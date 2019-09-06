Баклажан, который сводит с ума

Ранняя осень — лучший сезон для баклажанов: в сентябре они еще молоды, и в них немного зерен, от которых случается горечь и грубоватая текстура. Мы привыкли, что баклажаны фиолетового цвета, но они бывают и полосатые, и белые, и даже ярко-желтые, и разных размеров: от совсем маленьких, даже карликовых, до огромных. И по форме — и круглые, и длинные, и яйцевидные (от чего их английское название eggplant). Какого бы баклажан ни был цвета и формы, выбирайте блестящие и упругие. И еще обратите внимание на вмятинку на самом кончике плода: если она круглая, то в нем скорее будет много зерен и маловато мякоти, поэтому лучше, если она продолговатая. Я обожаю баклажаны, но у меня много знакомых, которые к ним равнодушны или не любят совсем. Просто им не посчастливилось попробовать их хорошо приготовленными. Вялый, резиновый, недопеченный баклажан может оттолкнуть от себя на всю жизнь. Как и тот, что провел слишком много времени на сковороде с недостаточно горячим маслом — посерел и наполнился тяжелым жиром. С другой стороны, нежно пропеченный внутри и обжаренный до золотистой корочки снаружи, полный аромата и впитавший лишь немного масла и соуса — вот такой баклажан вызывает почти наркотическую зависимость.

К баклажану всегда было неоднозначное отношение, и для этого были основания. Сам овощ — из семейства пасленовых, он родственник помидора и картофеля. Считается, что родом он из Индии — но в Африке до сих пор сохранились его дикие разновидности, горькие плоды самых разных цветов. Эта горечь долгое время вызывала подозрения. К тому же баклажан непонятного черно-синего цвета да еще в дальнем родстве с белладонной, ядовитой беленой и мандрагорой, из которой, как когда-то полагали, варят свои зелья злые волшебники. Еще римляне прозвали баклажан mala insana, "плохое яблоко", считая, что блюда из него могут привести к сумасшествию. Потом выяснилось, что баклажан и правда способен свести с ума, но совсем в другом смысле. Баклажаны и сефарды В Средние века баклажаны попали в арабские страны, а из них — в Испанию, где быстро приобрели опять же дурную славу "еврейской еды": их в издевку подбрасывали к воротам иудейских гетто — ну кто еще будет есть такую гадость? Но еврейские мамы довольно быстро научились избавлять диковинный овощ от горечи: его разрезали пополам вдоль, хорошо солили, клали под пресс, а потом обтирали. Соль закрывает поры продукта, и тогда мякоть при жарке не впитывает масло. Чуть позже, когда испанских иудеев стали насильно обращать в католицизм, приготовление кошерной пищи инквизиция объявила вне закона, и доносчики в прямом смысле слова вынюхивали крамолу: преступным считался даже сам запах смеси лука, чеснока, баклажана и пряной зелени.

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Об этом я узнала из обширного американского исследования A Drizzle of Honey. The Lives and Recipes of Spain`s Secret Jews" ("Капля меда. Рецепты и судьбы тайных евреев в Испании"). Как роман, читала я рецепты изумительных баклажановых блюд, которые еврейские женщины, рискуя свободой и даже жизнью, готовили каждую пятницу. Представьте себе такой книжный разворот: с одной стороны — рецепт, а с другой — рассказ о том, как закончили свою жизнь люди, которые эту еду состряпали. Мария Гонзалес в пятницу для субботы любила делать запеканку из баклажан, яиц, сыра и пряных трав. Ее арестовали в 1510 году по доносу соседки, которая унюхала исходящий с кухни "дьявольский" аромат. Марию приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Евреи-сефарды — потомки тех, кто когда-то жил на Пиренеях, — до сих пор непревзойденные мастера готовить баклажаны. На иврите баклажан — хацилим (חצילים), так называется и знаменитое израильское блюдо, приготовленное на открытом огне. Запеченные плоды очищают и заправляют чесночным майонезом. Другое всемирно известное сефардское блюдо — бабагануш: запеченную мякоть баклажана заправляют тхинным соусом, приготовленным из кунжутной пасты, чеснока, растительного масла и лимонного сока. Это блюдо часто входит в меззе — ближневосточные закуски. Сефарды считают, что дым, аромат углей и гриля — это то, что лучше всего подходит баклажану. Как говорит знаменитый израильский шеф Йотам Оттоленги (сейчас он работает в Лондоне), если даже баклажаны сильно подгорят на открытом огне, это им не повредит: с подпалинами вкус становится более интересным. Впрочем, и на газовой плите, и в духовке получается вполне вкусно. Только помните: баклажан любит сильный жар.

Описание Бабагануш © Из личного архива Елены Чекаловой

Нужно ли его непременно предварительно солить и вымачивать? За века этот овощ прошел целый путь селекции, никакой горечи в современном баклажане не осталось, однако соль помогает закрыть поры — тогда при жарке он намного меньше впитывает масло. Впрочем, такую же роль может выполнить яйцо. Попробуйте: нарежьте баклажаны (без кожи) брусочками, смешайте с яйцом, слегка взбитым с солью, оставьте на час, а потом пожарьте. Получается вкуснейшие хрустящие фритки. Баклажаны на Сицилии Уже в раннем Средневековье, при византийском и мусульманском правлении, готовить баклажаны научились и на Сицилии. Вот три самых известных сицилийских блюда из баклажанов: паста алла Норма, капоната и запеканка пармеджано. Рассказывают, что композитор Винченцо Беллини так любил есть пасту с жареными баклажанами и помидорами (он заказывал ее на ланч ежедневно в своем родном городе Катания), что блюдо было названо в честь его оперы "Норма". Запеканка пармеджано немного похожа на лазанью без теста: его роль исполняют слайсы баклажана, переложенные сыром и томатным соусом. Я же больше всего люблю капонату. Эта кисло-сладкая сицилийская закуска может быть намазкой или своего рода густым плотным салатом. Если правильно приготовить, вещь поразительная и незабываемая.

Описание Паста алла Норма © DeAgostini/Getty Images

Хотя что значит правильно? Многие знаковые блюда допускают вариации. Здесь вся загвоздка в кисло-сладком вкусе, который не выразить в граммах, ложках и миллилитрах. Джейми Оливер в "Моей Италии" предлагает готовить капонату как вариант прованского рататуя: мол, чеснока добавляется поменьше, зато появляются новые ингредиенты — уксус, каперсы и оливки. Ну, представьте: вы кладете помидоры, и уксус, и каперсы (они тоже с уксусом), и оливки (естественно, с уксусом), а потом, как советует автор, вливаете еще уксуса, ничем его не уравновешивая. Получается кислятина, которую, кстати, довольно часто можно встретить в итальянских туристических ресторанах.

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Настоящая же капоната — вещь очень древняя, и ее кисло-сладкий и сладко-соленый вкус родом из Античного мира. Абсолютной кислотой тогда был уксус, абсолютной сладостью — мед. Древнеримская кухня вся была построена на смешении вкусов. Сицилия, как ни одна другая итальянская провинция, сохранила сам дух архаической гастрономии. Византийцы, которые царили здесь после римлян, исповедовали ту же кулинарную религию, только их блюда были сложнее и состояли из большего числа ингредиентов. Потом во время арабского владычества (IX–XI века) мед был заменен тростниковым сахаром, а "кислая палитра" расширена цитрусовыми, прежде всего лимонами. В результате кисло-сладкий вкус стал мягче и легче. В капонате баклажан максимально раскрывает свои возможности: и чуть вяжущий вкус, и шелковистость, и способность "творчески" впитывать добавки — не только масло и соль, но и сахар. Считается, что само название блюда — испанское. На каталонском диалекте caponada означает "вещи, тесно сплетенные между собой". На Сицилии в капонату кроме баклажанов добавляют цукини, стебли сельдерея, фенхель, иногда артишоки. А связывает их вместе тот самый кисло-сладкий вкус, который поддерживают изюмом или даже кусочками шоколада. Кстати, на Сицилии из баклажана делают и торт с рикоттой: наш удивительный овощ может впитывать в себя масло, а может — сахар и мед. Баклажаны в воке В современной Европе баклажаны стали очень популярны с 70-х годов прошлого столетия — во многом из-за распространения вегетарианства. Обжаренные, особенно в панировке, ломтики баклажана очень напоминают отбивные из ягненка, телятины или курицы. Сегодня в моде баклажановые блюда китайской, японской и тайской кухни. В московских ресторанах можно часто встретить закуску "баклажаны в карамели". Плоды нарезают кубиками, солят, припудривают кукурузной мукой и обжаривают в воке. Карамель делается из уваренного апельсинового сока, сладкого соуса чили, соевого соуса, устричного соуса и меда. Хрустящие баклажановые кубики надо полить карамелью, посыпать кинзой и подавать. Жаренные в воке половинки баклажанов японцы приправляют мисо и соевым соусом. Попробуйте — это очень вкусно.

Описание Баклажаны в панировке © DeAgostini/Getty Images

Вначале надо приготовить рассол: всыпьте в литр горячей воды полстакана соли. Охладите, опустите в него разрезанные вдоль баклажаны (эти половинки лучше еще надрезать сеточкой), придавите тарелкой, чтобы не всплывали, и оставьте на пару часов. Баклажан "напьется" соленой воды — и при жарке не высохнет и почти не промаслится. Тем временем смешайте четыре чайных ложки светлой мисо-пасты и 1,5–2 столовых ложки меда, добавьте по вкусу кунжутное масло, тертый имбирь и чеснок — немного разведите соус водой (1,5–2 ст.л.). Налейте в вок растительное масло слоем в 10 см и поставьте на средний огонь, одновременно вскипятите большую кастрюлю с водой и включите духовку на режим "гриль". Выньте баклажаны из рассола и аккуратно отожмите. Как только масло разогреется до 180 градусов, быстро обжарьте половинки (примерно по три-четыре минуты с каждой стороны): они должны хорошо размягчится, но не потерять структуру. Шумовкой достаньте баклажаны из масла и на пару секунд опустите в кипящую воду, чтобы смыть остаточный жир. Промокните салфеткой и обмажьте мисо-соусом со стороны среза — отправьте под гриль. Через три-четыре минуты посыпьте кунжутом — отправьте под гриль еще на пару минут. Готовый баклажан декорируйте "хвостом" из кинзы и базилика. Невероятная красота!

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Теперь уже никто не оспаривает тот факт, что баклажан исключительно полезен. В нем совсем нет калорий и масса антиоксидантов — то есть веществ, препятствующих старению. Только диетологи постоянно просят: по возможности не счищайте с баклажана его фиолетовую шкурку! Именно в кожуре содержится основное количество антиоксидантов. Употребление в пищу баклажанов — один из способов нормализовать водно-солевой и липидный обмен. С его помощью можно вывести соль мочевой кислоты, восполнить потребность в калии. Пожилым людям баклажан помогает избавиться от отеков — калий способствует выведению лишней жидкости из организма и благотворно влияет на сердце. Короче, бегите на рынок, спешите купить баклажаны, пока они не перезрели и не потеряли свою прелесть. Вам в помощь мои любимые рецепты. Капоната по-сицилийски В капонате важнее всего найти баланс вкусов. Опытные повара древности, они же искусные врачи, бережно взвешивали ингредиенты и смотрели, все ли темпераменты уравновешены — меланхолический и сангвинический, кислый и сладкий. Это просто алхимия! Для капонаты лучше выбирать такие баклажаны, в которых почти нет косточек (на наших рынках они чаще из Азербайджана). Блюдо надо сделать накануне и оставить под крышкой при комнатной температуре. Утром поднимете крышку, вдохнете аромат — вот тогда и узнаете, как пахнет Сицилия.

Описание Капоната по-сицилийски © Из личного архива Елены Чекаловой

Что надо: баклажаны — 1 кг;

цукини — 1 шт.;

фенхель — 1 шт.;

большая красная луковица — 1 шт.;

стебель сельдерея — 1 шт.;

оливки с косточками — 200 г;

каперсы — 4 ст.л.;

традиционный итальянский томатный соус — 200 г;

острая томатная паста — 2–3 ст.л.;

изюм — 100 г;

бальзамический винный уксус, тростниковый сахар, соль, оливковое масло, перец, мята и поджаренные кедровые орешки для подачи — по вкусу. Что делать: Баклажаны нарезать не мелкими кубиками, посолить, кинуть на дуршлаг и оставить на час.

Оливки очистить от косточек и разрезать на четвертушки и вместе с каперсами залить холодной водой, чтобы они потеряли чересчур едкую уксусность.

Тем временем нарезать большую луковицу крупными кубиками и на небольшом огне пассировать ее в глубокой сковородке до золотистого цвета — минуты три-четыре.

Влить чашку традиционного итальянского соуса и разведенной вдвое томатной пасты — томить минут 10 при открытой крышке, пока соус не загустеет.

Добавить нарезанный стебель сельдерея, оливки, каперсы, изюм, сахар и бальзамический уксус (указать точное количество сахара и уксуса невозможно, т.к. оливки и каперсы бывают разного засола и множества сортов, уксус может быть более резким или более мягким, а сахара, коричневого, тростникового, нужно положить столько, чтобы получился приятный кисло-сладкий вкус (здесь еще надо учитывать, что потом изюм даст дополнительную сладость).

Обжарить баклажаны, смешать с соусом и проверить на соль-перец (оливковое масло должно быть раскаленным — так оно меньше впитывается).

Точно так же, как баклажаны, быстро обжарить в кипящем масле не мелко нарезанные цукини, фенхель и сельдерей, а потом все смешать и один раз довести до первых пузырьков (идеально, если баклажаны получатся мягкими, а сельдерей, оливки, цукини и фенхель будут слегка похрустывать). Проверить на соль-перец-сахар еще раз.

Оставить под крышкой при комнатной температуре на несколько часов, а потом убрать в холодильник.

При подаче украсьте капонату поджаренными кедровыми орешками и листочками мяты. Всегда подавать комнатной температуры. Томатный соус Что надо: помидоры — 1 кг;

луковица — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

коричневый сахар — 1–2 ч.л.;

оливковое масло, соль, перец, базилик. Что делать: Помидоры надрезать сверху, обварить кипятком и снять кожицу. Вынуть зерна и мелко нарезать.

Мелко нарезанный лук потомить на оливковом масле до мягкости — на небольшом огне. Лук не должен потемнеть.

Через пять-семь минут добавить измельченный чеснок. Через пару минут — помидоры. После этого запечь соус в духовке (около часа) без крышки до загустения.

Приправить по вкусу. Хацилим по-иерусалимски Это блюдо из запеченных баклажанов. Когда они будут готовы, аккуратно выньте мякоть, а шкурки не выбрасывайте — в них можно красиво подать хацилим. Очень эффектно — украсить зернышками граната.

Описание Хацилим по-иерусалимски © Из личного архива Елены Чекаловой

Что надо: баклажаны (средние) — 3 шт.;

луковица (средняя) — 1 шт.;

чесночный майонез — 130 г;

сок и цедра лимона, масло оливковое, соль, перец черный, тимьян, гранатовые зерна, микс салатных листьев, тосты из грубого серого хлеба. Что делать: Разогреть духовку до 200 градусов. Баклажаны многократно проколоть вилкой и запекать в духовке, переворачивая через каждые 15 минут. Минут за 35–40 они станут мягкими.

Тем временем мелко нарезать и обжарить лук на оливковом масле до золотистого цвета.

Готовые баклажаны разрезать поперек и аккуратно ложкой вынуть мякоть.

Выложить мякоть в блендер вместе с луком, цедрой и айоли — пробить в пульсирующем режиме, чтобы получилась неоднородная смесь.

По вкусу приправить мякоть баклажана лимонным соком, солью, перцем, тимьяном и заатаром (если есть).

Выложить в "стаканчики" из баклажановых шкурок. Декорировать гранатовыми зернами — подать с микс-салатом и теплыми тостами. Икра из синеньких по-одесски В Одессе баклажаны называют синенькими. Принято считать, что акцент у одесской кухни — еврейский. Только повлияла на нее не сефардская кухня, а еда восточноевропейских евреев-ашкенази. Ну какая Одесса без икры из синеньких, форшмака или фаршированного "коропа" (гефилте фиш из карпа). Среди коренных одесситов были болгары, армяне и даже мексиканцы, перуанцы, малайцы, китайцы и персы. Но прежде всего — русские, украинцы и евреи — не только на Еврейской улице. Язык этого Вавилона — одесский русский, с фразочками вроде "не надо мне делать нервы, их есть кому портить". Как говорит моя подруга Ирина, хозяйка одного одесского кафе, "икра из запеченных баклажан — визитная карточка одесской кухни, интуитивно впитавшей в себя все самое полезное и вкусное. Если вы хотите похудеть, или не поправляться, если хотите быть счастливыми — ешьте баклажанную икру". Даю вам ее фирменный рецепт. Я часто подаю это блюдо в маленьких горшочках для рассады с палочками из свежих перцев, огурцов, сельдерея.

Описание Икра из синеньких по-одесски © Из личного архива Елены Чекаловой