Рубль не боится санкций. Откуда у российской валюты иммунитет?

С середины сентября мы наблюдаем коррекционное укрепление обменного курса российского рубля по отношению к доллару США и евро. Эта тенденция носит характер технического отката после недавнего резкого повышения. Между тем после августовского введения очередного пакета санкций в отношении России со стороны США угроза объявления новых ограничительных мер по-прежнему не снимается с повестки дня. При этом отечественный валютный рынок явно движется не в ногу с формальными датами вступления в силу новых санкций. Попробуем разложить по полочкам эту непростую и противоречивую ситуацию.

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Прежде всего, не будем подробно рассматривать многочисленные заявления официальных лиц по поводу среднесрочных перспектив российской валюты. Им необходимо проявлять здоровый оптимизм по долгу службы. В этом смысле политиков и чиновников едва ли можно признать беспристрастными лицами. Если рассматривать динамику рубля по отношению к доллару США за три неполных десятилетия новейшей истории России, с учетом деноминации 1998 года, то он демонстрирует долгосрочное ослабление. При этом моменты резкого падения курса отечественной валюты сменяются более длительными периодами частичного коррекционного восстановления. В этом плане резкие скачки курса доллара США по отношению к рублю, которые мы наблюдали в апреле, августе и сентябре 2018 года, условно "укладываются в норму".

Необходимо понимать, что среднесрочная тенденция к ослаблению рубля вызвана сугубо внешнеполитическими рисками. Все могло бы быть намного лучше в других экономических условиях. Если принимать во внимание лишь макроэкономические факторы, то российский рубль в настоящее время существенно недооценен по отношению к основным иностранным валютам

Относительно высокие цены на нефть не только наполняют бюджет и повышают рентабельность нефтяных компаний. Дополнительные нефтедоллары, как круги на воде, расходятся по всей отечественной экономике, повышая ее жизнеспособность и устойчивость в среднесрочном периоде. Вполне очевидно, что августовские санкции против России со стороны США — не первые и не последние. В ноябре 2018 года ожидается введение нового пакета санкций со стороны США, которые, согласно предварительным официальным заявлениям, будут весьма болезненны.

В конце прошлой недели стало известно о внесении в американский санкционный список 27 физических и шести юридических лиц из России под предлогом их предполагаемой причастности к разведывательной и оборонной деятельности. Отечественный валютный рынок проигнорировал это известие. Указанный факт является достаточно характерным симптомом. Если применять по отношению к российскому валютному рынку медицинские термины, то вполне можно использовать такое определение, как повышение иммунитета к внешним санкциям

Стоит отметить, что регулирующий орган уже использовал некоторые имеющиеся возможности и сумел погасить потенциальную сентябрьскую панику на валютном рынке. Речь идет о состоявшемся увеличении ключевой ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов, до уровня 7,5% годовых. Это весьма весомый аргумент для нерезидентов в пользу того, чтобы несколько повременить с выводом капиталов со столь любимого ими российского долгового рынка. Кроме того, Центробанк продлил мораторий на покупку валюты в рамках исполнения "бюджетного правила".

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В целом стоит признать, что российский рубль достаточно адекватно отыграл уже имеющиеся санкционные риски. Его дальнейшая динамика до конца текущего года будет в значительной мере зависеть от того, насколько серьезным окажется пакет ноябрьских санкций со стороны США. Наиболее весомую угрозу представляет потенциальный запрет иностранным инвесторам на покупку суверенного долга России. Не стоит забывать о том, что США нередко придают своим законодательным новациям экстерриториальный характер. Другой не менее значимой угрозой является возможный удар по отечественной банковской системе в результате гипотетического ограничения расчетов в долларах США со всеми вытекающими последствиями. Еще один значимый фактор, который формирует на первый взгляд нелогичные сдвиги обменного курса рубля по отношению к основным иностранным валютам в среднесрочном периоде, требует к себе внимания.

Августовские санкции со стороны США были объявлены задолго до их фактического вступления в силу. Аналогичным образом обстоит дело и с предстоящим ноябрьским пакетом ограничительных мер. В связи с этим отечественная валюта отыгрывает этот внешний негатив заранее. Образно говоря, в текущей ситуации для российского рубля ожидание санкций хуже самих санкций