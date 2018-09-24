Рубль не боится санкций. Откуда у российской валюты иммунитет?

С середины сентября мы наблюдаем коррекционное укрепление обменного курса российского рубля по отношению к доллару США и евро. Эта тенденция носит характер технического отката после недавнего резкого повышения. Между тем после августовского введения очередного пакета санкций в отношении России со стороны США угроза объявления новых ограничительных мер по-прежнему не снимается с повестки дня. При этом отечественный валютный рынок явно движется не в ногу с формальными датами вступления в силу новых санкций. Попробуем разложить по полочкам эту непростую и противоречивую ситуацию.
Прежде всего, не будем подробно рассматривать многочисленные заявления официальных лиц по поводу среднесрочных перспектив российской валюты. Им необходимо проявлять здоровый оптимизм по долгу службы. В этом смысле политиков и чиновников едва ли можно признать беспристрастными лицами.
Если рассматривать динамику рубля по отношению к доллару США за три неполных десятилетия новейшей истории России, с учетом деноминации 1998 года, то он демонстрирует долгосрочное ослабление. При этом моменты резкого падения курса отечественной валюты сменяются более длительными периодами частичного коррекционного восстановления. В этом плане резкие скачки курса доллара США по отношению к рублю, которые мы наблюдали в апреле, августе и сентябре 2018 года, условно "укладываются в норму".
Относительно высокие цены на нефть не только наполняют бюджет и повышают рентабельность нефтяных компаний. Дополнительные нефтедоллары, как круги на воде, расходятся по всей отечественной экономике, повышая ее жизнеспособность и устойчивость в среднесрочном периоде.
Вполне очевидно, что августовские санкции против России со стороны США — не первые и не последние.
В ноябре 2018 года ожидается введение нового пакета санкций со стороны США, которые, согласно предварительным официальным заявлениям, будут весьма болезненны.
Стоит отметить, что регулирующий орган уже использовал некоторые имеющиеся возможности и сумел погасить потенциальную сентябрьскую панику на валютном рынке. Речь идет о состоявшемся увеличении ключевой ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов, до уровня 7,5% годовых.
Это весьма весомый аргумент для нерезидентов в пользу того, чтобы несколько повременить с выводом капиталов со столь любимого ими российского долгового рынка. Кроме того, Центробанк продлил мораторий на покупку валюты в рамках исполнения "бюджетного правила".
В целом стоит признать, что российский рубль достаточно адекватно отыграл уже имеющиеся санкционные риски. Его дальнейшая динамика до конца текущего года будет в значительной мере зависеть от того, насколько серьезным окажется пакет ноябрьских санкций со стороны США.
Наиболее весомую угрозу представляет потенциальный запрет иностранным инвесторам на покупку суверенного долга России. Не стоит забывать о том, что США нередко придают своим законодательным новациям экстерриториальный характер. Другой не менее значимой угрозой является возможный удар по отечественной банковской системе в результате гипотетического ограничения расчетов в долларах США со всеми вытекающими последствиями.
Еще один значимый фактор, который формирует на первый взгляд нелогичные сдвиги обменного курса рубля по отношению к основным иностранным валютам в среднесрочном периоде, требует к себе внимания.
В случае если болезненность ноябрьских санкций "не дотянет" до средних ожиданий, мы можем и не увидеть новой волны ослабления рубля. В противном случае курс доллара США вполне может взлететь до 73−75 рублей, после чего начнется его неспешное коррекционное падение.