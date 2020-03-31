Вкусная еда на время карантина: паста с весенним характером

А что бы вы хотели поесть, сидя дома на карантине? Многим кажется, что нужны прежде всего самые обыденные блюда: котлеты, борщи, голубцы, биточки, каши — все то, что мы называем комфортной едой. Не могу с этим согласиться! Когда человек заперт в четырех стенах, ему, чтобы не впасть в депрессию, нужна радостная и нарядная еда. Дома, например, можно приготовить яркую пасту — ничуть не хуже, чем в итальянском ресторане. К тому же в нынешней ситуации она удобна: макаронные изделия разных видов и форматов можно закупить заранее, они прекрасно хранятся и несложны в приготовлении. Только вот что: на пасте нельзя слишком экономить. Какой бы у вас ни был изумительный рецепт и роскошный соус, совсем дешевые спагетти или рожки все испортят — все равно получится что-то дряблое и совсем не симпатичное. Когда вы видите незнакомую марку, пусть даже итальянскую, обратите внимание на указанное время варки. Если на пачке написано, что вы держите в руках быстрые спагетти, которые будут готовы за три минуты, — это все равно что "красный свет" на дороге.

Ведь в чем прелесть хороших макарон? При варке их внешние стенки размягчаются, а внутри у них остается живой нерв — твердинка. Качественные макароны не выпускают весь крахмал в воду, они его сохраняют и делают кремовым соус. При этом варить их лучше не столько, сколько указано, а на минуту или даже две-три меньше, ведь им еще предстоит дойти в соусе. Во время варки макароны могут слипнуться. Вы, скорее всего, слышали расхожие советы: добавляйте в воду оливковое масло или сразу, как только сольете горячую воду, промывайте пасту холодной. В последнем случае вы смоете крахмал и лишите соус настоящей кремовости. А лить в воду масло — перевод продукта.

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Есть лишь одно верное решение: макароны не слипнутся, если вы будете их варить в достаточном количестве подсоленой воды. Соль лучше бросать в воду сразу (на 100 г макаронных изделий надо брать 1 л воды и 10 г соли). В тот момент, когда вы опускаете пасту в воду, она должна довольно интенсивно кипеть, хорошо булькать. Когда вы пасту сливаете, не забудьте оставить немного воды, в которой она варилась, — крахмалистая жидкость пригодится для соуса. Делать пасту можно из тех продуктов, что без проблем найдем в наших магазинах, и не слушайте тех, кто бубнит, что это, мол, "не аутентично". Любое мясное рагу, даже качественная готовая тушенка, — отличный соус для пасты. А сегодня я предлагаю вам два ярких весенних блюда, которые непременно улучшат настроение и дадут энергию (рецепты рассчитаны на две порции). Как говорят итальянцы, поглощение пасты — наслаждение сродни эротическому: их наматывают на ложку и почти всасывают с плотоядным хлюпаньем. Фетучини с ленточками из овощей и кальмара Есть одна гениальная штуковина: во Франции и Италии называется "нож-эконом", у нас — овощечисткой. В этих разных названиях — разница подходов. Потому что мы этим приспособлением обычно только чистим овощи, а итальянцы и французы, почистив, продолжают экономно, в смысле деликатно, строгать и строгать дальше — и в салатницу падают тончайшие ленточки морковки, например, или цукини. Если смешать их с небольшим количеством фетучини, получится очень яркая паста, причем некалорийная, ведь половина макаронных ленточек заменяется овощными. В это блюдо я еще добавляю нарезанного ленточками кальмара и цитрусово-имбирный соус, который дает витаминный заряд.

Что нужно (на две порции) Морковь (средняя) — 1 шт.

Цукини (небольшой) — 1 шт.

Кальмар — 200 г

Паста фетучини — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Соевый соус — 2–3 ст. л.

Перчик чили — 1 шт.

Натертый на мелкой терке имбирь — 2 ч. л.

Цедра одного лимона, сок двух средних апельсинов, оливковое масло, свежая зелень (петрушка, базилик) Что делать Морковку почистить овощечисткой, а потом ею же нарезать на тонкие ленточки.

Цукини, не очищая от зеленой кожицы, тоже нарезать овощечисткой ленточками до самых зерен.

Тушки кальмара острым ножом нарезать ленточками.

Поставить вариться фетучини (если на коробке написано "варить 8 минут", то варим 5 минут).

Разогреть масло, бросить тонко порубленные чеснок и чили — слегка обжарить. Выложить имбирь, добавить весь сок цитрусовых, соевый соус и чуть-чуть коричневого сахара — хорошо размешать (должен получиться приятный кисло-солено-сладкий соус).

Отправить в соус одновременно ленточки морковки, кальмара и недоваренной пасты. Размешать и тушить 1–2 минуты.

Добавить ленточки цукини и готовить еще минуту.

Посыпать свежей зеленью и сразу подавать. Паста "Примавера" ("Весна") Эту пасту в середине 90-х прошлого века придумал шеф знаменитого нью-йоркского ресторана Circo, чтобы выразить весеннее настроение. Собрал все, что у него было зеленого — лук-порей, зеленый лук, замороженный горошек, зеленый острый перец, свежий чеснок, листья базилика, — и из всего этого сделал яркий соус. У нас на рынках в апреле появляются нежные побеги черемши, еще не огрубевшего зеленого лука, чудесная юная редиска. Ее листья мы обычно выбрасываем, а они очень хороши для соуса. Если не найдете зеленого чеснока, возьми побольше зеленого лука и 2–3 зубчика зрелого чеснока, а если нет листьев редиски, замените их листьями салата.