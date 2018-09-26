В Китае празднуют Середину осени и пекут лунные пряники. На любой вкус

Андрей Кириллов — о том, как приготовить главное традиционное китайское угощение осени и что с ним делать

В 15-й день восьмого месяца по народному календарю жители Поднебесной отмечают один из официальных праздников — Середину осени. Завершаются основные сельскохозяйственные работы, и население огромной некогда преимущественно аграрной страны подводит итоги осенней страды. В этот день принято готовить и дарить "юэбин" — "лунные пряники". Считается, что их круглая форма олицетворяет лунный диск. Пряники с разнообразной начинкой — фруктовой, ореховой, мясной, яичной — символизируют также полноту бытия, семейный достаток и даже женскую красоту. Центральное китайское телевидение запустило в эти дни программу о том, как испечь лунный пряник своими руками с помощью деревянной (металлической, пластмассовой) формы, горстки муки, небольшого количества начинки по вкусу и капельки растительного масла. А если добавить еще немного фантазии, можно испечь пряник эксклюзивный, непохожий на другие. Например, если вместо печатной формы использовать вадан — фигурный элемент старинной черепичной крыши, обычно имеющий мистическое значение, выполняющий функцию оберега для всего дома. И удовольствие получишь, и нечистую силу отпугнешь. Традиции вне конкуренции Многие покупают пряники у лоточников, уличных торговцев, выбирая те, из которых можно составить традиционные пожелания счастья, здоровья, успехов на службе и материального достатка. Молодежь, однако, предпочитает новомодные пряники нестандартной формы, с неожиданными шутливыми надписями.

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И все же традиционный пряник по-прежнему играет в празднестве центральную роль. Кстати, подарочный набор пряников от известных кондитерских фирм и знаменитых рестораций может стоить достаточно дорого — от 200 юаней ($30) до нескольких тысяч (сотни долларов США). Фирмы-производители соперничают между собой, устраивая нешуточные конкурентные войны за доминирование на пряничном рынке. В этом году, например, в битву включился известный бренд закусочных "китайского самовара" (устройство для приготовления мяса, рыбы, лапши и овощей в кипящей воде) Chen JiSunhe. Казалось бы, отварное мясо и пряники. Какая связь? И тем не менее. Понятно, что не хотят уступать позиций и чайные производители. Гуандунская чайная фирма Heytea предлагает в этом сезоне шесть новых вкусов. Другая чайная компания, Naixue, рекламирует три подарочных набора, включающих пряники со вкусом зеленого чая матча. Даже дочернее предприятие гиганта онлайновой торговли Alibaba — фирма Hema ("Бегемот") — разработала свою пряничную линию. Но выйти на рынок пряников, предупреждает информационный портал CGTN, — "это вам не кусочек лунного пряника отхватить". "Новички должны доказать, что их продукция соответствует стандартам безопасной еды", — подчеркивает портал. С 2008 года все производители праздничной продукции должны получать сертификат соответствия стандарту качества. Пряники и политика В этом году власти решили придать празднику Середины осени политический оттенок. Впервые в предшествующее воскресенье отмечается праздник урожая, который в дальнейшем будет ежегодным. По этому случаю выступил председатель Китая Си Цзиньпин, призвавший к наращиванию производительности крестьянского труда, повышению уровня жизни на селе. Проблем у китайской деревни предостаточно. Это и нерешенность вопросов землепользования, и синдром "пустых гнезд" (неполные семьи, оставленные уехавшими в город мужчинами). Самим вчерашним земледельцам в городах приходится непросто. Их все равно считают "крестьянами", даже тех, кто уехал из своего села полтора-два десятилетия назад.

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А это означает отказ в целом ряде благ, включая лучшее образование, здравоохранение, которыми пользуются "коренные" горожане. Вопрос "мигрантов" — рабочей силы из деревни — остается одним из самых острых в социальной картине Китая, учитывая, что этих самых "мигрантов" насчитывается где-то около 280 млн (два населения России). Си Цзиньпин выступил с программой "ревитализации", то есть оживления китайской деревни. Аграрное производство при всех успехах городской экономики остается основой продовольственной безопасности страны. Власти прекрасно понимают, что два-три неурожайных года подряд могут существенно сказаться на общем политическом климате. Здесь хорошо помнят лозунг лидера китайской революции Мао Цзэдуна "деревня окружает город". К тому же оживление деревенской жизни будет способствовать расширению внутреннего рынка, а это весьма немаловажно в условиях нарастающей торговой войны с США. Компенсировать потери американского и отчасти европейского рынка могут внутренние ресурсы, а также торгово-экономические отношения с Россией, странами БРИКС, ШОС, Африки. Но танцевать все равно придется от рынка внутреннего. Боги китайской луны и проза чиновничьей жизни Но вернемся к более приятным темам. Китайцы используют праздничные дни для путешествий по стране и кратковременных поездок за границу. Хотя вместо турпоездки можно отправиться в какой-нибудь ресторан иностранной кухни — итальянской, японской, немецкой или русской. Пряники на десерт предложат в любом из них — традиция есть традиция.

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