Как сильно подорожают автомобили при слабом рубле и эпидемии коронавируса?

Нас долго пугали високосным годом — мол, он будет ужас каким непростым, возможны даже катаклизмы мирового масштаба. Как оказалось, 2020 год ожидания оправдывает, даже с лихвой: на дворе пока только март, а испытаний уже выпало на долю жителей Земли немало. Досталось и россиянам. Среди главных потрясений последних дней — эпидемия, снижение цен на нефть и падение курса рубля к доллару и евро. Как это в перспективе скажется на автомобильном рынке? Цены на авто и дефицит моделей Увы, но подорожание новых автомобилей прогнозируют все автомобильные эксперты и аналитики. Причина понятна: резкое падение курса рубля как ответ на снижение цен на нефть. Ведь за неделю нефть подешевела практически на треть, а доллар и евро подорожали на десять рублей. Итог ясен — коррекции цен при сохранении негативного тренда на рынке не избежать. Конечно, не исключено, что в ближайшие месяцы нефть несколько подорожает, а рубль "потяжелеет", но когда это будет? В лучшем случае, по прогнозам ведущих аналитиков, по итогам года нас ждет доллар по 68–70 рублей. И как результат — повышение цен на товары. В первую очередь — на те, где есть "валютная составляющая". Автомобиль — из их числа.

В этой ситуации напрасно заламывать руки — мол, не воспользовались годами экономического роста, не создали самостоятельный, самодостаточный автопром… Хорошо это или плохо, но — невозможно: сегодня автопром — одна из самых интернациональных отраслей в мире. Даже в суперзакрытом Советском Союзе не смогли создать полностью свой автомобиль: на какие-то модели или узлы покупали лицензии или готовые технологии, некоторые создавали в кооперации. Скажете, "Жигули" или "Москвичи" полностью собирали из отечественных деталей? Ничего подобного, порядка 10% были импортными, в основном из Восточной Европы. А сейчас любой автомобиль, собранный в Германии или США, скажем, минимум на треть состоит из комплектующих, прибывших из Азии. И никакого тут злого умысла нет — так выгодно с точки зрения экономики. Так что давайте смиримся с тем, что нынешние российские авто (т.е. собранные в России, к их числу относятся как "Лады" из Тольятти, так и "Рено" из Москвы) в среднем локализованы на 50%. Нет, уровень локализации как раз "Лад" и "Рено" как раз выше, но у "Пежо" из Калуги и "Тойоты" из Питера ниже, а в среднем получается как раз 50%. Это очень хороший показатель, между прочим. Но раз просел рубль и вырос доллар — значит, выше стала в целом стоимость машины и рост цены в перспективе неизбежен. Но по-разному — в зависимости от того самого уровня локализации (см. выше) и многих других факторов. Немедленного повышения цены, конечно же, ждать не стоит — у дилеров неплохие запасы на складах, целые партии новых машин, уже оплаченных, едут к заказчикам. По существующим ценам, понятно. Да и не станут дилеры и производители дергаться, пытаясь немедленно среагировать, глядя на скачущие котировки. Дурное дело нехитрое — на нашем слабом рынке можно и прогореть, если сразу поднять цену. Пример "Дженерал Моторз" — всем наука: в 2014–2015 годах переписали ценники на "Опели" и "Шевроле", прибавив сразу 40%, и чем это кончилось? Увы, бесславным уходом марок с нашего рынка.

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Поэтому пока никто ценники переписывать не будет, зато, похоже, практически все дилеры закрыли (или закрывают) многочисленные акции и программы поддержки, что, конечно же, в итоге приводит к увеличению конечной стоимости покупки для потребителя. И не стоит обвинять их в жадности — впереди всех (и продавцов в первую очередь) ждут тяжелые времена: примерно в апреле начнется реальное подорожание практически всех автомобилей. В результате, по общему мнению всех аналитиков и экспертов, повышение цен из-за падения курса рубля составит до 10% по итогам года. Правда, поэтапное: резкого скачка цен покупатели не вынесут. Цены будут расти медленно, по 2–3% в квартал. Вспомните: после кризиса 2014 года автопроизводители еще три года постепенно корректировали цены. В первую очередь, по мнению главы ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олега Мосеева, подорожают модели, которые привозят из-за рубежа. Таких у нас вроде бы не так уж и много, примерно 15–20% от всех проданных на рынке, но в списке очень популярные модели — от Suzuki Jimny и Mazda 3 до Toyota Land Cruiser до Lexus RX. Они могут подорожать быстрее всего (уже в апреле, когда закончатся все запасы). Более того — уже в течение этого года некоторые модели и целые компании могут уйти с нашего рынка, хотя официально сегодня никто подобных заявлений не делает. Но — увы! — это реальность. В первую очередь угроза нависает над компаниями, которые не стали организовывать производство в России и чьи продажи невелики. В зоне риска — целый ряд марок: от Honda и Jeep до Fiat и Subaru. О многих китайских брендах я вообще молчу. Кстати, по данным аналитического агентства "Автостат", за январь-февраль розничные цены на новые автомобили уже выросли на 2–5% (в зависимости от марки и модели); причина — повышение с января утилизационного сбора. Сколько мы получим по итогам года с учетом нынешней экономической ситуации? По мнению главы "Автостата" Сергея Целикова, рост может составить 10%, а то и больше. "Если ситуация не ухудшится", — уточняет он. А падение продаж новых автомобилей по итогам года в России, по его мнению, составит 8–10%. Вслед за подорожанием новых машин вырастут в цене и подержанные, но только с отсрочкой и, может быть, не так сильно. В этой ситуации все — и производители, и дилеры, и покупатели — ждут от российского правительства каких-то шагов для поддержки автомобильного рынка, для смягчения последствий тяжелой ситуации в экономике. Набор механизмов известен и хорошо себя зарекомендовал уже в 2008–2009 и 2014–2015 годах. Не будет такой поддержки — последствия предсказать трудно. Дешевого бензина не ждем После того как стоимость барреля нефти на мировых биржах упала до 35 долларов, президент США Дональд Трамп радостно заявил, что сложившаяся ситуация благоприятна для потребителей и цены на бензин должны снизиться. Российским автомобилистам, честно говоря, не стоит надеяться на снижение цен на АЗС. Топливо в России не будет дешеветь при любом раскладе.

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Дело в том, что у нас в России розничные цены на бензин и дизель практически не зависят от стоимости нефти: доля стоимости сырья в цене на топливо составляет примерно 7%. Три четверти цены (порядка 72–73%) приходятся на заложенные в нее государством акциз, НДС и НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Остальное — расходы нефтеперерабатывающих компаний на переработку, транспортировку, а также прибыль трейдеров и АЗС. Это, между прочим, не наше изобретение, а типичная схема для нефтедобывающих стран. В Норвегии, к примеру, цена бензина на АЗС — около 2 евро за литр и тоже не падает вслед за нефтью. Но, если паника на мировых сырьевых и валютных рынках не успокоится в ближайшие недели (а, по некоторым прогнозам, неустойчивость может сохраниться в течение нескольких месяцев), бензин и дизель в рознице и у нас, и во всем мире начнут расти в цене — для начала на уровень инфляции. То есть даже можно ожидать повышения цен на бензин к маю на 2–4%. Но тут я уверен: государство приложит все силы, чтобы сдержать цены на топливо. Боюсь только, что методы будут… скажем так, не экономического плана. Это позволит удержать цены, но надолго ли? Запчасти: дядя Вася в помощь Ситуация на рынке запчастей тоже тревожная. Тут, во-первых, виновата эпидемия коронавируса — ведь весь мир зависит от комплектующих из Китая. Кстати, тут мы в некотором смысле чувствуем себя в более выгодном положении, чем, скажем, США. Они ежегодно получали из КНР комплектующих для автопрома и запчастей больше чем на 10 млрд долларов, а мы — всего на 1 млрд. Так что им еще хуже. Однако на самом деле все наши производители завязаны на поставки из Поднебесной, кто на 15%, а кто и на все 40%. И задержки (а они неминуемы в связи с закрытием границ), по данным аналитиков рынка, приведут уже в апреле к повышению цен на большой ассортимент запчастей на 15–20%. И, соответственно, могут вырасти цены на обслуживание на автосервисах. Но зато, похоже, наступает золотое время для гаражного умельца дяди Васи, который может не просто заменить стартер, но и разобрать старый и восстановить деталь. Главное, чтобы сделал он это качественно. В любом случае возможные проблемы с запчастями — временные и будут решены быстро, как только власти объявят об окончательной победе над вирусом и откроют границы. Правда, выросшие цены к прежним показателям вряд ли уже вернутся. Страна советов Что делать в этой ситуации? Главный совет: не паниковать и не суетиться. Вы собирались купить автомобиль в этом году, он вам реально нужен? Тогда не следует откладывать покупку, а может быть, даже стоит с ней поспешить. Купить не в июле, как планировали, а в апреле — возможно, вам удастся найти машину по интересной цене. Но опять же соглашаться на первое же предложение не стоит — вам с этим автомобилем жить годы, так что подбирайте именно то, что вам нужно. Чтобы потом не было мучительно больно. Благо, что пока предложений предостаточно.