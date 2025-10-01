Мнение

TikTok, DeepSeek и Лабубу — мягкая сила: почему Китай готов ею делиться

Андрей Кириллов — о том, как китайско-американские отношения оказались подвешены на сделке с покупкой популярного сервиса коротких видео

© REUTERS/ Daniel Cole

TikTok — близкий родственник куклы Лабубу, такой же креативный китайский продукт, приносящий миллиарды долларов. Почему же КНР готова с ним расстаться?

Указ подписан, но…

Президент США Дональд Трамп подписал 25 сентября исполнительный указ об утверждении сделки, согласно которой работа китайского сервиса TikTok в Соединенных Штатах перейдет под контроль американского бизнеса.

За 10 дней до этого представители Китая и США провели переговоры в Мадриде, достигнув базового консенсуса по урегулированию вопроса с TikTok. Затем американский президент созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайское телевидение лаконично сообщило, что лидеры провели телефонный разговор, чтобы обменяться "откровенными и углубленными" мнениями о китайско-американских отношениях и вопросах, представляющих взаимный интерес, а также выработать стратегические ориентиры для стабильного развития взаимодействия на следующем этапе. Однако из сообщений американских СМИ явствует, что Трамп именно что ставил цель получить согласие главы китайского государства на сделку по TikTok.

На встрече с прессой по итогам разговора Трамп сначала похвастался, что работа по приобретению сервиса уже началась, и лишь затем упомянул возможность скорого общения с Си Цзиньпином на саммите АТЭС, а также объявил о своем предстоящем визите в КНР и о возможном ответном визите китайского лидера.

Си между тем затронул вопрос сделки в телефонном разговоре лишь косвенно, как бы между прочим выразив удовлетворение тем, что компании "хорошо справляются с коммерческими переговорами на основе соблюдения рыночных правил и находят решения, которые соответствуют китайским законам и нормативным актам и уравновешивают их интересы". Министерство коммерции КНР почти дословно воспроизвело его слова, одобрив от имени китайского правительства ход переговоров и выразив надежду на их благоприятный результат.

Фактически Си Цзиньпин, в отличие от Трампа, указал на частный, негосударственный характер готовящейся сделки. Мол, забота властей — не торговать на рынке, а поддерживать на нем порядок, не забывая про содействие "балансу интересов". То есть о своем бизнесе в любом случае КНР заботится.

Читайте также

О чем торговались Трамп и Си Цзиньпин

Опираясь на эту державную поддержку, китайская ByteDance продолжает бороться за свои коммерческие интересы. И небезуспешно. Трамп поначалу определил цену сделки в $14 млрд, а долю китайцев в активах — менее чем в 20%. Сейчас, по сведениям Bloomberg, материнская компания, "скорее всего, получит около половины прибыли от работы платформы в США, даже после того, как продаст контрольный пакет акций американским инвесторам в рамках сделки, организованной президентом Дональдом Трампом".

Подождем, однако, окончания переговоров. От них, получается, теперь в некоторой степени зависит и обозримое будущее китайско-американских отношений. Уж больно рьяно взялся за это дело сам президент США.

Кто в деле?

Но почему Трамп так заинтересован в сделке? Напомню, что закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность соцсети на территории Соединенных Штатов, был подписан Джо Байденом в 2024 году, на излете его президентства. Как и во многих других случаях, связанных с китайским бизнесом в США, рестрикции против сервиса объяснялись соображениями национальной безопасности.

Напротив, Трамп говаривал, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей якобы поспособствовали его победе на президентских выборах. И после своей инаугурации 20 января 2025 года подписал распоряжение, которое отложило блокировку TikTok в США, а потом несколько раз продлевал отсрочку. Сейчас блокировка соцсети в США перенесена на 16 декабря.

В нынешнем указе отмечается, что приложением TikTok в США будет управлять новая совместная компания, базирующаяся в Соединенных Штатах, при этом "крупнейшую долю и контроль" в ней непременно получат американские граждане. За исключением доли, которая отводится китайской ByteDance, остальное предполагается передать "определенным инвесторам". Каким именно, не уточняется. Компанией должен будет управлять совет директоров в соответствии с правилами, "которые обеспечат надлежащую защиту информации американцев" и безопасность США.

Впрочем, инвесторы, готовые вложиться в приобретение сервиса, уже определились. Сам же Трамп в интервью Fox News и рассказал, что в сделке могут поучаствовать медиамагнат Руперт Мердок и его сын Лахлан, а также "еще пара человек, действительно замечательных, очень выдающихся людей".

В группу потенциальных покупателей войдут глава Oracle Ларри Эллисон и председатель совета директоров Dell Майкл Делл. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что при удачной сделке TikTok может стать частью консорциума Fox Corp, которой владеет семья Мердок.

Читайте также

Был ли прав Маркс? Что дает принятие в Китае закона о поддержке частного бизнеса

Я думаю, что "Трамп и сотоварищи" намерены включить популярный у американцев ресурс в эдакую "протрамповскую" информационную сеть, которая продвигает консервативные взгляды и работает в духе слогана Make America Great Again ("Сделать Америку снова великой"). Насколько это осуществимо — еще вопрос, тут все будет зависеть от команды администраторов. Полагаю, что здесь тесно переплетаются политические и деловые интересы группы "очень выдающихся людей". Такое микширование интересов для Дональда Трампа, а впрочем, для американских политиков вообще, — дело привычное.

"Главное, чего мы добивались, — это продолжение работы TikTok. Но мы также хотели обеспечить сохранность данных американцев, чего требует закон", — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Эта сделка означает, что американцы смогут использовать TikTok, и использовать с большей уверенностью, чем раньше, поскольку их данные будут защищены", — уточнил он.

Попутно замечу, что Мердок-старший ранее проявлял интерес к китайским СМИ. Еще в 2009 году он приезжал в Пекин на 1-й Всемирный медиасаммит (в котором участвовал и я). Китайские медийные деятели провели с ним закрытые переговоры. О чем говорили — неизвестно, но КНР наглухо закрыла доступ западным СМИ к своему информационному полю. Так сказать, во избежание.

Всего лишь товар?

А вот не похоже, что председатель КНР прямо-таки отрывает от сердца TikTok. Я даже не думаю, что Си Цзиньпин вообще заходит на этот сервис… Что он там не видел? Короткие видео?

Припомню, что бывший генеральный директор и основатель ByteDance, а следовательно, и самого сервиса — Чжан Имин родился в 1983 году в юго-восточной провинции Фуцзянь, куда в середине 1980-х годов был переведен Си Цзиньпин. Будущий китайский лидер занимал там ряд партийных и административных постов. По времени они тут как-то не очень совпадают. Но фуцзяньцы известны в Китае своей предприимчивостью. Такие оборотистые ребята, особенно представители этнической группы хакка, к которой принадлежит Чжан. Их предки когда-то переселились на китайский Юг с Севера, были вынуждены приспосабливаться к новым условиям жизни и с тех пор отличаются склонностью к бизнесу в опоре на замкнутые семейные и клановые отношения.

Читайте также

Проигрыш и самоликвидация: реализуемы ли условия Трампа для Израиля и Палестины

Возьмем за данность, что TikTok шел к своей нынешней глобальной популярности без связей "наверху", самым обычным путем. Придумавший его Чжан Имин окончил Нанькайский университет по специальности "инженер-программист". TikTok сначала был музыкальным сервисом, на котором пользователи могли совмещать свое пение с мелодиями и каким-нибудь подходящим фоном. Как-то это китайцам зашло, появились и иностранные юзеры. Пошли частные инвестиции…

Здесь нужно напомнить, что США покупают не весь TikTok, а только его американскую ветвь. Будущие американские владельцы приобретают не столько железо и программное обеспечение сервиса — вряд ли это тянет даже на минимальные $14 млрд, — сколько 135 (или около того) миллионов американских пользователей (в большинстве — молодых людей). То есть китайская компания, по сути, продает США американских же граждан. Согласитесь, сделка для ByteDance выгодная. А китайцы еще хотят и в дальнейшем оставаться в хорошей доле от доходов. При том, что изначально могли потерять американский рынок вообще. Безвозмездно.

Да, вот еще: нужно пояснить, что, хотя TikTok считается китайским сервисом, сами китайцы им не пользуются. Можно прочитать, что, мол, в Китае он называется Douyin, и это как бы одно и то же. Отнюдь. Это два разных сервиса, которые, кроме технологий, отличаются во всем.

Я забросил вопрос на китайскую же нейросеть DeepSeek. "Отличный вопрос!" — прореагировал искусственный интеллект и тут же болтливо выложил: "Хотя TikTok и Douyin выглядят очень похоже и принадлежат одной компании — ByteDance, между ними есть фундаментальные различия, обусловленные разным регулированием и аудиторией. Если кратко, Douyin — это "отец" TikTok, который остался жить в Китае под строгим присмотром, а TikTok — его "западный" ребенок, который стал звездой глобальной сцены. Douyin доступен только в материковом Китае. Для использования нужен китайский номер телефона и соблюдение местных законов. TikTok — глобальная версия, доступная почти во всем мире, кроме Китая, где он заблокирован".

Douyin строго модерируется в соответствии с политикой Компартии Китая и "социалистическими ценностями", на нем запрещены темы, связанные с политикой, ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), насилием, оккультизмом. Контент часто образовательный, патриотичный, пропагандирует традиционную культуру и здоровый образ жизни. Много видео про науку, искусство, кулинарию. Есть даже ограничение по времени для несовершеннолетних — 40 минут в день.

А на "международном" сервисе TikTok, получается, все чуть ли не наоборот. Не знаю, кому как, а я своей внучке прописал бы исключительно Douyin. Жаль, что она китайским языком не владеет. Но это дело наживное.

С названием TikTok не очень ясно. Учитывая, что появилось оно в 2017 году, можно предположить, что создатели сервиса были поклонниками китайско-южнокорейского криминального боевика 2016 года от режиссера Ли Цзюня "Тик-Ток". Но есть мнение, что создателям полюбилась одноименная песня американской певицы Кеши. Другие вспоминают роман Лаймена Фрэнка Баума 1914 года "Тик-Ток из Страны Оз", где действует механический персонаж. Есть еще игрушка Тики-така из двух шариков, привязанных к одной веревке, и стиль футбольной игры tiki-taka, который, по мнению знатоков, характеризуется короткими пасами, высоким владением мячом и контролем над игрой, а также быстрым перемещением мяча между игроками с целью создания пространства и дезорганизации обороны соперника. Тоже подходит.

Читайте также

Под чью дудку маршировать Пентагону

При большом желании здесь можно найти и "русский след": помню, как в юности мы на вопрос "Как дела?" отвечали, что все "тики-токи" — мол, работает как часы, без сбоев. Словари дают целый набор синонимов к сочетанию "тики-так": окей, в порядке, оттяг, нормалек, хорошо, в ажуре, отлично, нормально, все окей, хоккей, все хоккей, тип-топ, будьте-нате, нормалец, окейно и так далее. Или это что-то из английского, от Talk — разговор, говорить?

В любом случае название удачное, легко вписывается в молодежный жаргон на разных языках.

Можно также сказать, что это удачный высокотехнологичный продукт — причем одной из китайских компаний. Как тот же DeepSeek или кукла Лабубу. Хотя насчет Лабубу — спорно, что касается высокотехнологичного изделия… Пусть будет продукт высокого маркетинга. Главное — так же приносит миллиардные доходы. Это то, что их объединяет.

Я бы сказал, что все это продукция новейшей китайской экономики, которая, несмотря на все препоны, завоевывает мировые рынки. И если оборудование коммуникационной компании Huawei, или китайские электромобили, или человекоподобных роботов с лейблом Made in China еще можно гнобить под предлогом угрозы интересам национальной безопасности, то что такого опасного в Лабубу? Хотя оскал у этой мягкой игрушки…

В силу своего широкого распространения эти продукты также воплощают "мягкую силу" Китая.

А как продукт TikTok тоже может быть продан, если о цене сторговаться, в чем китайцы большие доки. И если эта сделка еще снимет напряженность в китайско-американских отношениях, поможет продвижению национальных торговых интересов в целом, то, пожалуйста, забирайте! Вспомним, что китайская сторона в ходе переговоров выразила надежду на то, что Вашингтон будет стремиться к единой цели с Пекином, "добросовестно выполнять соответствующие обязательства, создавать открытую, справедливую, равноправную и недискриминационную деловую среду для дальнейшей деятельности в США китайских предприятий, включая TikTok".

Остается дождаться окончательного подтверждения сделки.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru