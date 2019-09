Баклажан, который сводит с ума

Об этом я узнала из обширного американского исследования A Drizzle of Honey. The Lives and Recipes of Spain`s Secret Jews" ("Капля меда. Рецепты и судьбы тайных евреев в Испании"). Как роман, читала я рецепты изумительных баклажановых блюд, которые еврейские женщины, рискуя свободой и даже жизнью, готовили каждую пятницу. Представьте себе такой книжный разворот: с одной стороны — рецепт, а с другой — рассказ о том, как закончили свою жизнь люди, которые эту еду состряпали. Мария Гонзалес в пятницу для субботы любила делать запеканку из баклажан, яиц, сыра и пряных трав. Ее арестовали в 1510 году по доносу соседки, которая унюхала исходящий с кухни "дьявольский" аромат. Марию приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Евреи-сефарды — потомки тех, кто когда-то жил на Пиренеях, — до сих пор непревзойденные мастера готовить баклажаны. На иврите баклажан — хацилим (חצילים), так называется и знаменитое израильское блюдо, приготовленное на открытом огне. Запеченные плоды очищают и заправляют чесночным майонезом. Другое всемирно известное сефардское блюдо — бабагануш: запеченную мякоть баклажана заправляют тхинным соусом, приготовленным из кунжутной пасты, чеснока, растительного масла и лимонного сока. Это блюдо часто входит в меззе — ближневосточные закуски. Сефарды считают, что дым, аромат углей и гриля — это то, что лучше всего подходит баклажану. Как говорит знаменитый израильский шеф Йотам Оттоленги (сейчас он работает в Лондоне), если даже баклажаны сильно подгорят на открытом огне, это им не повредит: с подпалинами вкус становится более интересным. Впрочем, и на газовой плите, и в духовке получается вполне вкусно. Только помните: баклажан любит сильный жар.