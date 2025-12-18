Мнение

Старый "друг" лучше новых 27: почему Трампу невыгодно разваливать Евросоюз

Сергей Шеин — о планомерной атаке США на ЕС

Сергей Шеин , Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп © Andrew Harnik/ Getty Images

Переоценка отношений с Европой, активно продвигаемая американским президентом Дональдом Трампом, продолжается. Стратегия национальной безопасности (СНБ) США, опубликованная в декабре, рисует Европу проблемным регионом, не способным справиться ни с региональным конфликтом, ни с миграционным давлением. Из США доносятся фразы про развал ЕС. Но нужно ли это нынешнему главе Белого дома, какую игру он ведет и к чему движется само объединение?

Не попытка взбодрить

В "европейской" части текста СНБ видится логическое продолжение речи вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции еще в начале 2025 года. Тогда он активно упрекал европейцев за отход от демократических принципов в своей политике и обозначал наличие ценностного конфликта между Соединенными Штатами и Евросоюзом. После публикации американской стратегии становится ясно, что мюнхенская речь — это не попытка взбодрить европейцев в начале второго срока Трампа, а планомерная атака, которая будет характеризовать всю вторую каденцию американского президента.

И хотя про неминуемый распад ЕС американское руководство, в отличие от Илона Маска, не заявляет, оно последовательно продвигает тезисы о слабости Евросоюза и его внутренней фрагментированности, потере влияния европейцев в мировой политике. В ряде аспектов речь про Европу идет и как об источнике проблем для Соединенных Штатов.

Читайте также

Правда глаза колет: почему европейцы приняли в штыки новую Стратегию нацбезопасности США

В этой связи может показаться, что Дональд Трамп заинтересован в появлении на месте ЕС чего-то иного: менее бюрократического, более национально-ориентированного и выгодного для американской экономики. Однако текущее положение дел в Евросоюзе вряд ли сулит подобные изменения. Да и сам лидер США, думаю, по-настоящему не готов иметь дело с "Европой национальных государств" вместо Евросоюза, за которую выступают идейные и политические союзники Трампа на крайне правом фланге европейской политики.

Новая фаза ЕС

Евросоюз в обозримом времени с политической орбиты не сойдет. Хотя доля объединения в мировой экономике снижается, а напряжение между странами-членами все больше, основные достижения европейской интеграции (единый внутренний рынок, зона евро, шенген) вполне функционируют. Более того, европейские элиты нашли своеобразный рецепт, как справиться с отсутствием стратегической цели развития, что характеризовало ЕС начиная с середины 2000-х годов. Тогда общественное мнение отказало элитам в их стремлении построить европейскую федерацию. Теперь же элиты предлагают в качестве "большой идеи" строительство "Оборонного союза", милитаризацию и геополитизацию интеграционного объединения.

Вполне вероятно, что вместо распада ЕС и "отката" назад в интеграционных вопросах мы увидим его трансформацию в нечто более централизованное. Симптоматичной видится дискуссия в Евросоюзе относительно возможности принятия внешнеполитических решений квалифицированным большинством, а не консенсусом, чтобы отсечь "шагающих не в ногу" участников. Также примечательны в этом плане разговоры о невозможности новых стран — членов ЕС, если они появятся, использовать право вето в принятии решений в первые годы после присоединения.

Читайте также

Проваленные вотумы против фон дер Ляйен лишь усилили военный курс Еврокомиссии

Таким образом Европейский союз пытается вступить в новую фазу своего развития, вставая на военно-политические рельсы. Насколько это реализуемо и может ли иметь по-настоящему общеевропейский характер — большой вопрос. Однако, как это часто бывало в истории европейской интеграции, важнее движение к цели, чем достижение результата.

Нынешних рычагов достаточно

Дональд Трамп и его идейный проект MAGA ("Сделаем Америку снова великой") видят в ЕС, с одной стороны, победу технократии и бюрократии над политикой и политической волей. А с другой — в Евросоюзе очевидны проявления многих леволиберальных тенденций и перегибов в общественной жизни, с которыми трамписты борются у себя дома. С точки зрения внешней политики долгий и неэффективный процесс принятия решений ЕС, но в то же время их инерционность воспринимаются Трампом как одна из причин, почему Евросоюз не может справиться с украинским кризисом.

Трамп хотел бы вручить "ключи" от Европы крайне правым — например, "Альтернативе для Германии" (партия в ФРГ) и "Национальному объединению" (Франция), которые будут разговаривать с ним на одном языке по всем интересующим темам: от миграции до обороны.

Однако фактически такое переформатирование европейского политического пространства может создать больше рисков для трансатлантических отношений, чем принести выгод.

На сегодняшний день подобные непредсказуемые изменения, как ни парадоксально, Трампу не нужны. Лучше разговаривать с не очень приятной американскому президенту Урсулой фон дер Ляйен по поводу взаимных тарифов, чем с 27 премьер-министрами и главами государств, озабоченными своими национальными интересами.

Более того, у Трампа сейчас есть все рычаги влияния на Европейский союз. Во-первых, это торговая политика в отношении Европы, которая нацелена на создание более выгодных условий для производителей в США. Во-вторых, это возможность влиять на процесс принятия решений в ЕС. Так, страны Восточной Европы, более ориентированные на США, по сути, могут быть использованы Трампом для блокирования важных решений Европейского союза, в которых американцы не заинтересованы.

Читайте также

Два раунда по срыву мира на Украине, или Как Европа пытается избежать ответа за кризис

Наконец, роль ЕС в украинском конфликте позволяет Вашингтону переложить основные усилия по восстановлению Украины и ее развитию на европейцев, "впихнув" Киев в состав объединения. Так, на мой взгляд, тезис о вступлении Украины в Евросоюз до 2027 года не случайно появился в одной из редакций плана Трампа. Подобный трюк вряд ли прошел бы с Европой, управляемой европейскими копиями нынешнего американского президента.

Таким образом, текущее положение дел в ЕС позволяет Трампу реализовывать основную задачу — снижать затраты на Европу, но при этом не терять ее лояльность. И серьезное переформатирование интеграционного проекта здесь не видится необходимым. Европейские страны покупают вооружение у США для его поставок на Украину, заменяют российские энергоносители, в том числе американским СПГ. При этом критика в отношении Евросоюза как образца неэффективности и торжества бюрократии вполне может быть использована у себя дома для борьбы с Демократической партией и обоснованием безальтернативности идейного проекта MAGA.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru