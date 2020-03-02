Сотникова была чудесной фигуристкой, но ее уход из спорта сильно затянулся. Почему?

Вроде бы совсем недавно это было, да? На дворе февраль 2014 года, первая зимняя Олимпиада на территории России. Тогда казалось, что все идет как нельзя лучше. Запредельное количество золотых медалей, победные финиши мужской эстафеты в биатлоне и марафоне — в лыжных гонках. Золото Аделины Сотниковой, первое в истории России и СССР в женском одиночном катании и оттого невероятно ценное. Искренняя радость 17-летней девушки от осуществления мечты всей жизни. Аделина любит историю о том, как в совсем еще юном возрасте обещала Владимиру Путину выиграть домашнюю Олимпиаду. И 20 февраля 2014 года вряд ли на свете был человек счастливее ее. Ведь она не только сделала невозможное, открыла, как выяснится позже, дорогу российским фигуристкам к олимпийскому золоту, но и сдержала слово.

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И в этот же самый миг — сильнейшее, убийственное, опустошающее разочарование южнокореянки Ким Ён А. После короткой программы она пусть и на крохи, какие-то 0,28 балла, но все же опережала Аделину, однако против сильной технической заявки россиянки ей не помогли даже невероятное обаяние и мощная компонентная "подушка". Уходя после объявления оценок в подтрибунное помещение, Ким Ён А остановилась у стены. Прислонившись к ней спиной, спортсменка медленно сползла вниз и начала плакать. Практически бесшумно. И пока Аделина делилась радостью со всем миром, Ким Ён А прощалась со своей мечтой — стать двукратной олимпийской чемпионкой. На битком набитой арене "Айсберг", но все же в полном одиночестве. Надеюсь, когда-нибудь эта история ляжет в основу роскошного драматического фильма. Впрочем, куда кинематографу тягаться с реальностью. Сотникова слишком долго тянула с объявлением о завершении карьеры. После пропущенного из-за травмы ноги постолимпийского сезона она поучаствовала в нескольких турнирах в 2015 году, завоевав одну серебряную (турнир категории Б "Мордовские узоры") и одну бронзовую (этап Гран-при в Москве) награды. Ни на одном из этих соревнований она не смогла преодолеть отметку в 210 баллов за два проката, что в современных реалиях не позволило бы ей попасть в тройку даже на катастрофически слабом чемпионате Европы. В декабре 2015 года она стала шестой на чемпионате России в Екатеринбурге, и этот турнир официально стал последним в ее соревновательной карьере.

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Все эти годы Сотниковой доставалось от различного рода экспертов — мол, чего тянешь? Когда уже решишься? Теперь, когда Аделина озвучила свое решение, велик соблазн завести новую пластинку — ну и что это было? Но давайте все же не будем. И даже так — мы не имеем на это никакого права, потому что не знаем, что творится в голове у человека в такой ситуации, особенно если речь об олимпийском чемпионе. Говоря о голом факте, мы почему-то упускаем детали. А ведь они в этой истории очень важны. Если вынести за скобки первое в истории золото, Аделина — безусловно знаковая личность для мирового спорта. Замечательная фигуристка, катавшаяся живо, ярко, с огнем в глазах. И технична не в пример многим в то время — с юного возраста владела каскадами с риттбергером (включая комбинацию тройной лутц — тройной риттбергер), которые лишь пару лет назад перестали быть самыми сложными у женщин. Уже в 12 лет она выигрывала взрослый чемпионат России, а их "зарубы" с Елизаветой Туктамышевой в то время были главным противостоянием в российской женской "одиночке". Вот только при всех своих плюсах Аделина не была лидером — у нее нет золотых медалей взрослых чемпионатов мира, Европы и финала Гран-при, а на судьбоносные Олимпийские игры она ехала не то чтобы фаворитом. Главной олимпийской надеждой страны все же была Юлия Липницкая. Ее соперницей считалась Ким Ён А, дальше, вероятно, итальянка Каролина Костнер. Но Юлия не справилась с давлением и упала в обеих программах, и Сотниковой досталось золото, да еще и столь неожиданное. О том, что было после, а именно о скандале с судейством, который раздули корейцы из-за якобы завышенных оценок Аделины, вспоминать не будем и сконцентрируемся на главном — победа Сотниковой — это титанический труд вкупе с везением. Такое случается раз в жизни и больше не повторяется. Кстати, Туктамышева все еще выступает и в ближайшее время останавливаться не планирует. Вот только есть здесь одно "но" — у Елизаветы за ее весьма внушительную карьеру Олимпиады все еще не было. А на Игры ей очень хочется, и это дает ей мотивацию превозмогать себя в состязании с фигуристками нового поколения, чьи программы дороже, "свежее", артистичнее. Аделине, вероятно, в эту борьбу ввязываться просто не хочется. Ведь свой главный титул она уже выиграла, а гробить и без того изрядно подорванное здоровье ради сомнительных перспектив бессмысленно.

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Это что касается "почему завершила". Теперь — к "почему тянула". Быть может, все дело в финансовом факторе. Ни для кого не секрет, что Сотникова, заработав пожизненную олимпийскую стипендию, на правах члена сборной получала еще и зарплату. Кроме того, спонсорские контракты фигуриста часто бывают завязаны на его спортивной деятельности — читай, на виду он или нет. Пауза в карьере — универсальная формулировка для того, чтобы хотя бы на время пустить спонсорам пыль в глаза, пока правда не всплывет на поверхность. Не стоит забывать, что Сотникова с детства помогает своей семье деньгами и едва ли не все гонорары тратила на лечение младшей сестры Марии, с рождения страдающей от генетического заболевания. Так что если все вышеизложенное и является таковым, то Аделину уж точно не стоит за это упрекать. Сама Сотникова неоднократно говорила, что всерьез рассматривала вариант с возвращением на лед. И есть вероятность, что именно поэтому она не говорила спорту "прощай". Объявляя об уходе, она отметила, что хочет соревноваться, но здоровье не позволяет. Возможно, это и так. Однако еще в декабре 2018 года мы разговаривали с Евгением Плющенко, тогдашним тренером Сотниковой, и он сказал, что интенсивными тренировками для подготовки к стартам они не занимаются. Тогда в чем же дело?

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