Погребальный звон: почему французские фермеры против приема Украины в ЕС

Дмитрий Горохов — о том, почему договор с Меркосур не главная проблема европейских фермеров и почему во Франции они отказываются от рождественских каникул

Совершив на минувшей неделе вояж на тракторах в Брюссель, чтобы не допустить заключения договора о свободной торговле между Европейским союзом и Южноамериканским общим рынком (Меркосур), французские фермеры вернулись на родину. Ведь ЕС пока отложил до января подписание соглашения.

Участники протестов считают, что добились первой победы, но не намерены складывать оружие, требуя полного отказа от сделки. Тем временем существенные убытки французскому сельскому хозяйству сулит и сотрудничество с Украиной. Более того, потери крестьян, как Франции, так и всего Евросоюза, из-за оголтелой поддержки киевского режима западными элитами уже очевидны.

Два кризиса соединились

Франция традиционно лидировала в Западной Европе по уровню сельскохозяйственного производства. Однако отрасль пережила глубокие изменения. Если в конце 1980-х там насчитывалось более миллиона ферм, то к началу нынешнего десятилетия осталось менее 400 тыс. Тем не менее сельское хозяйство Франции остается крупнейшим в ЕС, впереди по объему производства и экспорта агропродукции.

Выезду фермеров в Брюссель предшествовала серия их пикетов на автодорогах в самой Пятой республике в знак протеста против принудительного истребления домашнего скота. Оно было запущено в связи с распространением нодулярного дерматита (кожного заболевания животных).

Местные политические аналитики считают, что массовый забой осуществляется по назиданию Евросоюза. "Французское сельское хозяйство разрушается с тех пор, как Брюссель возвел свои нормы в закон", — заметил издатель журнала Front Populaire Мишель Онфре.

Так соединились и вылились в протесты два кризиса — один, вызванный кампанией властей против распространения нодулярного дерматита, и другой, связанный с перспективой подписания соглашения с Меркосур.

С момента начала эпидемии в июне 2025 года во Франции было зарегистрировано 112 очагов. Согласно данным Министерства сельского хозяйства, они ликвидированы или находятся в стадии устранения, уже забито порядка 3 300 голов крупного рогатого скота — 0,02% французского стада. Процент не большой, но все же существенный, если рассматривать с позиции фермеров и средств к их существованию. Возможно, Министерство сельского хозяйства Франции справедливо утверждает, что ситуация сейчас под контролем. Остается, правда, вопрос: почему вакцинация не была проведена раньше?

С начала эпидемии Франция разместила заказы на вакцины за рубежом, приобрела их в ЮАР и Нидерландах. Закупленные дозы были использованы для вакцинации 1 млн голов скота.

Прерванный сон Макрона

Новым адресом протеста фермеров после визита в Брюссель стал французский курортный поселок Туке (департамент Па-де-Кале) на берегу пролива Ла-Манш. Там находится частный дом президента и его супруги Брижит Макрон. Участники протеста опорожнили перед резиденцией главы государства большой контейнер с цветной капустой и старыми автопокрышками, потребовав от Макрона соблюдать свои обязательства.

Примечательно, что местный мэр Даниэль Фаскель, обычно расшаркивающийся перед президентской четой, на этот раз предпочел встретиться с пикетчиками и выразить им поддержку, разделить их разочарование "бездействием президента". "Фермеры считают, что сегодня их интересы не защищены этим соглашением", — отметил градоначальник в эфире телеканала BFMTV.

"Договор с Меркосур обсуждают 25 лет, а Макрон проснулся только сейчас, накануне подписания", — заметил генеральный секретарь фермерского профцентра "Сельская координация" (CR) Франсуа Вальрет.

По мнению депутата французского парламента от аграрного департамента Сона и Луара Эрика Мишу, соглашение с Меркосур может представить некоторые преимущества в области промышленности, но что касается сельского хозяйства, оно лишь породит неприемлемую конкуренцию по отношению к французским фермерам ввиду различия норм производства. Его заключение привело бы к импорту по низкой цене продовольствия, произведенного не по тем нормам, которые являются обязательными для французских фермеров. "Таким образом, вновь пришлось бы иметь дело с нелояльной конкуренцией, против которой необходимо бороться", — подчеркнул Мишу.

Забытое сословие

В части конкуренции стоит обратить внимание на еще один фронт — украинский. "В то время, как Франция мобилизует всю дипломатическую энергию против соглашения с Меркосур, последствия которого затронут примерно 1% европейского рынка мясной продукции, другой фронт открылся в тишине — без транспарантов и тракторов", — заметил ведущий экономический обозреватель Le Point Эмманюэль Берретта. Вслед за послаблениями, предпринятыми ЕС в поддержку Киева, на европейский рынок, по данным эксперта, хлынуло 800 тыс. т украинского сахара.

В июле 2024 года Евросоюз ввел "аварийный тормоз" в отношении семи видов украинской продукции. То есть заработал специальный механизм ограничения импорта украинских агротоваров. Он активизируется, если чрезмерный поток зерна, сахара, яиц и так далее начинает дестабилизировать рынок одной из стран — членов ЕС. Тормоз, в частности, реагирует на протесты фермеров. Но ущерб уже был причинен.

В 2023 году 6,2 млн т украинского зерна наводнили европейский рынок. Схожей оказалась и траектория поставок цыплят и кукурузы с Украины. Однако бастовать против Киева не принято, заметил Берретта. Тем не менее польские фермеры были доведены до ручки и заблокировали тракторами границы с Украиной — лишь после этого Брюссель вернул тогда квоты.

Тем временем современное французское крестьянство все ощутимее чувствует себя забытым классом, чьи интересы постоянно приносятся в жертву, в том числе и киевскому режиму. "Украина наносит больше ущерба французскому сельскому хозяйству, чем соглашение с Меркосур", — констатировал ведущий экономический обозреватель Le Point.

Взрывной рост

Схожих оценок придерживается и Николя Драгон, депутат французского парламента от аграрного департамента Эна. В марте 2025 года он направил запрос министру сельского хозяйства Анни Женевар, чтобы привлечь ее внимание к "уничтожению Евросоюзом французского аграрного сектора". Он напомнил, что "всего несколько дней спустя после начала конфликта между Украиной и Россией Европейский парламент принял решение о временной либерализации торговых и экономических обменов с Украиной". В результате этого акта, указал он, "импорт украинской аграрной продукции вырос взрывообразно".

"Нелояльная конкуренция, навязанная Евросоюзом, вызвала возмущение французских фермеров", — отметил парламентарий. Он указал, что Украина, не входя в состав Евросоюза, не обязана соблюдать нормы сообщества, которые распространяются на его участников, будь то в сфере ухода за животными или в области использования антибиотиков.

От себя отмечу, даже вступление Украины в ЕС (о котором вновь муссированно заговорили в связи с обсуждениями мирного плана американского президента Дональда Трампа) не исправит ситуацию. Коррумпированные власти явно не внушают доверия, как и их расторопность и принимаемые меры, реформы. На этом фоне стоит разве что ожидать большего потока украинских товаров со всеми вытекающими для европейских фермеров, потребителей и экономики в целом.

Под давлением фермеров Еврокомиссия согласилась при продлении соглашения на 2024–2025 годы восстановить нормы, существовавшие до снятия ограничений. Но затем аграрная комиссия Европарламента объявила, что планирует придать либерализации обменов с Украиной "окончательный характер", не исключив возможность увеличения объемов импорта. Это, как считает депутат, предвещает погребальный звон для французского сельского хозяйства.

В ответе депутату, который был опубликован только в декабре, министр Женевар заверила, что будет "действовать в защиту интересов французских сельских хозяев, заботясь одновременно об укреплении европейской солидарности с Украиной". Очевидно, две вещи несовместные.

Возражая против приема Украины в ЕС, французские фермеры указывают, что две различные модели сельского хозяйства не могут сосуществовать на одном рынке.

Ответ министру

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес попросил фермеров снять блокады на дорогах в связи с началом рождественских каникул. Готовы ли фермеры последовать призыву?

Организатор блокады на магистрали А64, которая связывает Францию с Испанией, Жером Байль заявил, что власти не хотят слушать фермеров, не желают отвечать на поставленные вопросы. Он и его сторонники поэтому не собираются уходить с дороги, несмотря на начало рождественских каникул: "В нашей профессии нет Рождества, нет выходных, а есть люди, которые поднимаются каждый день, чтобы кормить Францию. Видимо, об этом забыли".

По данным опроса социологической службы Odoxa, 78% французов поддерживают протесты фермеров. Премьер-министр Себастьен Лекорню, встретившийся с делегациями фермерских профсоюзов 19 декабря, предложил им провести в январе новый раунд диалога. Услышат ли стороны друг друга?

