомил Токио, что приостановит импорт японских морепродуктов, сообщило агентство Киодо. И это после того, как китайские потребители только-только получили первую партию тамошнего гребешка — ранее КНР ограничила импорт японских морепродуктов из-за сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1".

Отвечая на вопрос западного корреспондента на брифинге, Мао Нин уточнила: если Япония будет совершать ошибку за ошибкой, "Китай примет серьезные и решительные контрмеры".

То есть ситуация уже приобрела вполне себе экономические последствия, которые угрожают усугубиться.

Так как там на границе?

Вообще мне вся эта ситуация напомнила массовые антияпонские протесты в китайских городах в августе — сентябре 2012 года. Тогда японское правительство "приобрело" у неких частных японских лиц права на спорные острова Дяоюйдао (Сенкаку), как бы утвердив тем самым свои права на эти необитаемые скалы в Восточно-Китайском море.

Я не без интереса наблюдал в Шанхае, как тамошнее японское генконсульство за какой-то час под градом яиц, бросаемых местными студентами, превратилось из белоснежного в грязно-желтое. В Пекине дело дошло до погромов ресторанов японской кухни, а владельцы автомобилей японских марок наклеивали на свои авто плакатики: "Машина у меня японская, но сердцем я китаец". Иногда помогало. А вот автомобиль оператора одного российского телеканала разгневанные молодые люди отделали так, что транспортное средство пришлось списать в утиль.

И в этот раз китайское правительство вспомнило о Дяоюйдао, направив в прилегающие к архипелагу воды патрульные корабли. Хоть сухопутной границы у Китая с Японией нет, но пограничная проблема — в наличии.

Пока же антияпонский негатив населения изливается преимущественно в соцсетях, но я пишу свой материал в пятницу — 21 ноября — днем, кто знает, что может случиться в предстоящие чжаомо (то есть выходные)?

